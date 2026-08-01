Challenger San Marino, Vancouver, Bonn, Liberec e Samsun: I risultati completi del Day 6 (LIVE)

Challenger 125 San Marino
San Marino · 1 Agosto 2026
|☀
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22°C
Sole velato e caldo · Picco 32°C
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|CIELO
|Sole velato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 1 Agosto
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08:00
☀
22°
|
09:00
☀
22°
|
10:00
☀
25°
|
11:00
☀
27°
|
12:00
☀
30°
|
13:00
☀
30°
|
15:00
☀
32°
|
18:00
☀
31°
|
21:00
☀
28°
|
23:00
☀
26°
⚠ Allerta caldo nell’area: semifinali sulla terra in condizioni asciutte ma impegnative
🎾 Programma del giorno — 1 Agosto
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🎾
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ATP Challenger 125 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
|
SF
☀ Sole velato
⚠ Caldo
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 18:00
Mili Poljicak vs Juan Pablo Varillas
Il match deve ancora iniziare
Facundo Diaz Acosta vs Vilius Gaubas
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 20:30
Arthur Reymond / Luca Sanchez vs Stefan Latinovic / Mili Poljicak
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Bonn
Bonn, Germania · 1 Agosto 2026
|⛅
|
18°C
Nuvole intermittenti, poi sole · Picco 28°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti al mattino, poi prevalentemente soleggiato e soleggiato nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 1 Agosto
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08:00
⛅
18°
|
09:00
⛅
20°
|
10:00
⛅
21°
|
11:00
☀
22°
|
12:00
☀
23°
|
13:00
☀
24°
|
15:00
☀
26°
|
17:00
☀
28°
|
21:00
☁
23°
|
23:00
☁
20°
✅ Nessuna pioggia indicata: semifinali sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 1 Agosto
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🎾
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ATP Challenger 75 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
|
SF
⛅ Nuvole e sole
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 13:00
Scott Duncan / Adam Heinonen vs Vijay Sundar Prashanth / Ramkumar Ramanathan
Il match deve ancora iniziare
Jan Choinski vs Federico Agustin Gomez
Il match deve ancora iniziare
Jamie Mackenzie vs Max Dahlin
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Samsun
Samsun, Turchia · 1 Agosto 2026
|⛅
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23°C
Parzialmente soleggiato · Picco 28°C
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|CIELO
|Prevalentemente e parzialmente soleggiato per gran parte della giornata, più nuvoloso in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 1 Agosto
|
09:00
☀
24°
|
10:00
☀
26°
|
11:00
⛅
26°
|
12:00
⛅
27°
|
13:00
⛅
27°
|
14:00
⛅
28°
|
15:00
⛅
28°
|
18:00
⛅
26°
|
21:00
⛅
24°
|
23:00
☁
23°
✅ Nessuna pioggia indicata: semifinali sul cemento in condizioni regolari
🎾 Programma del giorno — 1 Agosto
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🎾
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ATP Challenger 50 · Main Draw
Semifinali · Cemento
|
SF
⛅ Parzialmente soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏸 Cemento
Center Court – ore 10:00
Kenta Miyoshi vs Constantin Bittoun Kouzmine
ATP Samsun
Kenta Miyoshi
15
3
Constantin Bittoun Kouzmine•
30
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Bittoun Kouzmine
3-2 → 3-3
C. Bittoun Kouzmine
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
C. Bittoun Kouzmine
1-0 → 1-1
Paul Inchauspe vs Gabriel Debru (Non prima 12:00)
Il match deve ancora iniziare
Dan Added / Gabriel Debru vs Christopher Papa / Baoluo Zheng (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Liberec
Liberec, Repubblica Ceca · 1 Agosto 2026
|🌩
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20°C
Nuvoloso, temporali nel pomeriggio · Picco 24°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, poi nuvole intermittenti e temporali nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Temporali indicati alle 15:00 e alle 16:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 1 Agosto
|
08:00
☁
21°
|
09:00
☁
22°
|
10:00
⛅
23°
|
11:00
⛅
24°
|
12:00
⛅
24°
|
13:00
⛅
23°
|
14:00
⛅
22°
|
15:00
🌩
22°
|
16:00
🌩
21°
|
21:00
☀
18°
⚠ Temporali nel pomeriggio: semifinali sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 1 Agosto
|
|
🎾
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ATP Challenger 75 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
|
SF
🌩 Temporali
⚠ Da monitorare
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Svijany Court – ore 10:00
Inigo Cervantes / Denys Molchanov vs Maximilian Neuchrist / David Poljak
ATP Liberec
Inigo Cervantes / Denys Molchanov [1]•
0
4
Maximilian Neuchrist / David Poljak
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Neuchrist / Poljak
15-0
30-15
ace
40-15
40-40
4-2 → 4-3
I. Cervantes / Molchanov
3-2 → 4-2
M. Neuchrist / Poljak
3-1 → 3-2
I. Cervantes / Molchanov
2-1 → 3-1
M. Neuchrist / Poljak
1-1 → 2-1
I. Cervantes / Molchanov
0-1 → 1-1
M. Neuchrist / Poljak
0-0 → 0-1
Jan Kumstat vs Sumit Nagal
Il match deve ancora iniziare
Norbert Gombos vs Gonzalo Bueno
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Vancouver
Vancouver, Canada · 1 Agosto 2026
|🌧
|
20°C
Nuvoloso, rovesci al mattino · 16-21°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso nelle prime ore, rovesci tra mattina e metà mattina
|PIOGGIA
|Rovesci indicati dalle 06:00 alle 09:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 1 Agosto
|
00:00
☁
20°
|
01:00
☁
18°
|
03:00
☁
18°
|
05:00
☁
17°
|
06:00
🌧
17°
|
07:00
🌧
17°
|
08:00
🌧
16°
|
09:00
🌧
17°
|
10:00
☁
18°
|
—
ⓘ
—
⚠ Rovesci al mattino: finali sul cemento da monitorare in avvio di giornata
🎾 Programma del giorno — 1 Agosto
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|
🎾
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ATP Challenger 125 · Main Draw
Finali · Cemento
|
F
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Finali
🏸 Cemento
23:00 Wolf J.J. – Lajal M.
Il match deve ancora iniziare
20:00 Milavsky D. /Shick B. – Lammons N. /Withrow J. –
Il match deve ancora iniziare
1 commento
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