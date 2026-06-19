Wimbledon 2026 ATP, Copertina, Entry List

Wimbledon: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni del singolare maschile e femminile. Opelka dà forfait nel md. Entra anche Napolitano nelle quali. Agamenone fuori di 4 posti

19/06/2026 17:33 54 commenti
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15

🎾 WIMBLEDON 2026

SITUAZIONE ITALIANI 🇮🇹

MAIN DRAW 29 GIUGNO – 12 LUGLIO • QUALIFICAZIONI 22-25 GIUGNO • ERBA

🇬🇧 WIMBLEDON UOMINI – ITALIANI NEL MAIN DRAW

Sinner 🇮🇹 (1)
Musetti 🇮🇹 (11)
Cobolli 🇮🇹 (12)
Darderi 🇮🇹 (16)
Sonego 🇮🇹 (69)
Bellucci 🇮🇹 (72)
Arnaldi 🇮🇹 (96)
Berrettini 🇮🇹 (107) IN

RIEPILOGO MAIN DRAW UOMINI

7 italiani attualmente presenti nel main draw
Musetti OUT
Berrettini IN dagli alternates

🇬🇧 WIMBLEDON DONNE – ITALIANE NEL MAIN DRAW

Paolini 🇮🇹 (13)
Cocciaretto 🇮🇹 (40)

RIEPILOGO MAIN DRAW DONNE

2 italiane presenti nel main draw

🇬🇧 QUALIFICAZIONI WIMBLEDON UOMINI – ITALIANI

Berrettini 🇮🇹 (105) IN MD
Pellegrino 🇮🇹 (124)
Maestrelli 🇮🇹 (128)
Travaglia 🇮🇹 (138)
Nardi 🇮🇹 (163)
Zeppieri 🇮🇹 (172)
Cecchinato 🇮🇹 (178)
Cadenasso 🇮🇹 (196)
Giustino 🇮🇹 (209)
Guerrieri 🇮🇹 (231) IN
Cinà 🇮🇹 (238) IN
Raul Brancaccio 🇮🇹 (239) IN
Napolitano 🇮🇹 (246) IN

ITALIANI NEGLI ALTERNATES QUALIFICAZIONI UOMINI

Agamenone 🇮🇹 (258) ALT 4
Ribecai 🇮🇹 (285) ALT 19

RIEPILOGO QUALIFICAZIONI UOMINI

11 italiani attualmente presenti nelle qualificazioni
Guerrieri, Cinà, Raul Brancaccio e Napolitano IN dagli alternates
Berrettini cancellato dalle qualificazioni perché entrato nel main draw
Zeppieri OUT

🇬🇧 QUALIFICAZIONI WIMBLEDON DONNE – ITALIANE

Pigato 🇮🇹 (138)
Stefanini 🇮🇹 (152)
N. Brancaccio 🇮🇹 (163)
Bronzetti 🇮🇹 (172)
Tyra Grant 🇮🇹 (184)

RIEPILOGO QUALIFICAZIONI DONNE

5 italiane presenti nelle qualificazioni

🎾 THE CHAMPIONSHIPS WIMBLEDON 2026

🇬🇧 ENTRY LIST

MAIN DRAW 29 GIUGNO – 12 LUGLIO • QUALIFICAZIONI 22-25 GIUGNO • ERBA

🇬🇧 WIMBLEDON UOMINI – MAIN DRAW, ERBA

Sinner 🇮🇹 (1)
Alcaraz 🇪🇸 (2)
Zverev 🇩🇪 (3) • Djokovic 🇷🇸 (4) • Auger-Aliassime 🇨🇦 (5) • Shelton 🇺🇸 (6) • Medvedev 🏳️ (7) • Fritz 🇺🇸 (8) • De Minaur 🇦🇺 (9) • Bublik 🇰🇿 (10) •
Musetti 🇮🇹 (11)
Cobolli 🇮🇹 (12) • Rublev 🏳️ (13) • Lehecka 🇨🇿 (14) • Khachanov 🏳️ (15) •
Darderi 🇮🇹 (16) • Ruud 🇳🇴 (17) •
Vacherot 🇲🇨 (18)
Fils 🇫🇷 (19) • Tien 🇺🇸 (20) • Tiafoe 🇺🇸 (21) • Norrie 🇬🇧 (22) • Davidovich Fokina 🇪🇸 (23) • Rinderknech 🇫🇷 (24) • Etcheverry 🇦🇷 (25) • Paul 🇺🇸 (26) • F. Cerundolo 🇦🇷 (27) • Mensik 🇨🇿 (28) • Jodar 🇪🇸 (29) • Fonseca 🇧🇷 (30) • Griekspoor 🇳🇱 (31) • Moutet 🇫🇷 (32) • Nakashima 🇺🇸 (33) • Humbert 🇫🇷 (34) • Tabilo 🇨🇱 (35) • Blockx 🇧🇪 (36) • Shapovalov 🇨🇦 (37) • Bergs 🇧🇪 (38) • Munar 🇪🇸 (39) •
Machac 🇨🇿 (40)
Michelsen 🇺🇸 (41) • Navone 🇦🇷 (42) •
Rune 🇩🇰 (43)
Mannarino 🇫🇷 (44) • Cilic 🇭🇷 (45) •
Korda 🇺🇸 (46)
Kecmanovic 🇷🇸 (47) • Diallo 🇨🇦 (48) • Quinn 🇺🇸 (49) • Borges 🇵🇹 (50) • Atmane 🇫🇷 (51) • Marozsan 🇭🇺 (52) • Van de Zandschulp 🇳🇱 (53) • J.M. Cerundolo 🇦🇷 (54) • Hanfmann 🇩🇪 (55) • Medjedovic 🇷🇸 (56) • Buse 🇵🇪 (57) • Tirante 🇦🇷 (58) • Fucsovics 🇭🇺 (59) • Brooksby 🇺🇸 (60) • Popyrin 🇦🇺 (61) • Baez 🇦🇷 (62) • Kopriva 🇨🇿 (63) • Collignon 🇧🇪 (64) • Altmaier 🇩🇪 (65) • Burruchaga 🇦🇷 (66) • Landaluce 🇪🇸 (67) • Ugo Carabelli 🇦🇷 (68) •
Sonego 🇮🇹 (69) • Vallejo 🇵🇾 (70) • Prizmic 🇭🇷 (71) •
Bellucci 🇮🇹 (72)
Royer 🇫🇷 (73) • Draper 🇬🇧 (74) •
Cazaux 🇫🇷 (76)
Majchrzak 🇵🇱 (77) • Hurkacz 🇵🇱 (78) • Struff 🇩🇪 (79) • Mpetshi Perricard 🇫🇷 (80) • Trungelliti 🇦🇷 (81) • Tsitsipas 🇬🇷 (82) • Duckworth 🇦🇺 (83) • Giron 🇺🇸 (84) • Kokkinakis 🇦🇺 PR (84) • Svajda 🇺🇸 (85) • Merida 🇪🇸 (86) • Dzumhur 🇧🇦 (87) • Halys 🇫🇷 (88) • Shevchenko 🇰🇿 (89) • Carreno Busta 🇪🇸 (90) • Ofner 🇦🇹 (91) • Spizzirri 🇺🇸 (92) • Y. Wu 🇨🇳 (93) • Kovacevic 🇺🇸 (94) • Kypson 🇺🇸 (95) •
Arnaldi 🇮🇹 (96) • Nava 🇺🇸 (97) • Bonzi 🇫🇷 (98) • Bautista Agut 🇪🇸 (99) • Vukic 🇦🇺 (100) • Walton 🇦🇺 (101) • Hijikata 🇦🇺 (102) • Van Assche 🇫🇷 (103) •
Choinski 🇬🇧 (104) IN
Shimabukuro 🇯🇵 (105) IN
Molcan 🇸🇰 (106) IN
Berrettini 🇮🇹 (107) IN
Muller 🇫🇷 (108) IN
De Jong 🇳🇱 (109) IN
Droguet 🇫🇷 (110) IN
Svrcina 🇨🇿 (111) IN

ALTERNATES MAIN DRAW UOMINI

1. Choinski 🇬🇧 (104) IN
2. Shimabukuro 🇯🇵 (105) IN
3. Molcan 🇸🇰 (106) IN
4. Berrettini 🇮🇹 (107) IN
5. Muller 🇫🇷 (108) IN
6. De Jong 🇳🇱 (109) IN
7. Droguet 🇫🇷 (110) IN
8. Svrcina 🇨🇿 (111) IN
9. Damm 🇺🇸 (112) • 10. Wong 🇭🇰 (113) • 11. Comesana 🇦🇷 (114) • 12. Basilashvili 🇬🇪 (115) • 13. Faria 🇵🇹 (117) • 14. Rocha 🇵🇹 (118)

🇬🇧 WIMBLEDON DONNE – MAIN DRAW, ERBA

Sabalenka 🏳️ (1) • Rybakina 🇰🇿 (2) • Swiatek 🇵🇱 (3) • Gauff 🇺🇸 (4) • Pegula 🇺🇸 (5) • Anisimova 🇺🇸 (6) • Svitolina 🇺🇦 (7) • Andreeva 🏳️ (8) •
Mboko 🇨🇦 (9)
Muchova 🇨🇿 (10) • Bencic 🇨🇭 (11) • Noskova 🇨🇿 (12) •
Paolini 🇮🇹 (13)
Alexandrova 🏳️ (14) • Kostyuk 🇺🇦 (15) • Osaka 🇯🇵 (16) • Jovic 🇺🇸 (17) • Cirstea 🇷🇴 (18) • Keys 🇺🇸 (19) • Samsonova 🏳️ (20) • Tauson 🇩🇰 (21) • Kalinskaya 🏳️ (22) • Mertens 🇧🇪 (23) • Fernandez 🇨🇦 (24) • Shnaider 🏳️ (25) •
Baptiste 🇺🇸 (26)
Bouzkova 🇨🇿 (27) • Potapova 🇦🇹 (28) • Ostapenko 🇱🇻 (29) • A. Li 🇺🇸 (30) • Bucsa 🇪🇸 (31) • Xinyu Wang 🇨🇳 (32) • Cristian 🇷🇴 (33) • Joint 🇦🇺 (34) • Bejlek 🇨🇿 (35) • Siniakova 🇨🇿 (36) • Raducanu 🇬🇧 (37) • Eala 🇵🇭 (38) • Navarro 🇺🇸 (39) •
Cocciaretto 🇮🇹 (40)
Pliskova 🇨🇿 SR (40) • Tjen 🇮🇩 (41) • Krejcikova 🇨🇿 (42) • Valentova 🇨🇿 (43) • Vondrousova 🇨🇿 (44) • Yastremska 🇺🇦 (45) • Siegemund 🇩🇪 (46) • Kessler 🇺🇸 (47) • Sakkari 🇬🇷 (48) • Frech 🇵🇱 (49) • Boisson 🇫🇷 (50) • Bouzas Maneiro 🇪🇸 (51) • Maria 🇩🇪 (52) • Q. Zheng 🇨🇳 (53) • Starodubtseva 🇺🇦 (54) • Gibson 🇦🇺 (55) • McNally 🇺🇸 (56) • Linette 🇵🇱 (57) • Bondar 🇭🇺 (58) • Sonmez 🇹🇷 (59) •
Kartal 🇬🇧 (60)
Ruzic 🇭🇷 (61) • Kasatkina 🇦🇺 (62) • Jacquemot 🇫🇷 (63) • Sierra 🇦🇷 (64) • Bartunkova 🇨🇿 (65) • Oliynykova 🇺🇦 (66) • Udvardy 🇭🇺 (68) • Boulter 🇬🇧 (69) • Vekic 🇭🇷 (70) • Zarazua 🇲🇽 (71) • Townsend 🇺🇸 (72) • S. Zhang 🇨🇳 (73) • Putintseva 🇰🇿 (74) • Ruse 🇷🇴 (75) • Marcinko 🇭🇷 (76) • Osorio 🇨🇴 (77) • Haddad Maia 🇧🇷 (78) • Zakharova 🏳️ (79) • Parks 🇺🇸 (80) • Lys 🇩🇪 (81) • Golubic 🇨🇭 (82) • Begu 🇷🇴 SR (82) • Birrell 🇦🇺 (83) • Erjavec 🇸🇮 (84) • Rakhimova 🇺🇿 (85) • Sorribes Tormo 🇪🇸 SR (85) •
Kudermetova 🏳️ (86)
Kenin 🇺🇸 (87) • Aoi Ito 🇯🇵 SR (87) • Selekhmeteva 🏳️ (88) • Kalinina 🇺🇦 (89) • Tomljanovic 🇦🇺 (90) • Tagger 🇦🇹 (91) • Stearns 🇺🇸 (92) • Waltert 🇨🇭 (93) • Parry 🇫🇷 (94) • Snigur 🇺🇦 (95) • Korpatsch 🇩🇪 (96) • Seidel 🇩🇪 (97) • Arango 🇨🇴 (98) • Blinkova 🏳️ (99) • Tararudee 🇹🇭 (100) • Kraus 🇦🇹 (101) •
Vandewinkel 🇧🇪 (102) IN
Badosa 🇪🇸 (103) IN
Vidmanova 🇨🇿 (104) IN
F. Jones 🇬🇧 (105) IN

ALTERNATES MAIN DRAW DONNE

1. Vandewinkel 🇧🇪 (102) IN
2. Badosa 🇪🇸 (103) IN
3. Vidmanova 🇨🇿 (104) IN
4. F. Jones 🇬🇧 (105) IN
5. Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (106) • 6. Podoroska 🇦🇷 SR (106) • 7. Krueger 🇺🇸 (107) • 8. Volynets 🇺🇸 (108) • 9. Uchijima 🇯🇵 (110) • 10. L. Sun 🇳🇿 (111) • 11. Dodin 🇫🇷 SR (111) • 12. Semenistaja 🇱🇻 (112) • 13. Juvan 🇸🇮 (113) • 14. Pavlyuchenkova 🏳️ (114) • 15. Salkova 🇨🇿 (115)

🇬🇧 QUALIFICAZIONI WIMBLEDON UOMINI – 22-25 GIUGNO, ERBA

Comesana 🇦🇷 (102) •
Shimabukuro 🇯🇵 (103)
Berrettini 🇮🇹 (105)
De Jong 🇳🇱 (106)
Droguet 🇫🇷 (107)
Svrcina 🇨🇿 (108)
Wong 🇭🇰 (109) •
Molcan 🇸🇰 (110)
Basilashvili 🇬🇪 (111) •
Garin 🇨🇱 (114)
Faria 🇵🇹 (115) • Damm 🇺🇸 (116) • Gaston 🇫🇷 (118) • Rocha 🇵🇹 (119) •
Riedi 🇨🇭 (120)
Budkov Kjaer 🇳🇴 (121) • Llamas Ruiz 🇪🇸 (122) • Schoolkate 🇦🇺 (123) •
Pellegrino 🇮🇹 (124)
Fearnley 🇬🇧 (125)
McDonald 🇺🇸 (126) •
Muller 🇫🇷 (127)
Maestrelli 🇮🇹 (128)
Misolic 🇦🇹 (129)
Mochizuki 🇯🇵 (130) • Sweeny 🇦🇺 (131) •
Pinnington Jones 🇬🇧 (132)
Gaubas 🇱🇹 (133) • Virtanen 🇫🇮 (134) • Gea 🇫🇷 (135) • Barrios Vera 🇨🇱 (136) • Lajovic 🇷🇸 (137) •
Travaglia 🇮🇹 (138)
Echargui 🇹🇳 (139) • Martinez 🇪🇸 (140) • Safiullin 🏳️ (141) •
Lloyd Harris 🇿🇦 (143)
Dellien 🇧🇴 (144) • M. Zheng 🇺🇸 (146) • Jacquet 🇫🇷 (147) •
Basavareddy 🇺🇸 (148)
Billy Harris 🇬🇧 (150) • Diaz Acosta 🇦🇷 (151) • Bolt 🇦🇺 (152) • Sakamoto 🇯🇵 (153) •
Fery 🇬🇧 (154)
O’Connell 🇦🇺 (155) • Holmgren 🇩🇰 (156) • Lajal 🇪🇪 (157) • Rodionov 🇦🇹 (158) •
Samuel 🇬🇧 (159)
Blanchet 🇫🇷 (160) • Kolar 🇨🇿 (162) • Meligeni Alves 🇧🇷 PR (162) •
Nardi 🇮🇹 (163)
Draxl 🇨🇦 (164) • Rodesch 🇱🇺 (165) • Bu 🇨🇳 (166) •
Dimitrov 🇧🇬 (168)
Mejia 🇨🇴 (169) • Schwaerzler 🇦🇹 (170) • Tabur 🇫🇷 (171) •
Zeppieri 🇮🇹 (172)
Coria 🇦🇷 PR (172) • Piros 🇭🇺 (173) •
Nishioka 🇯🇵 (174)
Glinka 🇪🇪 (175) • Prado Angelo 🇧🇴 (176) • Chidekh 🇫🇷 (177) •
Cecchinato 🇮🇹 (178)
Gomez 🇦🇷 (179) •
Jarry 🇨🇱 (180)
Tseng 🇹🇼 (181) • Onclin 🇧🇪 (182) • Bueno 🇵🇪 (183) • Gojo 🇭🇷 (184) • Smith 🇺🇸 (185) • Moreno De Alboran 🇺🇸 PR (185) • Heide 🇧🇷 (186) • Neumayer 🇦🇹 (187) • Kwon 🇰🇷 (188) • Skatov 🇰🇿 (189) • Barrena 🇦🇷 (190) • Ymer 🇸🇪 (191) • Kym 🇨🇭 (192) • Galarneau 🇨🇦 (193) • Tomic 🇦🇺 (194) • Mikrut 🇭🇷 (195) •
Cadenasso 🇮🇹 (196)
Sakellaridis 🇬🇷 (197) • Reis Da Silva 🇧🇷 (198) • Boyer 🇺🇸 (199) • Ficovich 🇦🇷 (200) • Dodig 🇭🇷 (201) • Noguchi 🇯🇵 (202) • Carballes Baena 🇪🇸 (203) • Bailly 🇧🇪 (204) • Evans 🇬🇧 (205) • Coppejans 🇧🇪 (206) • Hsu 🇹🇼 (207) • Bertola 🇨🇭 (208) •
Giustino 🇮🇹 (209)
Sachko 🇺🇦 (210) • Den Ouden 🇳🇱 (211) • Midon 🇦🇷 (212) • Djere 🇷🇸 (213) • Mayot 🇫🇷 (214) •
Engel 🇩🇪 (215)
Mmoh 🇺🇸 (216) • Zhou 🇨🇳 (217) • Broady 🇬🇧 (219) • Herbert 🇫🇷 (220) • Grenier 🇫🇷 (221) • Martin Tiffon 🇪🇸 (222) • Andrade 🇪🇨 (223) • Zhang 🇨🇳 (224) • Roncadelli 🇺🇾 (225) • Olivieri 🇦🇷 (226) •
Wendelken 🇬🇧 (227)
Dougaz 🇹🇳 PR IN (227) •
Gentzsch 🇩🇪 (228) IN
Blanch 🇺🇸 (229) IN
Added 🇫🇷 (230) IN
Guerrieri 🇮🇹 (231) IN
Butvilas 🇱🇹 (232) IN
Boscardin Dias 🇧🇷 (233) IN
McCabe 🇦🇺 (234) IN
Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (235) IN
Houkes 🇳🇱 (236) IN
Ferreira Silva 🇵🇹 (237) IN
Cinà 🇮🇹 (238) IN
Brancaccio 🇮🇹 (239) IN
Pavlovic 🇫🇷 (241) IN
Moro Canas 🇪🇸 (242) IN
Crawford 🇬🇧 (243) IN
Smith 🇺🇸 (244) IN
Napolitano 🇮🇹 (246) IN
Uchida 🇯🇵 (247) IN
Goffin 🇧🇪 (248) IN
Squire 🇩🇪 (249) IN
Bax 🇫🇷 IN

ALTERNATES QUALIFICAZIONI UOMINI

1. Jianu 🇷🇴 (252) •
2. Justo 🇦🇷 (253) •
3. Jorda Sanchis 🇪🇸 (256) •
4. Agamenone 🇮🇹 (258)
5. Galan 🇨🇴 (259) •
6. Gadamauri 🇧🇪 (260) •
7. Dostanic 🇺🇸 (261) •
8. Guillen Meza 🇪🇨 (262) •
9. Cassone 🇺🇸 (264) •
10. Fajing Sun 🇨🇳 (265) •
11. Damas 🇪🇸 (267) •
12. Pereira 🇵🇹 (270) •
13. Gray 🇬🇧 (272) •
14. Rincon 🇪🇸 (274) •
15. Collarini 🇦🇷 (278) •
16. Broom 🇬🇧 (280) •
17. Nagal 🇮🇳 (282) •
18. Martin 🇺🇸 (284) •
19. Ribecai 🇮🇹 (285)
20. Bertrand 🇫🇷 (286)

🇬🇧 QUALIFICAZIONI WIMBLEDON DONNE – 22-25 GIUGNO, ERBA

Vidmanova 🇨🇿 (101)
F. Jones 🇬🇧 (102)
Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (104) • Uchijima 🇯🇵 (107) • Volynets 🇺🇸 (108) • L. Sun 🇳🇿 (109) • Semenistaja 🇱🇻 (110) • Juvan 🇸🇮 (111) • Dodin 🇫🇷 SR (111) • Salkova 🇨🇿 (113) •
Chwalinska 🇵🇱 (114)
Galfi 🇭🇺 (115) • Yuan 🇨🇳 (116) • Korneeva 🏳️ (117) • Timofeeva 🇺🇿 (118) • Krueger 🇺🇸 (120) • Grabher 🇦🇹 (121) • Jeanjean 🇫🇷 (122) • Bai 🇨🇳 SR (122) • P. Kudermetova 🇺🇿 (123) • Sasnovich 🏳️ (124) • Sramkova 🇸🇰 (125) • Quevedo 🇪🇸 (126) • Preston 🇦🇺 (127) • Lamens 🇳🇱 (128) • Sherif 🇪🇬 (129) • Charaeva 🏳️ (130) • Sakatsume 🇯🇵 (131) • Masarova 🇨🇭 (132) •
Stakusic 🇨🇦 (133)
Zidansek 🇸🇮 (134) • Kalieva 🇺🇸 (135) • E. Jones 🇦🇺 (136) • Montgomery 🇺🇸 SR (136) • Zhu 🇨🇳 (137) •
Pigato 🇮🇹 (138)
Kawa 🇵🇱 (139) • Lazaro Garcia 🇪🇸 (140) • Burel 🇫🇷 SR (140) • Inglis 🇦🇺 (141) • Podrez 🇺🇦 (142) • Hon 🇦🇺 (143) • Costoulas 🇧🇪 (144) • Day 🇺🇸 (145) • Stoiana 🇺🇸 (146) • Radivojevic 🇷🇸 (147) • Xiyu Wang 🇨🇳 (148) • L. Fruhvirtova 🇨🇿 (149) •
Burrage 🇬🇧 SR (149) •
Garland 🇹🇼 (150) •
Stefanini 🇮🇹 (152)
Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 (153) • Rus 🇳🇱 (154) • Samson 🇨🇿 (155) • Klimovicova 🇵🇱 (156) • Koevermans 🇳🇱 (157) • Romero Gormaz 🇪🇸 (158) • Andreescu 🇨🇦 (159) • Tomova 🇧🇬 (160) • Iatcenko 🏳️ (161) • Noha Akugue 🇩🇪 (162) •
N. Brancaccio 🇮🇹 (163)
Minnen 🇧🇪 (164) • Mandlik 🇺🇸 (165) •
Watson 🇬🇧 SR (165) •
Guo 🇨🇳 (166) • Papamichail 🇬🇷 (167) • Ortenzi 🇦🇷 (168) • Lepchenko 🇺🇸 (169) • Teichmann 🇨🇭 (170) • Ngounoue 🇺🇸 SR (170) •
Dart 🇬🇧 (171)
Bronzetti 🇮🇹 (172)
Sawangkaew 🇹🇭 (173) • X. You 🇨🇳 (174) • Bassols Ribera 🇪🇸 (175) • Dolehide 🇺🇸 (176) • Prozorova 🏳️ (177) • Vandromme 🇧🇪 (178) • Riera 🇦🇷 (179) • Ponchet 🇫🇷 (180) • Ferro 🇫🇷 (181) • Liu 🇺🇸 (182) • Ye-Xin Ma 🇨🇳 (183) •
Tyra Grant 🇮🇹 (184)
Urhobo 🇺🇸 (185) • Hibino 🇯🇵 (186) • Kostovic 🇷🇸 (187) • Barthel 🇩🇪 (188) • Shymanovich 🏳️ (189) • Giovannini 🇦🇷 (190) • Maristany Zuleta De Reales 🇪🇸 (191) • Fita Boluda 🇪🇸 (192) • Hunter 🇦🇺 (193) • Lee 🇺🇸 (194) • Osuigwe 🇺🇸 (195) • Monnet 🇫🇷 (196) • Gasanova 🏳️ (197) • Gjorcheska 🇲🇰 (198) • Cross 🇨🇦 (199) • Rame 🇫🇷 (200) • Valdmannova 🇨🇿 (201) • Brace 🇨🇦 (202) • Bolkvadze 🇬🇪 SR (202) •
Swan 🇬🇧 (203)
Crawley 🇺🇸 (204) • F. Jorge 🇵🇹 (205) • Shubladze 🏳️ (206) • Y. Ku 🇰🇷 (207) • Knutson 🇨🇿 (208) • Carle 🇦🇷 (209) • Havlickova 🇨🇿 (210) • Ishii 🇯🇵 SR (211) • Kinoshita 🇯🇵 (212) • Friedsam 🇩🇪 (213) • Gorgodze 🇬🇪 (214) • Bandecchi 🇨🇭 (215) • Naef 🇨🇭 (216) • Zhao 🇨🇦 SR (216) •
Hercog 🇸🇮 (217) IN
Pridankina 🏳️ (218) IN
Mikulskyte 🇱🇹 (219) IN
Hontama 🇯🇵 (220) IN
Werner 🇩🇪 (221) IN
Tubello 🇫🇷 SR IN (221) •
Siskova 🇨🇿 (222) IN
Yaneva 🇧🇬 (224) IN

ALTERNATES QUALIFICAZIONI DONNE

1. Hercog 🇸🇮 (217) IN
2. Pridankina 🏳️ (218) IN
3. Mikulskyte 🇱🇹 (219) IN
4. Hontama 🇯🇵 (220) IN
5. Werner 🇩🇪 (221) IN
6. Tubello 🇫🇷 SR IN (221) •
7. Siskova 🇨🇿 (222) IN
8. Yaneva 🇧🇬 (224) IN
9. Tan 🇫🇷 (225) • 10. Pigossi 🇧🇷 (227) • 11. Hruncakova 🇸🇰 (228) • 12. Andreeva 🏳️ (230) • 13. Sebov 🇨🇦 (231) • 14. Vedder 🇳🇱 (232) • 15. X. Gao 🇨🇳 (233) • 16. Falei 🏳️ (235) • 17. Bulgaru 🇷🇴 (236) • 18. Kubka 🇵🇱 (237) • 19. Thandi 🇮🇳 SR (238) • 20. Avdeeva 🏳️ (239)

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54 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Salvo (Guest) 19-06-2026 18:22

Grafica agghiacciante.
Peraltro manca Opelka barrato di rosso in quanto giocatore cancellato…

 54
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Andrew92 (Guest) 19-06-2026 16:51

Entrato pure Bax , Agamenone fuori di 4

 53
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Mattia (Guest) 19-06-2026 13:23

@ magilla (#4640395)

A sto punto pure sul redivivo becuzzi…

 52
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Vincenzo (Guest) 19-06-2026 12:58

Nedic ha rinunciato

 51
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Vincenzo (Guest) 19-06-2026 12:57

Napolitano IN

 50
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magilla 19-06-2026 12:53

mado’ ragazzi…..ok…sta grafica non è il massimo…..pero’ mi sembrate esagerati…..redazione per la prossima organizzatevi con dei disegni 🙂

 49
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rikrob (Guest) 19-06-2026 12:45

con questa grafica si capisce ben poco
non si capisce perchè non si torna a quella vecchia

 48
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magilla 19-06-2026 11:48

forfait del sudafricano harris…..Napolitano è dentro

a sto punto speriamo anche su Agamenone (fuori di 8)

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+1: Detuqueridapresencia, Peter Parker
JannikUberAlles 19-06-2026 10:26

Intanto ieri Sinner è arrivato a Londra e ha iniziato ad allenarsi proprio a Wimbledon…

…dalla fluidità e dalla potenza dei suoi colpi (in allenamento) mi sorgono delle aspettative davvero piacevolissime 😉

https://youtube.com/shorts/jGH_HrqiodE?si=sC1SKGaUYNjJ15CH

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+1: Detuqueridapresencia, Peter Parker
Sangalletto (Guest) 19-06-2026 10:15

Mi chiedo quale sia il ranking più alto presente nelle qualificazioni maschili negli ultimi vent’anni in uno slam al netto delle wc. Credo che questa volta si sfiori il record

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Betafasan 19-06-2026 09:50

Brutta grafica

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Betafasan 19-06-2026 09:49

Spero che Napo entri nelle quali!

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Tennisforever (Guest) 19-06-2026 09:29

Scritto da Vincenzo
A me risulta Napolitano fuori di 1

Sito ufficiale :

Fuori
Rank Rank
1
NAPOLITANO, Stefano (ITA) 246

2
UCHIDA, Kaichi (JPN) 247
3
GOFFIN, David (BEL) 248

(SMITH 244 IN- NEDIC 245 non è più sulla lista)

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Vincenzo (Guest) 19-06-2026 01:15

A me risulta Napolitano fuori di 1

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Tennisforever 19-06-2026 00:46

Il sorteggio dei singoli uomini e donne avrà luogo venerdì 26 giugno, alle 11:00.

Inizio del torneo lunedì 29 giugno.

La classifica del 22 giugno servirà come riferimento per determinare le teste di serie, dato che il sorteggio avrà luogo il 26 giugno (per il momento Arnaldi testa di serie 32 ,in attesa dei risultati Halle e Queen’s)

Le qualificazioni a Wimbledon 2026 si svolgono da lunedì 22 giugno a giovedì 25 giugno 2026.

QUALIFICAZIONE PER UOMINI – ALTERNATI

Classifica

1

NAPOLITANO, Stefano (ITA) (1 Alt)

Fonte : sito ufficiale Wimbledon.

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Salvo (Guest) 18-06-2026 23:04

Scritto da Vincenzo
Napolitano fuori di 2 perché Garin che risulta iscritto ha già annunciato il forfait

Garin non si è cancellato.
Drouguet è entrato nel tabellone principale, Smith entra nelle qualificazioni, Napolitano fuori di 2 dalle qualificazioni.

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ginap (Guest) 18-06-2026 23:01

vedere nel giugno 2026 una grafica del genere…

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+1: Matte
Non tennista (Guest) 18-06-2026 20:41

giove 17-06-2026 19:17

Scritto da Non tennista
Contento di vedere la Grant nelle qualificazioni.
Un occasione da cogliere per entrare definitivamente in top 100, l’unica su cui si può puntare per il futuro

Non è l’unica
**************************
non vedo altre giovanissime così forti come lei

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Vincenzo (Guest) 18-06-2026 13:31

Napolitano fuori di 2 perché Garin che risulta iscritto ha già annunciato il forfait

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pablito 18-06-2026 12:40

Redazione.

“All green” ? 🙁

C’è commistione cromatica fra gli “in” e gli italiani.
Si capisce poco… 🙁

Tornerete alla grafica precedente che era chiara e facilmente interpretabile ? 😉

 35
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+1: Matte, Betafasan
italo (Guest) 18-06-2026 10:36

Scritto da Luis88

Scritto da FRACCHIA
@ LiveTennis.it Staff (#4639679)
Non è un problema di tricolore o verde, quella precedente era nettamente più semplice e intuitiva.
A furor di popolo tornate al precedente, grazie mille e w il popolo!

Concordo

quoto

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Simone (Guest) 18-06-2026 00:18

quando il sorteggio delle quali e quando si inizia?

 33
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NonSoloSinner (Guest) 17-06-2026 22:05

Sarebbe anche una bella notizia se non fosse che Musetti salta il secondo slam di fila…

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Luis88 (Guest) 17-06-2026 22:01

Scritto da FRACCHIA
@ LiveTennis.it Staff (#4639679)
Non è un problema di tricolore o verde, quella precedente era nettamente più semplice e intuitiva.
A furor di popolo tornate al precedente, grazie mille e w il popolo!

Concordo

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+1: Lukaa
FRACCHIA (Guest) 17-06-2026 21:57

@ LiveTennis.it Staff (#4639679)

Non è un problema di tricolore o verde, quella precedente era nettamente più semplice e intuitiva.
A furor di popolo tornate al precedente, grazie mille e w il popolo!

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+1: Taxi Driver, Lukaa, Matte
FRACCHIA (Guest) 17-06-2026 21:55

Scritto da pablito
Redazione.
Vorreste ritornare alla grafica precedente,
che era molto più chiara e intuitiva ?
Grazie

Concordo pienamente!!!

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Sgps (Guest) 17-06-2026 21:52

@ JOA20 (<a href="#comment-4639938" Napolitano si e ' appena ritirato da Parma credo per un infortunio muscolare ,non credo partecipera' alle quali….

 28
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JOA20 (Guest) 17-06-2026 20:47

Cinà e Brancaccio dentro, Napolitano fuori di 4, una minuscola chance di entrare ce l’ha

 27
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NonSoloSinner (Guest) 17-06-2026 19:58

Ammazza quanto siete complicati, Matteo è nel maindraw e Ciná al 90% se la gioca nelle quali

 26
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giove 17-06-2026 19:17

Scritto da Non tennista
Contento di vedere la Grant nelle qualificazioni.
Un occasione da cogliere per entrare definitivamente in top 100, l’unica su cui si può puntare per il futuro

Non è l’unica

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Rovescio al tramonto 17-06-2026 16:33

Berrettini dentro. Peccato Lorenzo.

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Non tennista (Guest) 17-06-2026 16:05

Contento di vedere la Grant nelle qualificazioni.
Un occasione da cogliere per entrare definitivamente in top 100, l’unica su cui si può puntare per il futuro

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magilla 17-06-2026 15:50

su redazione…..finiamo il pisolino pomeridiano e aggiorniamo la situazione wimbledon…..tutti i siti tennistici hanno dato la notizia: non facciamoci ridere dietro ! :mrgreen:

 22
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Riku Naito (Guest) 17-06-2026 15:38

Musetti rinuncia ufficialmente a Wimbledon. Berrettini dentro il tabellone principale

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magilla 17-06-2026 15:29

Scritto da IlCera
Musetti out purtroppo.

letto ora anche io suo messagio…..sembra ancora non pronto ma positivo.ora speriamo entrino anche cina e brancaccio per un minimo di bilanciamento…….ma proprio minimo…..

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+1: Marco M., Detuqueridapresencia
Il GUEst 17-06-2026 15:28

Musetti ufficiale out, che tristezza e che stagione infame

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+1: Marco M., Detuqueridapresencia
IlCera (Guest) 17-06-2026 15:22

Musetti out purtroppo.

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+1: Marco M., Detuqueridapresencia
Igo 17-06-2026 15:04

Rune e Draper sicuramente out. Matteo entra al 100%. Magari chiedesse WC ad un torneo di preparazione…così per saggiare il campo

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von Hayek 17-06-2026 11:58

Scritto da LiveTennis.it Staff
@ tomasol (#4639676)
Stiamo cercando di cambiarla mettendo il tricolore al posto del verde ma ci vuole del tempo. Un abbraccio amici.

Già che ci siete … perchè non permettete agli utenti di scrivere nei commenti in formato Markdown al fine di rendere presentabili/leggibili alcuni dati?

 16
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Giuras 17-06-2026 10:37

Scritto da LiveTennis.it Staff
@ tomasol (#4639676)
Stiamo cercando di cambiarla mettendo il tricolore al posto del verde ma ci vuole del tempo. Un abbraccio amici.

Se servono risorse economiche, io sono disposto anche a versare denaro per la nuova configurazione.
O criptovalute.
O oro, bianco e giallo.
Scegliete voi.

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LiveTennis.it Staff 17-06-2026 10:00

@ tomasol (#4639676)

Stiamo cercando di cambiarla mettendo il tricolore al posto del verde ma ci vuole del tempo. Un abbraccio amici.

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+1: tomasol
tomasol 17-06-2026 09:47

ringrazio la redazione che alla faccia di tutto (e di tutti) insiste con questa grafica

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italo (Guest) 17-06-2026 09:17

Scritto da clipo
Ringraziando la redazione per tutto quello che fate, anch’io preferirei tornare alla vecchia grafica. Sono convinto che entreranno sia Berrettini nel MD che Cina’nelle quali.

Quoto. anche io preferivo la vecchia grafica.
cosi’ non si capisce molto

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+1: Lukaa, giovanna
clipo 16-06-2026 21:10

Ringraziando la redazione per tutto quello che fate, anch’io preferirei tornare alla vecchia grafica. Sono convinto che entreranno sia Berrettini nel MD che Cina’nelle quali.

 11
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+1: Lukaa
Giuseppe 16-06-2026 19:22

Dovrebbe essersi cancellato Garin dalle Q, quindi Cinà e Brancaccio fuori di 1 e 2 posti (considerando le WC).

 10
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Miles (Guest) 16-06-2026 18:31

Speranze per Cinà?

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Sangalletto (Guest) 16-06-2026 17:26

Redazione la scelta di colorare gli alternates che sono entrati in main draw dello stesso colore degli italiani in lista non è granché. Berrettini ad un primo sguardo mi sembrava dentro finché non ho notato che mi mancava la scritta IN. In effetti concordo con chi trova la versione vecchia migliore. Immagino che ci siano problemi più importanti, però.

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+1: clipo, Lukaa
Alberto Rinaldi (Guest) 16-06-2026 16:32

@ Betafasan (#4639389)
nella entry list qualificazioni, infortunato Lajal (Vedasi Challenger Dublino)

 7
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pablito 16-06-2026 15:44

Redazione.

Vorreste ritornare alla grafica precedente,
che era molto più chiara e intuitiva ?

Grazie 😐

 6
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+1: clipo, Lukaa, giovanna
Betafasan 16-06-2026 15:12

Jodar e Munar a rischio…

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Betafasan 16-06-2026 15:11

Draper gioca ?!

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Fi (Guest) 16-06-2026 12:40

Se non sbaglio berrettini dovrebbe essere dentro, perché è fuori di uno è rune probabilmente non giocherà

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brunodalla 16-06-2026 11:43

con il forfait di jarry nelle quali viene certificato l’ingresso di guerrieri. a questo punto cinà e brancaccio sono fuori di 7 e 8 posizionji, considerato che le wild cards devono ancora scalare, praticamente sono dentro, almeno cinà.
per quanto riguarda berrettini è il primo della lista fuori, gli incerti sono tanti, primo fra tutti rune, e si è aggiunto jodar, buone probabilità che entri direttamente, la federazione ha detto di aver chiesto la wc, ma per me entra direttamente.

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walden 16-06-2026 11:36

Berrettini con ottime probabilità di entrare (e se la situazione si sbloccasse presto, forse farebbe bene a giocare qualche partita, nei tornei pre W, chiedendo una WC) . Considerando che non sono state ancora comunicate le WC, direi anche ottime per Cinà e Brancaccio, molto più difficile per Napolitano. Guerrieri, Cinà e Brancaccio, peraltro, prendono il posto di Zeppieri, ritiratosi dalle Q e di Passaro, che neppure si è iscritto, pur avendone diritto. Ci sarebbe stato anche Gigante, grazie al RP. In sostanza, molte rinunce, ma molti nuovi ingressi, compreso Cadenasso che gioca le su prime Q a W, dopo quelle del RG. Un anno fa sarebbe stata fantascienza.

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+1: magilla, Paky 71
-1: Taxi Driver