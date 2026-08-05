Challenger Todi, Amburgo, Brownsburg e Astana: La situazione aggiornata
🎾 ATP CHALLENGER TOUR
WEEK 32 – 2026
10-16 AGOSTO 2026 • TODI • BROWNSBURG • AMBURGO • ASTANA
🇮🇹 ATP CHALLENGER 75 TODI – TERRA BATTUTA
TABELLONE PRINCIPALE
Stefano Travaglia 🇮🇹 (143) •
Lukas Neumayer 🇦🇹 (172) •
Marco Cecchinato 🇮🇹 (173) •
Federico Gomez 🇦🇷 (191) •
Francesco Passaro 🇮🇹 (200) •
Nikolas Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (214) •
Joao Lucas Reis Da Silva 🇧🇷 (245) •
Pedro Boscardin Dias 🇧🇷 (256) •
Alex Barrena 🇦🇷 (263) •
Nick Hardt 🇩🇴 (274) •
Juan Pablo Varillas 🇵🇪 (275) •
Juan Bautista Torres 🇦🇷 (283) •
Miguel Damas 🇪🇸 (286) •
Daniel Galan 🇨🇴 (287) •
Sandro Kopp 🇦🇹 (289) •
Federico Bondioli 🇮🇹 (290) •
Filippo Romano 🇮🇹 (300) •
Maxim Mrva 🇨🇿 (303) IN •
Daniel Michalski 🇵🇱 (304) IN •
Duje Ajdukovic 🇭🇷 (306) IN
RITIRATI
Michele Ribecai 🇮🇹 (267) •
Thiago Seyboth Wild 🇧🇷 (276) •
Jacopo Vasami 🇮🇹 (JR 2)
ALTERNATES
Luciano Emanuel Ambrogi 🇦🇷 (313) •
Thomas Faurel 🇫🇷 (314) •
Enrico Dalla Valle 🇮🇹 (325) •
Facundo Mena 🇦🇷 (332) •
Murkel Dellien 🇧🇴 (334) •
Oriol Roca Batalla 🇪🇸 (344) •
Jonas Forejtek 🇨🇿 (348)
ITALIANI
Travaglia, Cecchinato, Passaro, Bondioli e Romano nel tabellone principale •
Dalla Valle alternate •
Ribecai e Vasami ritirati
🇺🇸 ATP CHALLENGER 75 BROWNSBURG – CEMENTO OUTDOOR
TABELLONE PRINCIPALE
Nicolas Mejia 🇨🇴 (136) •
Gustavo Heide 🇧🇷 (137) •
Cristian Garin 🇨🇱 (141) •
Nishesh Basavareddy 🇺🇸 (146) •
Francesco Maestrelli 🇮🇹 (149) •
Moez Echargui 🇹🇳 (151) •
Billy Harris 🇬🇧 (155) •
Tristan Schoolkate 🇦🇺 (160) •
Rei Sakamoto 🇯🇵 (165) •
Alex Bolt 🇦🇺 (167) •
Daniil Glinka 🇪🇪 (168) •
Borna Gojo 🇭🇷 (169) •
Bernard Tomic 🇦🇺 (170) •
Jack Pinnington Jones 🇬🇧 (171) •
Colton Smith 🇺🇸 (174) •
Ugo Blanchet 🇫🇷 (176) •
Gauthier Onclin 🇧🇪 (178) •
Federico Cinà 🇮🇹 (184) IN •
Joel Schwaerzler 🇦🇹 (185) IN •
Lloyd Harris 🇿🇦 (186) IN •
David Jorda Sanchis 🇪🇸 (188) IN
RITIRATI
Jack Draper 🇬🇧 (147) •
Chris Rodesch 🇱🇺 (153) •
Luca Nardi 🇮🇹 (164)
ALTERNATES
Elias Ymer 🇸🇪 (197) •
Liam Broady 🇬🇧 (203) •
Harry Wendelken 🇬🇧 (204) •
Clement Chidekh 🇫🇷 (208) •
Keegan Smith 🇺🇸 (209) •
Yu Hsiou Hsu 🇹🇼 (210)
ITALIANI
Francesco Maestrelli 🇮🇹 nel tabellone principale •
Federico Cinà 🇮🇹 entrato nel tabellone principale •
Luca Nardi 🇮🇹 ritirato
🇩🇪 ATP CHALLENGER 75 AMBURGO – TERRA BATTUTA
TABELLONE PRINCIPALE
Zsombor Piros 🇭🇺 (119) •
Vilius Gaubas 🇱🇹 (128) •
Luka Mikrut 🇭🇷 (175) •
Max Alcala Gurri 🇪🇸 (181) •
Tom Gentzsch 🇩🇪 (189) •
Elmer Moller 🇩🇰 (190) •
Vitaliy Sachko 🇺🇦 (195) •
Jerome Kym 🇨🇭 (198) •
Carlos Taberner 🇪🇸 (202) •
Henri Squire 🇩🇪 (218) •
Sumit Nagal 🇮🇳 (230) •
Raul Brancaccio 🇮🇹 (231) •
Chun-Hsin Tseng 🇹🇼 (236) •
Andrej Nedic 🇧🇦 (238) •
Max Houkes 🇳🇱 (241) •
Buvaysar Gadamauri 🇧🇪 (251) •
Dylan Dietrich 🇨🇭 (CO 1) •
Niels McDonald 🇩🇪 (JR 10) •
Diego Dedura 🇩🇪 (252) IN •
Matej Dodig 🇭🇷 (258) IN
RITIRATI
Roberto Carballes Baena 🇪🇸 (177) •
Lorenzo Giustino 🇮🇹 (201)
ALTERNATES
Martin Krumich 🇨🇿 (260) •
Cezar Cretu 🇷🇴 (262) •
Filip Cristian Jianu 🇷🇴 (279) •
Max Hans Rehberg 🇩🇪 (281) •
Florian Broska 🇩🇪 (285) •
Matheus Pucinelli de Almeida 🇧🇷 (295) •
Daniel Michalski 🇵🇱 (304)
CANCELLATO DAGLI ALTERNATES
Luka Pavlovic 🇫🇷 (278)
ITALIANI
Raul Brancaccio 🇮🇹 nel tabellone principale •
Lorenzo Giustino 🇮🇹 ritirato
🇰🇿 ATP CHALLENGER 50 ASTANA – CEMENTO OUTDOOR
TABELLONE PRINCIPALE
Petr Bar Biryukov 🏳️ (281) •
Sergey Fomin 🇺🇿 (302) •
Mert Alkaya 🇹🇷 (309) •
Fajing Sun 🇨🇳 (324) •
Hayato Matsuoka 🇯🇵 (343) •
Antoine Ghibaudo 🇫🇷 (352) •
Lucio Ratti 🇦🇷 (367) •
Manas Dhamne 🇮🇳 (374) •
Beibit Zhukayev 🇰🇿 (382) •
Ilya Ivashka 🏳️ (406) •
Kasidit Samrej 🇹🇭 (407) •
Vadym Ursu 🇺🇦 (417) •
Masamichi Imamura 🇯🇵 (418) •
Semen Pankin 🏳️ (422) •
Adrian Boitan 🇷🇴 (428) •
Sanhui Shin 🇰🇷 (442) •
Jie Cui 🇨🇳 (451) •
Dominik Palan 🇨🇿 (465) IN •
Renta Tokuda 🇯🇵 (466) IN •
Alexander Binda 🇮🇹 (476) IN •
Aziz Ouakaa 🇹🇳 (490) IN
RITIRATI
Juan Manuel La Serna 🇦🇷 (282) •
Marek Gengel 🇨🇿 (377) •
Yuta Shimizu 🇯🇵 (383) •
Maximus Jones 🇹🇭 (419)
ALTERNATES
Hiroki Moriya 🇯🇵 (512) •
Tai Sach 🇦🇺 (513) •
Takuya Kumasaka 🇯🇵 (514)
CANCELLATI DAGLI ALTERNATES
Alafia Ayeni 🇺🇸 (453) •
Moerani Bouzige 🇦🇺 (455) •
Omar Jasika 🇦🇺 (496)
ITALIANI
Alexander Binda 🇮🇹 entrato nel tabellone principale
🇮🇹 RIEPILOGO ITALIANI – CHALLENGER WEEK 32
ITALIANI NEI TABELLONI PRINCIPALI
Todi: Travaglia, Cecchinato, Passaro, Bondioli e Romano •
Brownsburg: Maestrelli e Cinà •
Amburgo: Brancaccio •
Astana: Binda
ALTERNATES ITALIANI
Enrico Dalla Valle 🇮🇹 – Todi
ITALIANI RITIRATI
Michele Ribecai 🇮🇹 – Todi •
Jacopo Vasami 🇮🇹 – Todi •
Luca Nardi 🇮🇹 – Brownsburg •
Lorenzo Giustino 🇮🇹 – Amburgo
RIEPILOGO GENERALE
9 italiani nei tabelloni principali •
1 italiano tra gli alternates •
4 italiani ritirati •
Quattro tornei ATP Challenger dal 10 al 16 agosto 2026
TAG: Circuito Challenger
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