Chalenger Hagen, Grodzisk, Lexington, Istanbul, Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)
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20°C
Parzialmente soleggiato, poi caldo · Picco 30°C
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10:00
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22°
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11:00
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23°
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12:00
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25°
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13:00
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26°
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14:00
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28°
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15:00
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28°
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16:00
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29°
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17:00
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30°
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21:00
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25°
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23:00
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22°
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno Qualificazione
🏀 Terra Battuta
Platzmann Centre Court – ore 11:00
Tim Handel vs Daniel Siniakov
Oscar Jose Gutierrez vs Marko Topo
Maxim Mrva vs Nick Mertgens
Yannik Weissmann vs Nicolas Kicker
Sparkassen Premium Court – ore 11:00
Aleksandr Braynin vs Tommaso Compagnucci
Dali Blanch vs Rudolf Molleker
Matej Dodig vs Jannik Opitz
Juan Bautista Torres vs Fons Van Sambeek
Mark E Power Court – ore 11:00
Filippo Romano vs Dominik Recek
Thiago Monteiro vs Ivan Gakhov
Oleksii Krutykh vs Luciano Emanuel Ambrogi
Nikolai Barsukov vs Mika Petkovic
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20°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 25°C
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10:00
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20°
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21°
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12:00
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22°
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14:00
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24°
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25°
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21°
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20°
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno Qualificazione
🏸 Cemento
Center Court – ore 11:00
Ergi Kirkin vs Kacper Szymkowiak
Mirza Basic vs Aleksander Blus
Alan Bojarski vs Aziz Dougaz
Adam Majchrzak vs Oscar Weightman
Court 13 – ore 11:00
Kristjan Tamm vs Amit Vales
S D Prajwal Dev vs Alex De Gabriele
Ilya Ivashka vs Melvin Kumar
Alexander Donski vs Kenny De Schepper
Court 12 – ore 11:00
Oskari Paldanius vs Leo Raquillet
Jiri Cizek vs Melios Efstathiou
Edison Ambarzumjan vs Nitin Kumar Sinha
Dimitris Sakellaridis vs Younes Lalami
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27°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C
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11:00
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28°
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12:00
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29°
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13:00
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31°
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14:00
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32°
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15:00
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33°
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16:00
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33°
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35°
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19:00
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32°
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21:00
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28°
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23:00
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25°
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⚠ Caldo estremo
🎾 1° Turno Qualificazione
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 14:00
Georgi Georgiev vs Nikita Belozertsev
Dinko Dinev vs Valentin Basel
Dimitar Kisimov vs Stefan Horia Haita
Cosme Rolland De Ravel vs Adrian Andreev
Court 2 – ore 14:00
Luca Castagnola vs Yoan Naydenov
Daniele Rapagnetta vs George Lazarov
Viktor Markov vs Carles Cordoba
Aleksandar Tolev vs Dragos Nicolae Cazacu
Court 3 – ore 14:00
Pietro Marino vs Michael Zhu
Dominik Kellovsky vs Joao Victor Couto Loureiro
Gerard Campana Lee vs Vladislav Melnic
Franco Ribero vs William Rejchtman Vinciguerra
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28°C
Parzialmente soleggiato, poi sole · Picco 31°C
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11:00
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29°
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12:00
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30°
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30°
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30°
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31°
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30°
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30°
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19:00
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28°
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21:00
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25°
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23:00
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24°
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno Qualificazione
🏸 Cemento
Center Court – ore 12:00
Radu Albot vs Saba Purtseladze
Melih Anavatan vs Digvijay Pratap Singh
Samim Filiz vs Alec Deckers
Koki Matsuda vs Cem Ilkel (Non prima 18:00)
Court A – ore 12:00
Yaroslav Demin vs Sidharth Rawat
Alexander Binda vs S Mert Ozdemir
Maxim Zhukov vs Kerem Yilmaz
Aziz Ouakaa vs Hunter Heck
Court B – ore 12:00
Colin Sinclair vs Maxwell Mckennon
Dimitris Azoidis vs Toufik Sahtali
Yurii Dzhavakian vs Daniil Ostapenkov
Erik Arutiunian vs Kenta Miyoshi
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20°C
Nuvoloso, temporali a tratti · Picco 25°C
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04:00
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20°
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05:00
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20°
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06:00
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20°
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08:00
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15:00
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25°
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⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno Qualificazione
🏸 Cemento
Stadium 1 – ore 15:00
Matthew Forbes vs Spencer Johnson
Soonwoo Kwon vs Gavin Young
Soonwoo Kwon vs Gavin Young
Soonwoo Kwon vs Gavin Young
Millen Hurrion vs Alex Hernandez (Non prima 21:00)
Eli Stephenson vs Trevor Svajda
Stadium 2 – ore 15:00
Dhakshineswar Suresh vs Ryan Colby
Aidan Kim vs Karl Poling
Aidan Kim vs Karl Poling
Aidan Kim vs Karl Poling
Tyler Zink vs Strong Kirchheimer (Non prima 21:00)
Court 3 – ore 15:00
Aidan Mayo vs Christian Langmo
Rodrigo Pacheco Mendez vs Roger Pascual Ferra
Bryce Nakashima vs Mees Rottgering
Abdullah Shelbayh vs Joshua Sheehy
Andres Martin vs Alex Kobelt
TAG: Circuito Challenger
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