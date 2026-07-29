Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: I risultati completi del Day 3. In campo Musetti e Darderi

29/07/2026 13:58 2 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

🇺🇸
ATP 500 Washington
Washington, USA  ·  29 Luglio 2026

23°C
Soleggiato, poi nuvole intermittenti  ·  Picco 31°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 29 Luglio
08:00
24°
09:00
25°
10:00
26°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
29°
15:00
30°
16:00
31°
19:00
29°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° – 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 29 Luglio
🎾
ATP 500 · Main Draw
1° – 2° Turno · Cemento
1T/2T
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  1° – 2° Turno
🏸  Cemento

Stadium – non prima delle ore 19:00
(1) Alex de Minaur AUS vs (WC) Stefanos Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare

A seguire
(3) Taylor Fritz USA vs Kamil Majchrzak POL

Il match deve ancora iniziare

A seguire, nella notte tra mercoledì e giovedì
Rafael Jodar ESP vs (WC) Kei Nishikori JPN

Il match deve ancora iniziare



John Harris – non prima delle ore 19:00
(Q) Aleksandar Vukic AUS vs (4) Lorenzo Musetti ITA

Il match deve ancora iniziare

Non prima delle ore 00:00
Alex Michelsen USA vs Adrian Mannarino FRA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – non prima delle ore 18:30
(LL) Ariel Behar URU / Anirudh Chandrasekar IND vs Francisco Cabral POR / JJ Tracy USA

Il match deve ancora iniziare

A seguire
Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs (Q) Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS

Il match deve ancora iniziare

A seguire
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs (2) Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR

Il match deve ancora iniziare





🇲🇽
ATP 250 Los Cabos
Los Cabos, Messico  ·  29 Luglio 2026

🌩
28°C
Prevalentemente nuvoloso, temporali a metà mattina  ·  Picco 35°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso al mattino, poi parzialmente soleggiato e prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Temporali indicati alle 10:00 e alle 11:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 29 Luglio
05:00
27°
06:00
28°
07:00
29°
08:00
30°
09:00
31°
10:00
🌩
32°
11:00
🌩
33°
12:00
34°
15:00
35°
19:00
32°
⚠  Temporali a metà mattina: 2° turno sul cemento da monitorare, poi caldo nel pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 29 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Estadio Alejandro Burillo – ore 03:00 italiane di giovedì 30 luglio
(1) Jiri Lehecka CZE vs Coleman Wong HKG

Il match deve ancora iniziare

A seguire
(8) Denis Shapovalov CAN vs (WC) Rodrigo Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare

Non prima delle ore 06:00
Dalibor Svrcina CZE vs (2) Luciano Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 03:00 italiane di giovedì 30 luglio
(3) Francisco Cerundolo ARG vs (Q) Tristan Boyer USA

Il match deve ancora iniziare

A seguire
(LL) Bernard Tomic AUS vs (4) Karen Khachanov RUS

Il match deve ancora iniziare

A seguire
(5) Cameron Norrie GBR vs James Duckworth AUS

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 03:00 italiane di giovedì 30 luglio
(LL) Edward Winter AUS vs Jenson Brooksby USA

Il match deve ancora iniziare

Non prima delle ore 04:30
Arthur Gea FRA vs Michael Zheng USA

Il match deve ancora iniziare

A seguire, dopo adeguato riposo
Santiago Gonzalez MEX / Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs (2) Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 03:00 italiane di giovedì 30 luglio
JiSung Nam KOR / Takeru Yuzuki JPN vs Pruchya Isaro THA / Joshua Paris GBR

Il match deve ancora iniziare

A seguire
Rinky Hijikata AUS / Reese Stalder USA vs Ivan Liutarevich BLR / Miguel Reyes-Varela MEX

Il match deve ancora iniziare

A seguire, dopo adeguato riposo
(WC) Luis Carlos Alvarez MEX / Alan Magadan MEX vs Tristan Boyer USA / Edward Winter AUS

Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

JOA20 (Guest) 29-07-2026 14:53

Scritto da Andrea
Ma perché ieri la partita tra de minaur e tsitsipas è stata rinviata ad oggi

Programma stravolto dalla pioggia

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Andrea (Guest) 29-07-2026 14:45

Ma perché ieri la partita tra de minaur e tsitsipas è stata rinviata ad oggi

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