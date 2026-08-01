Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger San Marino, Vancouver, Bonn, Liberec e Samsun: I risultati completi del Day 6 (LIVE)

01/08/2026 08:06 1 commento
Facundo Diaz Acosta
Facundo Diaz Acosta

🇸🇲
Challenger 125 San Marino
San Marino  ·  1 Agosto 2026

22°C
Sole velato e caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Sole velato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 1 Agosto
08:00
22°
09:00
22°
10:00
25°
11:00
27°
12:00
30°
13:00
30°
15:00
32°
18:00
31°
21:00
28°
23:00
26°
⚠  Allerta caldo nell’area: semifinali sulla terra in condizioni asciutte ma impegnative
🎾  Programma del giorno — 1 Agosto
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
☀  Sole velato
⚠  Caldo
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 18:00
Mili Poljicak CRO vs Juan Pablo Varillas PER

Il match deve ancora iniziare

Facundo Diaz Acosta ARG vs Vilius Gaubas LTU

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 20:30
Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA vs Stefan Latinovic SRB / Mili Poljicak CRO

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
Challenger 75 Bonn
Bonn, Germania  ·  1 Agosto 2026

18°C
Nuvole intermittenti, poi sole  ·  Picco 28°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi prevalentemente soleggiato e soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 1 Agosto
08:00
18°
09:00
20°
10:00
21°
11:00
22°
12:00
23°
13:00
24°
15:00
26°
17:00
28°
21:00
23°
23:00
20°
✅  Nessuna pioggia indicata: semifinali sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 1 Agosto
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
⛅  Nuvole e sole
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 13:00
Scott Duncan GBR / Adam Heinonen SWE vs Vijay Sundar Prashanth IND / Ramkumar Ramanathan IND

Il match deve ancora iniziare

Jan Choinski GBR vs Federico Agustin Gomez ARG

Il match deve ancora iniziare

Jamie Mackenzie GER vs Max Dahlin SWE

Il match deve ancora iniziare





🇹🇷
Challenger 50 Samsun
Samsun, Turchia  ·  1 Agosto 2026

23°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 28°C
CIELO Prevalentemente e parzialmente soleggiato per gran parte della giornata, più nuvoloso in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 1 Agosto
09:00
24°
10:00
26°
11:00
26°
12:00
27°
13:00
27°
14:00
28°
15:00
28°
18:00
26°
21:00
24°
23:00
23°
✅  Nessuna pioggia indicata: semifinali sul cemento in condizioni regolari
🎾  Programma del giorno — 1 Agosto
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
Semifinali · Cemento
SF
⛅  Parzialmente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏸  Cemento

Center Court – ore 10:00
Kenta Miyoshi JPN vs Constantin Bittoun Kouzmine FRA

ATP Samsun
Kenta Miyoshi
15
3
Constantin Bittoun Kouzmine
30
4
Mostra dettagli

Paul Inchauspe FRA vs Gabriel Debru FRA (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Dan Added FRA / Gabriel Debru FRA vs Christopher Papa USA / Baoluo Zheng CHN (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare





🇨🇿
Challenger 75 Liberec
Liberec, Repubblica Ceca  ·  1 Agosto 2026

🌩
20°C
Nuvoloso, temporali nel pomeriggio  ·  Picco 24°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi nuvole intermittenti e temporali nel pomeriggio
PIOGGIA Temporali indicati alle 15:00 e alle 16:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 1 Agosto
08:00
21°
09:00
22°
10:00
23°
11:00
24°
12:00
24°
13:00
23°
14:00
22°
15:00
🌩
22°
16:00
🌩
21°
21:00
18°
⚠  Temporali nel pomeriggio: semifinali sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 1 Agosto
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Svijany Court – ore 10:00
Inigo Cervantes ESP / Denys Molchanov UKR vs Maximilian Neuchrist AUT / David Poljak CZE

ATP Liberec
Inigo Cervantes / Denys Molchanov [1]
0
4
Maximilian Neuchrist / David Poljak
0
3
Mostra dettagli

Jan Kumstat CZE vs Sumit Nagal IND

Il match deve ancora iniziare

Norbert Gombos SVK vs Gonzalo Bueno PER

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
Challenger 125 Vancouver
Vancouver, Canada  ·  1 Agosto 2026

🌧
20°C
Nuvoloso, rovesci al mattino  ·  16-21°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso nelle prime ore, rovesci tra mattina e metà mattina
PIOGGIA Rovesci indicati dalle 06:00 alle 09:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 1 Agosto
00:00
20°
01:00
18°
03:00
18°
05:00
17°
06:00
🌧
17°
07:00
🌧
17°
08:00
🌧
16°
09:00
🌧
17°
10:00
18°
⚠  Rovesci al mattino: finali sul cemento da monitorare in avvio di giornata
🎾  Programma del giorno — 1 Agosto
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
Finali · Cemento
F
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Finali
🏸  Cemento

23:00 Wolf J.J. USA – Lajal M. EST

Il match deve ancora iniziare

20:00 Milavsky D. USA/Shick B. USA – Lammons N. USA/Withrow J. USA

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Italo (Guest) 01-08-2026 09:43

Riflettori puntati sui giovani Mackenzie e Kumstat, alla loro prima semi a livello challenger

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