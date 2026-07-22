La situazione aggiornata ATP, Copertina, Entry List

ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Forfait di Medvedev a Auger Aliassime. Cinà si cancella dalle quali

22/07/2026 16:19 17 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

🎾 ATP TOUR

LOS CABOS E WASHINGTON 2026

27 LUGLIO-2 AGOSTO 2026 • CEMENTO OUTDOOR

🇲🇽 ATP 250 LOS CABOS – 27 LUGLIO-2 AGOSTO, CEMENTO

ENTRY LIST

Lehecka 🇨🇿 (14) •
Darderi 🇮🇹 (16)
Cerundolo 🇦🇷 (21) •
Khachanov 🏳️ (22) •
Norrie 🇬🇧 (29) •
Navone 🇦🇷 (38) •
Moutet 🇫🇷 (39) •
Shapovalov 🇨🇦 (41) •
Baez 🇦🇷 (57) •
Ugo Carabelli 🇦🇷 (59) •
Landaluce 🇪🇸 (60) •
Burruchaga 🇦🇷 (65) •
Kovacevic 🇺🇸 (70) •
Duckworth 🇦🇺 (79) •
Brooksby 🇺🇸 (81) •
Hijikata 🇦🇺 (82) •
Mpetshi Perricard 🇫🇷 (83) IN
Blanch 🇺🇸 (224) NG

RITIRATI DAL TABELLONE PRINCIPALE

Tirante 🇦🇷 (55)

ALTERNATES

Walton 🇦🇺 (85) •
Nava 🇺🇸 (86) •
Diallo 🇨🇦 (88) •
Shimabukuro 🇯🇵 (90) •
Spizzirri 🇺🇸 (97) •
Shevchenko 🇰🇿 (99) •
Wu 🇨🇳 (102) •
Popyrin 🇦🇺 (103) •
Vukic 🇦🇺 (104)

QUALIFICAZIONI

Nava 🇺🇸 (86) •
Diallo 🇨🇦 (88) •
Wong 🇭🇰 (108) •
Svrcina 🇨🇿 (112) •
Gea 🇫🇷 (136) •
Zheng 🇺🇸 (144) •
Lloyd Harris 🇿🇦 (160) •
Mejia 🇨🇴 (165) •
Gojo 🇭🇷 (175) •
Smith 🇺🇸 (186) •
Boyer 🇺🇸 (191) •
Kwon 🇰🇷 (200) •
Tomic 🇦🇺 (204) •
Coppejans 🇧🇪 (222) IN

ALTERNATES QUALIFICAZIONI

Butvilas 🇱🇹 (225) •
Dougaz 🇹🇳 (227) PR
Ilagan 🇺🇸 (263) •
Shelbayh 🇯🇴 (264) •
Dostanic 🇺🇸 (275) •
Jianu 🇷🇴 (278) •
Bar Biryukov 🏳️ (286) •
Cassone 🇺🇸 (289)
Watanuki 🇯🇵 (294)
Soto 🇨🇱 (296) •
Michalski 🇵🇱 (302)

ITALIANI PRESENTI

Darderi 🇮🇹 (16)

RIEPILOGO ITALIANI

1 italiano nel tabellone principale
Luciano Darderi unico azzurro presente
Mpetshi Perricard entra nel tabellone principale
Kimmer Coppejans entra nelle qualificazioni
ATP 250 sul cemento outdoor

🇺🇸 ATP 500 WASHINGTON – 27 LUGLIO-2 AGOSTO, CEMENTO

ENTRY LIST

De Minaur 🇦🇺 (6) •
Fritz 🇺🇸 (7) •
Musetti 🇮🇹 (15)
Tien 🇺🇸 (17) •
Mensik 🇨🇿 (18) •
Tiafoe 🇺🇸 (19) •
Fils 🇫🇷 (24) •
Paul 🇺🇸 (25) •
Jodar 🇪🇸 (26) •
Rinderknech 🇫🇷 (28) •
Humbert 🇫🇷 (30) •
Nakashima 🇺🇸 (31) •
Etcheverry 🇦🇷 (32) •
Tabilo 🇨🇱 (33) •
Arnaldi 🇮🇹 (35)
Bergs 🇧🇪 (37) •
Mannarino 🇫🇷 (40) •
Majchrzak 🇵🇱 (45) •
Michelsen 🇺🇸 (46) •
Quinn 🇺🇸 (47) IN
Atmane 🇫🇷 (52) IN
Griekspoor 🇳🇱 (58)

RITIRATI DAL TABELLONE PRINCIPALE

Auger-Aliassime 🇨🇦 (4)
Medvedev 🏳️ (9)

ALTERNATES

Shang 🇨🇳 (274) PR 56
Altmaier 🇩🇪 (61) •
Korda 🇺🇸 (63) •
Svajda 🇺🇸 (66) •
Medjedovic 🇷🇸 (68) •
Sonego 🇮🇹 (69)

QUALIFICAZIONI

Shang 🇨🇳 (56) PR
Korda 🇺🇸 (63) •
Svajda 🇺🇸 (66) •
Shimabukuro 🇯🇵 (90) •
Giron 🇺🇸 (92) •
Wu 🇨🇳 (102) •
Vukic 🇦🇺 (104) •
Damm 🇺🇸 (106) •
Bu 🇨🇳 (107) •
Opelka 🇺🇸 (115) •
O’Connell 🇦🇺 (124) •
McDonald 🇺🇸 (145) •
Bolt 🇦🇺 (152) •
Lajovic 🇷🇸 (153) IN
Billy Harris 🇬🇧 (155) IN
Echargui 🇹🇳 (157) IN
Draxl 🇨🇦 (158) IN
Bertola 🇨🇭 (187) IN
Ymer 🇸🇪 (188) IN
McCabe 🇦🇺 (207) IN

RITIRATI DALLE QUALIFICAZIONI

Bellucci 🇮🇹 (67)
Van Assche 🇫🇷 (80)
Walton 🇦🇺 (85)
Spizzirri 🇺🇸 (97)
Fery 🇬🇧 (114)

ALTERNATES QUALIFICAZIONI

Noguchi 🇯🇵 (213) •
Coppejans 🇧🇪 (222)

ITALIANI PRESENTI

Musetti 🇮🇹 (15)
Arnaldi 🇮🇹 (35)
Sonego 🇮🇹 (69, ALT)

ITALIANI RITIRATI

Bellucci 🇮🇹 (67, Q)

RIEPILOGO ITALIANI

2 italiani nel tabellone principale
Lorenzo Sonego tra gli alternates del tabellone principale
Mattia Bellucci e Federico Cinà ritirati dalle qualificazioni
Ethan Quinn e Terence Atmane entrano nel tabellone principale
Bertola, Ymer e McCabe entrano nelle qualificazioni
ATP 500 sul cemento outdoor

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17 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Rovescio al tramonto 22-07-2026 19:23

Interessante se Musetti stesse bene, potrebbe trovare la forma in corso di torneo.

 17
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Miles (Guest) 22-07-2026 17:46

Cinà?

 16
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marco (Guest) 22-07-2026 16:44

tanto non ascoltano. già non aggiornano mai ed era l’unico motivo per entrare qui, poi con questa grafica passa del tutto la voglia.

 15
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DARIOS80 (Guest) 22-07-2026 16:35

quanto è brutta questa grafica delle entry list, peggiorata tantissimo rispetto l’anno scorso

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+1: Betafasan
Xex (Guest) 21-07-2026 14:26

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Xex

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Xex
Musetti avrebbe dovuto fare Los Cabos. Rientra dopo mesi e si è scelto quello con l’entry list più tosta. Al 250 sarebbe stato seconda testa di serie e avrebbe beneficiato di un rientro in po’ più morbido come livello degli avversari, fra cui vedo molti specialisti della terra.

Un torneo obiettivamente inutile, e non sarei sorpreso se saltasse anche il 500 di Washington per preparare al meglio i 2 mille e lo slam in Nord America… l’importante è che stia bene fisicamente, il resto, scusate la volgarità, non conta un caxxo

Musetti dopo gli stop fisici ha sempre avuto bisogno di una manciata di partite per riprendere ritmo, meglio mettersi alla prova qui che rischiare di uscire subito nei tornei più prestigiosi. Proprio per questo fra i due meglio quello con avversari sulla carta un po’ più morbidi.

Io Lollo lo vedo meglio quando gioca con avversari di pari livello… poi, ricordo, e sicuramente non sei te, ma lo avete sempre criticato quando giocava 250 giusto per racimolare qualche punticino

C’è da tener conto del contesto.
Quando era in piena forma, da top10 certo giocare tutti quei 250 poteva far alzare qualche sopracciglio, ma credo che più che per guadagnare punti fosse un tentativo di sbloccare il problema delle finali: mettere un nuovo trofeo in bacheca, anche di un 250, farebbe molto per la fiducia, visto che è quello che gli si rimprovera di più nonostante abbia piazzamenti molto più importanti nei tornei maggiori.
Qui invece il problema è che sta rientrando da un lungo periodo di stop. Buttarsi subito sugli avversari più impegnativi potrebbe andare a suo sfavore. Ovvio che Musetti è un tennista di altissimo livello e se sta bene è sicuramente all’altezza di tutti lì.
Comunque ha deciso così, quindi non resta che aspettare il primo match e incrociare le dita.

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NonSoloSinner (Guest) 21-07-2026 13:47

Scritto da Xex

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Xex
Musetti avrebbe dovuto fare Los Cabos. Rientra dopo mesi e si è scelto quello con l’entry list più tosta. Al 250 sarebbe stato seconda testa di serie e avrebbe beneficiato di un rientro in po’ più morbido come livello degli avversari, fra cui vedo molti specialisti della terra.

Un torneo obiettivamente inutile, e non sarei sorpreso se saltasse anche il 500 di Washington per preparare al meglio i 2 mille e lo slam in Nord America… l’importante è che stia bene fisicamente, il resto, scusate la volgarità, non conta un caxxo

Musetti dopo gli stop fisici ha sempre avuto bisogno di una manciata di partite per riprendere ritmo, meglio mettersi alla prova qui che rischiare di uscire subito nei tornei più prestigiosi. Proprio per questo fra i due meglio quello con avversari sulla carta un po’ più morbidi.

Io Lollo lo vedo meglio quando gioca con avversari di pari livello… poi, ricordo, e sicuramente non sei te, ma lo avete sempre criticato quando giocava 250 giusto per racimolare qualche punticino

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Il GUEst 21-07-2026 12:14

Scritto da tinapica

Scritto da Sky
Bellucci direttamente a new York o cincinnati ?

@ Sky (#4657006)
Bah… sperando di sbagliarmi, ma non perché egli affretti prematuramente il rientro in campo, a sensazione incompetente mi viene da pensare che l’Olonese ha subìto un infortunio talmente grave da non poter ricominciare a giocare quest’anno.

Ma no dai, ha avuto un infortunio brutto ma non così grave, si parlava di 5 settimane di stop. Il suo allenatore ha recentemente detto che sta andando bene e ha ripreso ad allenarsi con tutore e che puntano a rientrare a Montreal

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Xex (Guest) 21-07-2026 11:57

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Xex
Musetti avrebbe dovuto fare Los Cabos. Rientra dopo mesi e si è scelto quello con l’entry list più tosta. Al 250 sarebbe stato seconda testa di serie e avrebbe beneficiato di un rientro in po’ più morbido come livello degli avversari, fra cui vedo molti specialisti della terra.

Un torneo obiettivamente inutile, e non sarei sorpreso se saltasse anche il 500 di Washington per preparare al meglio i 2 mille e lo slam in Nord America… l’importante è che stia bene fisicamente, il resto, scusate la volgarità, non conta un caxxo

Musetti dopo gli stop fisici ha sempre avuto bisogno di una manciata di partite per riprendere ritmo, meglio mettersi alla prova qui che rischiare di uscire subito nei tornei più prestigiosi. Proprio per questo fra i due meglio quello con avversari sulla carta un po’ più morbidi.

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+1: Betafasan
NonSoloSinner (Guest) 21-07-2026 11:36

Scritto da Xex
Musetti avrebbe dovuto fare Los Cabos. Rientra dopo mesi e si è scelto quello con l’entry list più tosta. Al 250 sarebbe stato seconda testa di serie e avrebbe beneficiato di un rientro in po’ più morbido come livello degli avversari, fra cui vedo molti specialisti della terra.

Un torneo obiettivamente inutile, e non sarei sorpreso se saltasse anche il 500 di Washington per preparare al meglio i 2 mille e lo slam in Nord America… l’importante è che stia bene fisicamente, il resto, scusate la volgarità, non conta un caxxo

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NonSoloSinner (Guest) 21-07-2026 11:27

Scritto da Betafasan
Cobolli?

Flavio è scarico dopo RG e Wimbledon, a Umago ha rimediato una brutta figura ed avrebbe dovuto fermarsi prima… la programmazione è imprescindibile, nel tennis come in tutti gli sport agonistici

 8
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tinapica 21-07-2026 11:25

Scritto da Sky
Bellucci direttamente a new York o cincinnati ?

@ Sky (#4657006)

Bah… sperando di sbagliarmi, ma non perché egli affretti prematuramente il rientro in campo, a sensazione incompetente mi viene da pensare che l’Olonese ha subìto un infortunio talmente grave da non poter ricominciare a giocare quest’anno.

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NonSoloSinner (Guest) 21-07-2026 11:22

Dopo aver giocato in riserva su terra e saltato il RG e tutta la stagione su erba per l’ennesimo infortunio, un test importante per Musetti… non mi aspetto che rientri a breve in top-10, ma resto fiducioso, se sta bene può far bene anche su cemento

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Betafasan 21-07-2026 10:52

Berretto?

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Betafasan 21-07-2026 10:51

Cobolli?

 4
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Betafasan 21-07-2026 10:51

Speriamo bene in salute per Musetti e Bellucci…e Gigante!

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Xex (Guest) 21-07-2026 10:22

Musetti avrebbe dovuto fare Los Cabos. Rientra dopo mesi e si è scelto quello con l’entry list più tosta. Al 250 sarebbe stato seconda testa di serie e avrebbe beneficiato di un rientro in po’ più morbido come livello degli avversari, fra cui vedo molti specialisti della terra.

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Sky (Guest) 21-07-2026 09:22

Bellucci direttamente a new York o cincinnati ?

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