Cinà parte bene a Lexington: E. Ymer battuto in due set

Un esordio convincente per il giovane palermitano, capace di imporsi in due set contro un avversario molto più esperto e abituato da anni al livello Challenger. Cinà ha gestito con maturità i momenti più importanti della partita, evitando di concedere allo svedese la possibilità di trascinare la sfida al terzo parziale.

Un primo set controllato dall’azzurro

Nel primo set Cinà è riuscito a imporre il proprio ritmo e a prendere progressivamente il controllo degli scambi. Il giovane italiano ha trovato maggiore continuità da fondo campo, riuscendo a mettere sotto pressione Ymer e a costruire il vantaggio necessario per chiudere la frazione sul 6-3.

Lo svedese ha provato a sfruttare la propria esperienza e a modificare il ritmo della partita, ma Cinà è rimasto ordinato, senza lasciarsi condizionare dai momenti più combattuti. La solidità mostrata nei turni decisivi gli ha permesso di portarsi avanti senza dover ricorrere al tie-break.

Il secondo parziale si decide nel finale

La seconda frazione è stata più equilibrata. Ymer ha aumentato la propria resistenza e ha cercato di allungare gli scambi, costringendo Cinà a mantenere alta la concentrazione fino alle battute conclusive.

I due giocatori sono rimasti a contatto fino al 5-5 (Federico ha recuperato anche un break nel secondo set quando sotto per 2 a 4 ha impattato sul 4 pari), quando l’azzurro ha trovato l’allungo decisivo. Cinà ha conquistato gli ultimi due game dell’incontro, sigillando il successo sul 7-5 e festeggiando il passaggio agli ottavi di finale.

Particolarmente positiva la capacità del siciliano di evitare complicazioni nel momento in cui Ymer sembrava poter trascinare il set al tie-break. Cinà ha mostrato pazienza, lucidità e una gestione dei punti importanti sempre più convincente.

Un altro passo nel percorso di crescita

La vittoria di Lexington conferma i progressi compiuti dal giovane azzurro nel corso della stagione. A marzo Cinà aveva conquistato a Pune il primo titolo Challenger della carriera, diventando il quinto italiano più giovane a riuscirci.

Il passaggio al tennis professionistico procede quindi con risultati sempre più significativi. Cinà sta dimostrando di poter competere non soltanto con i giocatori della propria generazione, ma anche con avversari esperti e fisicamente preparati alle lunghe settimane del circuito Challenger.

Agli ottavi contro Searle o Harris

Nel prossimo turno Cinà affronterà il vincitore dell’incontro tra il britannico Henry Searle e il sudafricano Lloyd Harris. Due avversari dalle caratteristiche differenti, ma entrambi capaci di esprimere un tennis particolarmente efficace sulle superfici veloci.

L’esordio contro Ymer rappresenta comunque un segnale incoraggiante: Cinà ha vinto in due set, ha gestito con maturità una fase finale molto equilibrata e continua ad aggiungere esperienza a una stagione che lo sta consolidando tra i giovani più interessanti del tennis italiano.

ATP Lexington Federico Cina Federico Cina 6 7 Elias Ymer Elias Ymer 3 5 Vincitore: Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 E. Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 F. Cina 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 5-5 F. Cina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 E. Ymer 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 F. Cina 15-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Cina 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 2-3 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 F. Cina 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Cina 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Ymer 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 F. Cina 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 4-3 → 5-3 E. Ymer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 F. Cina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 F. Cina 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 F. Cina 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 E. Ymer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi