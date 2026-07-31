Alcaraz, primo allenamento all’aperto e con buona intensità (Video)
Un nuovo look sotto il sole di Murcia per Carlos Alcaraz, ma soprattutto i suoi colpi, finalmente all’aperto su di un campo della sua Academy e con buona intensità in un allenamento ripreso e condiviso sui social dal cronista locale German Abril. “Che bello tornare a vederti in campo, Carlitos!” si legge nel messaggio che accompagna la clip video, solo 22 secondi di una sessione di lavoro, ma abbastanza per capire che il n.3 del mondo sta realmente tornando ad allenarsi in modo discretamente intenso.
Gli impatti col diritto infatti non sono ancora quelli “terrificanti” che lasciano fermi i rivali, ma la sua racchetta entra nella palla con buona velocità e senza titubanza. Questo lascia pensare che il peggio sia alle spalle e che la tenuta del polso lesionato lo scorso aprile a Barcellona sia buona, sufficiente per consentirgli allenamenti di buon ritmo.
☀️ ¡Qué bueno volver a verte en la pista, Carlitos! pic.twitter.com/Z8pDlhQEe0
— Germán R. Abril (@gerebit0) July 31, 2026
Anche da parte del diretto interessato tutto tace a livello di diagnosi, prognosi e tempi di recupero, in Spagna ormai sono certi che l’obiettivo è fissato per il Masters 1000 di Cincinnati. Sembra difficile che Carlos, dopo un infortunio di questa gravità, possa optare per il rientro direttamente a US Open, uno Slam con match tre set su cinque e spesso piuttosto impegnativo sul piano fisico per le mutevoli e spesso severe condizioni climatiche di New York. Qualche match competitivo prima di un torneo che richiede uno sforzo massimo è ritenuto indispensabile, ma ovviamente non c’è alcuna certezza.
Non resta che attendere i prossimi passi di Alcaraz: seguiremo i suoi aggiornamenti condivisi via social, fino alla tanto sospirata fumata bianca e ritorno. Ricordiamo che Alcaraz è campione in carica a Cincinnati, e anche a US Open, ma ormai dopo il lungo stop sofferto la difesa dei punti e il ranking sembrano aspetti marginali: l’unica cosa che conta è tornare in partita, sano e competitivo. I punti, arriveranno.
Marco Mazzoni
TAG: allenamenti, Carlos Alcaraz, Marco Mazzoni, Video
Strillare significa emettere grida acute, urlare e parlare a voce molto alta. È un verbo italiano di origine onomatopeica
Sinner non era mica infortunato.
Che le cose vadano nettamente meglio è indubbio, però il ‘dubbio’ nasce dal fatto di non sapere quanto durino le sessioni a questa intensità. Potrebbero essere stress-test di pochi minuti per poi tornare ad allenarsi a ritmi blandi. Il polsino indica che deve esserci qualcosa ancora a sostegno del polso. Io sono fiducioso e credo che rientrerà davvero a Cincinnati, magari senza pretendere niente da sè e solo per riassaporare l’atmosfera dei tornei e della gara. Se poi decidesse diversamente, ok, lo aspettiamo per un rientro in totale sicurezza.
Giusto AmicoGenerale, ma Sinner e’ il Divino.
Comunque dovrebbe avere già prenotato il volo per arrivare almeno 9 giorni prima in USA…
@ walden (#4661001)
.. ma Sinner è Sinner
Quattro mesi di stop non sono pochi per un giocatore di così prestigio…manca il ritmo di gioco, la resistenza, la muscolatura da ricomporre.
Quanto scommettiamo che salta Cincinnati?
Dalle immagini non sembra aver modificato il diritto come invece sentenziato da alcuni fenomeni(paratastali comunali) del forum, GO Carlos Go e buon Tennis a tutti:-))
Che simpaticona!
Stillicidio quotidiano.
Tra un primo allenamento e tornare a giocare partite per vincere tornei passano diversi mesi, anche nel caso in cui tornasse a colpire come prima.
Ho i miei dubbi che colpirà come prima con costanza: sia perché se guarirà al 100% e giocasse alla stessa maniera avrebbe una recidiva certa, più grave e in tempi brevi.
Sia perché il polso sarà diverso, non esistono i miracoli, adotterà delle strategie il team, chiamate “compensative”.
A me fa impressione come muove i piedi e si sposta lateralmente, sembra un ballerino di 80 kg
Sinner c’è riuscito lo scorso anno…
@ Giampi (#4660979)
Certo
….Ragionevolmente che senso avrebbe andare a Cincinnati e uscire al 1 turno ??
Concordo
E superpolsino..il dritto non ha nulla a che vedere con quello precedente..comunque un giocatore è guarito quando può sostenere diversi allenamenti al 100% servizio compreso. Questa è una convalescenza che si concluderà quando e soprattutto se il giocatore può giocare alla massima intensità senza dolore..vedremo ma continuo a pensare che rientra, se tutto va bene, dopo gli US Open. Sono mesi che vediamo gli allenamenti di Rune, anche con Sinner a Montecarlo, risultato?
Bene. Bollettino medico emanato anche oggi.
Non ci sono dubbi anche per le treccine. Può sembrare una stupidata, ma questo ragazzo vive di immagine ed engagement social. Non avrebbe senso farsi quel taglio maranza-trapper per poi starsene a casa e tornare nel 2027. La macchina mediatica è già pronta per il rientro.
Si allena a montecarlo
Potrebbe essere
Le sue qualità sono indiscutibili, ma che possa già essere pronto per giocare ad alti livelli a New York mi sembra difficile.
Nel tennis basta scendere un pò di intensità che gli avversari ti montano sopra senza pietà ( giustamente).
Arrivare in fondo a uno slam dopo mesi di stop mi sembra improbabile anche per lui.
lo dici tu. Si sta allenando da giorni a Montecarlo e ha pure messo un video sui suoi canali social. Informatevi.
Whishful thinking?
OT: ma Sinner dov’e’???? Si sta allenando??? Qua tutto tace!
Rientra a Cincy, non ci sono dubbi. Magari non andra’ molto avanti, ma per lo US Open sara’ l’uomo da battere insieme al dolomitico.
Io resto del mio parere che se torna adesso è un rischio troppo alto, ci vediamo a Pechino/Tokyo e poi Shanghai
Torna Carlos, ti aspettiamo.
Intensità sul rovescio, non sul dritto.
Ma perché strillare anche in un allenamento blando
Bene, sono contento per lui e per il tennis