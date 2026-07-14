Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 14 Luglio 2026
ATP 250 Bastad – terra
R32 Budkov Kjaer – Pellegrino Inizio 11:00
R32 Travaglia – Krumich 2° inc. ore 12:00
ATP 250 Gstaad – terra
R32 Cina – Halys 3° inc. ore 10:30
ATP 250 Umago – terra
R32 Cecchinato – Burruchaga Non prima 18:00
CH 75 Cordenons – terra
R32 Guillen Meza – Bondioli Inizio 10:00
R32 Martin Manzano – Mayot 2° inc. ore 10:00
R32 Mrva – Caniato 3° inc. ore 10:00
R32 Nedic – Dalla Valle Non prima 19:00
R32 Villanueva – Ribecai 2° inc. ore 10:00
R32 Roncadelli – Giustino 3° inc. ore 10:00
R32 Alcala Gurri – Tabacco Inizio 10:00
R16 Jecan /Poljak – Forti /Ricca 4° inc. ore 10:00
CH 75 Pozoblanco – hard
R32 Ivanov – Giunta Inizio 17:00
WTA Roma 125 – terra
1T Kovinic – Basiletti ore 10:30
1T Kostovic – Ruggeri ore 16:00
1T Trevisan – Grant 2 incontro dalle 16:00
1T Mazzola – Bronzetti 3 incontro dalle 16:00
1T Ferro – Zantedeschi ore 16:00
1T Brancaccio – Pieri 2 incontro dalle 16:00
1T Pace – Vedder 3 incontro dalle 16:00
WTA Kitzbhuel 125 – terra
1T Colmegna – Palicova ore 11:00
WTA 250 Athens – hard
1T Sakellaridi – Tona 2 incontro dalle 16:30
WTA 250 Iasi – terra
1T Moratelli /Podoroska – Ayukawa /Morisaki 4 incontro dalle 11:00
TAG: Italiani in campo
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit