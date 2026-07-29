ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: I risultati completi del Day 3. In campo Musetti e Darderi

🇺🇸 ATP 500 Washington Washington, USA · 29 Luglio 2026 ⛅ 23°C Soleggiato, poi nuvole intermittenti · Picco 31°C CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti nel pomeriggio PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Cemento CEMENTO Andamento della giornata — 29 Luglio 08:00 ⛅ 24° 09:00 ☁ 25° 10:00 ⛅ 26° 11:00 ⛅ 27° 12:00 ⛅ 28° 13:00 ⛅ 29° 14:00 ⛅ 29° 15:00 ⛅ 30° 16:00 ⛅ 31° 19:00 ⛅ 29° ✅ Nessuna pioggia indicata: 1° – 2° turno sul cemento in condizioni buone 🎾 Programma del giorno — 29 Luglio 🎾 ATP 500 · Main Draw 1° – 2° Turno · Cemento 1T/2T ⛅ Nuvole intermittenti

✅ Asciutto

🎾 1° – 2° Turno

🏸 Cemento

Stadium – non prima delle ore 19:00

(1) Alex de Minaur vs (WC) Stefanos Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

A seguire

(3) Taylor Fritz vs Kamil Majchrzak



Il match deve ancora iniziare

A seguire, nella notte tra mercoledì e giovedì

Rafael Jodar vs (WC) Kei Nishikori



Il match deve ancora iniziare

John Harris – non prima delle ore 19:00

(Q) Aleksandar Vukic vs (4) Lorenzo Musetti



Il match deve ancora iniziare

Non prima delle ore 00:00

Alex Michelsen vs Adrian Mannarino



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – non prima delle ore 18:30

(LL) Ariel Behar / Anirudh Chandrasekar vs Francisco Cabral / JJ Tracy



Il match deve ancora iniziare

A seguire

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs (Q) Fernando Romboli / John-Patrick Smith



Il match deve ancora iniziare

A seguire

Austin Krajicek / Nikola Mektic vs (2) Christian Harrison / Neal Skupski



Il match deve ancora iniziare

🇲🇽 ATP 250 Los Cabos Los Cabos, Messico · 29 Luglio 2026 🌩 28°C Prevalentemente nuvoloso, temporali a metà mattina · Picco 35°C CIELO Prevalentemente nuvoloso al mattino, poi parzialmente soleggiato e prevalentemente soleggiato nel pomeriggio PIOGGIA Temporali indicati alle 10:00 e alle 11:00 CAMPO Cemento CEMENTO Andamento della giornata — 29 Luglio 05:00 ☁ 27° 06:00 ☁ 28° 07:00 ☁ 29° 08:00 ⛅ 30° 09:00 ⛅ 31° 10:00 🌩 32° 11:00 🌩 33° 12:00 ⛅ 34° 15:00 ☀ 35° 19:00 ☀ 32° ⚠ Temporali a metà mattina: 2° turno sul cemento da monitorare, poi caldo nel pomeriggio 🎾 Programma del giorno — 29 Luglio 🎾 ATP 250 · Main Draw 2° Turno · Cemento 2T 🌩 Temporali

⚠ Da monitorare

🎾 2° Turno

🏸 Cemento

Estadio Alejandro Burillo – ore 03:00 italiane di giovedì 30 luglio

(1) Jiri Lehecka vs Coleman Wong



Il match deve ancora iniziare

A seguire

(8) Denis Shapovalov vs (WC) Rodrigo Pacheco Mendez



Il match deve ancora iniziare

Non prima delle ore 06:00

Dalibor Svrcina vs (2) Luciano Darderi



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 03:00 italiane di giovedì 30 luglio

(3) Francisco Cerundolo vs (Q) Tristan Boyer



Il match deve ancora iniziare

A seguire

(LL) Bernard Tomic vs (4) Karen Khachanov



Il match deve ancora iniziare

A seguire

(5) Cameron Norrie vs James Duckworth



Il match deve ancora iniziare

Cancha 1 – ore 03:00 italiane di giovedì 30 luglio

(LL) Edward Winter vs Jenson Brooksby



Il match deve ancora iniziare

Non prima delle ore 04:30

Arthur Gea vs Michael Zheng



Il match deve ancora iniziare

A seguire, dopo adeguato riposo

Santiago Gonzalez / Rodrigo Pacheco Mendez vs (2) Orlando Luz / Rafael Matos



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – ore 03:00 italiane di giovedì 30 luglio

JiSung Nam / Takeru Yuzuki vs Pruchya Isaro / Joshua Paris



Il match deve ancora iniziare

A seguire

Rinky Hijikata / Reese Stalder vs Ivan Liutarevich / Miguel Reyes-Varela



Il match deve ancora iniziare

A seguire, dopo adeguato riposo

(WC) Luis Carlos Alvarez / Alan Magadan vs Tristan Boyer / Edward Winter



Il match deve ancora iniziare