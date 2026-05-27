Dramma Baptiste, grave infortunio al ginocchio (video)

Momento sportivamente drammatico a Roland Garros per Hailey Baptiste, in una giornata già molto pesante per infortuni, ritiri e tennisti in vera sofferenza per le condizioni di caldo e umido che stanno rendendo quest’edizione dello Slam parigino infernale. La tennista statunitense è stata vittima di un bruttissimo infortunio alla gamba sinistra nel corso della fase finale del primo set contro Xiyu Wang. La cinese era avanti per 5-4 e nel corso di uno scambio Baptiste ha appoggiato male il piede sinistro ricadendo dopo un diritto colpito al salto, col il peso del corpo completamente fuori asse. La gamba ha sofferto una torsione innaturale all’altezza del ginocchio, con una distorsione importante che l’ha fatta immediatamente crollare a terra per il dolore.

Dagli spalti è subito saltato in campo il padre, ma tutti coloro che stavano assistendo al match si sono subiti resi conto della gravità dell’infortunio, con la povera Hailey a terra in preda al dolore. Nella clip video che riportiamo – piuttosto dura – si vede la caduta e trauma sofferto dalla statunitense, recentemente salita agli onori della cronaca per ottime prestazioni soprattutto a Madrid, dove era riuscita a battere Aryna Sabalenka.

Baptiste è stata prontamente assistita dai medici del torneo ed è uscita dal campo in carrozzina. Tutti i colleghi si sono stretti attorno alla sfortunata giocatrice statunitense, già vittima in passato di diversi infortuni. Sloane Stephens ai microfoni di TNT Sport ha affermato “un infortunio così fa male, ancor più in momento come questo dove Baptiste stava giocando il suo miglior tennis in carriera”, mentre Daria Kasatkina ha postato sui social un cuore spezzato accanto al nome di Hailey.

In attesa di conoscere la diagnosi dell’infortunio, un probabile interessamento dei legamenti del ginocchio, facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Baptiste.