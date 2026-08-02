ATP 500 Washington, WTA 500 Washington, WTA 250 Memphis, WTA 125 Targu Mures e Varsavia: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del Turno Unico di Qualificazione (LIVE)

Rafael Jodar classe 2006 - Foto Getty Images
ATP 500 Washington
Washington, USA · 2 Agosto 2026
|☁
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26°C
Nuvoloso e caldo · Picco 29°C
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|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso e nuvoloso per tutta la mattinata e il primo pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 2 Agosto
|
05:00
☁
24°
|
06:00
☁
23°
|
07:00
☁
24°
|
08:00
☁
25°
|
09:00
☁
26°
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10:00
☁
27°
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11:00
☁
28°
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12:00
☁
28°
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13:00
☁
28°
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14:00
☁
29°
✅ Nessuna pioggia indicata: finale sul cemento in condizioni regolari
🎾 Programma del giorno — 2 Agosto
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🎾
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ATP 500 · Main Draw
Finali · Cemento
|
F
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏸 Cemento
Stadium – ore 18:00
Taylor Fritz vs Rafael Jodar (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
John Harris – ore 17:00
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Washington
Washington, USA · 2 Agosto 2026
|☁
|
26°C
Nuvoloso e caldo · Picco 29°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso e nuvoloso per tutta la mattinata e il primo pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 2 Agosto
|
05:00
☁
24°
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06:00
☁
23°
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07:00
☁
24°
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08:00
☁
25°
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09:00
☁
26°
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10:00
☁
27°
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11:00
☁
28°
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12:00
☁
28°
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13:00
☁
28°
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14:00
☁
29°
✅ Nessuna pioggia indicata: finale sul cemento in condizioni regolari
🎾 Programma del giorno — 2 Agosto
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🎾
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WTA 500 · Main Draw
Finali · Cemento
|
F
☁ Nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Finali
🏸 Cemento
Stadium – ore 18:00
(1) Jessica Pegula vs Alexandra Eala
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Targu Mures
Targu Mures, Romania · 2 Agosto 2026
|☀
|
24°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C
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|CIELO
|Soleggiato al mattino, prevalentemente soleggiato nel pomeriggio, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 2 Agosto
|
10:00
☀
24°
|
11:00
☀
27°
|
12:00
☀
29°
|
13:00
☀
31°
|
14:00
☀
32°
|
15:00
☀
34°
|
16:00
☀
34°
|
17:00
☀
35°
|
21:00
☀
27°
|
23:00
☀
23°
⚠ Allerta arancione per temperature massime estreme: finale sulla terra con caldo da gestire
🎾 Programma del giorno — 2 Agosto
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🎾
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WTA 125 · Main Draw
Finali · Terra Battuta
|
F
☀ Soleggiato
⚠ Caldo estremo
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 13:30
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli vs (2) Yvonne Cavalle-Reimers / (2) Lara Salden
Il match deve ancora iniziare
(1) Kaitlin Quevedo vs (5) Laura Samson Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Memphis
Memphis, USA · 2 Agosto 2026
|🌧
|
23°C
Nuvoloso, rovesci a metà giornata · Picco 25°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, poi nuvole intermittenti
|PIOGGIA
|Rovesci indicati alle 11:00 e alle 12:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 2 Agosto
|
02:00
☁
22°
|
03:00
☁
22°
|
04:00
☁
22°
|
05:00
☁
22°
|
07:00
☁
22°
|
09:00
⛅
23°
|
10:00
⛅
23°
|
11:00
🌧
24°
|
12:00
🌧
24°
|
13:00
⛅
25°
⚠ Rovesci tra tarda mattina e mezzogiorno: finale sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 2 Agosto
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🎾
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WTA 250 · Main Draw
Finali · Cemento
|
F
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Finali
🏸 Cemento
19:30 Liutova K. vs Vidmanova D.
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Varsavia
Varsavia, Polonia · 2 Agosto 2026
|⛅
|
20°C
Nubi e schiarite · Picco 25°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso al mattino, poi parzialmente e prevalentemente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 2 Agosto
|
09:00
☁
20°
|
10:00
☁
21°
|
11:00
☁
22°
|
12:00
⛅
22°
|
13:00
⛅
23°
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14:00
☀
24°
|
15:00
☀
24°
|
17:00
⛅
25°
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21:00
⛅
22°
|
23:00
☀
19°
✅ Nessuna pioggia indicata: turno unico di qualificazione sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 2 Agosto
|
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🎾
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WTA 125 · Qualificazioni
Turno Unico Qualificazione · Terra Battuta
|
Q
⛅ Nubi e schiarite
✅ Asciutto
🎾 Turno Unico Qualificazione
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
(2) Lia Karatancheva vs Nika Hurkacz
WTA Warsaw 125
Lia Karatancheva [2]•
30
6
2
Nika Hurkacz
15
1
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nika Hurkacz
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Lia Karatancheva
0-1 → 1-1
Nika Hurkacz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lia Karatancheva
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-1 → 6-1
Lia Karatancheva
4-0 → 5-0
Nika Hurkacz
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-0 → 4-0
Lia Karatancheva
15-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
2-0 → 3-0
Nika Hurkacz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
df
40-40
A-40
40-40
df
1-0 → 2-0
Lia Karatancheva
15-0
15-15
30-15
df
40-15
0-0 → 1-0
(4) Marcelina Podlinska vs Urszula Radwanska
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
(1) Elena Micic
vs Georgina Garcia Perez
WTA Warsaw 125
Elena Micic [1]
1
6
Georgina Garcia Perez
1*
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Georgina Garcia Perez
6-5 → 6-6
Georgina Garcia Perez
5-4 → 5-5
Georgina Garcia Perez
15-0
df
15-15
15-30
15-40
3-4 → 4-4
Georgina Garcia Perez
2-3 → 2-4
Georgina Garcia Perez
1-2 → 1-3
Georgina Garcia Perez
15-15
ace
40-15
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Elena Micic
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(3) Alana Smith vs Daria Gorska
Il match deve ancora iniziare
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