ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. De Minaur ferma la corsa di Cruz Hewitt e raggiunge i quarti a Washington

Cruz Hewitt e Alex De Minaur nella foto - Foto getty images
Alex de Minaur ha posto fine alla sorprendente settimana del giovane connazionale Cruz Hewitt all’ATP 500 di Washington. Il numero uno australiano e campione in carica si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-3 in poco più di un’ora, conquistando l’accesso ai quarti di finale.
Il numero sei del mondo e prima testa di serie del torneo ha controllato l’incontro fin dalle battute iniziali, concedendo poche opportunità al diciassettenne figlio dell’ex numero uno mondiale
Lleyton Hewitt, idolo e mentore dello stesso De Minaur.
Nonostante la sconfitta, Cruz lascia Washington dopo una settimana molto positiva. Il recente finalista del torneo juniores di Wimbledon aveva ottenuto nella capitale statunitense la prima vittoria della carriera nel circuito maggiore.
Nei quarti di finale De Minaur affronterà
Brandon Nakashima, numero 33 del ranking ATP. Lo statunitense ha superato il ceco Jakub Mensik al termine di una combattuta sfida, chiusa con il punteggio di 7-6(5), 3-6, 6-4.
ATP 500 Washington
Washington, USA · 30 Luglio 2026
⛅
23°C
Parzialmente nuvoloso, poi schiarite · Picco 30°C
CIELO
Prevalentemente nuvoloso nelle prime ore, poi prevalentemente soleggiato e parzialmente soleggiato
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Cemento
Andamento della giornata — 30 Luglio
05:00
☁
21°
06:00
☁
21°
07:00
☁
21°
08:00
⛅
23°
09:00
⛅
24°
10:00
⛅
25°
11:00
⛅
27°
12:00
⛅
28°
14:00
☀
29°
15:00
☀
30°
✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 30 Luglio
🎾
ATP 500 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
⛅ Nuvole e schiarite
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Stadium – ore 17:00 italiane
Brandon Nakashima vs (7) Jakub Mensik
ATP Washington
Brandon Nakashima
7
3
6
Jakub Mensik [7]
6
6
4
Vincitore: Nakashima
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Nakashima
15-0
30-15
30-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
J. Mensik
0-15
30-15
30-30
40-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Nakashima
15-0
ace
30-15
ace
30-30
df
40-30
0-1 → 1-1
J. Mensik
0-15
15-30
30-30
40-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
3*-1
4-1*
4-2*
5*-3
6-3*
6*-5
6-6 → 7-6
B. Nakashima
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
40-40
df
A-40
40-A
A-40
ace
2-2 → 3-2 Non prima delle ore 19:00
(1) Alex de Minaur vs (Q) Cruz Hewitt
ATP Washington
Alex de Minaur [1]
6
6
Cruz Hewitt
2
3
Vincitore: de Minaur
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. de Minaur
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-0 → 5-1
C. Hewitt
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
2-0 → 3-0 Non prima delle ore 00:30 di venerdì 31 luglio
Ugo Humbert vs (2) Ben Shelton
ATP Washington
Ugo Humbert
7
3
4
Ben Shelton [2]
6
6
6
Vincitore: Shelton
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Shelton
0-15
15-30
30-30
30-40
A-40
4-5 → 4-6
U. Humbert
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
U. Humbert
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
B. Shelton
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
U. Humbert
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-4 → 2-4
U. Humbert
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
U. Humbert
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
4-1*
4-2*
4*-3
ace
5*-3
6-3*
df
6-6 → 7-6
U. Humbert
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
U. Humbert
0-15
15-15
15-30
15-40
df
40-40
A-40
4-4 → 5-4
B. Shelton
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
U. Humbert
0-15
15-15
30-15
30-30
ace
3-3 → 4-3
John Harris – a seguire
(1) Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs (LL) Ariel Behar / Anirudh Chandrasekar
ATP Washington
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [1]
4
7
9
Ariel Behar / Anirudh Chandrasekar
6
5
11
Vincitore: Behar / Chandrasekar
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Bolelli / Vavassori
0-1
1-1
2-1
2-2
3-2
4-2
4-3
5-4
5-5
ace
5-6
6-6
7-6
7-7
8-8
ace
9-8
9-9
9-10
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Behar / Chandrasekar
6-5 → 7-5
S. Bolelli / Vavassori
5-5 → 6-5
A. Behar / Chandrasekar
5-4 → 5-5
S. Bolelli / Vavassori
4-4 → 5-4
A. Behar / Chandrasekar
4-3 → 4-4
S. Bolelli / Vavassori
3-3 → 4-3
A. Behar / Chandrasekar
3-2 → 3-3
S. Bolelli / Vavassori
2-2 → 3-2
A. Behar / Chandrasekar
2-1 → 2-2
S. Bolelli / Vavassori
1-1 → 2-1
A. Behar / Chandrasekar
1-0 → 1-1
S. Bolelli / Vavassori
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Behar / Chandrasekar
4-5 → 4-6
S. Bolelli / Vavassori
3-5 → 4-5
A. Behar / Chandrasekar
3-4 → 3-5
S. Bolelli / Vavassori
2-4 → 3-4
A. Behar / Chandrasekar
0-15
0-30
15-40
df
30-40
40-40
2-3 → 2-4
S. Bolelli / Vavassori
1-3 → 2-3
A. Behar / Chandrasekar
15-0
15-15
df
15-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
S. Bolelli / Vavassori
0-2 → 1-2
A. Behar / Chandrasekar
0-15
0-40
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
S. Bolelli / Vavassori
0-0 → 0-1 Non prima delle ore 22:30
Terence Atmane vs Alejandro Tabilo
ATP Washington
Terence Atmane
3
6
Alejandro Tabilo
6
7
Vincitore: Tabilo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
ace
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
A. Tabilo
15-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
ace
2-2 → 2-3
T. Atmane
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Tabilo
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Tabilo
15-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
ace
1-2 → 1-3
Grandstand – ore 19:00 italiane
Hugo Nys
/ Edouard Roger-Vasselin
vs (4) Guido Andreozzi
/ Manuel Guinard
ATP Washington
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
2
6
10
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [4]
6
3
8
Vincitore: Nys / Roger-Vasselin
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Nys / Roger-Vasselin
0-1
1-2
1-3
3-3
3-4
3-5
3-6
5-6
6-6
6-7
8-7
8-8
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Nys / Roger-Vasselin
5-3 → 6-3
G. Andreozzi / Guinard
5-2 → 5-3
H. Nys / Roger-Vasselin
4-2 → 5-2
G. Andreozzi / Guinard
4-1 → 4-2
H. Nys / Roger-Vasselin
3-1 → 4-1
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
2-1 → 3-1
H. Nys / Roger-Vasselin
1-1 → 2-1
G. Andreozzi / Guinard
1-0 → 1-1
H. Nys / Roger-Vasselin
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-30
40-30
ace
40-40
2-5 → 2-6
H. Nys / Roger-Vasselin
1-5 → 2-5
G. Andreozzi / Guinard
0-15
0-40
15-40
30-40
40-40
1-4 → 1-5
H. Nys / Roger-Vasselin
1-3 → 1-4
G. Andreozzi / Guinard
1-2 → 1-3
H. Nys / Roger-Vasselin
1-1 → 1-2
G. Andreozzi / Guinard
1-0 → 1-1
H. Nys / Roger-Vasselin
0-0 → 1-0
ATP 250 Los Cabos
Los Cabos, Messico · 30 Luglio 2026
⛅
29°C
Prevalentemente nuvoloso, poi più sole · Picco 31°C
CIELO
Nuvoloso nelle prime ore, poi nuvole intermittenti e parzialmente soleggiato dalla mattina
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Cemento
Andamento della giornata — 30 Luglio
03:00
☁
28°
04:00
☁
28°
05:00
☁
28°
06:00
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28°
07:00
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29°
08:00
⛅
30°
09:00
⛅
30°
10:00
⛅
31°
11:00
☀
31°
12:00
☀
31°
✅ Nessuna pioggia indicata: quarti di finale sul cemento con caldo da gestire
🎾 Programma del giorno — 30 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
Quarti di Finale · Cemento
QF
⛅ Nuvole e schiarite
✅ Asciutto
🎾 Quarti di Finale
🏸 Cemento
Estadio Alejandro Burillo – ore 03:00
Francisco Cerundolo vs Arthur Gea
ATP Los Cabos
Francisco Cerundolo [3]
7
4
0
Arthur Gea
6
6
6
Vincitore: Gea
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Gea
15-0
15-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
A-40
0-3 → 0-4
F. Cerundolo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
F. Cerundolo
0-15
30-15
40-15
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cerundolo
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Gea
15-0
30-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
9*-9
9-10*
10*-11
11*-11
12-11*
6-6 → 7-6
A. Gea
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
A. Gea
0-15
15-15
40-15
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
F. Cerundolo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Gea
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Gea
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
F. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
A. Gea
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Denis Shapovalov
vs Dalibor Svrcina
ATP Los Cabos
Denis Shapovalov [8]
6
6
Dalibor Svrcina
4
2
Vincitore: Shapovalov
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Shapovalov
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
D. Svrcina
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
D. Shapovalov
0-15
15-15
30-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
D. Svrcina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
D. Shapovalov
0-15
df
15-15
15-30
15-40
3-0 → 3-1
D. Svrcina
0-15
15-15
30-30
40-30
40-A
df
2-0 → 3-0
D. Shapovalov
15-0
30-15
df
40-15
40-30
1-0 → 2-0
D. Svrcina
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Shapovalov
15-0
30-0
40-15
40-30
ace
5-4 → 6-4
D. Svrcina
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
D. Shapovalov
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
D. Svrcina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
D. Svrcina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
ace
1-1 → 2-1
D. Svrcina
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-40
df
df
0-0 → 1-0
Cameron Norrie
vs Bernard Tomic (Non prima 06:00)
ATP Los Cabos
Cameron Norrie [5]
6
6
Bernard Tomic
1
0
Vincitore: Norrie
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Tomic
0-15
15-30
15-40
30-40
A-40
ace
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Tomic
15-30
40-30
ace
40-A
df
40-40
3-1 → 4-1
Grandstand – ore 04:00
Coleman Wong vs Jenson Brooksby
ATP Los Cabos
Coleman Wong
6
7
Jenson Brooksby
1
5
Vincitore: Wong
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Wong
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
6-5 → 7-5
J. Brooksby
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 6-5
J. Brooksby
30-0
30-30
40-30
40-40
40-A
A-40
3-3 → 3-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Wong
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
C. Wong
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-1 → 4-1
J. Brooksby
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
C. Wong
0-15
30-15
40-30
ace
40-40
ace
0-0 → 1-0
Gonzalo Escobar
/ Niki Kaliyanda Poonacha vs Luis Carlos Alvarez / Alan Magadan
ATP Los Cabos
Gonzalo Escobar / Niki Kaliyanda Poonacha
6
6
Luis Carlos Alvarez / Alan Magadan
1
1
Vincitore: Escobar / Kaliyanda Poonacha
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Carlos Alvarez / Magadan
5-1 → 6-1
G. Escobar / Kaliyanda Poonacha
4-1 → 5-1
L. Carlos Alvarez / Magadan
4-0 → 4-1
G. Escobar / Kaliyanda Poonacha
0-15
30-15
40-15
40-30
ace
3-0 → 4-0
L. Carlos Alvarez / Magadan
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-0 → 3-0
G. Escobar / Kaliyanda Poonacha
1-0 → 2-0
L. Carlos Alvarez / Magadan
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Escobar / Kaliyanda Poonacha
15-0
15-15
df
30-30
40-30
5-1 → 6-1
L. Carlos Alvarez / Magadan
5-0 → 5-1
G. Escobar / Kaliyanda Poonacha
4-0 → 5-0
L. Carlos Alvarez / Magadan
3-0 → 4-0
G. Escobar / Kaliyanda Poonacha
2-0 → 3-0
L. Carlos Alvarez / Magadan
1-0 → 2-0
G. Escobar / Kaliyanda Poonacha
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
Cancha 1 – ore 03:00
Finn Reynolds / James Watt vs Rinky Hijikata / Reese Stalder
ATP Los Cabos
Finn Reynolds / James Watt
6
6
Rinky Hijikata / Reese Stalder
2
4
Vincitore: Reynolds / Watt
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Hijikata / Stalder
0-15
df
0-30
0-40
df
30-40
5-4 → 6-4
F. Reynolds / Watt
4-4 → 5-4
R. Hijikata / Stalder
4-3 → 4-4
F. Reynolds / Watt
3-3 → 4-3
R. Hijikata / Stalder
2-3 → 3-3
F. Reynolds / Watt
2-2 → 2-3
R. Hijikata / Stalder
2-1 → 2-2
F. Reynolds / Watt
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-1 → 2-1
R. Hijikata / Stalder
1-0 → 1-1
F. Reynolds / Watt
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Hijikata / Stalder
5-2 → 6-2
F. Reynolds / Watt
4-2 → 5-2
R. Hijikata / Stalder
3-2 → 4-2
F. Reynolds / Watt
0-15
30-15
30-30
df
40-40
df
3-1 → 3-2
R. Hijikata / Stalder
3-0 → 3-1
F. Reynolds / Watt
2-0 → 3-0
R. Hijikata / Stalder
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
F. Reynolds / Watt
0-0 → 1-0
Ryan Seggerman
/ Patrik Trhac vs Ray Ho / Benjamin Kittay
ATP Los Cabos
Ryan Seggerman / Patrik Trhac
7
6
Ray Ho / Benjamin Kittay
6
3
Vincitore: Seggerman / Trhac
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Seggerman / Trhac
5-3 → 6-3
R. Ho / Kittay
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
4-3 → 5-3
R. Seggerman / Trhac
3-3 → 4-3
R. Seggerman / Trhac
2-2 → 3-2
R. Ho / Kittay
0-15
15-15
30-15
40-30
ace
2-1 → 2-2
R. Seggerman / Trhac
1-1 → 2-1
R. Seggerman / Trhac
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-1*
df
3-1*
3*-2
3*-3
df
4-3*
4-4*
5*-5
6-5*
ace
6-6 → 7-6
R. Seggerman / Trhac
5-6 → 6-6
R. Seggerman / Trhac
2-3 → 3-3
R. Seggerman / Trhac
1-2 → 2-2
R. Seggerman / Trhac
0-1 → 1-1
Pruchya Isaro
/ Joshua Paris vs Orlando Luz / Rafael Matos
ATP Los Cabos
Pruchya Isaro / Joshua Paris
1
5
Orlando Luz / Rafael Matos [2]
6
7
Vincitore: Luz / Matos
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Isaro / Paris
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
P. Isaro / Paris
4-4 → 5-4
P. Isaro / Paris
3-3 → 4-3
O. Luz / Matos
0-15
15-15
15-30
df
40-30
40-40
2-3 → 3-3
P. Isaro / Paris
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
1-3 → 2-3
P. Isaro / Paris
0-2 → 1-2
P. Isaro / Paris
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Isaro / Paris
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
1-4 → 1-5
O. Luz / Matos
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
P. Isaro / Paris
1-2 → 1-3
P. Isaro / Paris
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
@ luis (#4660808)
Se pensate che Volandri punta su loro due per vincere la coppetta davis! enzo
Alex Alex… Con tutto quello che suo padre aveva fatto per te! 🙂
Doppio e’andato purtroppo: nei momenti decisivi si eclissano e non è prima volta anzi non si contano le sconfitte al super tiebreak. La la domanda e’ un’altra: si può perdere contro un giocatore con un outfit così? Io neanche a carnevale avrei il coraggio di vestirmi così…
Bella figura X Bolelli e Vavassori.
Hewitt con questa sconfitta non è più destinato a vincere 37 slam, credo si fermerà quota 14.
Comunque un ragazzo molto carino e mi sembra anche educato..lo tiferò. Per il resto si è magro ma comunque il doppio di Sinner alla sua età..
Hewitt bravissimo al primo turno ,. Ma le quali le ha superate per ritiro degli avversari, sia al primo che al secondo turno.
La coppia italiana ovviamente favorita ma sarà un bel banco di prova per Chandrasekar, che sta provando a venir fuori quasi trentenne. Vediamo come se la caverà.
Se Sciupovalov perde anche con Svrcina lo rinnego ufficialmente!
Per redazione: perché su Washington non mettete un articolo unico con la sequenza dei campi, essendo un combined?
Insomma come fate con i mille e gli slam?
Grazie