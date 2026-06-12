La situazione aggiornata ATP, Copertina, Entry List

ATP 500 Halle e Queen’s: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

12/06/2026 07:42 5 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren

🎾 ATP 500

ENTRY LIST 2026

15-21 GIUGNO 2026 • HALLE – ERBA • QUEEN’S – ERBA

🇩🇪 ATP 500 HALLE – 15-21 GIUGNO, ERBA

MAIN DRAW

Zverev 🇩🇪 (3) • Auger-Aliassime 🇨🇦 (5) • Shelton 🇺🇸 (6) • Medvedev 🏳️ (7) • Fritz 🇺🇸 (8) • Bublik 🇰🇿 (10) • Cobolli 🇮🇹 (12) • Rublev 🏳️ (13) • Khachanov 🏳️ (15) • Fils 🇫🇷 (19) • Tien 🇺🇸 (20) • Tiafoe 🇺🇸 (21) • Etcheverry 🇦🇷 (25) • Fonseca 🇧🇷 (30) • Griekspoor 🇳🇱 (31) • Bergs 🇧🇪 (38) • Machac 🇨🇿 (40)Michelsen 🇺🇸 (41) • Korda 🇺🇸 (46) • Kecmanovic 🇷🇸 (47) • Hurkacz 🇵🇱 PR (47) • Quinn 🇺🇸 (49) • Borges 🇵🇹 (50) • Atmane 🇫🇷 (51) INMarozsan 🇭🇺 (52) INHanfmann 🇩🇪 (55) IN

ALTERNATES MAIN DRAW

1. Atmane 🇫🇷 (51) IN • 2. Marozsan 🇭🇺 (52) IN • 3. Van de Zandschulp 🇳🇱 (53) • 4. J.M. Cerundolo 🇦🇷 (54) • 5. Hanfmann 🇩🇪 (55) IN • 6. Medjedovic 🇷🇸 (56) • 7. Buse 🇵🇪 (57) • 8. Tirante 🇦🇷 (58) • 9. Fucsovics 🇭🇺 (59) • 10. Brooksby 🇺🇸 (60)

QUALIFICAZIONI

Hanfmann 🇩🇪 (53)Marozsan 🇭🇺 (54)Van de Zandschulp 🇳🇱 (55)Altmaier 🇩🇪 (57)Medjedovic 🇷🇸 (58)Tirante 🇦🇷 (60) • Collignon 🇧🇪 (62) • Kopriva 🇨🇿 (66) • Landaluce 🇪🇸 (69) • Sonego 🇮🇹 (70)Bellucci 🇮🇹 (73) • Tsitsipas 🇬🇷 (79) • Struff 🇩🇪 (80) • Shimabukuro 🇯🇵 (103) INBasilashvili 🇬🇪 (111) INDamm 🇺🇸 (116) INBautista Agut 🇪🇸 (117) INRiedi 🇨🇭 (120) INBolt 🇦🇺 (152) IN

ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1. Trungelliti 🇦🇷 (81) • 2. Svajda 🇺🇸 (85) • 3. Kypson 🇺🇸 (93) • 4. Hijikata 🇦🇺 (98) • 5. Shimabukuro 🇯🇵 (103) IN • 6. Arnaldi 🇮🇹 (104) • 7. Berrettini 🇮🇹 (105) • 8. Basilashvili 🇬🇪 (111) IN • 9. Garin 🇨🇱 (114) • 10. Damm 🇺🇸 (116) IN • 11. Bautista Agut 🇪🇸 (117) IN • 12. Riedi 🇨🇭 (120) IN • 13. Safiullin 🏳️ (141) • 14. Bolt 🇦🇺 (152) IN

🇬🇧 ATP 500 QUEEN’S – 15-21 GIUGNO, ERBA

MAIN DRAW

De Minaur 🇦🇺 (9) • Musetti 🇮🇹 (11) • Lehecka 🇨🇿 (14) • Darderi 🇮🇹 (16)Vacherot 🇲🇨 (18) • Norrie 🇬🇧 (22) • Davidovich Fokina 🇪🇸 (23) • Rinderknech 🇫🇷 (24) • Paul 🇺🇸 (26) • F. Cerundolo 🇦🇷 (27) • Mensik 🇨🇿 (28) • Jodar 🇪🇸 (29) • Moutet 🇫🇷 (32) • Nakashima 🇺🇸 (33) • Humbert 🇫🇷 (34) • Tabilo 🇨🇱 (35) • Blockx 🇧🇪 (36) • Shapovalov 🇨🇦 (37) • Munar 🇪🇸 (39) • Rune 🇩🇰 (43) • Mannarino 🇫🇷 (44) • Cilic 🇭🇷 (45) • Draper 🇬🇧 (74)Diallo 🇨🇦 (48) INVan de Zandschulp 🇳🇱 (53) INMedjedovic 🇷🇸 (56) INBuse 🇵🇪 (57) INFucsovics 🇭🇺 (59) IN

ALTERNATES MAIN DRAW

1. Diallo 🇨🇦 (48) IN • 2. Atmane 🇫🇷 (51) • 3. Van de Zandschulp 🇳🇱 (53) IN • 4. J.M. Cerundolo 🇦🇷 (54) • 5. Hanfmann 🇩🇪 (55) • 6. Medjedovic 🇷🇸 (56) IN • 7. Buse 🇵🇪 (57) IN • 8. Tirante 🇦🇷 (58) • 9. Fucsovics 🇭🇺 (59) IN • 10. Brooksby 🇺🇸 (60)

QUALIFICAZIONI

Buse 🇵🇪 (31)Diallo 🇨🇦 (49)Atmane 🇫🇷 (52)J.M. Cerundolo 🇦🇷 (56) • Popyrin 🇦🇺 (61) • Brooksby 🇺🇸 (63) • Kovacevic 🇺🇸 (67) • Prizmic 🇭🇷 (72) • Opelka 🇺🇸 (76) • Majchrzak 🇵🇱 (78) • Duckworth 🇦🇺 (82) • Mpetshi Perricard 🇫🇷 (83) • Giron 🇺🇸 (84) • Svajda 🇺🇸 (85) INMerida 🇪🇸 (86) INWalton 🇦🇺 (97) INHijikata 🇦🇺 (98) IN

ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1. Svajda 🇺🇸 (85) IN • 2. Merida 🇪🇸 (86) IN • 3. Kypson 🇺🇸 (93) • 4. Walton 🇦🇺 (97) IN • 5. Hijikata 🇦🇺 (98) IN • 6. Shimabukuro 🇯🇵 (103) • 7. Arnaldi 🇮🇹 (104) • 8. Berrettini 🇮🇹 (105) • 9. Basilashvili 🇬🇪 (111) • 10. Wawrinka 🇨🇭 (113)

TAG:

5 commenti

Aldo (Guest) 12-06-2026 10:14

Ma Berrettini non gioca sull’erba prima di W?
Niente WC al Queens, torneo che ha vinto due volte ?

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italo (Guest) 12-06-2026 09:51

Scritto da Tony
Per favore cambiate colore per i giocatori ITALIANI, cosi si f fatica a capire.
Grazie per lo splendido lavoro che fate

quoto

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MATCHBALL 12-06-2026 09:09

Zero italiani al QUEEN’S.Per me molto più bello di Halle.Cobolli poteva essere tds2. Arnaldi poteva farlo pure.Peccato.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tony (Guest) 12-06-2026 08:47

Per favore cambiate colore per i giocatori ITALIANI, cosi si f fatica a capire.
Grazie per lo splendido lavoro che fate

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 12-06-2026 08:47

Arnaldi ha scelto di non fare le quali di uno dei due ATP500? Prima di Wimbledon rischia di non fare nessuna partita sull’erba, all’ATP250 di Eastbourne è fuori dalle quali di 5 posti… Vincendo qualche partita la prossima settimana poteva assicurarsi la testa di serie a Church Road ma così è abbastanza improbabile

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!