Alcaraz, primo allenamento all’aperto e con buona intensità (Video)

Un nuovo look sotto il sole di Murcia per Carlos Alcaraz, ma soprattutto i suoi colpi, finalmente all’aperto su di un campo della sua Academy e con buona intensità in un allenamento ripreso e condiviso sui social dal cronista locale German Abril. “Che bello tornare a vederti in campo, Carlitos!” si legge nel messaggio che accompagna la clip video, solo 22 secondi di una sessione di lavoro, ma abbastanza per capire che il n.3 del mondo sta realmente tornando ad allenarsi in modo discretamente intenso.

Gli impatti col diritto infatti non sono ancora quelli “terrificanti” che lasciano fermi i rivali, ma la sua racchetta entra nella palla con buona velocità e senza titubanza. Questo lascia pensare che il peggio sia alle spalle e che la tenuta del polso lesionato lo scorso aprile a Barcellona sia buona, sufficiente per consentirgli allenamenti di buon ritmo.

☀️ ¡Qué bueno volver a verte en la pista, Carlitos! pic.twitter.com/Z8pDlhQEe0 — Germán R. Abril (@gerebit0) July 31, 2026

Anche da parte del diretto interessato tutto tace a livello di diagnosi, prognosi e tempi di recupero, in Spagna ormai sono certi che l’obiettivo è fissato per il Masters 1000 di Cincinnati. Sembra difficile che Carlos, dopo un infortunio di questa gravità, possa optare per il rientro direttamente a US Open, uno Slam con match tre set su cinque e spesso piuttosto impegnativo sul piano fisico per le mutevoli e spesso severe condizioni climatiche di New York. Qualche match competitivo prima di un torneo che richiede uno sforzo massimo è ritenuto indispensabile, ma ovviamente non c’è alcuna certezza.

Non resta che attendere i prossimi passi di Alcaraz: seguiremo i suoi aggiornamenti condivisi via social, fino alla tanto sospirata fumata bianca e ritorno. Ricordiamo che Alcaraz è campione in carica a Cincinnati, e anche a US Open, ma ormai dopo il lungo stop sofferto la difesa dei punti e il ranking sembrano aspetti marginali: l’unica cosa che conta è tornare in partita, sano e competitivo. I punti, arriveranno.

Marco Mazzoni