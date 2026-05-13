Challenger Cervia, Istanbul e Bangalore: La situazione aggiornata
🎾 ATP CHALLENGER 75 ISTANBUL
🇹🇷 ENTRY LIST UOMINI
MAIN DRAW & ALTERNATES • CLAY • DAL 18 MAGGIO
MAIN DRAW
Gill 🇬🇧 (231) • Houkes 🇳🇱 (233) • Ferreira Silva 🇵🇹 (234) • Fatic 🇧🇦 (239) • Onclin 🇧🇪 (246) • Kozlov 🇺🇸 (256) • Gueymard Wayenburg 🇫🇷 (262) • Martin 🇺🇸 (269) • Agamenone 🇮🇹 (270) • Jianu 🇷🇴 (272) • Monteiro 🇧🇷 (274) • Barton 🇨🇿 (279) • Ajdukovic 🇭🇷 (283) • Soto 🇨🇱 (284) • Nedic 🇧🇦 (285) • Michalski 🇵🇱 (287) • Geerts 🇧🇪 (292) • Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (293) • Rincon 🇪🇸 (296) • Alexandrescou 🇫🇷 JR (4) • Brunclik 🇨🇿 NG (318)
ALTERNATES
1. Forejtek 🇨🇿 (4) (297) • 2. Mrva 🇨🇿 (1) (307) • 3. Kuzmanov 🇧🇬 (1) (310) • 4. Martin Tiffon 🇪🇸 (3) (312) • 5. Poljicak 🇭🇷 (3) (313) • 6. Hassan 🇱🇧 (4) (336) • 7. Alkaya 🇹🇷 (3) (349) • 8. Hemery 🇫🇷 (4) (354) • 9. Fomin 🇺🇿 (1) (359) • 10. Prihodko 🇺🇦 (2) (361)
🎾 ATP CHALLENGER 50 CERVIA
🇮🇹 ENTRY LIST UOMINI
MAIN DRAW & ALTERNATES • CLAY • DAL 18 MAGGIO
MAIN DRAW
Rodriguez Taverna 🇦🇷 (255) • Justo 🇦🇷 (257) • Dostanic 🇺🇸 (268) • Roncadelli 🇺🇾 (273) • Krueger 🇺🇸 (278) • Ribecai 🇮🇹 (281) • Dellien 🇧🇴 (286) • Marmousez 🇫🇷 (309) • Kopp 🇦🇹 (317) • Krumich 🇨🇿 (320) • Bondioli 🇮🇹 (329) • Boitan 🇷🇴 (333) • Guerrieri 🇮🇹 (338) • Tu 🇦🇺 (345) • Xilas 🇬🇷 (356) • Gadamauri 🇧🇪 (357) • Kouame 🇫🇷 (358) • Alcala Gurri 🇪🇸 (360) • Prihodko 🇺🇦 (361) • Ivanov 🇧🇬 JR (1) • Dhamne 🇮🇳 NG (444)
ALTERNATES
1. Piraino 🇮🇹 (1) (363) • 2. Sanchez Jover 🇪🇸 (4) (367) • 3. Caniato 🇮🇹 (1) (373) • 4. Cretu 🇷🇴 (1) (378) • 5. Romano 🇮🇹 (1) (380) • 6. Moeller 🇩🇪 (1) (392) • 7. Compagnucci 🇮🇹 (1) (395) • 8. Feldbausch 🇨🇭 (4) (402) • 9. Wallin 🇸🇪 (1) (403) • 10. Palosi 🇷🇴 (1) (405)
🎾 ATP CHALLENGER 50 BENGALURU
🇮🇳 ENTRY LIST UOMINI
MAIN DRAW & ALTERNATES • CLAY • DAL 18 MAGGIO
MAIN DRAW
Pacheco Mendez 🇲🇽 (266) • Smith 🇺🇸 (302) • Gray 🇬🇧 (324) • Bar Biryukov 🏳️ (343) • Sekulic 🇦🇺 (355) • Matsuoka 🇯🇵 (366) • Stewart 🇬🇧 (391) • Milic 🇷🇸 (407) • Singh 🇮🇳 (420) • Jones 🇹🇭 (434) • Winter 🇦🇺 (446) • Hernandez 🇲🇽 (456) • Jasika 🇦🇺 (463) • Zhukov 🏳️ (471) • Borg 🇸🇪 (476) • Kachmazov 🏳️ (494) • Palan 🇨🇿 (518) • Sasikumar 🇮🇳 (520) • Kumasaka 🇯🇵 (533) • Rawat 🇮🇳 (537) • Lee 🇹🇼 (548) • Isomura 🇯🇵 (550) • Takahashi 🇯🇵 (552)
ALTERNATES
1. Digvijaypratap Singh 🇮🇳 (1) (563) • 2. Matsuda 🇯🇵 (1) (568) • 3. Ivashka 🏳️ (1) (631) • 4. Prajwal Dev 🇮🇳 (1) (638) • 5. Leong 🇲🇾 (1) (640) • 6. Vithoontien 🇯🇵 (1) (655) • 7. Baker 🇬🇧 (1) (745) • 8. Vales 🇮🇱 (1) (799) • 9. Charlton 🇦🇺 (1) (828) • 10. Sureshkumar 🇮🇳 (1) (832)
🇮🇹 Giocatori italiani evidenziati in verde
JR = junior • NG = Next Gen
ATP Challenger Week 20 2026 • Istanbul, Cervia, Bengaluru • 18-24 maggio • Clay
TAG: Circuito Challenger
1 commento
bella idea scrivere bianco su bianco il livello del challenger in modo da renderlo illegibile
questa grafica è sempre meno condivisibile