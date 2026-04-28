Roland Garros: Entry list complete Quali Maschili e Femminile. Almeno 14 azzurri al via
🇫🇷 QUALIFICAZIONI MASCHILI
DAL 18 MAGGIO • CLAY • CUT-OFF 224
MAIN DRAW
Merida 🇪🇸 (102) • Arnaldi 🇮🇹 (103) • Bonzi 🇫🇷 (104) • Molcan 🇸🇰 (107) • Shimabukuro 🇯🇵 (108) • de Jong 🇳🇱 (109) • Misolic 🇦🇹 (111) • Maestrelli 🇮🇹 (112) • Droguet 🇫🇷 (113) • Schoolkate 🇦🇺 (114) • Gaston 🇫🇷 (115) • Nava 🇺🇸 (116) • Walton 🇦🇺 (117) • Rocha 🇵🇹 (118) • Choinski 🇬🇧 (119) • Basilashvili 🇬🇪 (120) • Virtanen 🇫🇮 (121) • Wong 🇭🇰 (122) • Barrios Vera 🇨🇱 (123) • Gaubas 🇱🇹 (124) • McDonald 🇺🇸 (125) • Damm 🇺🇸 (126) • Svrcina 🇨🇿 (127) • Mochizuki 🇯🇵 (128) • Riedi 🇨🇭 (129) • Pellegrino 🇮🇹 (130) • Taberner 🇪🇸 (131) • Dellien 🇧🇴 (132) • Martinez 🇪🇸 (133) • Sweeny 🇦🇺 (134) • Pinnington Jones 🇬🇧 (135) • Faria 🇵🇹 (136) • Dimitrov 🇧🇬 (137) • Lajovic 🇷🇸 (138) • Gea 🇫🇷 (139) • Budkov Kjaer 🇳🇴 (140) • Travaglia 🇮🇹 (141) • Nardi 🇮🇹 (142) • O’Connell 🇦🇺 (143) • Echargui 🇹🇳 (144) • Llamas Ruiz 🇪🇸 (145) • Bolt 🇦🇺 (147) • Piros 🇭🇺 (148) • Passaro 🇮🇹 (149) • Gojo 🇭🇷 (150) • Jacquet 🇫🇷 (151) • Mejia 🇨🇴 (152) • Billy Harris 🇬🇧 (153) • Zheng 🇺🇸 (154) • Lloyd Harris 🇿🇦 (155) • Jarry 🇨🇱 (156) • Bu 🇨🇳 (157) • Draxl 🇨🇦 (158) • Sakamoto 🇯🇵 (159) • Fery 🇬🇧 (161) • Rodionov 🇦🇹 (162) • Meligeni Alves 🇧🇷 (162) PR • Samuel 🇬🇧 (163) • Lajal 🇪🇪 (164) • Zeppieri 🇮🇹 (165) • Blanchet 🇫🇷 (166) • Tabur 🇫🇷 (167) • Tseng 🇹🇼 (168) • Moller 🇩🇰 (169) • Barrena 🇦🇷 (170) • Rodesch 🇱🇺 (171) • Schwaerzler 🇦🇹 (172) • Coria 🇦🇷 (172) PR • Kym 🇨🇭 (173) • Nishioka 🇯🇵 (174) • Ymer 🇸🇪 (175) • Safiullin 🏳️ (176) • Basavareddy 🇺🇸 (177) • Glinka 🇪🇪 (178) • Chidekh 🇫🇷 (179) • Prado Angelo 🇧🇴 (180) • Diaz Acosta 🇦🇷 (181) • Kolar 🇨🇿 (182) • Mayot 🇫🇷 (183) • Bueno 🇵🇪 (184) • Holmgren 🇩🇰 (185) • Moreno De Alboran 🇺🇸 (185) PR • Gomez 🇦🇷 (187) • Cecchinato 🇮🇹 (188) • Mikrut 🇭🇷 (189) • Smith 🇺🇸 (190) • Sachko 🇺🇦 (191) • Tomic 🇦🇺 (192) • Den Ouden 🇳🇱 (193) • Gigante 🇮🇹 (194) • Neumayer 🇦🇹 (195) • Reis Da Silva 🇧🇷 (196) • Clarke 🇬🇧 (197) • Skatov 🇰🇿 (198) • Olivieri 🇦🇷 (199) • Galarneau 🇨🇦 (201) • Evans 🇬🇧 (202) • Noguchi 🇯🇵 (203) • Carballes Baena 🇪🇸 (204) • Cina 🇮🇹 (205) • Dodig 🇭🇷 (206) • Ficovich 🇦🇷 (207) • Bailly 🇧🇪 (208) • Giustino 🇮🇹 (209) • Grenier 🇫🇷 (210) • Heide 🇧🇷 (211) • Bertola 🇨🇭 (212) • Sun 🇨🇳 (213) • Sakellaridis 🇬🇷 (214) • Midon 🇦🇷 (215) • Added 🇫🇷 (216) • Andrade 🇪🇨 (217) • Hsu 🇹🇼 (218) • Zhou 🇨🇳 (219) • Pavlovic 🇫🇷 (220) • Broady 🇬🇧 (221) • Boscardin Dias 🇧🇷 (222) • Crawford 🇬🇧 (223) • Wendelken 🇬🇧 (224)
ALTERNATES
1. Herbert 🇫🇷 (225) • 2. Guillen Meza 🇪🇨 (226) • 3. Simakin 🏳️ (227) • 4. Dougaz 🇹🇳 (227) PR • 5. Gentzsch 🇩🇪 (228) • 6. Coppejans 🇧🇪 (229) • 7. McCabe 🇦🇺 (230) • 8. Gill 🇬🇧 (231) • 9. Cadenasso 🇮🇹 (232) • 10. Houkes 🇳🇱 (233) • 11. Ferreira Silva 🇵🇹 (234) • 12. Broom 🇬🇧 (235) • 13. Seyboth Wild 🇧🇷 (238) • 14. Fatic 🇧🇦 (239) • 15. Moro Canas 🇪🇸 (240) • 16. Uchida 🇯🇵 (241) • 17. Watanuki 🇯🇵 (242) • 18. Napolitano 🇮🇹 (243) • 19. Blanch 🇺🇸 (244) • 20. Onclin 🇧🇪 (246) • 21. Mmoh 🇺🇸 (248) • 22. Boyer 🇺🇸 (249) • 23. Topo 🇩🇪 (250) • 24. Brancaccio 🇮🇹 (251) • 25. Squire 🇩🇪 (252) • 26. Rodriguez Taverna 🇦🇷 (255) • 27. Kozlov 🇺🇸 (256) • 28. Justo 🇦🇷 (257) • 29. Cassone 🇺🇸 (260) • 30. Butvilas 🇱🇹 (261) • 31. Gueymard Wayenburg 🇫🇷 (262) • 32. Gakhov 🏳️ (263) • 33. Galan 🇨🇴 (264) • 34. Bax 🇫🇷 (265) • 35. Djere 🇷🇸 (267) • 36. Martin 🇺🇸 (269) • 37. Agamenone 🇮🇹 (270) • 38. Damas 🇪🇸 (271) • 39. Jianu 🇷🇴 (272) • 40. Roncadelli 🇺🇾 (273) • 41. Krueger 🇺🇸 (278) • 42. Jubb 🇬🇧 (280) • 43. Kukushkin 🇰🇿 (282) • 44. Dellien 🇧🇴 (286) • 45. Michalski 🇵🇱 (287) • 46. Marcondes 🇧🇷 (289) • 47. Geerts 🇧🇪 (292) • 48. Sanchez Izquierdo 🇪🇸 (293) • 49. Bertrand 🇫🇷 (294) • 50. Rincon 🇪🇸 (296) • 51. Forejtek 🇨🇿 (297) • 52. Uchiyama 🇯🇵 (298) • 53. Zink 🇺🇸 (299) • 54. Zhukayev 🇰🇿 (300) • 55. Smith 🇺🇸 (302) • 56. Dedura 🇩🇪 (304) • 57. Henning 🇿🇦 (306) • 58. Marmousez 🇫🇷 (309) • 59. Martinez 🇪🇸 (314) • 60. Brunclik 🇨🇿 (318) • 61. Krumich 🇨🇿 (320) • 62. Kasnikowski 🇵🇱 (321) • 63. Martineau 🇫🇷 (323) • 64. Ghibaudo 🇫🇷 (325) • 65. Wu 🇹🇼 (326) • 66. Trotter 🇯🇵 (327) • 67. Stebe 🇩🇪 (331) • 68. Hassan 🇱🇧 (336) • 69. Guerrieri 🇮🇹 (338) • 70. Alvarez Varona 🇪🇸 (338) PR • 71. Cuenin 🇫🇷 (341) • 72. Tu 🇦🇺 (345) • 73. Blanch 🇺🇸 (346) • 74. Kwon 🇰🇷 (350) • 75. Blancaneaux 🇫🇷 (353) • 76. Hemery 🇫🇷 (354) • 77. Gengel 🇨🇿 (364) • 78. Matsuoka 🇯🇵 (366) • 79. Sanchez Jover 🇪🇸 (367) • 80. Montes-De La Torre 🇪🇸 (369) • 81. Milavsky 🇺🇸 (372) • 82. Villanueva 🇦🇷 (374) • 83. Paris 🇫🇷 (376) • 84. Roca Batalla 🇪🇸 (379) • 85. Dutra da Silva 🇧🇷 (382) • 86. Negritu 🇩🇪 (393) • 87. Casanova 🇦🇷 (401) • 88. Yevseyev 🇰🇿 (408) • 89. Perot 🇫🇷 (414) • 90. Faurel 🇫🇷 (417) • 91. Poullain 🇫🇷 (418) • 92. Chepelev 🏳️ (421) • 93. Sakamoto 🇧🇷 (424) • 94. Durasovic 🇳🇴 (428) • 95. Moriya 🇯🇵 (429) • 96. Albot 🇲🇩 (453) • 97. Nagel 🇫🇷 (462) • 98. Jasika 🇦🇺 (463) • 99. Nishikori 🇯🇵 (464) • 100. Alvarez Varona 🇪🇸 (467) • 101. Denolly 🇫🇷 (474) • 102. Fellin 🇮🇹 (493) • 103. Strombachs 🇱🇻 (499) • 104. Nijboer 🇳🇱 (500)
🇮🇹 Giocatori italiani evidenziati in verde
🇫🇷 QUALIFICAZIONI FEMMINILI
CLAY • CUT-OFF Q 221 • RANKING 27 APRILE
QUALIFYING DRAW
Erjavec 🇸🇮 (96) • Francesca Jones 🇬🇧 (102) • Badosa 🇪🇸 (103) • Kraus 🇦🇹 (104) • Juvan 🇸🇮 (105) • Lulu Sun 🇳🇿 (106) • A. Krueger 🇺🇸 (108) • Sasnovich 🏳️ (109) • Yuan 🇨🇳 (111) • Dodin 🇫🇷 (111) SR • Semenistaja 🇱🇻 (112) • Tararudee 🇹🇭 (113) • Vidmanova 🇨🇿 (114) • Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (115) • Pavlyuchenkova 🏳️ (116) • Chwalinska 🇵🇱 (118) • Sherif 🇪🇬 (119) • Salkova 🇨🇿 (120) • Korneeva 🏳️ (121) • Sramkova 🇸🇰 (122) • Lamens 🇳🇱 (123) • Masarova 🇨🇭 (124) • Stakusic 🇨🇦 (125) • Jeanjean 🇫🇷 (126) • Andreescu 🇨🇦 (127) • Trevisan 🇮🇹 (127) SR • Zidansek 🇸🇮 (128) • Charaeva 🏳️ (129) • Stephens 🇺🇸 (129) SR • Sakatsume 🇯🇵 (132) • Emerson Jones 🇦🇺 (133) • Kalieva 🇺🇸 (134) • Lin Zhu 🇨🇳 (135) • Hon 🇦🇺 (136) • Montgomery 🇺🇸 (136) SR • P. Kudermetova 🇺🇿 (137) • Inglis 🇦🇺 (138) • Dolehide 🇺🇸 (139) • Quevedo 🇪🇸 (140) • Garland 🇹🇼 (141) • Radivojevic 🇷🇸 (142) • Stefanini 🇮🇹 (143) • Minnen 🇧🇪 (144) • Rus 🇳🇱 (145) • Lazaro Garcia 🇪🇸 (146) • Podrez 🇺🇦 (147) • Preston 🇦🇺 (148) • Pigato 🇮🇹 (149) • Fruhvirtova 🇨🇿 (150) • Costoulas 🇧🇪 (151) • Day 🇺🇸 (152) • Brancaccio 🇮🇹 (153) • Timofeeva 🇺🇿 (154) • Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 (155) • Tomova 🇧🇬 (156) • Lepchenko 🇺🇸 (157) • Prozorova 🏳️ (158) • Koevermans 🇳🇱 (159) • Klimovicova 🇵🇱 (160) • Stoiana 🇺🇸 (161) • Papamichail 🇬🇷 (162) • Kawa 🇵🇱 (163) • Kostovic 🇷🇸 (164) • Iatcenko 🏳️ (165) • Bronzetti 🇮🇹 (166) • Romero Gormaz 🇪🇸 (167) • Carol Young Suh Lee 🇺🇸 (168) • Ortenzi 🇦🇷 (169) • Xiyu Wang 🇨🇳 (170) • Samson 🇨🇿 (171) • Dart 🇬🇧 (172) • Hanyu Guo 🇨🇳 (173) • Shymanovich 🏳️ (174) • Ye-Xin Ma 🇨🇳 (175) • Mandlik 🇺🇸 (176) • Barthel 🇩🇪 (177) • Monnet 🇫🇷 (178) • Gorgodze 🇬🇪 (179) • Osuigwe 🇺🇸 (180) • Maristany Zuleta De Reales 🇪🇸 (181) • Begu 🇷🇴 (182) • Bassols Ribera 🇪🇸 (183) • Hibino 🇯🇵 (184) • Gasanova 🏳️ (185) • Giovannini 🇦🇷 (187) • Francisca Jorge 🇵🇹 (188) • Vandromme 🇧🇪 (189) • Gjorcheska 🇲🇰 (190) • Brace 🇨🇦 (192) • Akugue 🇩🇪 (193) • Xiaodi You 🇨🇳 (194) • Ponchet 🇫🇷 (196) • Pliskova 🇨🇿 (197) • Carle 🇦🇷 (198) • Mladenovic 🇫🇷 (198) SR • Crawley 🇺🇸 (199) • Rame 🇫🇷 (200) • Hunter 🇦🇺 (201) • Cross 🇨🇦 (202) • Tan 🇫🇷 (203) • Gadecki 🇦🇺 (204) • Yeonwoo Ku 🇰🇷 (205) • Riera 🇦🇷 (206) • Friedsam 🇩🇪 (207) • Naef 🇨🇭 (209) • Ito 🇯🇵 (210) • Bulgaru 🇷🇴 (211) • Knutson 🇨🇿 (212) • Bandecchi 🇨🇭 (213) • Claire Liu 🇺🇸 (214) • Hontama 🇯🇵 (215) • Chirico 🇺🇸 (216) • Zhao 🇨🇦 (216) SR • Pigossi 🇧🇷 (217) • Hruncakova 🇸🇰 (218) • Ana Sofia Sánchez 🇲🇽 (219) • Havlickova 🇨🇿 (220) • Burillo 🇪🇸 (221) • Tubello 🇫🇷 (221) SR
ALTERNATES
1. Von Deichmann 🇱🇮 (222) • 2. Brady 🇺🇸 (222) SR • 3. Falei 🏳️ (223) • 4. Sebov 🇨🇦 (224) • 5. Siskova 🇨🇿 (225) • 6. Guerrero Alvarez 🇪🇸 (228) • 7. Pridankina 🏳️ (229) • 8. Xinyu Gao 🇨🇳 (230) • 9. Belgraver 🇫🇷 (231) • 10. Avdeeva 🏳️ (232) • 11. Yaneva 🇧🇬 (233) • 12. Akli 🇺🇸 (234) • 13. Matilde Jorge 🇵🇹 (235) • 14. Zavatska 🇺🇦 (237) • 15. Inoue 🇺🇸 (238) • 16. Thandi 🇮🇳 (238) SR • 17. Urhobo 🇺🇸 (239) • 18. Mrdeza 🇭🇷 (239) SR • 19. Shubladze 🏳️ (240) • 20. Mintegi Del Olmo 🇪🇸 (241) • 21. Palicova 🇨🇿 (242) • 22. Fangran Tian 🇨🇳 (243) • 23. Zolotareva 🏳️ (244) • 24. Janicijevic 🇫🇷 (245) • 25. Ferro 🇫🇷 (246) • 26. Martincova 🇨🇿 (247) • 27. Mingge Xu 🇬🇧 (248) • 28. Hercog 🇸🇮 (249) • 29. Bolsova 🇪🇸 (250) • 30. J. Pieri 🇮🇹 (251) • 31. Fita Boluda 🇪🇸 (252) • 32. Rinaldo Persson 🇸🇪 (253) • 33. Tikhonova 🏳️ (254) • 34. Mikulskyte 🇱🇹 (256) • 35. Valdmannova 🇨🇿 (257) • 36. Zvonareva 🏳️ (258) SR • 37. Paquet 🇫🇷 (259) • 38. Nahimana 🇧🇮 (260) • 39. Parrizas Diaz 🇪🇸 (261) • 40. Tyra Caterina Grant 🇮🇹 (262) • 41. Vedder 🇳🇱 (263) • 42. Ristic 🇷🇸 (265) • 43. Ruggeri 🇮🇹 (266) • 44. Swan 🇬🇧 (267) • 45. Brockmann 🇩🇪 (268) • 46. Aksu 🇹🇷 (269) • 47. Tkacheva 🏳️ (269) SR • 48. Spiteri 🇮🇹 (270) • 49. Wuerth 🇭🇷 (271) • 50. Werner 🇩🇪 (273) • 51. Rosatello 🇮🇹 (274) • 52. Carolina Alves 🇧🇷 (275) • 53. Lansere 🏳️ (276) • 54. Astakhova 🏳️ (278) • 55. Sohyun Park 🇰🇷 (279) • 56. Oktiabreva 🏳️ (281) • 57. Mei Yamaguchi 🇯🇵 (282) • 58. Bertea 🇷🇴 (286) • 59. Watson 🇬🇧 (287) • 60. Cabrera 🇦🇺 (288) • 61. Okamura 🇯🇵 (289) • 62. Wolff 🇺🇸 (294) • 63. Kinoshita 🇯🇵 (297) • 64. Jokic 🇷🇸 (298) • 65. Saigo 🇯🇵 (299) • 66. Karatancheva 🇧🇬 (301) • 67. Sobolieva 🇺🇦 (303) • 68. Ansari 🇺🇸 (306) • 69. Toth 🇭🇺 (308) • 70. Bosio 🇦🇷 (313) • 71. Rouvroy 🇫🇷 (315) • 72. Ibragimova 🏳️ (316) • 73. Vrancken Peeters 🇳🇱 (318) • 74. Leonard 🇫🇷 (320) • 75. Miyazaki 🇬🇧 (321) • 76. Kaji 🇯🇵 (322) • 77. Avanesyan 🇦🇲 (324) • 78. Monnot 🇫🇷 (325) • 79. Saito 🇯🇵 (326) • 80. Andreeva 🏳️ (327) • 81. Giavara 🇺🇸 (334) • 82. Lemaitre 🇫🇷 (337) • 83. Gabriela Lee 🇷🇴 (342) • 84. Martinez Cirez 🇪🇸 (352) • 85. Zaar 🇸🇪 (363) • 86. Pareja 🇺🇸 (364) • 87. Jakupovic 🇸🇮 (369) • 88. Victoria Hu 🇺🇸 (372) • 89. Bains 🇬🇧 (377) • 90. Sakellaridi 🇬🇷 (379) • 91. Shinikova 🇧🇬 (381) • 92. Sijia Wei 🇨🇳 (382) • 93. Mansouri 🇫🇷 (391) • 94. Diaz Adrover 🇪🇸 (392) • 95. Hanna Chang 🇺🇸 (402) • 96. Reasco Gonzalez 🇪🇨 (407) • 97. Alana Smith 🇺🇸 (409) • 98. Teixido Garcia 🇪🇸 (415) • 99. Hesse 🇫🇷 (416) • 100. Glushkova 🇧🇬 (421) • 101. Koike 🇯🇵 (431) • 102. Sieg 🇺🇸 (433) • 103. Boskovic 🇭🇷 (437) • 104. Martinez Vaquero 🇪🇸 (445) • 105. Fossa Huergo 🇦🇷 (448) • 106. Martynov 🇫🇷 (449) • 107. Berecoechea 🇫🇷 (477) • 108. Cortez Llorca 🇪🇸 (480) • 109. Appleton 🇬🇧 (481) • 110. Ipek Oz 🇹🇷 (488) • 111. Strakhova 🇺🇦 (489) • 112. McAdoo 🇺🇸 (500)
🇮🇹 Giocatrici italiane evidenziate in verde
TAG: Roland Garros, Roland Garros 2026
6 commenti
11+5=16 (non 14, come nel titolo)
Io ne conto 16, 11 al maschile e 5 al femminile. Al maschile la speranza è che Arnaldi entri direttamente nel MD, Cadenasso dovrebbe riuscire a entrare nelle quali, qualche chance ce la dovrebbe avere anche Napolitano. Da vedere la situazione infortunati dove al momento Gigante è fermo da 7 mesi, Passaro è fermo da due mesi, Nardi io credo proprio che a Monza abbia affrettato il rientro, vediamo se giocherà a Roma e Zeppieri era rientrato a Barcellona, ma poi ha ripreso a cancellarsi dai vari appuntamenti a cui era iscritto
Mérida è già in MD grazie al forfait di Alcaraz, quindi Cadenasso fuori di 8, Napolitano di 17 e Brancaccio di 23… L’anno scorso ci furono 15 ripescaggi nel tabellone delle quali più 2 in quello principale, direi che Arnaldi dovrebbe entrare nel MD senza dover fare le quali. Davvero un peccato che si congelino le classifiche durante i 1000 da due settimane, altrimenti Guerrieri e Grant potevano avere una chance di entrare nelle quali.
Magari a qualcuno sembro un bruto, ma mi auguro davvero che Ciná passi le quali… è ormai un anno che sta fermo là, numero 200 del mondo, sarebbe ora che faccia il primo salto di qualità
Ce la farà Cinà e chi lo sa…
Cadenasso rientrerà sicuramente.
Discrete chances anche per Napolitano.
Fra le donne Pieri troppo lontana.