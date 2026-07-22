ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Forfait di Medvedev a Auger Aliassime. Cinà si cancella dalle quali
🎾 ATP TOUR
LOS CABOS E WASHINGTON 2026
27 LUGLIO-2 AGOSTO 2026 • CEMENTO OUTDOOR
🇲🇽 ATP 250 LOS CABOS – 27 LUGLIO-2 AGOSTO, CEMENTO
ENTRY LIST
Lehecka 🇨🇿 (14) •
Darderi 🇮🇹 (16) •
Cerundolo 🇦🇷 (21) •
Khachanov 🏳️ (22) •
Norrie 🇬🇧 (29) •
Navone 🇦🇷 (38) •
Moutet 🇫🇷 (39) •
Shapovalov 🇨🇦 (41) •
Baez 🇦🇷 (57) •
Ugo Carabelli 🇦🇷 (59) •
Landaluce 🇪🇸 (60) •
Burruchaga 🇦🇷 (65) •
Kovacevic 🇺🇸 (70) •
Duckworth 🇦🇺 (79) •
Brooksby 🇺🇸 (81) •
Hijikata 🇦🇺 (82) •
Mpetshi Perricard 🇫🇷 (83) IN •
Blanch 🇺🇸 (224) NG
RITIRATI DAL TABELLONE PRINCIPALE
Tirante 🇦🇷 (55)
ALTERNATES
Walton 🇦🇺 (85) •
Nava 🇺🇸 (86) •
Diallo 🇨🇦 (88) •
Shimabukuro 🇯🇵 (90) •
Spizzirri 🇺🇸 (97) •
Shevchenko 🇰🇿 (99) •
Wu 🇨🇳 (102) •
Popyrin 🇦🇺 (103) •
Vukic 🇦🇺 (104)
QUALIFICAZIONI
Nava 🇺🇸 (86) •
Diallo 🇨🇦 (88) •
Wong 🇭🇰 (108) •
Svrcina 🇨🇿 (112) •
Gea 🇫🇷 (136) •
Zheng 🇺🇸 (144) •
Lloyd Harris 🇿🇦 (160) •
Mejia 🇨🇴 (165) •
Gojo 🇭🇷 (175) •
Smith 🇺🇸 (186) •
Boyer 🇺🇸 (191) •
Kwon 🇰🇷 (200) •
Tomic 🇦🇺 (204) •
Coppejans 🇧🇪 (222) IN
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
Butvilas 🇱🇹 (225) •
Dougaz 🇹🇳 (227) PR •
Ilagan 🇺🇸 (263) •
Shelbayh 🇯🇴 (264) •
Dostanic 🇺🇸 (275) •
Jianu 🇷🇴 (278) •
Bar Biryukov 🏳️ (286) •
Cassone 🇺🇸 (289) •
Watanuki 🇯🇵 (294) •
Soto 🇨🇱 (296) •
Michalski 🇵🇱 (302)
ITALIANI PRESENTI
Darderi 🇮🇹 (16)
RIEPILOGO ITALIANI
1 italiano nel tabellone principale •
Luciano Darderi unico azzurro presente •
Mpetshi Perricard entra nel tabellone principale •
Kimmer Coppejans entra nelle qualificazioni •
ATP 250 sul cemento outdoor
🇺🇸 ATP 500 WASHINGTON – 27 LUGLIO-2 AGOSTO, CEMENTO
ENTRY LIST
De Minaur 🇦🇺 (6) •
Fritz 🇺🇸 (7) •
Musetti 🇮🇹 (15) •
Tien 🇺🇸 (17) •
Mensik 🇨🇿 (18) •
Tiafoe 🇺🇸 (19) •
Fils 🇫🇷 (24) •
Paul 🇺🇸 (25) •
Jodar 🇪🇸 (26) •
Rinderknech 🇫🇷 (28) •
Humbert 🇫🇷 (30) •
Nakashima 🇺🇸 (31) •
Etcheverry 🇦🇷 (32) •
Tabilo 🇨🇱 (33) •
Arnaldi 🇮🇹 (35) •
Bergs 🇧🇪 (37) •
Mannarino 🇫🇷 (40) •
Majchrzak 🇵🇱 (45) •
Michelsen 🇺🇸 (46) •
Quinn 🇺🇸 (47) IN •
Atmane 🇫🇷 (52) IN •
Griekspoor 🇳🇱 (58)
RITIRATI DAL TABELLONE PRINCIPALE
Auger-Aliassime 🇨🇦 (4) •
Medvedev 🏳️ (9)
ALTERNATES
Shang 🇨🇳 (274) PR 56 •
Altmaier 🇩🇪 (61) •
Korda 🇺🇸 (63) •
Svajda 🇺🇸 (66) •
Medjedovic 🇷🇸 (68) •
Sonego 🇮🇹 (69)
QUALIFICAZIONI
Shang 🇨🇳 (56) PR •
Korda 🇺🇸 (63) •
Svajda 🇺🇸 (66) •
Shimabukuro 🇯🇵 (90) •
Giron 🇺🇸 (92) •
Wu 🇨🇳 (102) •
Vukic 🇦🇺 (104) •
Damm 🇺🇸 (106) •
Bu 🇨🇳 (107) •
Opelka 🇺🇸 (115) •
O’Connell 🇦🇺 (124) •
McDonald 🇺🇸 (145) •
Bolt 🇦🇺 (152) •
Lajovic 🇷🇸 (153) IN •
Billy Harris 🇬🇧 (155) IN •
Echargui 🇹🇳 (157) IN •
Draxl 🇨🇦 (158) IN •
Bertola 🇨🇭 (187) IN •
Ymer 🇸🇪 (188) IN •
McCabe 🇦🇺 (207) IN
RITIRATI DALLE QUALIFICAZIONI
Bellucci 🇮🇹 (67) •
Van Assche 🇫🇷 (80) •
Walton 🇦🇺 (85) •
Spizzirri 🇺🇸 (97) •
Fery 🇬🇧 (114)
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
Noguchi 🇯🇵 (213) •
Coppejans 🇧🇪 (222)
ITALIANI PRESENTI
Musetti 🇮🇹 (15) •
Arnaldi 🇮🇹 (35) •
Sonego 🇮🇹 (69, ALT)
ITALIANI RITIRATI
Bellucci 🇮🇹 (67, Q)
RIEPILOGO ITALIANI
2 italiani nel tabellone principale •
Lorenzo Sonego tra gli alternates del tabellone principale •
Mattia Bellucci e Federico Cinà ritirati dalle qualificazioni •
Ethan Quinn e Terence Atmane entrano nel tabellone principale •
Bertola, Ymer e McCabe entrano nelle qualificazioni •
ATP 500 sul cemento outdoor
TAG: ATP 250 Los Cabos, ATP 250 Los Cabos 2026, ATP 500 Washington, ATP 500 Washington 2026
Interessante se Musetti stesse bene, potrebbe trovare la forma in corso di torneo.
Cinà?
tanto non ascoltano. già non aggiornano mai ed era l’unico motivo per entrare qui, poi con questa grafica passa del tutto la voglia.
quanto è brutta questa grafica delle entry list, peggiorata tantissimo rispetto l’anno scorso
C’è da tener conto del contesto.
Quando era in piena forma, da top10 certo giocare tutti quei 250 poteva far alzare qualche sopracciglio, ma credo che più che per guadagnare punti fosse un tentativo di sbloccare il problema delle finali: mettere un nuovo trofeo in bacheca, anche di un 250, farebbe molto per la fiducia, visto che è quello che gli si rimprovera di più nonostante abbia piazzamenti molto più importanti nei tornei maggiori.
Qui invece il problema è che sta rientrando da un lungo periodo di stop. Buttarsi subito sugli avversari più impegnativi potrebbe andare a suo sfavore. Ovvio che Musetti è un tennista di altissimo livello e se sta bene è sicuramente all’altezza di tutti lì.
Comunque ha deciso così, quindi non resta che aspettare il primo match e incrociare le dita.
Io Lollo lo vedo meglio quando gioca con avversari di pari livello… poi, ricordo, e sicuramente non sei te, ma lo avete sempre criticato quando giocava 250 giusto per racimolare qualche punticino
Ma no dai, ha avuto un infortunio brutto ma non così grave, si parlava di 5 settimane di stop. Il suo allenatore ha recentemente detto che sta andando bene e ha ripreso ad allenarsi con tutore e che puntano a rientrare a Montreal
Musetti dopo gli stop fisici ha sempre avuto bisogno di una manciata di partite per riprendere ritmo, meglio mettersi alla prova qui che rischiare di uscire subito nei tornei più prestigiosi. Proprio per questo fra i due meglio quello con avversari sulla carta un po’ più morbidi.
Un torneo obiettivamente inutile, e non sarei sorpreso se saltasse anche il 500 di Washington per preparare al meglio i 2 mille e lo slam in Nord America… l’importante è che stia bene fisicamente, il resto, scusate la volgarità, non conta un caxxo
Flavio è scarico dopo RG e Wimbledon, a Umago ha rimediato una brutta figura ed avrebbe dovuto fermarsi prima… la programmazione è imprescindibile, nel tennis come in tutti gli sport agonistici
@ Sky (#4657006)
Bah… sperando di sbagliarmi, ma non perché egli affretti prematuramente il rientro in campo, a sensazione incompetente mi viene da pensare che l’Olonese ha subìto un infortunio talmente grave da non poter ricominciare a giocare quest’anno.
Dopo aver giocato in riserva su terra e saltato il RG e tutta la stagione su erba per l’ennesimo infortunio, un test importante per Musetti… non mi aspetto che rientri a breve in top-10, ma resto fiducioso, se sta bene può far bene anche su cemento
Berretto?
Cobolli?
Speriamo bene in salute per Musetti e Bellucci…e Gigante!
Musetti avrebbe dovuto fare Los Cabos. Rientra dopo mesi e si è scelto quello con l’entry list più tosta. Al 250 sarebbe stato seconda testa di serie e avrebbe beneficiato di un rientro in po’ più morbido come livello degli avversari, fra cui vedo molti specialisti della terra.
Bellucci direttamente a new York o cincinnati ?