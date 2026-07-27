Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger San Marino, Vancouver, Bonn, Liberec e Samsun: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

27/07/2026 09:37 Nessun commento
Stefano Napolitano nella foto
Stefano Napolitano nella foto

🇸🇲
Challenger 125 San Marino
San Marino  ·  27 Luglio 2026

🌩
24°C
Soleggiato, temporali nel pomeriggio  ·  Picco 25°C
CIELO Soleggiato al mattino, nuvole intermittenti e temporali nel primo pomeriggio
PIOGGIA Temporali indicati alle 14:00 e 15:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 27 Luglio
10:00
23°
11:00
23°
12:00
24°
13:00
24°
14:00
🌩
25°
15:00
🌩
25°
16:00
25°
18:00
25°
21:00
23°
23:00
22°
⚠  Temporali nel primo pomeriggio: turno di qualificazione e 1° turno MD sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 27 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
Q/1T
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Q + 1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
Dali Blanch USA vs Tommaso Compagnucci ITA

ATP San Marino
Dali Blanch [4]
4
6
Tommaso Compagnucci [7]
6
7
Vincitore: Compagnucci
Mostra dettagli

Thiago Monteiro BRA vs Manuel Mazza ITA

ATP San Marino
Thiago Monteiro [3]
15
6
5
Manuel Mazza
0
1
3
Mostra dettagli

Laslo Djere SRB vs Nikoloz Basilashvili GEO (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexandre Muller FRA vs Stefano Napolitano ITA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Alberto Bronzetti ITA / Manuel Mazza ITA vs Filippo Romano ITA / Jacopo Vasami ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 2 De Luigi – ore 10:00
Michael Vrbensky CZE vs Maxime Janvier FRA
ATP San Marino
Michael Vrbensky
6
5
6
Maxime Janvier
3
7
3
Vincitore: Vrbensky
Mostra dettagli

Enrico Dalla Valle ITA vs Mika Brunold SUI (Non prima 11:30)

ATP San Marino
Enrico Dalla Valle [5]
40
3
Mika Brunold [10]
30
2
Mostra dettagli

Daniel Rincon ESP vs Juan Carlos Prado Angelo BOL

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Mili Poljicak CRO vs Jozef Kovalik SVK

ATP San Marino
Mili Poljicak [6]
7
6
Jozef Kovalik
6
3
Vincitore: Poljicak
Mostra dettagli

Juan Pablo Varillas PER vs Francesco Forti ITA

ATP San Marino
Juan Pablo Varillas [1]
15
6
0
Francesco Forti [9]
15
4
1
Mostra dettagli





🇩🇪
Challenger 75 Bonn
Bonn, Germania  ·  27 Luglio 2026

🌧
19°C
Pioggia attuale, poi schiarite  ·  Picco 26°C
CIELO Schiarite in mattinata, nuvole intermittenti e cielo variabile nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci indicati intorno alle 13:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 27 Luglio
10:00
20°
11:00
21°
12:00
22°
13:00
🌧
22°
14:00
23°
15:00
24°
16:00
25°
17:00
26°
21:00
22°
23:00
19°
⚠  Pioggia attuale e rovesci a metà giornata: turno di qualificazione e 1° turno MD sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 27 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
Q/1T
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Q + 1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Olle Wallin SWE vs Matthew William Donald CZE

ATP Bonn
Olle Wallin [6]
7
6
Matthew William Donald [11]
6
3
Vincitore: Wallin
Mostra dettagli

Daniel Elahi Galan COL vs Mika Petkovic GER

ATP Bonn
Daniel Elahi Galan [2]
0
3
Mika Petkovic [10]
0
2
Mostra dettagli

Jan Choinski GBR vs Francesco Passaro ITA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias BRA vs Jurij Rodionov AUT (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Match Court 2 – ore 11:00
Dimitris Sakellaridis GRE vs Alex Marti Pujolras ESP

ATP Bonn
Dimitris Sakellaridis
6
4
6
Alex Marti Pujolras
4
6
2
Vincitore: Sakellaridis
Mostra dettagli

Marko Topo GER vs Valerio Aboian ARG

ATP Bonn
Marko Topo [5]
0
0
Valerio Aboian [9]
0
0
Mostra dettagli

Buvaysar Gadamauri BEL vs Jamie Mackenzie GER (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare



Match Court 3 – ore 11:00
Giuseppe La Vela ITA vs Samuele Pieri ITA

ATP Bonn
Giuseppe La Vela
3
6
2
Samuele Pieri [7]
6
2
6
Vincitore: Pieri
Mostra dettagli

Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs Johan Nikles SUI

ATP Bonn
Matheus Pucinelli De Almeida [3]
15
3
Johan Nikles [8]
40
0
Mostra dettagli





🇹🇷
Challenger 50 Samsun
Samsun, Turchia  ·  27 Luglio 2026

26°C
Sole velato e asciutto  ·  Picco 29°C
CIELO Sole velato per gran parte della giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 27 Luglio
11:00
25°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
28°
15:00
28°
16:00
28°
17:00
27°
19:00
26°
21:00
23°
23:00
22°
✅  Nessuna pioggia indicata: turno di qualificazione e 1° turno MD sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 27 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Cemento
Q/1T
☀  Sole velato
✅  Asciutto
🎾  Q + 1° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 09:30
Maxwell Mckennon USA vs Samim Filiz TUR

ATP Samsun
Maxwell Mckennon [2]
7
7
Samim Filiz
5
6
Vincitore: Mckennon
Mostra dettagli

Toufik Sahtali ALG vs Mert Naci Turker TUR

ATP Samsun
Toufik Sahtali [4]
6
2
5
Mert Naci Turker [11]
2
6
7
Vincitore: Turker
Mostra dettagli

it vs Togan Tokac TUR

Il match deve ancora iniziare

Radu Albot MDA vs Benjamin Hassan LBN (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Mirza Basic BIH / Takuya Kumasaka JPN vs S Mert Ozdemir TUR / Mert Naci Turker TUR (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Dimitar Kuzmanov BUL vs Alexander Binda ITA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 09:30
Constantin Bittoun Kouzmine FRA vs Kerem Yilmaz TUR

ATP Samsun
Constantin Bittoun Kouzmine [1]
2
6
6
Kerem Yilmaz
6
2
3
Vincitore: Bittoun Kouzmine
Mostra dettagli

Kenta Miyoshi JPN vs Melih Anavatan TUR

ATP Samsun
Kenta Miyoshi [5]
6
6
Melih Anavatan
2
2
Vincitore: Miyoshi
Mostra dettagli

it vs Grigoriy Lomakin KAZ

Il match deve ancora iniziare

Adrian Boitan ROU vs Gabriel Debru FRA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:30
Digvijay Pratap Singh IND vs Sergey Betov BLR

ATP Samsun
Digvijay Pratap Singh [3]
6
6
Sergey Betov
4
3
Vincitore: Singh
Mostra dettagli

Mirza Basic BIH vs Shunsuke Nakagawa JPN

ATP Samsun
Mirza Basic [6]
6
4
4
Shunsuke Nakagawa
3
6
6
Vincitore: Nakagawa
Mostra dettagli

it vs Tuncay Duran TUR

Il match deve ancora iniziare

Karan Singh IND vs Koki Matsuda JPN (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare





🇨🇿
Challenger 75 Liberec
Liberec, Repubblica Ceca  ·  27 Luglio 2026

🌧
16°C
Pioggia leggera e rovesci  ·  Picco 21°C
CIELO Rovesci al mattino, schiarite nelle ore centrali e nuovo rischio rovesci nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci alle 10:00, 11:00 e 15:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 27 Luglio
10:00
🌧
18°
11:00
🌧
18°
12:00
19°
13:00
19°
14:00
20°
15:00
🌧
20°
16:00
21°
17:00
21°
21:00
17°
23:00
14°
⚠  Rovesci tra mattina e pomeriggio: turno di qualificazione e 1° turno MD sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 27 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
Q/1T
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Q + 1° Turno
🏀  Terra Battuta

Svijany Court – ore 10:30
Jakub Vrba CZE vs Pablo Martinez Gomez ESP

ATP Liberec
Jakub Vrba
1
3
Pablo Martinez Gomez [11]
6
6
Vincitore: Martinez Gomez
Mostra dettagli

Andrej Martin SVK vs Alec Beckley RSA

ATP Liberec
Andrej Martin [4]
0
0
Alec Beckley [8]
15
0
Mostra dettagli

Zdenek Kolar CZE vs Jan Kumstat CZE (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Inaki Montes-De La Torre ESP vs Sumit Nagal IND

Il match deve ancora iniziare



Lasvit Court – ore 10:30
Daniel Siniakov CZE vs William Rejchtman Vinciguerra SWE

ATP Liberec
Daniel Siniakov [5]
0
7
3
William Rejchtman Vinciguerra
15
5
5
Mostra dettagli

Aleksandr Braynin UKR vs Khumoyun Sultanov UZB

Il match deve ancora iniziare



Pernerka Court – ore 10:30
Georgii Kravchenko UKR vs Jakub Nicod CZE

ATP Liberec
Georgii Kravchenko [3]
4
1
Jakub Nicod
6
6
Vincitore: Nicod
Mostra dettagli

Norbert Gombos SVK vs Tomasz Berkieta POL

ATP Liberec
Norbert Gombos [2]
0
1
Tomasz Berkieta [10]
0
1
Mostra dettagli

Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Nicolas Kicker ARG (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
Challenger 125 Vancouver
Vancouver, Canada  ·  27 Luglio 2026

🌧
15°C
Nuvoloso, pioggia e rovesci  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvoloso nelle prime ore, con rovesci e pioggia tra notte e mattinata
PIOGGIA Rovesci alle 01:00, 05:00, 06:00 e 08:00; pioggia alle 09:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 27 Luglio
05:00
🌧
16°
06:00
🌧
15°
07:00
16°
08:00
🌧
16°
09:00
🌧
17°
10:00
17°
11:00
17°
12:00
18°
⚠  Rovesci e pioggia in mattinata: turno di qualificazione e 1° turno MD sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 27 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Cemento
Q/1T
🌧  Pioggia
⚠  Da monitorare
🎾  Q + 1° Turno
🏸  Cemento

Centre Court – ore 19:00
Braden Shick USA vs Benjamin Thomas George CAN

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare



Artemis Gold – ore 19:00
Tyler Zink USA vs Nicolas Arseneault CAN

Il match deve ancora iniziare

Connor Church CAN vs Justin Boulais CAN

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 19:00
Daniel Milavsky USA vs Kaylan Bigun USA

Il match deve ancora iniziare

Pavle Marinkov AUS vs Christian Langmo USA

Il match deve ancora iniziare

Mikael Arseneault CAN vs James Trotter JPN

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 19:00
Cesar Bouchelaghem FRA vs Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare

Evan Zhu USA vs Anton Shepp NZL

Il match deve ancora iniziare

Hayato Matsuoka JPN vs Guillaume Dalmasso FRA

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 19:00
Joshua Sheehy USA vs Renta Tokuda JPN

Il match deve ancora iniziare

Kokoro Isomura JPN vs Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare

Jay Friend JPN vs Hiroki Moriya JPN

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

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