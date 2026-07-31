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Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 31 Luglio 2026
31/07/2026 18:18 23 commenti
ATP 500 Washington – hard
QF Jodar – Musetti Non prima 00:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Washington Dc – hard
QF Cocciaretto – Osaka ore 20:00
WTA Washington Dc
Elisabetta Cocciaretto
6
4
3
Naomi Osaka [3]
4
6
6
Vincitore: N. Osaka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
3-6
Naomi Osaka
15-0
30-0
40-0
3-5 → 3-6
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
40-30
2-5 → 3-5
Naomi Osaka
15-0
30-0
40-15
df
40-30
2-4 → 2-5
Elisabetta Cocciaretto
0-30
2-3 → 2-4
Naomi Osaka
0-15
df
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-30
30-30
1-2 → 2-2
Naomi Osaka
0-15
0-30
15-40
0-2 → 1-2
Elisabetta Cocciaretto
15-30
df
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Naomi Osaka
40-0
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-40
15-40
4-5 → 4-6
Naomi Osaka
0-15
15-30
40-30
A-40
40-30
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Elisabetta Cocciaretto
0-15
30-30
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Naomi Osaka
0-30
15-30
15-40
df
2-4 → 3-4
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
df
40-15
df
1-4 → 2-4
Naomi Osaka
40-0
1-3 → 1-4
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
0-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Naomi Osaka
0-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-2 → 0-3
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-30
30-30
0-1 → 0-2
Naomi Osaka
15-0
30-0
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
Elisabetta Cocciaretto
30-0
40-0
5-4 → 6-4
Naomi Osaka
15-0
15-15
30-30
5-3 → 5-4
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
40-0
30-0
4-3 → 5-3
Naomi Osaka
15-0
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
df
2-3 → 3-3
Naomi Osaka
15-0
40-15
2-2 → 2-3
Elisabetta Cocciaretto
0-30
df
0-40
2-1 → 2-2
Naomi Osaka
0-15
15-15
ace
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Elisabetta Cocciaretto
30-0
1-0 → 2-0
Naomi Osaka
15-15
15-40
30-40
0-0 → 1-0
WTA Targu Mures 125 – terra
QF Sorribes Tormo – Bronzetti ore 16:00
WTA Targu Mures 125
Sara Sorribes Tormo
3
6
5
Lucia Bronzetti [4]
6
2
7
Vincitore: L. Bronzetti
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
5-7
Sara Sorribes Tormo
15-0
15-15
15-30
15-40
5-6 → 5-7
Lucia Bronzetti
30-0
30-15
df
30-0
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
5-5 → 5-6
Sara Sorribes Tormo
0-15
0-30
0-40
df
15-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
df
40-0
4-4 → 4-5
Sara Sorribes Tormo
0-15
15-30
15-15
df
4-3 → 4-4
Lucia Bronzetti
15-0
40-15
40-0
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Sara Sorribes Tormo
15-0
30-0
40-0
3-2 → 4-2
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
0-40
2-2 → 3-2
Sara Sorribes Tormo
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
2-1 → 2-2
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
15-40
1-1 → 2-1
Sara Sorribes Tormo
15-0
30-0
0-1 → 1-1
Lucia Bronzetti
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-2
Sara Sorribes Tormo
15-0
30-0
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
df
5-2 → 6-2
Lucia Bronzetti
15-15
0-15
15-30
5-1 → 5-2
Sara Sorribes Tormo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
df
4-1 → 5-1
Lucia Bronzetti
15-0
30-0
40-0
4-0 → 4-1
Sara Sorribes Tormo
0-15
df
15-15
15-30
40-30
3-0 → 4-0
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-40
df
2-0 → 3-0
Sara Sorribes Tormo
30-0
30-15
40-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Lucia Bronzetti
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
Sara Sorribes Tormo
15-0
15-15
df
15-30
3-5 → 3-6
Lucia Bronzetti
15-15
15-30
df
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Sara Sorribes Tormo
0-15
15-30
df
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Sara Sorribes Tormo
0-15
0-30
15-30
2-2 → 2-3
Lucia Bronzetti
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
Sara Sorribes Tormo
0-15
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
df
15-40
30-40
40-40
30-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
df
1-0 → 1-1
Sara Sorribes Tormo
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
SF Hennemann /Lansere – Ciric Bagaric /Moratelli ore 13:00
WTA Targu Mures 125
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
5
4
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
7
6
Vincitori: L. Ciric Bagaric / A. Moratelli
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
15-0
15-15
30-15
40-15
4-5 → 4-6
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
0-15
df
15-15
15-40
df
4-4 → 4-5
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
15-0
df
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
15-0
40-15
3-3 → 4-3
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
15-15
0-15
30-15
30-30
df
40-40
3-1 → 3-2
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
15-0
df
30-15
15-15
30-30
40-40
2-1 → 3-1
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
30-15
40-15
1-1 → 2-1
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
0-15
15-15
30-15
30-30
1-0 → 1-1
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
15-15
15-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
5-7
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
0-15
0-30
0-40
df
30-40
40-40
5-6 → 5-7
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
0-15
0-30
5-5 → 5-6
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
0-30
df
0-40
15-40
30-40
4-5 → 5-5
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
0-15
15-15
40-15
40-40
df
4-4 → 4-5
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
15-0
df
30-0
df
4-3 → 4-4
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
15-30
15-40
df
4-2 → 4-3
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
0-15
15-15
30-15
df
4-1 → 4-2
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
15-0
15-15
30-15
40-30
3-1 → 4-1
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
15-15
30-15
1-1 → 2-1
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
0-30
df
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Caijsa Hennemann / Sofya Lansere
15-15
40-30
df
0-0 → 1-0
TAG: Italiani in campo
Purtroppo Osaka ha una cilindrata superiore. C’è poco da dire. Finché la Giapponese regalava qualcosa c’era partita ma in questo terzo set il livello e’ salito e obbiettivamente per la nostra Coccia non c’è molto da fare…
@ walden (#4660910)
Mi ha fatto sorridere questo teatrino di botta e risposta.
Benissimo la bronzetti
Grande Elisabetta
Bravissima Lucia!
Giusto, però ha avuto la possibilità di giocare una infinita’ di tornei rispetto ad altri giovani.
E comunque, a parte i primi 3 staccatissimi, da Cina’ al numero 12 sono tutti ravvicinati.
Deve essere il Federal 😎
E meno male…figuriamoci cosa avresti scritto in caso contrario.
Se sei un pesce non tentare di volare… se sei un uccello non tentare di nuotare.
Per Cocciaretto serve un miracolo per Muso una bella rogna, idem per Bronzetti…
allora, nonostante l’esperienza decennale, non ci hai ancora capito nulla di questo sport.
Solo la quarta settimana da inizio anno senza almeno un italiano ai quarti di un Challenger, mica male
Sai dire quante volte è successo quest’anno di non avere nessun italiano nei quarti di un challenger?
Sono mesi che avevi questo post nel cassetto sperando di poterlo tirare fuori, ma la realtà ti sbatte in faccia che in una stagione si contano sulle dita di una mano sola le volte che al venerdì non c’è alcun italiano in gara nei Challenger.
Comunque se ti può interessare abbiamo due italiani nei quarti di un 500 (Muso e Coccia) e un’italiana (Bronzetti) nei quarti di un 125.
Settimana comunque vada positiva.
infatti Cinà è numero 4 nella classifica NG…
@ Pheanes (#4660859)
BREV,C’ERO ANCHE QUANDO SIAMO SCESI IN C….
VEDO ALMENO 1SLAM ALL’ANNO ED ALMENO 3/4 MASTER 1000 DAGLI ANNI 70/80,LA MIA ERA SOLO UNA CONSTATAZIONE SULLE SECONDE LINEE CHE FATICANO NEL 2026 A MANTENERSI O A CRESCERE
CINA’ DOCET
CIAO
Arnaldi sarebbe comunque stato nei 32, anche con Sinner, caro Quadrupede
Beh, se ci fossero stati presenti tutti i tennisti, le TDS italiche sarebbero state comunque 4, perché Arnaldi non ci sarebbe stato.
Senza Sinner oltretutto
Evidentemente non conosci il significato di meditare. Poi… se 58 si riferisce all’età o peggio all’anno di nascita l’unica alternativa a un tuo voler provocare per godere con te stesso (quindi infantile da asilo) è che segui il tennis da gennaio 2026. Anche una terza possibilità in realtà ma fosse questa non la capiresti.
Giusto, AmicoGenerale
ma abbiamo 4 tds nel prossimo Master…medita tu ,….
Non abbiamo un’Italiano nei quarti dei 3 principali Challenger settimanali,compreso il torneino in “casa”
MEDITATE…..
Oggi per i nostri sarà una Odissea.