Si ipotizza il rientro a Cincinnati a metà agosto ATP, Copertina, Video

Alcaraz, primo allenamento all’aperto e con buona intensità (Video)

31/07/2026 14:33 31 commenti
Carlos Alcaraz nel video del primo allenamento all'aperto
Carlos Alcaraz nel video del primo allenamento all'aperto

Un nuovo look sotto il sole di Murcia per Carlos Alcaraz, ma soprattutto i suoi colpi, finalmente all’aperto su di un campo della sua Academy e con buona intensità in un allenamento ripreso e condiviso sui social dal cronista locale German Abril. “Che bello tornare a vederti in campo, Carlitos!” si legge nel messaggio che accompagna la clip video, solo 22 secondi di una sessione di lavoro, ma abbastanza per capire che il n.3 del mondo sta realmente tornando ad allenarsi in modo discretamente intenso.

Gli impatti col diritto infatti non sono ancora quelli “terrificanti” che lasciano fermi i rivali, ma la sua racchetta entra nella palla con buona velocità e senza titubanza. Questo lascia pensare che il peggio sia alle spalle e che la tenuta del polso lesionato lo scorso aprile a Barcellona sia buona, sufficiente per consentirgli allenamenti di buon ritmo.

 

Anche da parte del diretto interessato tutto tace a livello di diagnosi, prognosi e tempi di recupero, in Spagna ormai sono certi che l’obiettivo è fissato per il Masters 1000 di Cincinnati. Sembra difficile che Carlos, dopo un infortunio di questa gravità, possa optare per il rientro direttamente a US Open, uno Slam con match tre set su cinque e spesso piuttosto impegnativo sul piano fisico per le mutevoli e spesso severe condizioni climatiche di New York. Qualche match competitivo prima di un torneo che richiede uno sforzo massimo è ritenuto indispensabile, ma ovviamente non c’è alcuna certezza.

Non resta che attendere i prossimi passi di Alcaraz: seguiremo i suoi aggiornamenti condivisi via social, fino alla tanto sospirata fumata bianca e ritorno. Ricordiamo che Alcaraz è campione in carica a Cincinnati, e anche a US Open, ma ormai dopo il lungo stop sofferto la difesa dei punti e il ranking sembrano aspetti marginali: l’unica cosa che conta è tornare in partita, sano e competitivo. I punti, arriveranno.

Marco Mazzoni

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31 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Losvizzero 31-07-2026 20:57

Scritto da Fabio
Ma perché strillare anche in un allenamento blando

Strillare significa emettere grida acute, urlare e parlare a voce molto alta. È un verbo italiano di origine onomatopeica

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Maxiclimb (Guest) 31-07-2026 20:14

Scritto da walden

Scritto da Maxiclimb

Scritto da Pikario Furioso
Rientra a Cincy, non ci sono dubbi. Magari non andra’ molto avanti, ma per lo US Open sara’ l’uomo da battere insieme al dolomitico.

Le sue qualità sono indiscutibili, ma che possa già essere pronto per giocare ad alti livelli a New York mi sembra difficile.
Nel tennis basta scendere un pò di intensità che gli avversari ti montano sopra senza pietà ( giustamente).
Arrivare in fondo a uno slam dopo mesi di stop mi sembra improbabile anche per lui.

Sinner c’è riuscito lo scorso anno…

Sinner non era mica infortunato.

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robdes12 31-07-2026 19:08

Che le cose vadano nettamente meglio è indubbio, però il ‘dubbio’ nasce dal fatto di non sapere quanto durino le sessioni a questa intensità. Potrebbero essere stress-test di pochi minuti per poi tornare ad allenarsi a ritmi blandi. Il polsino indica che deve esserci qualcosa ancora a sostegno del polso. Io sono fiducioso e credo che rientrerà davvero a Cincinnati, magari senza pretendere niente da sè e solo per riassaporare l’atmosfera dei tornei e della gara. Se poi decidesse diversamente, ok, lo aspettiamo per un rientro in totale sicurezza.

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MAURO (Guest) 31-07-2026 16:59

Scritto da walden

Scritto da Maxiclimb

Scritto da Pikario Furioso
Rientra a Cincy, non ci sono dubbi. Magari non andra’ molto avanti, ma per lo US Open sara’ l’uomo da battere insieme al dolomitico.

Le sue qualità sono indiscutibili, ma che possa già essere pronto per giocare ad alti livelli a New York mi sembra difficile.
Nel tennis basta scendere un pò di intensità che gli avversari ti montano sopra senza pietà ( giustamente).
Arrivare in fondo a uno slam dopo mesi di stop mi sembra improbabile anche per lui.

Sinner c’è riuscito lo scorso anno…

Giusto AmicoGenerale, ma Sinner e’ il Divino.

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Betafasan 31-07-2026 16:36

Comunque dovrebbe avere già prenotato il volo per arrivare almeno 9 giorni prima in USA…

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Inox 31-07-2026 16:30

@ walden (#4661001)

.. ma Sinner è Sinner

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Lukas (Guest) 31-07-2026 16:18

Quattro mesi di stop non sono pochi per un giocatore di così prestigio…manca il ritmo di gioco, la resistenza, la muscolatura da ricomporre.

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Betafasan 31-07-2026 16:11

Quanto scommettiamo che salta Cincinnati?

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Fabrizio82 (Guest) 31-07-2026 15:57

Dalle immagini non sembra aver modificato il diritto come invece sentenziato da alcuni fenomeni(paratastali comunali) del forum, GO Carlos Go e buon Tennis a tutti:-))

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Pikario Furioso 31-07-2026 15:47

Scritto da Elisa

Scritto da Pikario Furioso
OT: ma Sinner dov’e’???? Si sta allenando??? Qua tutto tace!

lo dici tu. Si sta allenando da giorni a Montecarlo e ha pure messo un video sui suoi canali social. Informatevi.

Che simpaticona!

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Northia (Guest) 31-07-2026 15:45

Stillicidio quotidiano.

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+1: pablito
Kenobi 31-07-2026 15:39

Tra un primo allenamento e tornare a giocare partite per vincere tornei passano diversi mesi, anche nel caso in cui tornasse a colpire come prima.

Ho i miei dubbi che colpirà come prima con costanza: sia perché se guarirà al 100% e giocasse alla stessa maniera avrebbe una recidiva certa, più grave e in tempi brevi.

Sia perché il polso sarà diverso, non esistono i miracoli, adotterà delle strategie il team, chiamate “compensative”.

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+1: Inox
zedarioz 31-07-2026 15:38

A me fa impressione come muove i piedi e si sposta lateralmente, sembra un ballerino di 80 kg

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walden 31-07-2026 15:32

Scritto da Maxiclimb

Scritto da Pikario Furioso
Rientra a Cincy, non ci sono dubbi. Magari non andra’ molto avanti, ma per lo US Open sara’ l’uomo da battere insieme al dolomitico.

Le sue qualità sono indiscutibili, ma che possa già essere pronto per giocare ad alti livelli a New York mi sembra difficile.
Nel tennis basta scendere un pò di intensità che gli avversari ti montano sopra senza pietà ( giustamente).
Arrivare in fondo a uno slam dopo mesi di stop mi sembra improbabile anche per lui.

Sinner c’è riuscito lo scorso anno…

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Betafasan 31-07-2026 15:17

@ Giampi (#4660979)

Certo
….Ragionevolmente che senso avrebbe andare a Cincinnati e uscire al 1 turno ??

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Borg (Guest) 31-07-2026 15:02

Scritto da Giampi

Scritto da MarcoP
Intensità sul rovescio, non sul dritto.

E superpolsino..il dritto non ha nulla a che vedere con quello precedente..comunque un giocatore è guarito quando può sostenere diversi allenamenti al 100% servizio compreso. Questa è una convalescenza che si concluderà quando e soprattutto se il giocatore può giocare alla massima intensità senza dolore..vedremo ma continuo a pensare che rientra, se tutto va bene, dopo gli US Open. Sono mesi che vediamo gli allenamenti di Rune, anche con Sinner a Montecarlo, risultato?

Concordo

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+1: MarcoP
Giampi 31-07-2026 14:45

Scritto da MarcoP
Intensità sul rovescio, non sul dritto.

E superpolsino..il dritto non ha nulla a che vedere con quello precedente..comunque un giocatore è guarito quando può sostenere diversi allenamenti al 100% servizio compreso. Questa è una convalescenza che si concluderà quando e soprattutto se il giocatore può giocare alla massima intensità senza dolore..vedremo ma continuo a pensare che rientra, se tutto va bene, dopo gli US Open. Sono mesi che vediamo gli allenamenti di Rune, anche con Sinner a Montecarlo, risultato?

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+1: MarcoP, Betafasan, walden
A Ziz & Dou Gaz (Guest) 31-07-2026 14:30

Bene. Bollettino medico emanato anche oggi.

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+1: j, pablito, il capitano
PliskoNotBot (Guest) 31-07-2026 14:29

Scritto da Pikario Furioso
Rientra a Cincy, non ci sono dubbi. Magari non andra’ molto avanti, ma per lo US Open sara’ l’uomo da battere insieme al dolomitico.

Non ci sono dubbi anche per le treccine. Può sembrare una stupidata, ma questo ragazzo vive di immagine ed engagement social. Non avrebbe senso farsi quel taglio maranza-trapper per poi starsene a casa e tornare nel 2027. La macchina mediatica è già pronta per il rientro.

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+1: Pikario Furioso
peter (Guest) 31-07-2026 14:29

Scritto da Pikario Furioso
OT: ma Sinner dov’e’???? Si sta allenando??? Qua tutto tace!

Si allena a montecarlo

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+1: Pikario Furioso
peter (Guest) 31-07-2026 14:28

Scritto da Pikario Furioso
Rientra a Cincy, non ci sono dubbi. Magari non andra’ molto avanti, ma per lo US Open sara’ l’uomo da battere insieme al dolomitico.

Potrebbe essere

Scritto da Pikario Furioso
OT: ma Sinner dov’e’???? Si sta allenando??? Qua tutto tace!

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Maxiclimb (Guest) 31-07-2026 14:26

Scritto da Pikario Furioso
Rientra a Cincy, non ci sono dubbi. Magari non andra’ molto avanti, ma per lo US Open sara’ l’uomo da battere insieme al dolomitico.

Le sue qualità sono indiscutibili, ma che possa già essere pronto per giocare ad alti livelli a New York mi sembra difficile.
Nel tennis basta scendere un pò di intensità che gli avversari ti montano sopra senza pietà ( giustamente).
Arrivare in fondo a uno slam dopo mesi di stop mi sembra improbabile anche per lui.

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+1: Inox, MarcoP, omerjno
Elisa (Guest) 31-07-2026 14:18

Scritto da Pikario Furioso
OT: ma Sinner dov’e’???? Si sta allenando??? Qua tutto tace!

lo dici tu. Si sta allenando da giorni a Montecarlo e ha pure messo un video sui suoi canali social. Informatevi.

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Sudtyrol (Guest) 31-07-2026 14:08

Whishful thinking?

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Pikario Furioso 31-07-2026 14:03

OT: ma Sinner dov’e’???? Si sta allenando??? Qua tutto tace!

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Pikario Furioso 31-07-2026 14:02

Rientra a Cincy, non ci sono dubbi. Magari non andra’ molto avanti, ma per lo US Open sara’ l’uomo da battere insieme al dolomitico.

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+1: MarcoP
-1: omerjno
Vincenzo (Guest) 31-07-2026 13:58

Io resto del mio parere che se torna adesso è un rischio troppo alto, ci vediamo a Pechino/Tokyo e poi Shanghai

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+1: Bagel, Betafasan
Rovescio al tramonto 31-07-2026 13:50

Torna Carlos, ti aspettiamo.

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+1: Setrakian
MarcoP 31-07-2026 13:44

Intensità sul rovescio, non sul dritto.

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+1: walden, Pikario Furioso
Fabio (Guest) 31-07-2026 13:09

Ma perché strillare anche in un allenamento blando

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+1: Betafasan
Giuras 31-07-2026 12:47

Bene, sono contento per lui e per il tennis

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