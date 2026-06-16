Bufera su Moutet al Queen’s: nell’intervista post partita ripete per ben sette volte “fuck” (e verrà multato – Video)

Corentin Moutet ne ha combinata un’altra delle sue, e stavolta non è esattamente una di quelle giocate estrose che fanno schizzare in piedi il pubblico ma un comportamento censurabile. Il francese nell’intervista successiva alla sua vittoria contro il francese Mpetshi Perricard (un durissimo 6-7 (5-7) 6-4 7-6 (7-5) svoltosi su due giorni), ha risposto con la classica parolaccia “Fuck” per apostrofare come si sentisse dopo il terribile servizio del francese che annullato un match point, bordata a 142 miglia. Quando l’intervistatrice della BCC Jenny Drummond si è scusata con il pubblico per la parolaccia di Moutet, chiedendo al giocatore di usare un linguaggio pulito, Corentin si è letteralmente scatenato, come mostra il video qua sotto…

Moutet ha passato il limite quando la intervistatrice ha chiesto: “Farò un’altra domanda, quindi per favore, rispettoso…”, ma Moutet, sorridendo, ha risposto di nuovo “Fuck fuck fuck!”, con Drummond che interrotto bruscamente l’intervista. Uno scherzo poco gradito, che ha mandato in grande imbarazzo la BBC, network noto per la propria linea editoriale irreprensibile.

Quando le telecamere sono tornate in studio, la presentatrice Clare Balding ha detto: “Mi scuso ancora con tutti coloro che ci stanno guardando su BBC Two e iPlayer. Corentin Moutet si è confermato all’altezza della sua immagine da “bad boy”. ‘Il caos crea le muse’ è quello che ha scritto sullo schermo della telecamera. È anche un tatuaggio che ha. E sì, il caos è proprio quello che sa creare.” La co-presentatrice Annabel Croft, ex numero uno britannica, ha definito il comportamento di Moutet “deplorevole”. Moutet ha guadagnato circa 33.000 sterline per la vittoria, ma perderà una parte del premio con una pesante multa, sicuramente in arrivo.

Corentin non è nuovo a comportamenti bizzarri e sopra le righe, oltre i limiti del consentito. È stato squalificato dal torneo di Adelaide 2022 per aver insultato l’arbitro dopo aver perso il secondo set contro il serbo Laslo Djere, e la Federazione Francese di Tennis (FFT) lo ha escluso nel novembre dello stesso anno dal giro della Davis e privato del sostegno finanziario, a causa del suo comportamento. “Non possiamo tollerare questo tipo di comportamento. Chiediamo ai nostri giocatori e allenatori un atteggiamento esemplare”, ha dichiarato la FFT all’epoca. Due anni prima nel corso di un incontro della lega di esibizioni UTS era arrivato a minacciare un giudice di linee per una chiamata dubbia.

Quest’anno Moutet si è reso protagonista di un brutto lancio della racchetta addirittura al di fuori delle tribune (rischiando di colpire un ignaro passante nell’impianto) al Challenger di Phoenix, mentre è di poche settimane fa un altro episodio fuori dagli schemi – e dal regolamento – ad Amburgo quando, dopo aver perso un punto rocambolesco, si è calato le braghe in modo irrispettoso verso l’avversario e i presenti. Colpi fuori da ogni regola, quando Moutet è in campo tutto è possibile…

Marco Mazzoni