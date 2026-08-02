Circuito Challenger Challenger, Copertina

Chalenger Hagen, Grodzisk, Lexington, Istanbul, Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

02/08/2026 09:53 Nessun commento
Filippo Romano nella foto
Filippo Romano nella foto

🇩🇪
Challenger 100 Hagen
Hagen, Germania  ·  2 Agosto 2026

20°C
Parzialmente soleggiato, poi caldo  ·  Picco 30°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 2 Agosto
10:00
22°
11:00
23°
12:00
25°
13:00
26°
14:00
28°
15:00
28°
16:00
29°
17:00
30°
21:00
25°
23:00
22°
✅  Nessuna pioggia indicata: qualificazioni sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 2 Agosto
🎾
ATP Challenger 100 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q1
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  1° Turno Qualificazione
🏀  Terra Battuta

Platzmann Centre Court – ore 11:00
Tim Handel GER vs Daniel Siniakov CZE

ATP Hagen
Tim Handel
0
0
Daniel Siniakov [12]
0
0
Mostra dettagli

Oscar Jose Gutierrez ESP vs Marko Topo GER

Il match deve ancora iniziare

Maxim Mrva CZE vs Nick Mertgens GER

Il match deve ancora iniziare

Yannik Weissmann GER vs Nicolas Kicker ARG

Il match deve ancora iniziare



Sparkassen Premium Court – ore 11:00
Aleksandr Braynin UKR vs Tommaso Compagnucci ITA

ATP Hagen
Aleksandr Braynin
0
0
Tommaso Compagnucci [9]
0
0
Mostra dettagli

Dali Blanch USA vs Rudolf Molleker GER

Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig CRO vs Jannik Opitz GER

Il match deve ancora iniziare

Juan Bautista Torres ARG vs Fons Van Sambeek NED

Il match deve ancora iniziare



Mark E Power Court – ore 11:00
Filippo Romano ITA vs Dominik Recek CZE

ATP Hagen
Filippo Romano [3]
0
0
Dominik Recek
0
0
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Thiago Monteiro BRA vs Ivan Gakhov RUS

Il match deve ancora iniziare

Oleksii Krutykh UKR vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG

Il match deve ancora iniziare

Nikolai Barsukov GER vs Mika Petkovic GER

Il match deve ancora iniziare





🇵🇱
Challenger 75 Grodzisk Mazowiecki
Grodzisk Mazowiecki, Polonia  ·  2 Agosto 2026

20°C
Prevalentemente nuvoloso  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi nuvole intermittenti e schiarite in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 2 Agosto
10:00
20°
11:00
21°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
24°
15:00
24°
16:00
24°
17:00
25°
21:00
21°
23:00
20°
✅  Nessuna pioggia indicata: qualificazioni sul cemento in condizioni regolari
🎾  Programma del giorno — 2 Agosto
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
Q1
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  1° Turno Qualificazione
🏸  Cemento

Center Court – ore 11:00
Ergi Kirkin TUR vs Kacper Szymkowiak POL

ATP Grodzisk Mazowiecki
Ergi Kirkin [4]
0
0
Kacper Szymkowiak
0
0
Mostra dettagli

Mirza Basic BIH vs Aleksander Blus POL

Il match deve ancora iniziare

Alan Bojarski POL vs Aziz Dougaz TUN

Il match deve ancora iniziare

Adam Majchrzak POL vs Oscar Weightman GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – ore 11:00
Kristjan Tamm EST vs Amit Vales ISR

ATP Grodzisk Mazowiecki
Kristjan Tamm
0
0
Amit Vales [9]
0
0
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S D Prajwal Dev IND vs Alex De Gabriele MLT

Il match deve ancora iniziare

Ilya Ivashka BLR vs Melvin Kumar SWE

Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski BUL vs Kenny De Schepper FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – ore 11:00
Oskari Paldanius FIN vs Leo Raquillet FRA

ATP Grodzisk Mazowiecki
Oskari Paldanius
0
0
Leo Raquillet [7]
0
0
Mostra dettagli

Jiri Cizek CZE vs Melios Efstathiou CYP

Il match deve ancora iniziare

Edison Ambarzumjan GER vs Nitin Kumar Sinha IND

Il match deve ancora iniziare

Dimitris Sakellaridis GRE vs Younes Lalami MAR

Il match deve ancora iniziare





🇧🇬
Challenger 50 Plovdiv 2
Plovdiv, Bulgaria  ·  2 Agosto 2026

27°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 2 Agosto
11:00
28°
12:00
29°
13:00
31°
14:00
32°
15:00
33°
16:00
33°
17:00
35°
19:00
32°
21:00
28°
23:00
25°
⚠  Allerta gialla per temperature massime estreme: qualificazioni sulla terra con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 2 Agosto
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q1
☀  Soleggiato
⚠  Caldo estremo
🎾  1° Turno Qualificazione
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 14:00
Georgi Georgiev BUL vs Nikita Belozertsev UZB

Il match deve ancora iniziare

Dinko Dinev BUL vs Valentin Basel ARG

Il match deve ancora iniziare

Dimitar Kisimov BUL vs Stefan Horia Haita ROU

Il match deve ancora iniziare

Cosme Rolland De Ravel FRA vs Adrian Andreev BUL

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 14:00
Luca Castagnola ITA vs Yoan Naydenov BUL

Il match deve ancora iniziare

Daniele Rapagnetta ITA vs George Lazarov BUL

Il match deve ancora iniziare

Viktor Markov BUL vs Carles Cordoba ESP

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Tolev BUL vs Dragos Nicolae Cazacu ROU

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 14:00
Pietro Marino ITA vs Michael Zhu USA

Il match deve ancora iniziare

Dominik Kellovsky CZE vs Joao Victor Couto Loureiro BRA

Il match deve ancora iniziare

Gerard Campana Lee KOR vs Vladislav Melnic ROU

Il match deve ancora iniziare

Franco Ribero ARG vs William Rejchtman Vinciguerra SWE

Il match deve ancora iniziare





🇹🇷
Challenger 50 Istanbul 2
Istanbul, Turchia  ·  2 Agosto 2026

28°C
Parzialmente soleggiato, poi sole  ·  Picco 31°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato e soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 2 Agosto
11:00
29°
12:00
30°
13:00
30°
14:00
30°
15:00
31°
16:00
30°
17:00
30°
19:00
28°
21:00
25°
23:00
24°
✅  Nessuna pioggia indicata: qualificazioni sul cemento in condizioni regolari
🎾  Programma del giorno — 2 Agosto
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
Q1
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  1° Turno Qualificazione
🏸  Cemento

Center Court – ore 12:00
Radu Albot MDA vs Saba Purtseladze GEO

Il match deve ancora iniziare

Melih Anavatan TUR vs Digvijay Pratap Singh IND

Il match deve ancora iniziare

Samim Filiz TUR vs Alec Deckers NED

Il match deve ancora iniziare

Koki Matsuda JPN vs Cem Ilkel TUR (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Court A – ore 12:00
Yaroslav Demin RUS vs Sidharth Rawat IND

Il match deve ancora iniziare

Alexander Binda ITA vs S Mert Ozdemir TUR

Il match deve ancora iniziare

Maxim Zhukov RUS vs Kerem Yilmaz TUR

Il match deve ancora iniziare

Aziz Ouakaa TUN vs Hunter Heck USA

Il match deve ancora iniziare



Court B – ore 12:00
Colin Sinclair NMI vs Maxwell Mckennon USA

Il match deve ancora iniziare

Dimitris Azoidis GRE vs Toufik Sahtali ALG

Il match deve ancora iniziare

Yurii Dzhavakian UKR vs Daniil Ostapenkov BLR

Il match deve ancora iniziare

Erik Arutiunian BLR vs Kenta Miyoshi JPN

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 75 Lexington
Lexington, USA  ·  2 Agosto 2026

🌩
20°C
Nuvoloso, temporali a tratti  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvoloso al mattino, con temporali indicati a tratti fino al primo pomeriggio
PIOGGIA Temporali alle 05:00, 10:00, 12:00 e 15:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 2 Agosto
04:00
20°
05:00
🌩
20°
06:00
20°
08:00
20°
09:00
21°
10:00
🌩
22°
11:00
23°
12:00
🌩
24°
14:00
25°
15:00
🌩
25°
⚠  Temporali a tratti: qualificazioni sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 2 Agosto
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
Q1
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno Qualificazione
🏸  Cemento

Stadium 1 – ore 15:00
Matthew Forbes USA vs Spencer Johnson USA

Il match deve ancora iniziare

Soonwoo Kwon KOR vs Gavin Young USA

Il match deve ancora iniziare

Soonwoo Kwon KOR vs Gavin Young USA

Il match deve ancora iniziare

Soonwoo Kwon KOR vs Gavin Young USA

Il match deve ancora iniziare

Millen Hurrion GBR vs Alex Hernandez MEX (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Eli Stephenson USA vs Trevor Svajda USA

Il match deve ancora iniziare




Stadium 2 – ore 15:00
Dhakshineswar Suresh IND vs Ryan Colby USA
Il match deve ancora iniziare

Aidan Kim USA vs Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare

Aidan Kim USA vs Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare

Aidan Kim USA vs Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare

Tyler Zink USA vs Strong Kirchheimer USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 15:00
Aidan Mayo USA vs Christian Langmo USA

Il match deve ancora iniziare

Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Roger Pascual Ferra ESP

Il match deve ancora iniziare

Bryce Nakashima USA vs Mees Rottgering NED

Il match deve ancora iniziare

Abdullah Shelbayh JOR vs Joshua Sheehy USA

Il match deve ancora iniziare

Andres Martin USA vs Alex Kobelt USA

Il match deve ancora iniziare

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