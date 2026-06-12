ATP 500 Halle e Queen’s: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
🎾 ATP 500
ENTRY LIST 2026
15-21 GIUGNO 2026 • HALLE – ERBA • QUEEN’S – ERBA
🇩🇪 ATP 500 HALLE – 15-21 GIUGNO, ERBA
MAIN DRAW
Zverev 🇩🇪 (3) • Auger-Aliassime 🇨🇦 (5) • Shelton 🇺🇸 (6) • Medvedev 🏳️ (7) • Fritz 🇺🇸 (8) • Bublik 🇰🇿 (10) • Cobolli 🇮🇹 (12) • Rublev 🏳️ (13) • Khachanov 🏳️ (15) • Fils 🇫🇷 (19) • Tien 🇺🇸 (20) • Tiafoe 🇺🇸 (21) • Etcheverry 🇦🇷 (25) • Fonseca 🇧🇷 (30) • Griekspoor 🇳🇱 (31) • Bergs 🇧🇪 (38) • Machac 🇨🇿 (40) • Michelsen 🇺🇸 (41) • Korda 🇺🇸 (46) • Kecmanovic 🇷🇸 (47) • Hurkacz 🇵🇱 PR (47) • Quinn 🇺🇸 (49) • Borges 🇵🇹 (50) • Atmane 🇫🇷 (51) IN • Marozsan 🇭🇺 (52) IN • Hanfmann 🇩🇪 (55) IN
ALTERNATES MAIN DRAW
1. Atmane 🇫🇷 (51) IN • 2. Marozsan 🇭🇺 (52) IN • 3. Van de Zandschulp 🇳🇱 (53) • 4. J.M. Cerundolo 🇦🇷 (54) • 5. Hanfmann 🇩🇪 (55) IN • 6. Medjedovic 🇷🇸 (56) • 7. Buse 🇵🇪 (57) • 8. Tirante 🇦🇷 (58) • 9. Fucsovics 🇭🇺 (59) • 10. Brooksby 🇺🇸 (60)
QUALIFICAZIONI
Hanfmann 🇩🇪 (53) • Marozsan 🇭🇺 (54) • Van de Zandschulp 🇳🇱 (55) • Altmaier 🇩🇪 (57) • Medjedovic 🇷🇸 (58) • Tirante 🇦🇷 (60) • Collignon 🇧🇪 (62) • Kopriva 🇨🇿 (66) • Landaluce 🇪🇸 (69) • Sonego 🇮🇹 (70) • Bellucci 🇮🇹 (73) • Tsitsipas 🇬🇷 (79) • Struff 🇩🇪 (80) • Shimabukuro 🇯🇵 (103) IN • Basilashvili 🇬🇪 (111) IN • Damm 🇺🇸 (116) IN • Bautista Agut 🇪🇸 (117) IN • Riedi 🇨🇭 (120) IN • Bolt 🇦🇺 (152) IN
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
1. Trungelliti 🇦🇷 (81) • 2. Svajda 🇺🇸 (85) • 3. Kypson 🇺🇸 (93) • 4. Hijikata 🇦🇺 (98) • 5. Shimabukuro 🇯🇵 (103) IN • 6. Arnaldi 🇮🇹 (104) • 7. Berrettini 🇮🇹 (105) • 8. Basilashvili 🇬🇪 (111) IN • 9. Garin 🇨🇱 (114) • 10. Damm 🇺🇸 (116) IN • 11. Bautista Agut 🇪🇸 (117) IN • 12. Riedi 🇨🇭 (120) IN • 13. Safiullin 🏳️ (141) • 14. Bolt 🇦🇺 (152) IN
🇬🇧 ATP 500 QUEEN’S – 15-21 GIUGNO, ERBA
MAIN DRAW
De Minaur 🇦🇺 (9) • Musetti 🇮🇹 (11) • Lehecka 🇨🇿 (14) • Darderi 🇮🇹 (16) • Vacherot 🇲🇨 (18) • Norrie 🇬🇧 (22) • Davidovich Fokina 🇪🇸 (23) • Rinderknech 🇫🇷 (24) • Paul 🇺🇸 (26) • F. Cerundolo 🇦🇷 (27) • Mensik 🇨🇿 (28) • Jodar 🇪🇸 (29) • Moutet 🇫🇷 (32) • Nakashima 🇺🇸 (33) • Humbert 🇫🇷 (34) • Tabilo 🇨🇱 (35) • Blockx 🇧🇪 (36) • Shapovalov 🇨🇦 (37) • Munar 🇪🇸 (39) • Rune 🇩🇰 (43) • Mannarino 🇫🇷 (44) • Cilic 🇭🇷 (45) • Draper 🇬🇧 (74) • Diallo 🇨🇦 (48) IN • Van de Zandschulp 🇳🇱 (53) IN • Medjedovic 🇷🇸 (56) IN • Buse 🇵🇪 (57) IN • Fucsovics 🇭🇺 (59) IN
ALTERNATES MAIN DRAW
1. Diallo 🇨🇦 (48) IN • 2. Atmane 🇫🇷 (51) • 3. Van de Zandschulp 🇳🇱 (53) IN • 4. J.M. Cerundolo 🇦🇷 (54) • 5. Hanfmann 🇩🇪 (55) • 6. Medjedovic 🇷🇸 (56) IN • 7. Buse 🇵🇪 (57) IN • 8. Tirante 🇦🇷 (58) • 9. Fucsovics 🇭🇺 (59) IN • 10. Brooksby 🇺🇸 (60)
QUALIFICAZIONI
Buse 🇵🇪 (31) • Diallo 🇨🇦 (49) • Atmane 🇫🇷 (52) • J.M. Cerundolo 🇦🇷 (56) • Popyrin 🇦🇺 (61) • Brooksby 🇺🇸 (63) • Kovacevic 🇺🇸 (67) • Prizmic 🇭🇷 (72) • Opelka 🇺🇸 (76) • Majchrzak 🇵🇱 (78) • Duckworth 🇦🇺 (82) • Mpetshi Perricard 🇫🇷 (83) • Giron 🇺🇸 (84) • Svajda 🇺🇸 (85) IN • Merida 🇪🇸 (86) IN • Walton 🇦🇺 (97) IN • Hijikata 🇦🇺 (98) IN
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
1. Svajda 🇺🇸 (85) IN • 2. Merida 🇪🇸 (86) IN • 3. Kypson 🇺🇸 (93) • 4. Walton 🇦🇺 (97) IN • 5. Hijikata 🇦🇺 (98) IN • 6. Shimabukuro 🇯🇵 (103) • 7. Arnaldi 🇮🇹 (104) • 8. Berrettini 🇮🇹 (105) • 9. Basilashvili 🇬🇪 (111) • 10. Wawrinka 🇨🇭 (113)
TAG: Circuito ATP
5 commenti
Ma Berrettini non gioca sull’erba prima di W?
Niente WC al Queens, torneo che ha vinto due volte ?
quoto
Zero italiani al QUEEN’S.Per me molto più bello di Halle.Cobolli poteva essere tds2. Arnaldi poteva farlo pure.Peccato.
Per favore cambiate colore per i giocatori ITALIANI, cosi si f fatica a capire.
Grazie per lo splendido lavoro che fate
Arnaldi ha scelto di non fare le quali di uno dei due ATP500? Prima di Wimbledon rischia di non fare nessuna partita sull’erba, all’ATP250 di Eastbourne è fuori dalle quali di 5 posti… Vincendo qualche partita la prossima settimana poteva assicurarsi la testa di serie a Church Road ma così è abbastanza improbabile