Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 14 Luglio 2026

14/07/2026 07:37 Nessun commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren

SWE ATP 250 Bastad – terra
R32 Budkov Kjaer NOR – Pellegrino ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Travaglia ITA – Krumich CZE 2° inc. ore 12:00

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SUI ATP 250 Gstaad – terra
R32 Cina ITA – Halys FRA 3° inc. ore 10:30

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CRO ATP 250 Umago – terra
R32 Cecchinato ITA – Burruchaga ARG Non prima 18:00

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ITA CH 75 Cordenons – terra
R32 Guillen Meza ECU – Bondioli ITA Inizio 10:00

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R32 Martin Manzano ITA – Mayot FRA 2° inc. ore 10:00

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R32 Mrva CZE – Caniato ITA 3° inc. ore 10:00

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R32 Nedic BIH – Dalla Valle ITA Non prima 19:00

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R32 Villanueva ARG – Ribecai ITA 2° inc. ore 10:00

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R32 Roncadelli URU – Giustino ITA 3° inc. ore 10:00

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R32 Alcala Gurri ESP – Tabacco ITA Inizio 10:00

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R16 Jecan ROU/Poljak CZE – Forti ITA/Ricca ITA 4° inc. ore 10:00

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ESP CH 75 Pozoblanco – hard
R32 Ivanov BUL – Giunta ITA Inizio 17:00

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ITA WTA Roma 125 – terra
1T Kovinic MNE – Basiletti ITA ore 10:30

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1T Kostovic SRB – Ruggeri ITA ore 16:00

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1T Trevisan ITA – Grant ITA 2 incontro dalle 16:00

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1T Mazzola ITA – Bronzetti ITA 3 incontro dalle 16:00

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1T Ferro FRA – Zantedeschi ITA ore 16:00

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1T Brancaccio ITA – Pieri ITA 2 incontro dalle 16:00

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1T Pace ITA – Vedder NED 3 incontro dalle 16:00

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AUT WTA Kitzbhuel 125 – terra
1T Colmegna ITA – Palicova CZE ore 11:00

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GRE WTA 250 Athens – hard
1T Sakellaridi GRE – Tona ITA 2 incontro dalle 16:30

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ROU WTA 250 Iasi – terra
1T Moratelli ITA/Podoroska ARG – Ayukawa JPN/Morisaki JPN 4 incontro dalle 11:00

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