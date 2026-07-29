ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: I risultati completi del Day 3. In campo Musetti e Darderi
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23°C
Soleggiato, poi nuvole intermittenti · Picco 31°C
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✅ Asciutto
🎾 1° – 2° Turno
🏸 Cemento
Stadium – non prima delle ore 19:00
(1) Alex de Minaur vs (WC) Stefanos Tsitsipas
A seguire
(3) Taylor Fritz vs Kamil Majchrzak
A seguire, nella notte tra mercoledì e giovedì
Rafael Jodar vs (WC) Kei Nishikori
John Harris – non prima delle ore 19:00
(Q) Aleksandar Vukic vs (4) Lorenzo Musetti
Non prima delle ore 00:00
Alex Michelsen vs Adrian Mannarino
Grandstand – non prima delle ore 18:30
(LL) Ariel Behar / Anirudh Chandrasekar vs Francisco Cabral / JJ Tracy
A seguire
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs (Q) Fernando Romboli / John-Patrick Smith
A seguire
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs (2) Christian Harrison / Neal Skupski
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28°C
Prevalentemente nuvoloso, temporali a metà mattina · Picco 35°C
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19:00
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⚠ Da monitorare
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Estadio Alejandro Burillo – ore 03:00 italiane di giovedì 30 luglio
(1) Jiri Lehecka vs Coleman Wong
A seguire
(8) Denis Shapovalov vs (WC) Rodrigo Pacheco Mendez
Non prima delle ore 06:00
Dalibor Svrcina vs (2) Luciano Darderi
Grandstand – ore 03:00 italiane di giovedì 30 luglio
(3) Francisco Cerundolo vs (Q) Tristan Boyer
A seguire
(LL) Bernard Tomic vs (4) Karen Khachanov
A seguire
(5) Cameron Norrie vs James Duckworth
Cancha 1 – ore 03:00 italiane di giovedì 30 luglio
(LL) Edward Winter vs Jenson Brooksby
Non prima delle ore 04:30
Arthur Gea vs Michael Zheng
A seguire, dopo adeguato riposo
Santiago Gonzalez / Rodrigo Pacheco Mendez vs (2) Orlando Luz / Rafael Matos
Cancha 2 – ore 03:00 italiane di giovedì 30 luglio
JiSung Nam / Takeru Yuzuki vs Pruchya Isaro / Joshua Paris
A seguire
Rinky Hijikata / Reese Stalder vs Ivan Liutarevich / Miguel Reyes-Varela
A seguire, dopo adeguato riposo
(WC) Luis Carlos Alvarez / Alan Magadan vs Tristan Boyer / Edward Winter
TAG: Circuito ATP
2 commenti
Programma stravolto dalla pioggia
Ma perché ieri la partita tra de minaur e tsitsipas è stata rinviata ad oggi