Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 27 Luglio 2026
ATP 500 Washington – hard
R32 Arnaldi – Musetti 2° inc. ore 17:00
R16 Bolelli /Vavassori – Cash /Erler 3° inc. ore 17:00
CH 125 San Marino – terra
Q2 Blanch – Compagnucci Inizio 10:00
Q2 Monteiro – Mazza 2° inc. ore 10:00
R32 Muller – Napolitano Non prima 16:00
R16 Bronzetti /Mazza – Romano /Vasami 5° inc. ore 10:00
Q2 Dalla Valle – Brunold Non prima 11:30
Q2 Varillas – Forti 2° inc. ore 10:00
CH 75 Bonn – terra
R32 Choinski – Passaro Non prima 14:00
Q2 La Vela – Pieri Inizio 11:00
CH 50 Samsun – hard
R32 Kuzmanov – Binda Non prima 17:00
WTA 500 Washington Dc – hard
1T Cocciaretto – Tauson ore 17:00
WTA Targu Mures 125 – terra
TDQ Szabo – Tona 2 incontro dalle 10:00
1T Ciric Bagaric /Moratelli – Monnot /Rouvroy ore 14:00
TAG: Italiani in campo
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