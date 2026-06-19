Sinner torna sul Centre court di Wimbledon, e inizia gli allenamenti (Video)

“Assaporando ogni istante”. Così l’account ufficiale di Wimbledon commenta una breve clip video che ritrae Jannik Sinner, campione in carica dei Championships, mentre torna per la prima volta sul Centre court, ammirando il prato ancora immacolato dagli spalti. Dopo le sessioni di lavoro a Monte Carlo, Jannik è sbarcato a Londra per iniziare ad assaggiare l’erba del torneo più prestigioso dell’anno, in vista del debutto da detentore del titolo fissato – come vuole la tradizione – per lunedì 29 giugno, ore 14. Nel video che riportiamo, Sinner sale le scale che portano alla tribuna e si gode il privilegio, in totale solitudine, immortalando la splendida veduta con lo smartphone. Un momento indimenticabile, tornare sul campo dove ha scritto la pagina più importante della propria carriera. È da brividi vedere Jannik mentre si gode il silenzio e la solennità del Centre court, scrutando ogni angolo e sicuramente ripensando al 13 luglio 2025, quando è diventato il primo italiano a vincere i Championship sconfiggendo in rimonta il due volte campione Carlos Alcaraz.

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Dopo esser tornato sul centrale, Sinner non ha perso tempo si è subito buttato in campo per testare l’erba del torneo, a 10 giorni dal debutto. Prudenzialmente l’italiano – come in passato anche Djokovic – ha scelto di avvicinarsi a Wimbledon con un passaggio di qualche giorno su campi in cemento al Monte Carlo Country Club. Una decisione che a molti è parsa bizzarra ma che ha un reale fondamento tecnico: il passaggio da terra battuta ad erba è piuttosto estremo, le due condizioni diametralmente opposte che si trovano nell’anno, e questo comporta profondi adattamenti a livello di spostamenti, appoggi, senso per il rimbalzo con il necessario aggiustamento degli swing dei colpi. Passare qualche giorno sul cemento è una transizione intelligente perché si torna a giocare in condizioni più rapide rispetto alla terra battuta ma senza le immediate insidie dei prati. A Monte Carlo Sinner si è allenato anche con Holger Rune, ancora non pronto al ritorno in attività e quindi assente a Wimbledon 2026. Nelle clip video che riportiamo, sempre dall’account di Wimbledon, ecco Sinner che si riscalda sui campi periferici dell’impianto. “Il defending Champion torna sull’erba”, si legge nel post.

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Nell’ultima clip video ecco finalmente Sinner in azione: una primissima fase di riscaldamento con qualche impatto a bassa intensità, cercando solidi appoggi sui prati e avanzando verso la rete. Nel 2026 il gioco di Jannik si è progressivamente sempre più spostato in avanti, pronto a scendere a rete seguendo l’inerzia delle sue formidabili accelerazioni. È molto probabile che nell’edizione pronta a scattare dei Championships lo vedremo assai offensivo, a caccia di molti punti vincenti di volo.

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Mancano solo 10 giorni all’esordio di Jannik Sinner a Wimbledon 2026 da campione in carica. Vedremo cosa dirà il sorteggio e chi lo accompagnerà sul Centre court nel primo match del torneo sul campo più nobile dello sport. Le possibili insidie sono tante: Jannik sarà il naturale favorito del torneo, ma sarà necessario vincere 7 partite e tutti cercheranno di portarsi a casa lo scalpo più ambito… Non sarà una passeggiata.

Marco Mazzoni