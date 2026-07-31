Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 31 Luglio 2026

31/07/2026 18:18 23 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

USA ATP 500 Washington – hard
QF Jodar ESP – Musetti ITA Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare




USA WTA 500 Washington Dc – hard
QF Cocciaretto ITA – Osaka JPN ore 20:00
WTA Washington Dc
Elisabetta Cocciaretto
6
4
3
Naomi Osaka [3]
4
6
6
Vincitore: N. Osaka
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ROU WTA Targu Mures 125 – terra
QF Sorribes Tormo ESP – Bronzetti ITA ore 16:00

WTA Targu Mures 125
Sara Sorribes Tormo
3
6
5
Lucia Bronzetti [4]
6
2
7
Vincitore: L. Bronzetti
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SF Hennemann SWE/Lansere RUS – Ciric Bagaric CRO/Moratelli ITA ore 13:00

WTA Targu Mures 125
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
5
4
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
7
6
Vincitori: L. Ciric Bagaric / A. Moratelli
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Gra (Guest) 31-07-2026 22:22

Purtroppo Osaka ha una cilindrata superiore. C’è poco da dire. Finché la Giapponese regalava qualcosa c’era partita ma in questo terzo set il livello e’ salito e obbiettivamente per la nostra Coccia non c’è molto da fare…

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Gra (Guest) 31-07-2026 22:22
22
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piper 31-07-2026 21:56

@ walden (#4660910)

Mi ha fatto sorridere questo teatrino di botta e risposta.

 21
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Vasco90 31-07-2026 20:52

Benissimo la bronzetti

 20
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Inox 31-07-2026 20:40

Grande Elisabetta

 19
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Molto Pollo 31-07-2026 19:32

Bravissima Lucia!

 18
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MAURO (Guest) 31-07-2026 17:28

Scritto da walden

Scritto da Giampino58
@ Pheanes (#4660859)
BREV,C’ERO ANCHE QUANDO SIAMO SCESI IN C….
VEDO ALMENO 1SLAM ALL’ANNO ED ALMENO 3/4 MASTER 1000 DAGLI ANNI 70/80,LA MIA ERA SOLO UNA CONSTATAZIONE SULLE SECONDE LINEE CHE FATICANO NEL 2026 A MANTENERSI O A CRESCERE
CINA’ DOCET
CIAO

infatti Cinà è numero 4 nella classifica NG…

Giusto, però ha avuto la possibilità di giocare una infinita’ di tornei rispetto ad altri giovani.
E comunque, a parte i primi 3 staccatissimi, da Cina’ al numero 12 sono tutti ravvicinati.

 17
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Detuqueridapresencia 31-07-2026 16:28

Scritto da Alain

Scritto da Giampino58
@ Pheanes (#4660859)
BREV,C’ERO ANCHE QUANDO SIAMO SCESI IN C….
VEDO ALMENO 1SLAM ALL’ANNO ED ALMENO 3/4 MASTER 1000 DAGLI ANNI 70/80,LA MIA ERA SOLO UNA CONSTATAZIONE SULLE SECONDE LINEE CHE FATICANO NEL 2026 A MANTENERSI O A CRESCERE
CINA’ DOCET
CIAO

allora, nonostante l’esperienza decennale, non ci hai ancora capito nulla di questo sport.

Deve essere il Federal 😎

 16
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Pheanes (Guest) 31-07-2026 16:13

Scritto da Giampino58
@ Pheanes (#4660859)
BREV,C’ERO ANCHE QUANDO SIAMO SCESI IN C….
VEDO ALMENO 1SLAM ALL’ANNO ED ALMENO 3/4 MASTER 1000 DAGLI ANNI 70/80,LA MIA ERA SOLO UNA CONSTATAZIONE SULLE SECONDE LINEE CHE FATICANO NEL 2026 A MANTENERSI O A CRESCERE
CINA’ DOCET
CIAO

E meno male…figuriamoci cosa avresti scritto in caso contrario.
Se sei un pesce non tentare di volare… se sei un uccello non tentare di nuotare.

 15
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Betafasan 31-07-2026 15:28

Per Cocciaretto serve un miracolo per Muso una bella rogna, idem per Bronzetti…

 14
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Alain 31-07-2026 14:54

Scritto da Giampino58
@ Pheanes (#4660859)
BREV,C’ERO ANCHE QUANDO SIAMO SCESI IN C….
VEDO ALMENO 1SLAM ALL’ANNO ED ALMENO 3/4 MASTER 1000 DAGLI ANNI 70/80,LA MIA ERA SOLO UNA CONSTATAZIONE SULLE SECONDE LINEE CHE FATICANO NEL 2026 A MANTENERSI O A CRESCERE
CINA’ DOCET
CIAO

allora, nonostante l’esperienza decennale, non ci hai ancora capito nulla di questo sport.

 13
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JOA20 (Guest) 31-07-2026 14:20

Scritto da Marco M.

Scritto da Giampino58
Non abbiamo un’Italiano nei quarti dei 3 principali Challenger settimanali,compreso il torneino in “casa”
MEDITATE…..

Sai dire quante volte è successo quest’anno di non avere nessun italiano nei quarti di un challenger?

Solo la quarta settimana da inizio anno senza almeno un italiano ai quarti di un Challenger, mica male

 12
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Marco M. 31-07-2026 14:10

Scritto da Giampino58
Non abbiamo un’Italiano nei quarti dei 3 principali Challenger settimanali,compreso il torneino in “casa”
MEDITATE…..

Sai dire quante volte è successo quest’anno di non avere nessun italiano nei quarti di un challenger?
Sono mesi che avevi questo post nel cassetto sperando di poterlo tirare fuori, ma la realtà ti sbatte in faccia che in una stagione si contano sulle dita di una mano sola le volte che al venerdì non c’è alcun italiano in gara nei Challenger.
Comunque se ti può interessare abbiamo due italiani nei quarti di un 500 (Muso e Coccia) e un’italiana (Bronzetti) nei quarti di un 125.
Settimana comunque vada positiva.

 11
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walden 31-07-2026 11:48

Scritto da Giampino58
@ Pheanes (#4660859)
BREV,C’ERO ANCHE QUANDO SIAMO SCESI IN C….
VEDO ALMENO 1SLAM ALL’ANNO ED ALMENO 3/4 MASTER 1000 DAGLI ANNI 70/80,LA MIA ERA SOLO UNA CONSTATAZIONE SULLE SECONDE LINEE CHE FATICANO NEL 2026 A MANTENERSI O A CRESCERE
CINA’ DOCET
CIAO

infatti Cinà è numero 4 nella classifica NG…

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Giampino58 (Guest) 31-07-2026 11:20

@ Pheanes (#4660859)

BREV,C’ERO ANCHE QUANDO SIAMO SCESI IN C….
VEDO ALMENO 1SLAM ALL’ANNO ED ALMENO 3/4 MASTER 1000 DAGLI ANNI 70/80,LA MIA ERA SOLO UNA CONSTATAZIONE SULLE SECONDE LINEE CHE FATICANO NEL 2026 A MANTENERSI O A CRESCERE
CINA’ DOCET
CIAO

 9
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walden 31-07-2026 11:18

Scritto da MAURO

Scritto da JOA20

Scritto da walden

Scritto da Giampino58
Non abbiamo un’Italiano nei quarti dei 3 principali Challenger settimanali,compreso il torneino in “casa”
MEDITATE…..

ma abbiamo 4 tds nel prossimo Master…medita tu ,….

Senza Sinner oltretutto

Beh, se ci fossero stati presenti tutti i tennisti, le TDS italiche sarebbero state comunque 4, perché Arnaldi non ci sarebbe stato.

Arnaldi sarebbe comunque stato nei 32, anche con Sinner, caro Quadrupede

 8
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MAURO (Guest) 31-07-2026 11:01

Scritto da JOA20

Scritto da walden

Scritto da Giampino58
Non abbiamo un’Italiano nei quarti dei 3 principali Challenger settimanali,compreso il torneino in “casa”
MEDITATE…..

ma abbiamo 4 tds nel prossimo Master…medita tu ,….

Senza Sinner oltretutto

Beh, se ci fossero stati presenti tutti i tennisti, le TDS italiche sarebbero state comunque 4, perché Arnaldi non ci sarebbe stato.

 7
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JOA20 (Guest) 31-07-2026 10:02

Scritto da walden

Scritto da Giampino58
Non abbiamo un’Italiano nei quarti dei 3 principali Challenger settimanali,compreso il torneino in “casa”
MEDITATE…..

ma abbiamo 4 tds nel prossimo Master…medita tu ,….

Senza Sinner oltretutto

 6
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Pheanes (Guest) 31-07-2026 09:40

Scritto da Giampino58
Non abbiamo un’Italiano nei quarti dei 3 principali Challenger settimanali,compreso il torneino in “casa”
MEDITATE…..

Evidentemente non conosci il significato di meditare. Poi… se 58 si riferisce all’età o peggio all’anno di nascita l’unica alternativa a un tuo voler provocare per godere con te stesso (quindi infantile da asilo) è che segui il tennis da gennaio 2026. Anche una terza possibilità in realtà ma fosse questa non la capiresti.

 5
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MAURO (Guest) 31-07-2026 09:39

Scritto da walden

Scritto da Giampino58
Non abbiamo un’Italiano nei quarti dei 3 principali Challenger settimanali,compreso il torneino in “casa”
MEDITATE…..

ma abbiamo 4 tds nel prossimo Master…medita tu ,….

Giusto, AmicoGenerale

 4
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-1: Detuqueridapresencia, Pepusch, j, Vasco90
walden 31-07-2026 09:28

Scritto da Giampino58
Non abbiamo un’Italiano nei quarti dei 3 principali Challenger settimanali,compreso il torneino in “casa”
MEDITATE…..

ma abbiamo 4 tds nel prossimo Master…medita tu ,….

 3
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia, Tennista dastrapazzo, Etor, Vasco90
Giampino58 (Guest) 31-07-2026 08:44

Non abbiamo un’Italiano nei quarti dei 3 principali Challenger settimanali,compreso il torneino in “casa”

MEDITATE…..

 2
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+1: tanimodi
-1: Marco M., Alain, Detuqueridapresencia, Pepusch, Etor, j, brunodalla, Billy74, Vasco90, robdes12
Leprotto (Guest) 31-07-2026 08:42

Oggi per i nostri sarà una Odissea.

 1
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+1: Betafasan, Vasco90