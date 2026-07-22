ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Forfait di Medvedev a Auger Aliassime. Cinà si cancella dalle quali

🇲🇽 ATP 250 LOS CABOS – 27 LUGLIO-2 AGOSTO, CEMENTO

ENTRY LIST

Lehecka 🇨🇿 (14) •

Darderi 🇮🇹 (16) •

Cerundolo 🇦🇷 (21) •

Khachanov 🏳️ (22) •

Norrie 🇬🇧 (29) •

Navone 🇦🇷 (38) •

Moutet 🇫🇷 (39) •

Shapovalov 🇨🇦 (41) •

Baez 🇦🇷 (57) •

Ugo Carabelli 🇦🇷 (59) •

Landaluce 🇪🇸 (60) •

Burruchaga 🇦🇷 (65) •

Kovacevic 🇺🇸 (70) •

Duckworth 🇦🇺 (79) •

Brooksby 🇺🇸 (81) •

Hijikata 🇦🇺 (82) •

Mpetshi Perricard 🇫🇷 (83) IN •

Blanch 🇺🇸 (224) NG

RITIRATI DAL TABELLONE PRINCIPALE

Tirante 🇦🇷 (55)

ALTERNATES

Walton 🇦🇺 (85) •

Nava 🇺🇸 (86) •

Diallo 🇨🇦 (88) •

Shimabukuro 🇯🇵 (90) •

Spizzirri 🇺🇸 (97) •

Shevchenko 🇰🇿 (99) •

Wu 🇨🇳 (102) •

Popyrin 🇦🇺 (103) •

Vukic 🇦🇺 (104)

QUALIFICAZIONI

Nava 🇺🇸 (86) •

Diallo 🇨🇦 (88) •

Wong 🇭🇰 (108) •

Svrcina 🇨🇿 (112) •

Gea 🇫🇷 (136) •

Zheng 🇺🇸 (144) •

Lloyd Harris 🇿🇦 (160) •

Mejia 🇨🇴 (165) •

Gojo 🇭🇷 (175) •

Smith 🇺🇸 (186) •

Boyer 🇺🇸 (191) •

Kwon 🇰🇷 (200) •

Tomic 🇦🇺 (204) •

Coppejans 🇧🇪 (222) IN

ALTERNATES QUALIFICAZIONI

Butvilas 🇱🇹 (225) •

Dougaz 🇹🇳 (227) PR •

Ilagan 🇺🇸 (263) •

Shelbayh 🇯🇴 (264) •

Dostanic 🇺🇸 (275) •

Jianu 🇷🇴 (278) •

Bar Biryukov 🏳️ (286) •

Cassone 🇺🇸 (289) •

Watanuki 🇯🇵 (294) •

Soto 🇨🇱 (296) •

Michalski 🇵🇱 (302)

ITALIANI PRESENTI

Darderi 🇮🇹 (16)

RIEPILOGO ITALIANI

1 italiano nel tabellone principale •

Luciano Darderi unico azzurro presente •

Mpetshi Perricard entra nel tabellone principale •

Kimmer Coppejans entra nelle qualificazioni •

ATP 250 sul cemento outdoor

🇺🇸 ATP 500 WASHINGTON – 27 LUGLIO-2 AGOSTO, CEMENTO

ENTRY LIST

De Minaur 🇦🇺 (6) •

Fritz 🇺🇸 (7) •

Musetti 🇮🇹 (15) •

Tien 🇺🇸 (17) •

Mensik 🇨🇿 (18) •

Tiafoe 🇺🇸 (19) •

Fils 🇫🇷 (24) •

Paul 🇺🇸 (25) •

Jodar 🇪🇸 (26) •

Rinderknech 🇫🇷 (28) •

Humbert 🇫🇷 (30) •

Nakashima 🇺🇸 (31) •

Etcheverry 🇦🇷 (32) •

Tabilo 🇨🇱 (33) •

Arnaldi 🇮🇹 (35) •

Bergs 🇧🇪 (37) •

Mannarino 🇫🇷 (40) •

Majchrzak 🇵🇱 (45) •

Michelsen 🇺🇸 (46) •

Quinn 🇺🇸 (47) IN •

Atmane 🇫🇷 (52) IN •

Griekspoor 🇳🇱 (58)

RITIRATI DAL TABELLONE PRINCIPALE

Auger-Aliassime 🇨🇦 (4) •

Medvedev 🏳️ (9)

ALTERNATES

Shang 🇨🇳 (274) PR 56 •

Altmaier 🇩🇪 (61) •

Korda 🇺🇸 (63) •

Svajda 🇺🇸 (66) •

Medjedovic 🇷🇸 (68) •

Sonego 🇮🇹 (69)

QUALIFICAZIONI

Shang 🇨🇳 (56) PR •

Korda 🇺🇸 (63) •

Svajda 🇺🇸 (66) •

Shimabukuro 🇯🇵 (90) •

Giron 🇺🇸 (92) •

Wu 🇨🇳 (102) •

Vukic 🇦🇺 (104) •

Damm 🇺🇸 (106) •

Bu 🇨🇳 (107) •

Opelka 🇺🇸 (115) •

O’Connell 🇦🇺 (124) •

McDonald 🇺🇸 (145) •

Bolt 🇦🇺 (152) •

Lajovic 🇷🇸 (153) IN •

Billy Harris 🇬🇧 (155) IN •

Echargui 🇹🇳 (157) IN •

Draxl 🇨🇦 (158) IN •

Bertola 🇨🇭 (187) IN •

Ymer 🇸🇪 (188) IN •

McCabe 🇦🇺 (207) IN

RITIRATI DALLE QUALIFICAZIONI

Bellucci 🇮🇹 (67) •

Van Assche 🇫🇷 (80) •

Walton 🇦🇺 (85) •

Spizzirri 🇺🇸 (97) •

Fery 🇬🇧 (114)

ALTERNATES QUALIFICAZIONI

Noguchi 🇯🇵 (213) •

Coppejans 🇧🇪 (222)

ITALIANI PRESENTI

Musetti 🇮🇹 (15) •

Arnaldi 🇮🇹 (35) •

Sonego 🇮🇹 (69, ALT)

ITALIANI RITIRATI

Bellucci 🇮🇹 (67, Q)

RIEPILOGO ITALIANI

2 italiani nel tabellone principale •

Lorenzo Sonego tra gli alternates del tabellone principale •

Mattia Bellucci e Federico Cinà ritirati dalle qualificazioni •

Ethan Quinn e Terence Atmane entrano nel tabellone principale •

Bertola, Ymer e McCabe entrano nelle qualificazioni •

ATP 500 sul cemento outdoor