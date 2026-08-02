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ATP 500 Washington, WTA 500 Washington, WTA 250 Memphis, WTA 125 Targu Mures e Varsavia: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del Turno Unico di Qualificazione (LIVE)

02/08/2026 09:04 Nessun commento
Rafael Jodar classe 2006 - Foto Getty Images
Rafael Jodar classe 2006 - Foto Getty Images

🇺🇸
ATP 500 Washington
Washington, USA  ·  2 Agosto 2026

26°C
Nuvoloso e caldo  ·  Picco 29°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso e nuvoloso per tutta la mattinata e il primo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 2 Agosto
05:00
24°
06:00
23°
07:00
24°
08:00
25°
09:00
26°
10:00
27°
11:00
28°
12:00
28°
13:00
28°
14:00
29°
✅  Nessuna pioggia indicata: finale sul cemento in condizioni regolari
🎾  Programma del giorno — 2 Agosto
🎾
ATP 500 · Main Draw
Finali · Cemento
F
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏸  Cemento

Stadium – ore 18:00
Taylor Fritz USA vs Rafael Jodar ESP (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare



John Harris – ore 17:00
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
WTA 500 Washington
Washington, USA  ·  2 Agosto 2026

26°C
Nuvoloso e caldo  ·  Picco 29°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso e nuvoloso per tutta la mattinata e il primo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 2 Agosto
05:00
24°
06:00
23°
07:00
24°
08:00
25°
09:00
26°
10:00
27°
11:00
28°
12:00
28°
13:00
28°
14:00
29°
✅  Nessuna pioggia indicata: finale sul cemento in condizioni regolari
🎾  Programma del giorno — 2 Agosto
🎾
WTA 500 · Main Draw
Finali · Cemento
F
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Finali
🏸  Cemento

Stadium – ore 18:00
(1) Jessica Pegula USA vs Alexandra Eala PHI

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
WTA 125 Targu Mures
Targu Mures, Romania  ·  2 Agosto 2026

24°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Soleggiato al mattino, prevalentemente soleggiato nel pomeriggio, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 2 Agosto
10:00
24°
11:00
27°
12:00
29°
13:00
31°
14:00
32°
15:00
34°
16:00
34°
17:00
35°
21:00
27°
23:00
23°
⚠  Allerta arancione per temperature massime estreme: finale sulla terra con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 2 Agosto
🎾
WTA 125 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
F
☀  Soleggiato
⚠  Caldo estremo
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 13:30
Lucija Ciric Bagaric CRO / Angelica Moratelli ITA vs (2) Yvonne Cavalle-Reimers ESP / (2) Lara Salden BEL

Il match deve ancora iniziare

(1) Kaitlin Quevedo ESP vs (5) Laura Samson CZE Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
WTA 250 Memphis
Memphis, USA  ·  2 Agosto 2026

🌧
23°C
Nuvoloso, rovesci a metà giornata  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA Rovesci indicati alle 11:00 e alle 12:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 2 Agosto
02:00
22°
03:00
22°
04:00
22°
05:00
22°
07:00
22°
09:00
23°
10:00
23°
11:00
🌧
24°
12:00
🌧
24°
13:00
25°
⚠  Rovesci tra tarda mattina e mezzogiorno: finale sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 2 Agosto
🎾
WTA 250 · Main Draw
Finali · Cemento
F
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Finali
🏸  Cemento

19:30 Liutova K. --- vs Vidmanova D. CZE

Il match deve ancora iniziare





🇵🇱
WTA 125 Varsavia
Varsavia, Polonia  ·  2 Agosto 2026

20°C
Nubi e schiarite  ·  Picco 25°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso al mattino, poi parzialmente e prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 2 Agosto
09:00
20°
10:00
21°
11:00
22°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
24°
15:00
24°
17:00
25°
21:00
22°
23:00
19°
✅  Nessuna pioggia indicata: turno unico di qualificazione sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 2 Agosto
🎾
WTA 125 · Qualificazioni
Turno Unico Qualificazione · Terra Battuta
Q
⛅  Nubi e schiarite
✅  Asciutto
🎾  Turno Unico Qualificazione
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
(2) Lia Karatancheva BUL vs Nika Hurkacz POL

WTA Warsaw 125
Lia Karatancheva [2]
30
6
2
Nika Hurkacz
15
1
1
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(4) Marcelina Podlinska POL vs Urszula Radwanska POL

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 10:00
(1) Elena Micic AUS vs Georgina Garcia Perez ESP
WTA Warsaw 125
Elena Micic [1]
1
6
Georgina Garcia Perez
1*
6
Mostra dettagli

(3) Alana Smith USA vs Daria Gorska POL

Il match deve ancora iniziare

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