Ostapenko ha deciso di affidarsi a Piotr Sierzputowski, ex coach di Swiatek

C’è un interessante movimento di coach nel tennis femminile: all’avvio della stagione sul cemento in Nord America, arriva la notizia che Jelena Ostapenko ha deciso di affidarsi a Piotr Sierzputowski, ex allenatore di Iga Swiatek. La lettone, campionessa a Roland Garros 2017, ha scelto di collaborare con uno dei tecnici che hanno contribuito alla crescita di una delle sue principali rivali nel tentativo di rilanciare la propria carriera e tornare stabilmente ai vertici del tennis femminile.

Sierzputowski, che guidò Swiatek alla conquista del Roland Garros 2020, ha fornito ulteriori dettagli sul nuovo rapporto professionale con Ostapenko parlando al media polacco Gazeta. Il tecnico così ha commentato l’inizio della collaborazione: “Stiamo volando in Canada proprio in questo momento. Non ho un biglietto di ritorno dagli Stati Uniti prima della fine degli US Open e stiamo pensando a una partnership a lungo termine”.

Sierzputowski ha poi spiegato cosa lo abbia convinto ad accettare la proposta della tennista lettone, una giocatrice formidabile quando colpisce la palla ma assai instabile mentalmente e non sempre disposta a seguire un piano tattico che vada oltre allo spingere forte sulle righe. “Credo che l’aspetto più importante sia stato che Jelena stessa mi abbia chiamato e mi abbia illustrato la sua visione. È questo che mi ha motivato maggiormente ad andare, parlare e capire se questa potenziale collaborazione potesse avere un futuro. Dopo la telefonata con Jelena, ho capito immediatamente che si trattava di un’idea nata da lei e dal suo attuale allenatore, che fa ancora parte del team e continuerà a rimanerci”. Sierzputowski entrerà dunque a far parte dello staff senza sostituire nessuno degli attuali tecnici della giocatrice, compreso Krisjanis Stabins.

La notizia è interessante perché Ostapenko è costantemente una delle cosiddette “mine vaganti” nei tornei dello Slam, una che se imbrocca la giornata per sensazioni all’impatto e sta bene fisicamente, ha potenza e colpi per battere tutte le avversarie, nessuna esclusa. Ma anche per un risvolto a dir poco curioso: Jelena in carriera ha affrontato per sei volte Swiatek, vincendo tutte le sfide! È un dato bizzarro vista la forza di Iga, in particolare fino a tutto il 2024, quando è stata per alcuni anni di gran lunga la tennista più continua e consistente.

La 29enne di Riga, dopo la clamorosa esplosione sulla terra battuta parigina quasi dieci anni fa, non è più riuscita a ripetere quel risultato, collezionando molti piazzamenti in mezzo a troppe sconfitte. I migliori risultati in singolare negli Slam in anni recenti risalgono al 2023, quando approdò nei quarti di finale sia gli Australian Open che a US Open.

Mario Cecchi