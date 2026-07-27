Challenger San Marino, Vancouver, Bonn, Liberec e Samsun: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Stefano Napolitano nella foto
Challenger 125 San Marino
San Marino · 27 Luglio 2026
|🌩
|
24°C
Soleggiato, temporali nel pomeriggio · Picco 25°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, nuvole intermittenti e temporali nel primo pomeriggio
|PIOGGIA
|Temporali indicati alle 14:00 e 15:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 27 Luglio
|
10:00
☀
23°
|
11:00
☀
23°
|
12:00
⛅
24°
|
13:00
⛅
24°
|
14:00
🌩
25°
|
15:00
🌩
25°
|
16:00
⛅
25°
|
18:00
☀
25°
|
21:00
☀
23°
|
23:00
☀
22°
⚠ Temporali nel primo pomeriggio: turno di qualificazione e 1° turno MD sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 27 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
|
Q/1T
🌩 Temporali
⚠ Da monitorare
🎾 Q + 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Dali Blanch vs Tommaso Compagnucci
ATP San Marino
Dali Blanch [4]
4
6
Tommaso Compagnucci [7]
6
7
Vincitore: Compagnucci
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
T. Compagnucci
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
D. Blanch
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
T. Compagnucci
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
T. Compagnucci
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
T. Compagnucci
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Blanch
0-15
df
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Compagnucci
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
D. Blanch
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
T. Compagnucci
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
D. Blanch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Thiago Monteiro vs Manuel Mazza
ATP San Marino
Thiago Monteiro [3]
15
6
5
Manuel Mazza•
0
1
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Monteiro
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 5-3
M. Mazza
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
M. Mazza
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Monteiro
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
M. Mazza
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
T. Monteiro
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Mazza
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
T. Monteiro
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
ace
0-0 → 1-0
Laslo Djere vs Nikoloz Basilashvili (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Alexandre Muller vs Stefano Napolitano (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Alberto Bronzetti / Manuel Mazza vs Filippo Romano / Jacopo Vasami
Il match deve ancora iniziare
Court 2 De Luigi – ore 10:00
Michael Vrbensky
vs Maxime Janvier
ATP San Marino
Michael Vrbensky
6
5
6
Maxime Janvier
3
7
3
Vincitore: Vrbensky
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Janvier
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
M. Vrbensky
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-3 → 5-3
M. Janvier
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Vrbensky
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
5-6 → 5-7
M. Vrbensky
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
M. Janvier
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Vrbensky
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
M. Janvier
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 2-3
M. Janvier
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-1 → 1-2
M. Janvier
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Vrbensky
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
M. Janvier
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
30-40
3-2 → 4-2
M. Vrbensky
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Enrico Dalla Valle vs Mika Brunold (Non prima 11:30)
ATP San Marino
Enrico Dalla Valle [5]
40
3
Mika Brunold [10]•
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Brunold
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
E. Dalla Valle
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Brunold
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Daniel Rincon vs Juan Carlos Prado Angelo
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Mili Poljicak vs Jozef Kovalik
ATP San Marino
Mili Poljicak [6]
7
6
Jozef Kovalik
6
3
Vincitore: Poljicak
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Poljicak
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
ace
3-3 → 4-3
J. Kovalik
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-A
df
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
J. Kovalik
15-15
15-30
15-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Poljicak
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
1-1 → 2-1
M. Poljicak
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
df
3-4*
4-4*
df
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
8-8*
8*-9
9*-9
10-9*
10-10*
10*-11
11*-11
12-11*
12-12*
13*-12
13*-13
14-13*
14-14*
15*-14
6-6 → 7-6
M. Poljicak
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-6 → 6-6
M. Poljicak
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
J. Kovalik
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
J. Kovalik
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
M. Poljicak
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Juan Pablo Varillas vs Francesco Forti
ATP San Marino
Juan Pablo Varillas [1]•
15
6
0
Francesco Forti [9]
15
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Forti
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Pablo Varillas
5-4 → 6-4
J. Pablo Varillas
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
J. Pablo Varillas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
F. Forti
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 3-2
J. Pablo Varillas
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
F. Forti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-0 → 2-1
J. Pablo Varillas
1-0 → 2-0
F. Forti
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Challenger 75 Bonn
Bonn, Germania · 27 Luglio 2026
|🌧
|
19°C
Pioggia attuale, poi schiarite · Picco 26°C
|
|CIELO
|Schiarite in mattinata, nuvole intermittenti e cielo variabile nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Rovesci indicati intorno alle 13:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 27 Luglio
|
10:00
⛅
20°
|
11:00
☀
21°
|
12:00
⛅
22°
|
13:00
🌧
22°
|
14:00
☁
23°
|
15:00
☁
24°
|
16:00
☁
25°
|
17:00
⛅
26°
|
21:00
☀
22°
|
23:00
☀
19°
⚠ Pioggia attuale e rovesci a metà giornata: turno di qualificazione e 1° turno MD sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 27 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
|
Q/1T
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Q + 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Olle Wallin vs Matthew William Donald
ATP Bonn
Olle Wallin [6]
7
6
Matthew William Donald [11]
6
3
Vincitore: Wallin
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. William Donald
5-2 → 5-3
O. Wallin
0-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-2 → 5-2
M. William Donald
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
O. Wallin
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
M. William Donald
2-1 → 3-1
M. William Donald
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
1-0 → 1-1
O. Wallin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
3-0*
3-1*
3*-2
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
7*-7
7-8*
df
8-8*
9*-9
10-9*
6-6 → 7-6
O. Wallin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
M. William Donald
5-5 → 5-6
M. William Donald
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
4-4 → 4-5
M. William Donald
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-3 → 3-4
O. Wallin
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
40-30
2-3 → 3-3
M. William Donald
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
2-2 → 2-3
O. Wallin
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
M. William Donald
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. William Donald
0-0 → 0-1
Daniel Elahi Galan vs Mika Petkovic
ATP Bonn
Daniel Elahi Galan [2]
0
3
Mika Petkovic [10]•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Elahi Galan
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
M. Petkovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Jan Choinski vs Francesco Passaro (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Pedro Boscardin Dias vs Jurij Rodionov (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Match Court 2 – ore 11:00
Dimitris Sakellaridis vs Alex Marti Pujolras
ATP Bonn
Dimitris Sakellaridis
6
4
6
Alex Marti Pujolras
4
6
2
Vincitore: Sakellaridis
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Marti Pujolras
15-0
15-15
15-30
15-40
df
5-2 → 6-2
A. Marti Pujolras
5-0 → 5-1
D. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
A. Marti Pujolras
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
D. Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
A. Marti Pujolras
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Marti Pujolras
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
A. Marti Pujolras
3-4 → 3-5
D. Sakellaridis
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
A. Marti Pujolras
3-2 → 3-3
D. Sakellaridis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
A. Marti Pujolras
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Marti Pujolras
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Marti Pujolras
5-4 → 6-4
D. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
A. Marti Pujolras
4-3 → 4-4
A. Marti Pujolras
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
D. Sakellaridis
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Marti Pujolras
1-2 → 2-2
D. Sakellaridis
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
1-1 → 1-2
A. Marti Pujolras
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
D. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Marko Topo vs Valerio Aboian
ATP Bonn
Marko Topo [5]
0
0
Valerio Aboian [9]
0
0
Buvaysar Gadamauri vs Jamie Mackenzie (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Match Court 3 – ore 11:00
Giuseppe La Vela vs Samuele Pieri
ATP Bonn
Giuseppe La Vela
3
6
2
Samuele Pieri [7]
6
2
6
Vincitore: Pieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. La Vela
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
2-5 → 2-6
G. La Vela
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
G. La Vela
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
G. La Vela
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
S. Pieri
0-15
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 2-1
G. La Vela
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Pieri
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
G. La Vela
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Matheus Pucinelli De Almeida vs Johan Nikles
ATP Bonn
Matheus Pucinelli De Almeida [3]
15
3
Johan Nikles [8]•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Pucinelli De Almeida
2-0 → 3-0
J. Nikles
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
M. Pucinelli De Almeida
0-0 → 1-0
Challenger 50 Samsun
Samsun, Turchia · 27 Luglio 2026
|☀
|
26°C
Sole velato e asciutto · Picco 29°C
|
|CIELO
|Sole velato per gran parte della giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 27 Luglio
|
11:00
⛅
25°
|
12:00
⛅
28°
|
13:00
⛅
29°
|
14:00
⛅
28°
|
15:00
⛅
28°
|
16:00
⛅
28°
|
17:00
⛅
27°
|
19:00
☀
26°
|
21:00
☀
23°
|
23:00
☀
22°
✅ Nessuna pioggia indicata: turno di qualificazione e 1° turno MD sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 27 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Cemento
|
Q/1T
☀ Sole velato
✅ Asciutto
🎾 Q + 1° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 09:30
Maxwell Mckennon vs Samim Filiz
ATP Samsun
Maxwell Mckennon [2]
7
7
Samim Filiz
5
6
Vincitore: Mckennon
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
df
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
M. Mckennon
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
S. Filiz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
5-5 → 5-6
M. Mckennon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
4-5 → 5-5
S. Filiz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Mckennon
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-4 → 4-4
S. Filiz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
S. Filiz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Mckennon
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Filiz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
M. Mckennon
15-0
15-15
15-30
15-40
df
5-4 → 5-5
S. Filiz
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-3 → 5-4
M. Mckennon
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
5-2 → 5-3
S. Filiz
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 5-2
M. Mckennon
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
M. Mckennon
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
df
A-40
2-1 → 3-1
S. Filiz
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Toufik Sahtali vs Mert Naci Turker
ATP Samsun
Toufik Sahtali [4]
6
2
5
Mert Naci Turker [11]
2
6
7
Vincitore: Turker
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Naci Turker
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
M. Naci Turker
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Naci Turker
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
T. Sahtali
0-15
15-15
15-30
df
15-40
2-1 → 2-2
T. Sahtali
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Naci Turker
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
T. Sahtali
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
M. Naci Turker
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Sahtali
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
T. Sahtali
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
T. Sahtali
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-0 → 4-0
vs Togan Tokac
Il match deve ancora iniziare
Radu Albot vs Benjamin Hassan (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Mirza Basic / Takuya Kumasaka vs S Mert Ozdemir / Mert Naci Turker (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Dimitar Kuzmanov vs Alexander Binda (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 09:30
Constantin Bittoun Kouzmine vs Kerem Yilmaz
ATP Samsun
Constantin Bittoun Kouzmine [1]
2
6
6
Kerem Yilmaz
6
2
3
Vincitore: Bittoun Kouzmine
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Bittoun Kouzmine
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
C. Bittoun Kouzmine
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
C. Bittoun Kouzmine
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
K. Yilmaz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
C. Bittoun Kouzmine
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-2 → 1-2
K. Yilmaz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
0-1 → 0-2
C. Bittoun Kouzmine
0-15
15-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Bittoun Kouzmine
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
5-1 → 5-2
K. Yilmaz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
C. Bittoun Kouzmine
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
4-0 → 4-1
K. Yilmaz
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-0 → 4-0
C. Bittoun Kouzmine
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
C. Bittoun Kouzmine
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Yilmaz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
C. Bittoun Kouzmine
2-4 → 2-5
C. Bittoun Kouzmine
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
K. Yilmaz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
C. Bittoun Kouzmine
1-1 → 2-1
C. Bittoun Kouzmine
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Kenta Miyoshi vs Melih Anavatan
ATP Samsun
Kenta Miyoshi [5]
6
6
Melih Anavatan
2
2
Vincitore: Miyoshi
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Miyoshi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
K. Miyoshi
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Anavatan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
K. Miyoshi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
vs Grigoriy Lomakin
Il match deve ancora iniziare
Adrian Boitan vs Gabriel Debru (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:30
Digvijay Pratap Singh vs Sergey Betov
ATP Samsun
Digvijay Pratap Singh [3]
6
6
Sergey Betov
4
3
Vincitore: Singh
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Betov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
5-3 → 6-3
D. Pratap Singh
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
D. Pratap Singh
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
3-2 → 4-2
D. Pratap Singh
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
S. Betov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Pratap Singh
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
5-4 → 6-4
S. Betov
15-0
15-15
df
15-40
df
40-40
A-40
ace
5-3 → 5-4
D. Pratap Singh
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
A-40
4-3 → 5-3
S. Betov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
4-2 → 4-3
S. Betov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
ace
3-1 → 3-2
D. Pratap Singh
0-15
30-15
ace
40-30
ace
ace
1-0 → 2-0
Mirza Basic vs Shunsuke Nakagawa
ATP Samsun
Mirza Basic [6]
6
4
4
Shunsuke Nakagawa
3
6
6
Vincitore: Nakagawa
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Basic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
S. Nakagawa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
M. Basic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
S. Nakagawa
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
S. Nakagawa
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-3 → 2-3
M. Basic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
ace
40-A
1-2 → 1-3
M. Basic
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
S. Nakagawa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Basic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
M. Basic
15-15
df
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
S. Nakagawa
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
S. Nakagawa
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 1-4
M. Basic
15-15
15-30
15-40
df
30-40
1-2 → 1-3
M. Basic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
S. Nakagawa
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Basic
0-15
15-15
ace
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
S. Nakagawa
0-15
df
15-15
ace
15-30
15-40
40-40
ace
4-3 → 5-3
S. Nakagawa
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
3-2 → 3-3
S. Nakagawa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-1 → 2-2
M. Basic
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
vs Tuncay Duran
Il match deve ancora iniziare
Karan Singh vs Koki Matsuda (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Liberec
Liberec, Repubblica Ceca · 27 Luglio 2026
|🌧
|
16°C
Pioggia leggera e rovesci · Picco 21°C
|
|CIELO
|Rovesci al mattino, schiarite nelle ore centrali e nuovo rischio rovesci nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Rovesci alle 10:00, 11:00 e 15:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 27 Luglio
|
10:00
🌧
18°
|
11:00
🌧
18°
|
12:00
⛅
19°
|
13:00
⛅
19°
|
14:00
☀
20°
|
15:00
🌧
20°
|
16:00
☀
21°
|
17:00
☀
21°
|
21:00
☀
17°
|
23:00
☀
14°
⚠ Rovesci tra mattina e pomeriggio: turno di qualificazione e 1° turno MD sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 27 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
|
Q/1T
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Q + 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Svijany Court – ore 10:30
Jakub Vrba vs Pablo Martinez Gomez
ATP Liberec
Jakub Vrba
1
3
Pablo Martinez Gomez [11]
6
6
Vincitore: Martinez Gomez
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Martinez Gomez
3-5 → 3-6
J. Vrba
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-4 → 3-5
P. Martinez Gomez
3-3 → 3-4
J. Vrba
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
P. Martinez Gomez
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
3-1 → 3-2
J. Vrba
0-15
0-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
2-1 → 3-1
P. Martinez Gomez
2-0 → 2-1
J. Vrba
0-15
15-15
30-30
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
P. Martinez Gomez
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Vrba
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
1-5 → 1-6
P. Martinez Gomez
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-30
ace
ace
1-4 → 1-5
P. Martinez Gomez
1-2 → 1-3
P. Martinez Gomez
1-0 → 1-1
J. Vrba
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
Andrej Martin vs Alec Beckley
ATP Liberec
Andrej Martin [4]
0
0
Alec Beckley [8]•
15
0
Zdenek Kolar vs Jan Kumstat (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Inaki Montes-De La Torre vs Sumit Nagal
Il match deve ancora iniziare
Lasvit Court – ore 10:30
Daniel Siniakov vs William Rejchtman Vinciguerra
ATP Liberec
Daniel Siniakov [5]
0
7
3
William Rejchtman Vinciguerra•
15
5
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
W. Rejchtman Vinciguerra
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-5 → 2-5
W. Rejchtman Vinciguerra
1-3 → 1-4
D. Siniakov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
1-2 → 1-3
W. Rejchtman Vinciguerra
1-1 → 1-2
W. Rejchtman Vinciguerra
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
W. Rejchtman Vinciguerra
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
5-5 → 6-5
D. Siniakov
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
df
5-4 → 5-5
W. Rejchtman Vinciguerra
5-3 → 5-4
W. Rejchtman Vinciguerra
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
W. Rejchtman Vinciguerra
2-2 → 2-3
W. Rejchtman Vinciguerra
1-1 → 1-2
W. Rejchtman Vinciguerra
0-0 → 0-1
Aleksandr Braynin vs Khumoyun Sultanov
Il match deve ancora iniziare
Pernerka Court – ore 10:30
Georgii Kravchenko vs Jakub Nicod
ATP Liberec
Georgii Kravchenko [3]
4
1
Jakub Nicod
6
6
Vincitore: Nicod
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Kravchenko
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
1-5 → 1-6
G. Kravchenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
A-40
0-2 → 1-2
J. Nicod
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
G. Kravchenko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Nicod
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
G. Kravchenko
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-A
4-4 → 4-5
J. Nicod
0-15
df
15-15
30-15
40-30
4-3 → 4-4
G. Kravchenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Nicod
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
G. Kravchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
J. Nicod
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
G. Kravchenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
J. Nicod
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
0-1 → 0-2
G. Kravchenko
15-0
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Norbert Gombos vs Tomasz Berkieta
ATP Liberec
Norbert Gombos [2]
0
1
Tomasz Berkieta [10]•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Berkieta
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Luciano Emanuel Ambrogi vs Nicolas Kicker (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Vancouver
Vancouver, Canada · 27 Luglio 2026
|🌧
|
15°C
Nuvoloso, pioggia e rovesci · Picco 18°C
|
|CIELO
|Nuvoloso nelle prime ore, con rovesci e pioggia tra notte e mattinata
|PIOGGIA
|Rovesci alle 01:00, 05:00, 06:00 e 08:00; pioggia alle 09:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 27 Luglio
|
05:00
🌧
16°
|
06:00
🌧
15°
|
07:00
☁
16°
|
08:00
🌧
16°
|
09:00
🌧
17°
|
10:00
☁
17°
|
11:00
☁
17°
|
12:00
☁
18°
|
—
ⓘ
—
|
—
ⓘ
—
⚠ Rovesci e pioggia in mattinata: turno di qualificazione e 1° turno MD sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 27 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Cemento
|
Q/1T
🌧 Pioggia
⚠ Da monitorare
🎾 Q + 1° Turno
🏸 Cemento
Centre Court – ore 19:00
Braden Shick vs Benjamin Thomas George
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Artemis Gold – ore 19:00
Tyler Zink vs Nicolas Arseneault
Il match deve ancora iniziare
Connor Church vs Justin Boulais
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 19:00
Daniel Milavsky vs Kaylan Bigun
Il match deve ancora iniziare
Pavle Marinkov vs Christian Langmo
Il match deve ancora iniziare
Mikael Arseneault vs James Trotter
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 19:00
Cesar Bouchelaghem vs Quinn Vandecasteele
Il match deve ancora iniziare
Evan Zhu vs Anton Shepp
Il match deve ancora iniziare
Hayato Matsuoka vs Guillaume Dalmasso
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 19:00
Joshua Sheehy vs Renta Tokuda
Il match deve ancora iniziare
Kokoro Isomura vs Karl Poling
Il match deve ancora iniziare
Jay Friend vs Hiroki Moriya
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
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