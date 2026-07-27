Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 27 Luglio 2026

27/07/2026 08:14 Nessun commento
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

USA ATP 500 Washington – hard
R32 Arnaldi ITA – Musetti ITA 2° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Bolelli ITA/Vavassori ITA – Cash USA/Erler AUT 3° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare



SMR CH 125 San Marino – terra
Q2 Blanch USA – Compagnucci ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Monteiro BRA – Mazza ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Muller FRA – Napolitano ITA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Bronzetti ITA/Mazza ITA – Romano ITA/Vasami ITA 5° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Dalla Valle ITA – Brunold SUI Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

Q2 Varillas PER – Forti ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



GER CH 75 Bonn – terra
R32 Choinski GBR – Passaro ITA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 La Vela ITA – Pieri ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare



TUR CH 50 Samsun – hard
R32 Kuzmanov BUL – Binda ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare



USA WTA 500 Washington Dc – hard
1T Cocciaretto ITA – Tauson DEN ore 17:00

Il match deve ancora iniziare



ROU WTA Targu Mures 125 – terra
TDQ Szabo ROU – Tona ITA 2 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

1T Ciric Bagaric CRO/Moratelli ITA – Monnot FRA/Rouvroy FRA ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

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