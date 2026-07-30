Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. De Minaur ferma la corsa di Cruz Hewitt e raggiunge i quarti a Washington

30/07/2026 21:34 10 commenti
Cruz Hewitt e Alex De Minaur nella foto - Foto getty images
Cruz Hewitt e Alex De Minaur nella foto - Foto getty images

Alex de Minaur ha posto fine alla sorprendente settimana del giovane connazionale Cruz Hewitt all’ATP 500 di Washington. Il numero uno australiano e campione in carica si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-3 in poco più di un’ora, conquistando l’accesso ai quarti di finale.

Il numero sei del mondo e prima testa di serie del torneo ha controllato l’incontro fin dalle battute iniziali, concedendo poche opportunità al diciassettenne figlio dell’ex numero uno mondiale Lleyton Hewitt, idolo e mentore dello stesso De Minaur.

Nonostante la sconfitta, Cruz lascia Washington dopo una settimana molto positiva. Il recente finalista del torneo juniores di Wimbledon aveva ottenuto nella capitale statunitense la prima vittoria della carriera nel circuito maggiore.

Nei quarti di finale De Minaur affronterà Brandon Nakashima, numero 33 del ranking ATP. Lo statunitense ha superato il ceco Jakub Mensik al termine di una combattuta sfida, chiusa con il punteggio di 7-6(5), 3-6, 6-4.

🇺🇸
ATP 500 Washington
Washington, USA  ·  30 Luglio 2026

23°C
Parzialmente nuvoloso, poi schiarite  ·  Picco 30°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato e parzialmente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 30 Luglio
05:00
21°
06:00
21°
07:00
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08:00
23°
09:00
24°
10:00
25°
11:00
27°
12:00
28°
14:00
29°
15:00
30°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 30 Luglio
🎾
ATP 500 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
⛅  Nuvole e schiarite
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Stadium – ore 17:00 italiane
Brandon Nakashima USA vs (7) Jakub Mensik CZE

ATP Washington
Brandon Nakashima
7
3
6
Jakub Mensik [7]
6
6
4
Vincitore: Nakashima
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Non prima delle ore 19:00
(1) Alex de Minaur AUS vs (Q) Cruz Hewitt AUS

ATP Washington
Alex de Minaur [1]
6
6
Cruz Hewitt
2
3
Vincitore: de Minaur
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Non prima delle ore 00:30 di venerdì 31 luglio
Ugo Humbert FRA vs (2) Ben Shelton USA

ATP Washington
Ugo Humbert
7
3
4
Ben Shelton [2]
6
6
6
Vincitore: Shelton
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John Harris – a seguire
(1) Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs (LL) Ariel Behar URU / Anirudh Chandrasekar IND

ATP Washington
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [1]
4
7
9
Ariel Behar / Anirudh Chandrasekar
6
5
11
Vincitore: Behar / Chandrasekar
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Non prima delle ore 22:30
Terence Atmane FRA vs Alejandro Tabilo CHI

ATP Washington
Terence Atmane
3
6
Alejandro Tabilo
6
7
Vincitore: Tabilo
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Grandstand – ore 19:00 italiane
Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs (4) Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA
ATP Washington
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
2
6
10
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [4]
6
3
8
Vincitore: Nys / Roger-Vasselin
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🇲🇽
ATP 250 Los Cabos
Los Cabos, Messico  ·  30 Luglio 2026

29°C
Prevalentemente nuvoloso, poi più sole  ·  Picco 31°C
CIELO Nuvoloso nelle prime ore, poi nuvole intermittenti e parzialmente soleggiato dalla mattina
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 30 Luglio
03:00
28°
04:00
28°
05:00
28°
06:00
28°
07:00
29°
08:00
30°
09:00
30°
10:00
31°
11:00
31°
12:00
31°
✅  Nessuna pioggia indicata: quarti di finale sul cemento con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 30 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Quarti di Finale · Cemento
QF
⛅  Nuvole e schiarite
✅  Asciutto
🎾  Quarti di Finale
🏸  Cemento

Estadio Alejandro Burillo – ore 03:00
Francisco Cerundolo ARG vs Arthur Gea FRA

ATP Los Cabos
Francisco Cerundolo [3]
7
4
0
Arthur Gea
6
6
6
Vincitore: Gea
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Denis Shapovalov CAN vs Dalibor Svrcina CZE

ATP Los Cabos
Denis Shapovalov [8]
6
6
Dalibor Svrcina
4
2
Vincitore: Shapovalov
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Cameron Norrie GBR vs Bernard Tomic AUS (Non prima 06:00)

ATP Los Cabos
Cameron Norrie [5]
6
6
Bernard Tomic
1
0
Vincitore: Norrie
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Grandstand – ore 04:00
Coleman Wong HKG vs Jenson Brooksby USA

ATP Los Cabos
Coleman Wong
6
7
Jenson Brooksby
1
5
Vincitore: Wong
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Gonzalo Escobar ECU / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Luis Carlos Alvarez MEX / Alan Magadan MEX

ATP Los Cabos
Gonzalo Escobar / Niki Kaliyanda Poonacha
6
6
Luis Carlos Alvarez / Alan Magadan
1
1
Vincitore: Escobar / Kaliyanda Poonacha
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Cancha 1 – ore 03:00
Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Rinky Hijikata AUS / Reese Stalder USA

ATP Los Cabos
Finn Reynolds / James Watt
6
6
Rinky Hijikata / Reese Stalder
2
4
Vincitore: Reynolds / Watt
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Ryan Seggerman USA / Patrik Trhac USA vs Ray Ho TPE / Benjamin Kittay USA

ATP Los Cabos
Ryan Seggerman / Patrik Trhac
7
6
Ray Ho / Benjamin Kittay
6
3
Vincitore: Seggerman / Trhac
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Pruchya Isaro THA / Joshua Paris GBR vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA

ATP Los Cabos
Pruchya Isaro / Joshua Paris
1
5
Orlando Luz / Rafael Matos [2]
6
7
Vincitore: Luz / Matos
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enzolab (Guest) 31-07-2026 16:24

@ luis (#4660808)

Se pensate che Volandri punta su loro due per vincere la coppetta davis! enzo

 10
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Dr Ivo 31-07-2026 07:31

Alex Alex… Con tutto quello che suo padre aveva fatto per te! 🙂

 9
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luis (Guest) 30-07-2026 23:35

Doppio e’andato purtroppo: nei momenti decisivi si eclissano e non è prima volta anzi non si contano le sconfitte al super tiebreak. La la domanda e’ un’altra: si può perdere contro un giocatore con un outfit così? Io neanche a carnevale avrei il coraggio di vestirmi così…

 8
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+1: MarcoP
MAURO (Guest) 30-07-2026 23:31

Bella figura X Bolelli e Vavassori.

 7
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-1: j
Gianni (Guest) 30-07-2026 22:04

Hewitt con questa sconfitta non è più destinato a vincere 37 slam, credo si fermerà quota 14.

 6
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+1: omerjno
Giampi 30-07-2026 22:01

Scritto da ospite1
Hewitt bravissimo al primo turno ,. Ma le quali le ha superate per ritiro degli avversari, sia al primo che al secondo turno.

Comunque un ragazzo molto carino e mi sembra anche educato..lo tiferò. Per il resto si è magro ma comunque il doppio di Sinner alla sua età..

 5
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ospite1 (Guest) 30-07-2026 19:35

Hewitt bravissimo al primo turno ,. Ma le quali le ha superate per ritiro degli avversari, sia al primo che al secondo turno.

 4
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PliskoNotBot (Guest) 30-07-2026 15:24

La coppia italiana ovviamente favorita ma sarà un bel banco di prova per Chandrasekar, che sta provando a venir fuori quasi trentenne. Vediamo come se la caverà.

 3
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tinapica 30-07-2026 14:23

Se Sciupovalov perde anche con Svrcina lo rinnego ufficialmente!

 2
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+1: Il GUEst
HenriLeconte 30-07-2026 10:08

Per redazione: perché su Washington non mettete un articolo unico con la sequenza dei campi, essendo un combined?
Insomma come fate con i mille e gli slam?
Grazie

 1
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+1: Manu09, MarcoP