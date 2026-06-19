Wimbledon: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni del singolare maschile e femminile. Opelka dà forfait nel md. Entra anche Napolitano nelle quali. Agamenone fuori di 4 posti
🎾 WIMBLEDON 2026
SITUAZIONE ITALIANI 🇮🇹
MAIN DRAW 29 GIUGNO – 12 LUGLIO • QUALIFICAZIONI 22-25 GIUGNO • ERBA
🇬🇧 WIMBLEDON UOMINI – ITALIANI NEL MAIN DRAW
Sinner 🇮🇹 (1) •
Musetti 🇮🇹 (11) •
Cobolli 🇮🇹 (12) •
Darderi 🇮🇹 (16) •
Sonego 🇮🇹 (69) •
Bellucci 🇮🇹 (72) •
Arnaldi 🇮🇹 (96) •
Berrettini 🇮🇹 (107) IN
RIEPILOGO MAIN DRAW UOMINI
7 italiani attualmente presenti nel main draw •
Musetti OUT •
Berrettini IN dagli alternates
🇬🇧 WIMBLEDON DONNE – ITALIANE NEL MAIN DRAW
Paolini 🇮🇹 (13) •
Cocciaretto 🇮🇹 (40)
RIEPILOGO MAIN DRAW DONNE
2 italiane presenti nel main draw
🇬🇧 QUALIFICAZIONI WIMBLEDON UOMINI – ITALIANI
Berrettini 🇮🇹 (105) IN MD •
Pellegrino 🇮🇹 (124) •
Maestrelli 🇮🇹 (128) •
Travaglia 🇮🇹 (138) •
Nardi 🇮🇹 (163) •
Zeppieri 🇮🇹 (172) •
Cecchinato 🇮🇹 (178) •
Cadenasso 🇮🇹 (196) •
Giustino 🇮🇹 (209) •
Guerrieri 🇮🇹 (231) IN •
Cinà 🇮🇹 (238) IN •
Raul Brancaccio 🇮🇹 (239) IN •
Napolitano 🇮🇹 (246) IN
ITALIANI NEGLI ALTERNATES QUALIFICAZIONI UOMINI
Agamenone 🇮🇹 (258) ALT 4 •
Ribecai 🇮🇹 (285) ALT 19
RIEPILOGO QUALIFICAZIONI UOMINI
11 italiani attualmente presenti nelle qualificazioni •
Guerrieri, Cinà, Raul Brancaccio e Napolitano IN dagli alternates •
Berrettini cancellato dalle qualificazioni perché entrato nel main draw •
Zeppieri OUT
🇬🇧 QUALIFICAZIONI WIMBLEDON DONNE – ITALIANE
Pigato 🇮🇹 (138) •
Stefanini 🇮🇹 (152) •
N. Brancaccio 🇮🇹 (163) •
Bronzetti 🇮🇹 (172) •
Tyra Grant 🇮🇹 (184)
RIEPILOGO QUALIFICAZIONI DONNE
5 italiane presenti nelle qualificazioni
🎾 THE CHAMPIONSHIPS WIMBLEDON 2026
🇬🇧 ENTRY LIST
MAIN DRAW 29 GIUGNO – 12 LUGLIO • QUALIFICAZIONI 22-25 GIUGNO • ERBA
🇬🇧 WIMBLEDON UOMINI – MAIN DRAW, ERBA
Sinner 🇮🇹 (1) •
Alcaraz 🇪🇸 (2) •
Zverev 🇩🇪 (3) • Djokovic 🇷🇸 (4) • Auger-Aliassime 🇨🇦 (5) • Shelton 🇺🇸 (6) • Medvedev 🏳️ (7) • Fritz 🇺🇸 (8) • De Minaur 🇦🇺 (9) • Bublik 🇰🇿 (10) •
Musetti 🇮🇹 (11) •
Cobolli 🇮🇹 (12) • Rublev 🏳️ (13) • Lehecka 🇨🇿 (14) • Khachanov 🏳️ (15) •
Darderi 🇮🇹 (16) • Ruud 🇳🇴 (17) •
Vacherot 🇲🇨 (18) •
Fils 🇫🇷 (19) • Tien 🇺🇸 (20) • Tiafoe 🇺🇸 (21) • Norrie 🇬🇧 (22) • Davidovich Fokina 🇪🇸 (23) • Rinderknech 🇫🇷 (24) • Etcheverry 🇦🇷 (25) • Paul 🇺🇸 (26) • F. Cerundolo 🇦🇷 (27) • Mensik 🇨🇿 (28) • Jodar 🇪🇸 (29) • Fonseca 🇧🇷 (30) • Griekspoor 🇳🇱 (31) • Moutet 🇫🇷 (32) • Nakashima 🇺🇸 (33) • Humbert 🇫🇷 (34) • Tabilo 🇨🇱 (35) • Blockx 🇧🇪 (36) • Shapovalov 🇨🇦 (37) • Bergs 🇧🇪 (38) • Munar 🇪🇸 (39) •
Machac 🇨🇿 (40) •
Michelsen 🇺🇸 (41) • Navone 🇦🇷 (42) •
Rune 🇩🇰 (43) •
Mannarino 🇫🇷 (44) • Cilic 🇭🇷 (45) •
Korda 🇺🇸 (46) •
Kecmanovic 🇷🇸 (47) • Diallo 🇨🇦 (48) • Quinn 🇺🇸 (49) • Borges 🇵🇹 (50) • Atmane 🇫🇷 (51) • Marozsan 🇭🇺 (52) • Van de Zandschulp 🇳🇱 (53) • J.M. Cerundolo 🇦🇷 (54) • Hanfmann 🇩🇪 (55) • Medjedovic 🇷🇸 (56) • Buse 🇵🇪 (57) • Tirante 🇦🇷 (58) • Fucsovics 🇭🇺 (59) • Brooksby 🇺🇸 (60) • Popyrin 🇦🇺 (61) • Baez 🇦🇷 (62) • Kopriva 🇨🇿 (63) • Collignon 🇧🇪 (64) • Altmaier 🇩🇪 (65) • Burruchaga 🇦🇷 (66) • Landaluce 🇪🇸 (67) • Ugo Carabelli 🇦🇷 (68) •
Sonego 🇮🇹 (69) • Vallejo 🇵🇾 (70) • Prizmic 🇭🇷 (71) •
Bellucci 🇮🇹 (72) •
Royer 🇫🇷 (73) • Draper 🇬🇧 (74) •
Cazaux 🇫🇷 (76) •
Majchrzak 🇵🇱 (77) • Hurkacz 🇵🇱 (78) • Struff 🇩🇪 (79) • Mpetshi Perricard 🇫🇷 (80) • Trungelliti 🇦🇷 (81) • Tsitsipas 🇬🇷 (82) • Duckworth 🇦🇺 (83) • Giron 🇺🇸 (84) • Kokkinakis 🇦🇺 PR (84) • Svajda 🇺🇸 (85) • Merida 🇪🇸 (86) • Dzumhur 🇧🇦 (87) • Halys 🇫🇷 (88) • Shevchenko 🇰🇿 (89) • Carreno Busta 🇪🇸 (90) • Ofner 🇦🇹 (91) • Spizzirri 🇺🇸 (92) • Y. Wu 🇨🇳 (93) • Kovacevic 🇺🇸 (94) • Kypson 🇺🇸 (95) •
Arnaldi 🇮🇹 (96) • Nava 🇺🇸 (97) • Bonzi 🇫🇷 (98) • Bautista Agut 🇪🇸 (99) • Vukic 🇦🇺 (100) • Walton 🇦🇺 (101) • Hijikata 🇦🇺 (102) • Van Assche 🇫🇷 (103) •
Choinski 🇬🇧 (104) IN •
Shimabukuro 🇯🇵 (105) IN •
Molcan 🇸🇰 (106) IN •
Berrettini 🇮🇹 (107) IN •
Muller 🇫🇷 (108) IN •
De Jong 🇳🇱 (109) IN •
Droguet 🇫🇷 (110) IN •
Svrcina 🇨🇿 (111) IN
ALTERNATES MAIN DRAW UOMINI
1. Choinski 🇬🇧 (104) IN •
2. Shimabukuro 🇯🇵 (105) IN •
3. Molcan 🇸🇰 (106) IN •
4. Berrettini 🇮🇹 (107) IN •
5. Muller 🇫🇷 (108) IN •
6. De Jong 🇳🇱 (109) IN •
7. Droguet 🇫🇷 (110) IN •
8. Svrcina 🇨🇿 (111) IN •
9. Damm 🇺🇸 (112) • 10. Wong 🇭🇰 (113) • 11. Comesana 🇦🇷 (114) • 12. Basilashvili 🇬🇪 (115) • 13. Faria 🇵🇹 (117) • 14. Rocha 🇵🇹 (118)
🇬🇧 WIMBLEDON DONNE – MAIN DRAW, ERBA
Sabalenka 🏳️ (1) • Rybakina 🇰🇿 (2) • Swiatek 🇵🇱 (3) • Gauff 🇺🇸 (4) • Pegula 🇺🇸 (5) • Anisimova 🇺🇸 (6) • Svitolina 🇺🇦 (7) • Andreeva 🏳️ (8) •
Mboko 🇨🇦 (9) •
Muchova 🇨🇿 (10) • Bencic 🇨🇭 (11) • Noskova 🇨🇿 (12) •
Paolini 🇮🇹 (13) •
Alexandrova 🏳️ (14) • Kostyuk 🇺🇦 (15) • Osaka 🇯🇵 (16) • Jovic 🇺🇸 (17) • Cirstea 🇷🇴 (18) • Keys 🇺🇸 (19) • Samsonova 🏳️ (20) • Tauson 🇩🇰 (21) • Kalinskaya 🏳️ (22) • Mertens 🇧🇪 (23) • Fernandez 🇨🇦 (24) • Shnaider 🏳️ (25) •
Baptiste 🇺🇸 (26) •
Bouzkova 🇨🇿 (27) • Potapova 🇦🇹 (28) • Ostapenko 🇱🇻 (29) • A. Li 🇺🇸 (30) • Bucsa 🇪🇸 (31) • Xinyu Wang 🇨🇳 (32) • Cristian 🇷🇴 (33) • Joint 🇦🇺 (34) • Bejlek 🇨🇿 (35) • Siniakova 🇨🇿 (36) • Raducanu 🇬🇧 (37) • Eala 🇵🇭 (38) • Navarro 🇺🇸 (39) •
Cocciaretto 🇮🇹 (40) •
Pliskova 🇨🇿 SR (40) • Tjen 🇮🇩 (41) • Krejcikova 🇨🇿 (42) • Valentova 🇨🇿 (43) • Vondrousova 🇨🇿 (44) • Yastremska 🇺🇦 (45) • Siegemund 🇩🇪 (46) • Kessler 🇺🇸 (47) • Sakkari 🇬🇷 (48) • Frech 🇵🇱 (49) • Boisson 🇫🇷 (50) • Bouzas Maneiro 🇪🇸 (51) • Maria 🇩🇪 (52) • Q. Zheng 🇨🇳 (53) • Starodubtseva 🇺🇦 (54) • Gibson 🇦🇺 (55) • McNally 🇺🇸 (56) • Linette 🇵🇱 (57) • Bondar 🇭🇺 (58) • Sonmez 🇹🇷 (59) •
Kartal 🇬🇧 (60) •
Ruzic 🇭🇷 (61) • Kasatkina 🇦🇺 (62) • Jacquemot 🇫🇷 (63) • Sierra 🇦🇷 (64) • Bartunkova 🇨🇿 (65) • Oliynykova 🇺🇦 (66) • Udvardy 🇭🇺 (68) • Boulter 🇬🇧 (69) • Vekic 🇭🇷 (70) • Zarazua 🇲🇽 (71) • Townsend 🇺🇸 (72) • S. Zhang 🇨🇳 (73) • Putintseva 🇰🇿 (74) • Ruse 🇷🇴 (75) • Marcinko 🇭🇷 (76) • Osorio 🇨🇴 (77) • Haddad Maia 🇧🇷 (78) • Zakharova 🏳️ (79) • Parks 🇺🇸 (80) • Lys 🇩🇪 (81) • Golubic 🇨🇭 (82) • Begu 🇷🇴 SR (82) • Birrell 🇦🇺 (83) • Erjavec 🇸🇮 (84) • Rakhimova 🇺🇿 (85) • Sorribes Tormo 🇪🇸 SR (85) •
Kudermetova 🏳️ (86) •
Kenin 🇺🇸 (87) • Aoi Ito 🇯🇵 SR (87) • Selekhmeteva 🏳️ (88) • Kalinina 🇺🇦 (89) • Tomljanovic 🇦🇺 (90) • Tagger 🇦🇹 (91) • Stearns 🇺🇸 (92) • Waltert 🇨🇭 (93) • Parry 🇫🇷 (94) • Snigur 🇺🇦 (95) • Korpatsch 🇩🇪 (96) • Seidel 🇩🇪 (97) • Arango 🇨🇴 (98) • Blinkova 🏳️ (99) • Tararudee 🇹🇭 (100) • Kraus 🇦🇹 (101) •
Vandewinkel 🇧🇪 (102) IN •
Badosa 🇪🇸 (103) IN •
Vidmanova 🇨🇿 (104) IN •
F. Jones 🇬🇧 (105) IN
ALTERNATES MAIN DRAW DONNE
1. Vandewinkel 🇧🇪 (102) IN •
2. Badosa 🇪🇸 (103) IN •
3. Vidmanova 🇨🇿 (104) IN •
4. F. Jones 🇬🇧 (105) IN •
5. Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (106) • 6. Podoroska 🇦🇷 SR (106) • 7. Krueger 🇺🇸 (107) • 8. Volynets 🇺🇸 (108) • 9. Uchijima 🇯🇵 (110) • 10. L. Sun 🇳🇿 (111) • 11. Dodin 🇫🇷 SR (111) • 12. Semenistaja 🇱🇻 (112) • 13. Juvan 🇸🇮 (113) • 14. Pavlyuchenkova 🏳️ (114) • 15. Salkova 🇨🇿 (115)
🇬🇧 QUALIFICAZIONI WIMBLEDON UOMINI – 22-25 GIUGNO, ERBA
Comesana 🇦🇷 (102) •
Shimabukuro 🇯🇵 (103) •
Berrettini 🇮🇹 (105) •
De Jong 🇳🇱 (106) •
Droguet 🇫🇷 (107) •
Svrcina 🇨🇿 (108) •
Wong 🇭🇰 (109) •
Molcan 🇸🇰 (110) •
Basilashvili 🇬🇪 (111) •
Garin 🇨🇱 (114) •
Faria 🇵🇹 (115) • Damm 🇺🇸 (116) • Gaston 🇫🇷 (118) • Rocha 🇵🇹 (119) •
Riedi 🇨🇭 (120) •
Budkov Kjaer 🇳🇴 (121) • Llamas Ruiz 🇪🇸 (122) • Schoolkate 🇦🇺 (123) •
Pellegrino 🇮🇹 (124) •
Fearnley 🇬🇧 (125) •
McDonald 🇺🇸 (126) •
Muller 🇫🇷 (127) •
Maestrelli 🇮🇹 (128) •
Misolic 🇦🇹 (129) •
Mochizuki 🇯🇵 (130) • Sweeny 🇦🇺 (131) •
Pinnington Jones 🇬🇧 (132) •
Gaubas 🇱🇹 (133) • Virtanen 🇫🇮 (134) • Gea 🇫🇷 (135) • Barrios Vera 🇨🇱 (136) • Lajovic 🇷🇸 (137) •
Travaglia 🇮🇹 (138) •
Echargui 🇹🇳 (139) • Martinez 🇪🇸 (140) • Safiullin 🏳️ (141) •
Lloyd Harris 🇿🇦 (143) •
Dellien 🇧🇴 (144) • M. Zheng 🇺🇸 (146) • Jacquet 🇫🇷 (147) •
Basavareddy 🇺🇸 (148) •
Billy Harris 🇬🇧 (150) • Diaz Acosta 🇦🇷 (151) • Bolt 🇦🇺 (152) • Sakamoto 🇯🇵 (153) •
Fery 🇬🇧 (154) •
O’Connell 🇦🇺 (155) • Holmgren 🇩🇰 (156) • Lajal 🇪🇪 (157) • Rodionov 🇦🇹 (158) •
Samuel 🇬🇧 (159) •
Blanchet 🇫🇷 (160) • Kolar 🇨🇿 (162) • Meligeni Alves 🇧🇷 PR (162) •
Nardi 🇮🇹 (163) •
Draxl 🇨🇦 (164) • Rodesch 🇱🇺 (165) • Bu 🇨🇳 (166) •
Dimitrov 🇧🇬 (168) •
Mejia 🇨🇴 (169) • Schwaerzler 🇦🇹 (170) • Tabur 🇫🇷 (171) •
Zeppieri 🇮🇹 (172) •
Coria 🇦🇷 PR (172) • Piros 🇭🇺 (173) •
Nishioka 🇯🇵 (174) •
Glinka 🇪🇪 (175) • Prado Angelo 🇧🇴 (176) • Chidekh 🇫🇷 (177) •
Cecchinato 🇮🇹 (178) •
Gomez 🇦🇷 (179) •
Jarry 🇨🇱 (180) •
Tseng 🇹🇼 (181) • Onclin 🇧🇪 (182) • Bueno 🇵🇪 (183) • Gojo 🇭🇷 (184) • Smith 🇺🇸 (185) • Moreno De Alboran 🇺🇸 PR (185) • Heide 🇧🇷 (186) • Neumayer 🇦🇹 (187) • Kwon 🇰🇷 (188) • Skatov 🇰🇿 (189) • Barrena 🇦🇷 (190) • Ymer 🇸🇪 (191) • Kym 🇨🇭 (192) • Galarneau 🇨🇦 (193) • Tomic 🇦🇺 (194) • Mikrut 🇭🇷 (195) •
Cadenasso 🇮🇹 (196) •
Sakellaridis 🇬🇷 (197) • Reis Da Silva 🇧🇷 (198) • Boyer 🇺🇸 (199) • Ficovich 🇦🇷 (200) • Dodig 🇭🇷 (201) • Noguchi 🇯🇵 (202) • Carballes Baena 🇪🇸 (203) • Bailly 🇧🇪 (204) • Evans 🇬🇧 (205) • Coppejans 🇧🇪 (206) • Hsu 🇹🇼 (207) • Bertola 🇨🇭 (208) •
Giustino 🇮🇹 (209) •
Sachko 🇺🇦 (210) • Den Ouden 🇳🇱 (211) • Midon 🇦🇷 (212) • Djere 🇷🇸 (213) • Mayot 🇫🇷 (214) •
Engel 🇩🇪 (215) •
Mmoh 🇺🇸 (216) • Zhou 🇨🇳 (217) • Broady 🇬🇧 (219) • Herbert 🇫🇷 (220) • Grenier 🇫🇷 (221) • Martin Tiffon 🇪🇸 (222) • Andrade 🇪🇨 (223) • Zhang 🇨🇳 (224) • Roncadelli 🇺🇾 (225) • Olivieri 🇦🇷 (226) •
Wendelken 🇬🇧 (227) •
Dougaz 🇹🇳 PR IN (227) •
Gentzsch 🇩🇪 (228) IN •
Blanch 🇺🇸 (229) IN •
Added 🇫🇷 (230) IN •
Guerrieri 🇮🇹 (231) IN •
Butvilas 🇱🇹 (232) IN •
Boscardin Dias 🇧🇷 (233) IN •
McCabe 🇦🇺 (234) IN •
Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (235) IN •
Houkes 🇳🇱 (236) IN •
Ferreira Silva 🇵🇹 (237) IN •
Cinà 🇮🇹 (238) IN •
Brancaccio 🇮🇹 (239) IN •
Pavlovic 🇫🇷 (241) IN •
Moro Canas 🇪🇸 (242) IN •
Crawford 🇬🇧 (243) IN •
Smith 🇺🇸 (244) IN •
Napolitano 🇮🇹 (246) IN •
Uchida 🇯🇵 (247) IN •
Goffin 🇧🇪 (248) IN •
Squire 🇩🇪 (249) IN •
Bax 🇫🇷 IN
ALTERNATES QUALIFICAZIONI UOMINI
1. Jianu 🇷🇴 (252) •
2. Justo 🇦🇷 (253) •
3. Jorda Sanchis 🇪🇸 (256) •
4. Agamenone 🇮🇹 (258) •
5. Galan 🇨🇴 (259) •
6. Gadamauri 🇧🇪 (260) •
7. Dostanic 🇺🇸 (261) •
8. Guillen Meza 🇪🇨 (262) •
9. Cassone 🇺🇸 (264) •
10. Fajing Sun 🇨🇳 (265) •
11. Damas 🇪🇸 (267) •
12. Pereira 🇵🇹 (270) •
13. Gray 🇬🇧 (272) •
14. Rincon 🇪🇸 (274) •
15. Collarini 🇦🇷 (278) •
16. Broom 🇬🇧 (280) •
17. Nagal 🇮🇳 (282) •
18. Martin 🇺🇸 (284) •
19. Ribecai 🇮🇹 (285) •
20. Bertrand 🇫🇷 (286)
🇬🇧 QUALIFICAZIONI WIMBLEDON DONNE – 22-25 GIUGNO, ERBA
Vidmanova 🇨🇿 (101) •
F. Jones 🇬🇧 (102) •
Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (104) • Uchijima 🇯🇵 (107) • Volynets 🇺🇸 (108) • L. Sun 🇳🇿 (109) • Semenistaja 🇱🇻 (110) • Juvan 🇸🇮 (111) • Dodin 🇫🇷 SR (111) • Salkova 🇨🇿 (113) •
Chwalinska 🇵🇱 (114) •
Galfi 🇭🇺 (115) • Yuan 🇨🇳 (116) • Korneeva 🏳️ (117) • Timofeeva 🇺🇿 (118) • Krueger 🇺🇸 (120) • Grabher 🇦🇹 (121) • Jeanjean 🇫🇷 (122) • Bai 🇨🇳 SR (122) • P. Kudermetova 🇺🇿 (123) • Sasnovich 🏳️ (124) • Sramkova 🇸🇰 (125) • Quevedo 🇪🇸 (126) • Preston 🇦🇺 (127) • Lamens 🇳🇱 (128) • Sherif 🇪🇬 (129) • Charaeva 🏳️ (130) • Sakatsume 🇯🇵 (131) • Masarova 🇨🇭 (132) •
Stakusic 🇨🇦 (133) •
Zidansek 🇸🇮 (134) • Kalieva 🇺🇸 (135) • E. Jones 🇦🇺 (136) • Montgomery 🇺🇸 SR (136) • Zhu 🇨🇳 (137) •
Pigato 🇮🇹 (138) •
Kawa 🇵🇱 (139) • Lazaro Garcia 🇪🇸 (140) • Burel 🇫🇷 SR (140) • Inglis 🇦🇺 (141) • Podrez 🇺🇦 (142) • Hon 🇦🇺 (143) • Costoulas 🇧🇪 (144) • Day 🇺🇸 (145) • Stoiana 🇺🇸 (146) • Radivojevic 🇷🇸 (147) • Xiyu Wang 🇨🇳 (148) • L. Fruhvirtova 🇨🇿 (149) •
Burrage 🇬🇧 SR (149) •
Garland 🇹🇼 (150) •
Stefanini 🇮🇹 (152) •
Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 (153) • Rus 🇳🇱 (154) • Samson 🇨🇿 (155) • Klimovicova 🇵🇱 (156) • Koevermans 🇳🇱 (157) • Romero Gormaz 🇪🇸 (158) • Andreescu 🇨🇦 (159) • Tomova 🇧🇬 (160) • Iatcenko 🏳️ (161) • Noha Akugue 🇩🇪 (162) •
N. Brancaccio 🇮🇹 (163) •
Minnen 🇧🇪 (164) • Mandlik 🇺🇸 (165) •
Watson 🇬🇧 SR (165) •
Guo 🇨🇳 (166) • Papamichail 🇬🇷 (167) • Ortenzi 🇦🇷 (168) • Lepchenko 🇺🇸 (169) • Teichmann 🇨🇭 (170) • Ngounoue 🇺🇸 SR (170) •
Dart 🇬🇧 (171) •
Bronzetti 🇮🇹 (172) •
Sawangkaew 🇹🇭 (173) • X. You 🇨🇳 (174) • Bassols Ribera 🇪🇸 (175) • Dolehide 🇺🇸 (176) • Prozorova 🏳️ (177) • Vandromme 🇧🇪 (178) • Riera 🇦🇷 (179) • Ponchet 🇫🇷 (180) • Ferro 🇫🇷 (181) • Liu 🇺🇸 (182) • Ye-Xin Ma 🇨🇳 (183) •
Tyra Grant 🇮🇹 (184) •
Urhobo 🇺🇸 (185) • Hibino 🇯🇵 (186) • Kostovic 🇷🇸 (187) • Barthel 🇩🇪 (188) • Shymanovich 🏳️ (189) • Giovannini 🇦🇷 (190) • Maristany Zuleta De Reales 🇪🇸 (191) • Fita Boluda 🇪🇸 (192) • Hunter 🇦🇺 (193) • Lee 🇺🇸 (194) • Osuigwe 🇺🇸 (195) • Monnet 🇫🇷 (196) • Gasanova 🏳️ (197) • Gjorcheska 🇲🇰 (198) • Cross 🇨🇦 (199) • Rame 🇫🇷 (200) • Valdmannova 🇨🇿 (201) • Brace 🇨🇦 (202) • Bolkvadze 🇬🇪 SR (202) •
Swan 🇬🇧 (203) •
Crawley 🇺🇸 (204) • F. Jorge 🇵🇹 (205) • Shubladze 🏳️ (206) • Y. Ku 🇰🇷 (207) • Knutson 🇨🇿 (208) • Carle 🇦🇷 (209) • Havlickova 🇨🇿 (210) • Ishii 🇯🇵 SR (211) • Kinoshita 🇯🇵 (212) • Friedsam 🇩🇪 (213) • Gorgodze 🇬🇪 (214) • Bandecchi 🇨🇭 (215) • Naef 🇨🇭 (216) • Zhao 🇨🇦 SR (216) •
Hercog 🇸🇮 (217) IN •
Pridankina 🏳️ (218) IN •
Mikulskyte 🇱🇹 (219) IN •
Hontama 🇯🇵 (220) IN •
Werner 🇩🇪 (221) IN •
Tubello 🇫🇷 SR IN (221) •
Siskova 🇨🇿 (222) IN •
Yaneva 🇧🇬 (224) IN
ALTERNATES QUALIFICAZIONI DONNE
1. Hercog 🇸🇮 (217) IN •
2. Pridankina 🏳️ (218) IN •
3. Mikulskyte 🇱🇹 (219) IN •
4. Hontama 🇯🇵 (220) IN •
5. Werner 🇩🇪 (221) IN •
6. Tubello 🇫🇷 SR IN (221) •
7. Siskova 🇨🇿 (222) IN •
8. Yaneva 🇧🇬 (224) IN •
9. Tan 🇫🇷 (225) • 10. Pigossi 🇧🇷 (227) • 11. Hruncakova 🇸🇰 (228) • 12. Andreeva 🏳️ (230) • 13. Sebov 🇨🇦 (231) • 14. Vedder 🇳🇱 (232) • 15. X. Gao 🇨🇳 (233) • 16. Falei 🏳️ (235) • 17. Bulgaru 🇷🇴 (236) • 18. Kubka 🇵🇱 (237) • 19. Thandi 🇮🇳 SR (238) • 20. Avdeeva 🏳️ (239)
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
Grafica agghiacciante.
Peraltro manca Opelka barrato di rosso in quanto giocatore cancellato…
Entrato pure Bax , Agamenone fuori di 4
@ magilla (#4640395)
A sto punto pure sul redivivo becuzzi…
Nedic ha rinunciato
Napolitano IN
mado’ ragazzi…..ok…sta grafica non è il massimo…..pero’ mi sembrate esagerati…..redazione per la prossima organizzatevi con dei disegni 🙂
con questa grafica si capisce ben poco
non si capisce perchè non si torna a quella vecchia
forfait del sudafricano harris…..Napolitano è dentro
a sto punto speriamo anche su Agamenone (fuori di 8)
Intanto ieri Sinner è arrivato a Londra e ha iniziato ad allenarsi proprio a Wimbledon…
…dalla fluidità e dalla potenza dei suoi colpi (in allenamento) mi sorgono delle aspettative davvero piacevolissime 😉
https://youtube.com/shorts/jGH_HrqiodE?si=sC1SKGaUYNjJ15CH
Mi chiedo quale sia il ranking più alto presente nelle qualificazioni maschili negli ultimi vent’anni in uno slam al netto delle wc. Credo che questa volta si sfiori il record
Brutta grafica
Spero che Napo entri nelle quali!
Sito ufficiale :
Fuori
Rank Rank
1
NAPOLITANO, Stefano (ITA) 246
2
UCHIDA, Kaichi (JPN) 247
3
GOFFIN, David (BEL) 248
(SMITH 244 IN- NEDIC 245 non è più sulla lista)
A me risulta Napolitano fuori di 1
Il sorteggio dei singoli uomini e donne avrà luogo venerdì 26 giugno, alle 11:00.
Inizio del torneo lunedì 29 giugno.
La classifica del 22 giugno servirà come riferimento per determinare le teste di serie, dato che il sorteggio avrà luogo il 26 giugno (per il momento Arnaldi testa di serie 32 ,in attesa dei risultati Halle e Queen’s)
Le qualificazioni a Wimbledon 2026 si svolgono da lunedì 22 giugno a giovedì 25 giugno 2026.
QUALIFICAZIONE PER UOMINI – ALTERNATI
Classifica
1
NAPOLITANO, Stefano (ITA) (1 Alt)
Fonte : sito ufficiale Wimbledon.
Garin non si è cancellato.
Drouguet è entrato nel tabellone principale, Smith entra nelle qualificazioni, Napolitano fuori di 2 dalle qualificazioni.
vedere nel giugno 2026 una grafica del genere…
giove 17-06-2026 19:17
Scritto da Non tennista
Contento di vedere la Grant nelle qualificazioni.
Un occasione da cogliere per entrare definitivamente in top 100, l’unica su cui si può puntare per il futuro
Non è l’unica
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non vedo altre giovanissime così forti come lei
Napolitano fuori di 2 perché Garin che risulta iscritto ha già annunciato il forfait
Redazione.
“All green” ? 🙁
C’è commistione cromatica fra gli “in” e gli italiani.
Si capisce poco… 🙁
Tornerete alla grafica precedente che era chiara e facilmente interpretabile ? 😉
quoto
quando il sorteggio delle quali e quando si inizia?
Sarebbe anche una bella notizia se non fosse che Musetti salta il secondo slam di fila…
Concordo
@ LiveTennis.it Staff (#4639679)
Non è un problema di tricolore o verde, quella precedente era nettamente più semplice e intuitiva.
A furor di popolo tornate al precedente, grazie mille e w il popolo!
Concordo pienamente!!!
@ JOA20 (<a href="#comment-4639938" Napolitano si e ' appena ritirato da Parma credo per un infortunio muscolare ,non credo partecipera' alle quali….
Cinà e Brancaccio dentro, Napolitano fuori di 4, una minuscola chance di entrare ce l’ha
Ammazza quanto siete complicati, Matteo è nel maindraw e Ciná al 90% se la gioca nelle quali
Non è l’unica
Berrettini dentro. Peccato Lorenzo.
Contento di vedere la Grant nelle qualificazioni.
Un occasione da cogliere per entrare definitivamente in top 100, l’unica su cui si può puntare per il futuro
su redazione…..finiamo il pisolino pomeridiano e aggiorniamo la situazione wimbledon…..tutti i siti tennistici hanno dato la notizia: non facciamoci ridere dietro !
Musetti rinuncia ufficialmente a Wimbledon. Berrettini dentro il tabellone principale
letto ora anche io suo messagio…..sembra ancora non pronto ma positivo.ora speriamo entrino anche cina e brancaccio per un minimo di bilanciamento…….ma proprio minimo…..
Musetti ufficiale out, che tristezza e che stagione infame
Musetti out purtroppo.
Rune e Draper sicuramente out. Matteo entra al 100%. Magari chiedesse WC ad un torneo di preparazione…così per saggiare il campo
Già che ci siete … perchè non permettete agli utenti di scrivere nei commenti in formato Markdown al fine di rendere presentabili/leggibili alcuni dati?
Se servono risorse economiche, io sono disposto anche a versare denaro per la nuova configurazione.
O criptovalute.
O oro, bianco e giallo.
Scegliete voi.
@ tomasol (#4639676)
Stiamo cercando di cambiarla mettendo il tricolore al posto del verde ma ci vuole del tempo. Un abbraccio amici.
ringrazio la redazione che alla faccia di tutto (e di tutti) insiste con questa grafica
Quoto. anche io preferivo la vecchia grafica.
cosi’ non si capisce molto
Ringraziando la redazione per tutto quello che fate, anch’io preferirei tornare alla vecchia grafica. Sono convinto che entreranno sia Berrettini nel MD che Cina’nelle quali.
Dovrebbe essersi cancellato Garin dalle Q, quindi Cinà e Brancaccio fuori di 1 e 2 posti (considerando le WC).
Speranze per Cinà?
Redazione la scelta di colorare gli alternates che sono entrati in main draw dello stesso colore degli italiani in lista non è granché. Berrettini ad un primo sguardo mi sembrava dentro finché non ho notato che mi mancava la scritta IN. In effetti concordo con chi trova la versione vecchia migliore. Immagino che ci siano problemi più importanti, però.
@ Betafasan (#4639389)
nella entry list qualificazioni, infortunato Lajal (Vedasi Challenger Dublino)
Redazione.
Vorreste ritornare alla grafica precedente,
che era molto più chiara e intuitiva ?
Grazie 😐
Jodar e Munar a rischio…
Draper gioca ?!
Se non sbaglio berrettini dovrebbe essere dentro, perché è fuori di uno è rune probabilmente non giocherà
con il forfait di jarry nelle quali viene certificato l’ingresso di guerrieri. a questo punto cinà e brancaccio sono fuori di 7 e 8 posizionji, considerato che le wild cards devono ancora scalare, praticamente sono dentro, almeno cinà.
per quanto riguarda berrettini è il primo della lista fuori, gli incerti sono tanti, primo fra tutti rune, e si è aggiunto jodar, buone probabilità che entri direttamente, la federazione ha detto di aver chiesto la wc, ma per me entra direttamente.
Berrettini con ottime probabilità di entrare (e se la situazione si sbloccasse presto, forse farebbe bene a giocare qualche partita, nei tornei pre W, chiedendo una WC) . Considerando che non sono state ancora comunicate le WC, direi anche ottime per Cinà e Brancaccio, molto più difficile per Napolitano. Guerrieri, Cinà e Brancaccio, peraltro, prendono il posto di Zeppieri, ritiratosi dalle Q e di Passaro, che neppure si è iscritto, pur avendone diritto. Ci sarebbe stato anche Gigante, grazie al RP. In sostanza, molte rinunce, ma molti nuovi ingressi, compreso Cadenasso che gioca le su prime Q a W, dopo quelle del RG. Un anno fa sarebbe stata fantascienza.