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Challenger Todi, Amburgo, Brownsburg e Astana: La situazione aggiornata

05/08/2026 09:42 Nessun commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07

🎾 ATP CHALLENGER TOUR

WEEK 32 – 2026

10-16 AGOSTO 2026 • TODI • BROWNSBURG • AMBURGO • ASTANA

🇮🇹 ATP CHALLENGER 75 TODI – TERRA BATTUTA

TABELLONE PRINCIPALE

Stefano Travaglia 🇮🇹 (143)
Lukas Neumayer 🇦🇹 (172) •
Marco Cecchinato 🇮🇹 (173)
Federico Gomez 🇦🇷 (191) •
Francesco Passaro 🇮🇹 (200)
Nikolas Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (214) •
Joao Lucas Reis Da Silva 🇧🇷 (245) •
Pedro Boscardin Dias 🇧🇷 (256) •
Alex Barrena 🇦🇷 (263) •
Nick Hardt 🇩🇴 (274) •
Juan Pablo Varillas 🇵🇪 (275) •
Juan Bautista Torres 🇦🇷 (283) •
Miguel Damas 🇪🇸 (286) •
Daniel Galan 🇨🇴 (287) •
Sandro Kopp 🇦🇹 (289) •
Federico Bondioli 🇮🇹 (290)
Filippo Romano 🇮🇹 (300)
Maxim Mrva 🇨🇿 (303) IN
Daniel Michalski 🇵🇱 (304) IN
Duje Ajdukovic 🇭🇷 (306) IN

RITIRATI

Michele Ribecai 🇮🇹 (267)
Thiago Seyboth Wild 🇧🇷 (276)
Jacopo Vasami 🇮🇹 (JR 2)

ALTERNATES

Luciano Emanuel Ambrogi 🇦🇷 (313) •
Thomas Faurel 🇫🇷 (314) •
Enrico Dalla Valle 🇮🇹 (325)
Facundo Mena 🇦🇷 (332) •
Murkel Dellien 🇧🇴 (334) •
Oriol Roca Batalla 🇪🇸 (344) •
Jonas Forejtek 🇨🇿 (348)

ITALIANI

Travaglia, Cecchinato, Passaro, Bondioli e Romano nel tabellone principale
Dalla Valle alternate
Ribecai e Vasami ritirati

🇺🇸 ATP CHALLENGER 75 BROWNSBURG – CEMENTO OUTDOOR

TABELLONE PRINCIPALE

Nicolas Mejia 🇨🇴 (136) •
Gustavo Heide 🇧🇷 (137) •
Cristian Garin 🇨🇱 (141) •
Nishesh Basavareddy 🇺🇸 (146) •
Francesco Maestrelli 🇮🇹 (149)
Moez Echargui 🇹🇳 (151) •
Billy Harris 🇬🇧 (155) •
Tristan Schoolkate 🇦🇺 (160) •
Rei Sakamoto 🇯🇵 (165) •
Alex Bolt 🇦🇺 (167) •
Daniil Glinka 🇪🇪 (168) •
Borna Gojo 🇭🇷 (169) •
Bernard Tomic 🇦🇺 (170) •
Jack Pinnington Jones 🇬🇧 (171) •
Colton Smith 🇺🇸 (174) •
Ugo Blanchet 🇫🇷 (176) •
Gauthier Onclin 🇧🇪 (178) •
Federico Cinà 🇮🇹 (184) IN
Joel Schwaerzler 🇦🇹 (185) IN
Lloyd Harris 🇿🇦 (186) IN
David Jorda Sanchis 🇪🇸 (188) IN

RITIRATI

Jack Draper 🇬🇧 (147)
Chris Rodesch 🇱🇺 (153)
Luca Nardi 🇮🇹 (164)

ALTERNATES

Elias Ymer 🇸🇪 (197) •
Liam Broady 🇬🇧 (203) •
Harry Wendelken 🇬🇧 (204) •
Clement Chidekh 🇫🇷 (208) •
Keegan Smith 🇺🇸 (209) •
Yu Hsiou Hsu 🇹🇼 (210)

ITALIANI

Francesco Maestrelli 🇮🇹 nel tabellone principale
Federico Cinà 🇮🇹 entrato nel tabellone principale
Luca Nardi 🇮🇹 ritirato

🇩🇪 ATP CHALLENGER 75 AMBURGO – TERRA BATTUTA

TABELLONE PRINCIPALE

Zsombor Piros 🇭🇺 (119) •
Vilius Gaubas 🇱🇹 (128) •
Luka Mikrut 🇭🇷 (175) •
Max Alcala Gurri 🇪🇸 (181) •
Tom Gentzsch 🇩🇪 (189) •
Elmer Moller 🇩🇰 (190) •
Vitaliy Sachko 🇺🇦 (195) •
Jerome Kym 🇨🇭 (198) •
Carlos Taberner 🇪🇸 (202) •
Henri Squire 🇩🇪 (218) •
Sumit Nagal 🇮🇳 (230) •
Raul Brancaccio 🇮🇹 (231)
Chun-Hsin Tseng 🇹🇼 (236) •
Andrej Nedic 🇧🇦 (238) •
Max Houkes 🇳🇱 (241) •
Buvaysar Gadamauri 🇧🇪 (251) •
Dylan Dietrich 🇨🇭 (CO 1) •
Niels McDonald 🇩🇪 (JR 10) •
Diego Dedura 🇩🇪 (252) IN
Matej Dodig 🇭🇷 (258) IN

RITIRATI

Roberto Carballes Baena 🇪🇸 (177)
Lorenzo Giustino 🇮🇹 (201)

ALTERNATES

Martin Krumich 🇨🇿 (260) •
Cezar Cretu 🇷🇴 (262) •
Filip Cristian Jianu 🇷🇴 (279) •
Max Hans Rehberg 🇩🇪 (281) •
Florian Broska 🇩🇪 (285) •
Matheus Pucinelli de Almeida 🇧🇷 (295) •
Daniel Michalski 🇵🇱 (304)

CANCELLATO DAGLI ALTERNATES

Luka Pavlovic 🇫🇷 (278)

ITALIANI

Raul Brancaccio 🇮🇹 nel tabellone principale
Lorenzo Giustino 🇮🇹 ritirato

🇰🇿 ATP CHALLENGER 50 ASTANA – CEMENTO OUTDOOR

TABELLONE PRINCIPALE

Petr Bar Biryukov 🏳️ (281) •
Sergey Fomin 🇺🇿 (302) •
Mert Alkaya 🇹🇷 (309) •
Fajing Sun 🇨🇳 (324) •
Hayato Matsuoka 🇯🇵 (343) •
Antoine Ghibaudo 🇫🇷 (352) •
Lucio Ratti 🇦🇷 (367) •
Manas Dhamne 🇮🇳 (374) •
Beibit Zhukayev 🇰🇿 (382) •
Ilya Ivashka 🏳️ (406) •
Kasidit Samrej 🇹🇭 (407) •
Vadym Ursu 🇺🇦 (417) •
Masamichi Imamura 🇯🇵 (418) •
Semen Pankin 🏳️ (422) •
Adrian Boitan 🇷🇴 (428) •
Sanhui Shin 🇰🇷 (442) •
Jie Cui 🇨🇳 (451) •
Dominik Palan 🇨🇿 (465) IN
Renta Tokuda 🇯🇵 (466) IN
Alexander Binda 🇮🇹 (476) IN
Aziz Ouakaa 🇹🇳 (490) IN

RITIRATI

Juan Manuel La Serna 🇦🇷 (282)
Marek Gengel 🇨🇿 (377)
Yuta Shimizu 🇯🇵 (383)
Maximus Jones 🇹🇭 (419)

ALTERNATES

Hiroki Moriya 🇯🇵 (512) •
Tai Sach 🇦🇺 (513) •
Takuya Kumasaka 🇯🇵 (514)

CANCELLATI DAGLI ALTERNATES

Alafia Ayeni 🇺🇸 (453)
Moerani Bouzige 🇦🇺 (455)
Omar Jasika 🇦🇺 (496)

ITALIANI

Alexander Binda 🇮🇹 entrato nel tabellone principale

🇮🇹 RIEPILOGO ITALIANI – CHALLENGER WEEK 32

ITALIANI NEI TABELLONI PRINCIPALI

Todi: Travaglia, Cecchinato, Passaro, Bondioli e Romano
Brownsburg: Maestrelli e Cinà
Amburgo: Brancaccio
Astana: Binda

ALTERNATES ITALIANI

Enrico Dalla Valle 🇮🇹 – Todi

ITALIANI RITIRATI

Michele Ribecai 🇮🇹 – Todi
Jacopo Vasami 🇮🇹 – Todi
Luca Nardi 🇮🇹 – Brownsburg
Lorenzo Giustino 🇮🇹 – Amburgo

RIEPILOGO GENERALE

9 italiani nei tabelloni principali
1 italiano tra gli alternates
4 italiani ritirati
Quattro tornei ATP Challenger dal 10 al 16 agosto 2026

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