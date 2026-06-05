Agassi critico con Sinner: “Non esiste alcuna giustificazione per andare completamente in riserva dopo appena un’ora e 45 minuti di partita” (Video)
La sorprendente l’edizione 2026 di Roland Garros si avvia al rush finale, con l’attesa di conoscere chi tra Cobolli e Arnaldi andrà a giocarsi la Coppa dei Moschettieri domenica pomeriggio, ma a Parigi continua a tenere banco il crollo fisico e sconfitta a un solo game dalla vittoria di Jannik Sinner. C’ha pensato Andre Agassi a rispolverare questo tema nel corso di un suo intervento nello studio di TNT Sport allestito all’interno del Bois de Boulogne. Per il Kid di Las Vegas, Sinner è il più forte tennista del mondo e tutti lo aspettavano in finale a prendersi un titolo che pareva quasi “scontato”, vista la sua forma incredibile e serie di vittorie nei Masters 1000 su terra (e non solo). Invece quel repentino crollo fisico e la impossibilità di portare a casa la vittoria contro Cerundolo nonostante un vantaggio di due set e 5-1 nel terzo parziale è stato un “caso” unico e che continua a far discutere. Agassi ha criticato la gestione di Jannik, con queste parole.
“C’è una differenza tra essere in forma ed essere preparati. E devo evidenziare una lacuna in quel tipo di preparazione, perché è un aspetto su cui si può intervenire. Non è certo che quel ragazzo non lavori duramente” afferma Agassi.. “Non è che non sia allenato. Era a un solo game dalla vittoria e il tabellone si era spalancato davanti a lui. Credo che tutti ci aspettassimo di vederlo qui, magari senza aver perso neppure un set”.
“Oggi sono estremamente scientifici nella preparazione, nel recupero e in tutto ciò che riguarda la performance”, ha proseguito Agassi. “Sono sicuro che abbia uno staff composto da medici e specialisti, ma continuare a fare sempre la stessa cosa aspettandosi un risultato diverso? Ecco, su questo mi permetto di essere scettico”.
“There’s no excuse for him to run into a wall at 1 hour 45”
Andre Agassi speaks on Jannik Sinner’s exit in the second round at Roland-Garros 2026 🗣 pic.twitter.com/rkzDg5tOqI
— TNT Sports (@tntsports) June 4, 2026
“Deve capire cosa cambiare. Forse ha bisogno di inserire una nuova figura nel suo team. Potrebbe trattarsi di un problema legato all’idratazione” continua Andre. “Bisogna forzare l’assunzione di liquidi. È meglio averne a sufficienza quando non servono, piuttosto che averne bisogno e non averli.
Mi interrogherei sulla sua gestione dell’idratazione e sul fatto che venga effettuata correttamente”.
“Lo farei eccome. Non conosco nulla della sua preparazione specifica. So che è in grado di giocare per cinque ore e mezza: lo ha già dimostrato. So che in questo momento è il miglior giocatore del pianeta. Ma so anche che non esiste alcuna giustificazione per andare completamente in riserva dopo appena un’ora e 45 minuti di partita” conclude il campione a Roland Garros 1999.
Parole secche, forse un filo ingenerose visto che Sinner ha subito un malore già dalla mattina dell’incontro con Cerundolo, ma che sicuramente attireranno attenzione, critiche e ulteriori riflessioni. Il n.1 del mondo dopo la terribile sconfitta dovuta al crollo atletico ha rivelato di aver sofferto un malessere che è deflagrato sul campo proprio ad un passo dal successo. Bastavano altri 5 minuti (forse meno…) di tenuta, un solo turno di servizio ben gestito, per portare a casa la vittoria e con un giorno di riposo probabilmente recuperare e continuare la sua corsa nel torneo. Un evento sfortunato ma che, come affermato dallo stesso Jannik, necessita un approfondimento in merito alle condizioni del suo corpo: un fisico non fragile ma che va in sofferenza quando deve abbinare allo sforzo della prestazione la gestione di un caldo importante. Sfortuna, ma forse non solo.
Marco Mazzoni
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Fare bodyshaming è proprio da poveracci. Pensa alla tua di situazione che commentare se uno è pelato o porta il parrucchino non c’entra una mazza con tutto il discorso.
@ Giampi (#4633373)
Beh capita a tutti i tennisti di avere giornate storte più volte a Nadal, Federer, Djokovic e in quelle circostanze hanno perso, Sinner invece a parte Cerundolo nonostante le problematiche le ha tutte portare a casa, quindi mi spieghi dove sta il problema?
Come dargli torto…è assurdo quanto accaduto.
Per non dire inspiegabile a cose normali.
Agassi quelli che giocava col parrucchino manipolato dal padre con l’odio verso il tennis? Certo ha vinto tanto ma a 25 anni non credo 5 master mille di fila. Trova inconcepibile che una persona possa avere una giornata di malessere e nonostante ciò arrivare ad un game da una vittoria facile e nonostante l’abbandono dell’energia continuare a lottare con onore senza un fiato di lamento? Onestamente il pomodoro pelato in natura portava risparmiarsi questa considerazione oppure è solo l’invidia che lo porta a tale ragionamento?
Mica è andato in riserva (la cosa sarebbe stata si ‘grave’ e inaspettata) ma ha avuto un malessere
che può essere dovuto a 1000 motivazioni. Un malessere può capitare anche mentre ci si allena al 50% o si dorme sul divano
Agassi non ha tutti i torti la colpa non è di Sinner ma del suo staff.Quando c’erano Panichi e Badio Sinner era un drago,giocava senza la paura problemi fisici,da quando ha ripreso Ferrara ovvero da dopo Wimbledon non c’è stato torneo dove non ha manifestato malesseri o altri problemi legati alla condizione atletica:Cincinnati,Us Open,Pechino Shanghai,Vienna,Parigi,Australia Open,Doha,Montecarlo,Roma ed ora Roland Garros,il problema c’è e gli è talmente entrato in testa che quando gli succede va subito in panico e in quel momento si distacca dalla partita,di solito riprende il controllo ma questa volta con Cerundolo si è spento totalmente,il numero 1 non può e non deve mai perdere avanti 5-1 al terzo un giocatore che gioca anche nei challenger,è evidente che la situazione gli stia sfuggendo di mano
Ma che c‘entra?! A parte che anche quando era giovane quella era una parrucca(ne parla nella sua biografia), intendevo solo dire che non è una colpa essere calvi così come non lo è la condizione di Jannik.
Il nostro meraviglioso mare e il sole dell’arcipelago, insieme con le coccole della fidanzata ce lo ridaranno piu’ forte e sano di prima 🙂
Spero faccia una visita anche al museo Garibaldi, chi piu’ dell’Eroe dei due mondi potrebbe ispirare e infondere ancora piu’ grinta e sprezzo del pericolo ..:):)
ma siete seri?
chi se ne frega dei 1000, doveva vincere parigi anche a costo di perdere montecarlo e madrid. contano gli slam non i mille, sinner ha fallito l’appuntamento più importante della sua stagione purtroppo. dobbiamo essere onesti, e’ un po’ come se l’inter quest’anno perdeva lo scudetto ma vinceva la coppa italia. il bilancio sarebbe stato negativo.
A memoria erano tre anni che non arrivava almeno ai quarti, e l’anno scorso sempre in finale… faccio fatica a comprendere il vostro pessimismo cosmico leopardiano
vabbè, che c’entrano i capelli di Agassi? Che poi lui, quando sembrava Ozzy Osbourne, ha sempre corteggiato la Graf malgrado stesse con la Brook Shields, la più bella del reame… poi come ha perso i capelli Steffy si è innamorata, e forse oggi sono una delle coppie più belle e longeve
@ Peter Parker (#4633367)
Certo che si è sbigottiti ma formulare ipotesi a che serve se non a noi per passare il tempo? Ripeto io spero che riescano a risolvere il problema.
spero vivamente riescano a trovare la causa e la spiegazione di quello che e’ successo – forse la conoscono gia’, se la notte aveva dormito male e si era svegliato gia’ con qualche problema.
nel caso contrario, il non conoscere la causa lo farebbe giocare ogni volta con una potenziale spada di Damocle.
aggiungerei un paio di appunti:
1) la gestione di queste difficolta’ fisiche durante il match: nel caso specifico, non capisco ancora perche’ abbia aspettato cosi’ tanto per chiamare il MTO e abbia dovuto farsi spiegare la regola dall’arbitro; non sarebbe cambiato niente probabilmente, ma almeno conoscere quali sono le possibilita’ offerte dal regolamento e avvalersene dovrebbe far parte del suo bagaglio. probabilmente imparera’ meglio a gestire queste situazioni in futuro.
2) la gestione dei match in generale: una delle caratteristiche del suo gioco e’ di non mollare su ogni punto, e infatti in passato ha recuperato parecchi game anche da 0-40; pero’ forse, avanti gia’ di un break e di uno/due set certi game/punti potrebbe semplicemente lasciarli andare; voglio dire, se vai sotto 30-0 sul servizio dell’avversario, meglio lasciar andare con due risposte dentro/fuori invece di insistere anche con scambi da 20 colpi per poi magari non riuscire a strappare il servizio. Non so, mi pare che ogni tanto Djokovic facesse cosi’, o almeno desse l’impressione di farlo e qualche volta potrebbe servire per ridurre la pressione mentale e lo sforzo fisico.
André non è specializzato in medicina sportiva ma è stato seguito da un certo Gil Reyes, preparatore atletico proveniente dal basket che lo ha preso in consegna a 29 anni e al n. 140 del mondo. Sotto questa gestione, seguita un anno più tardi da quella tecnica di Cahill, Agassi ritrovò il numero uno e fu competitivo fino a 36 anni. Nel suo libro Open si legge che l’idratazione forzata era uno dei punti fermi della sua routine. Non è diventato un medico ma du certo qualche nozione l’ha assorbita (proprio come l’acqua).
veramente Jannik ha sempre detto di preferire di giocare il mattino o il primo pomeriggio… sinceramente non sono preoccupato, ormai ci ho fatto l’abitudine che 2-3 volte l’anno vada in crisi, l’importante è che quando sta bene vince sempre
Eh si
Dopo un’uscita del genere, Sinner lo prende, si si
Ahahahahahah! Questa della Bruzzone non è male
Non vedo errori. Sono troppi gli Slam in cui ha problemi
Jannik è entrato in campo non al meglio con Medvedev a Miami, con Cerundolo a Roma, con Medvedev a Wimbledon, con Rune agli Oa, con Spizzirri di nuovo agli AO. In tutti i casi la crisi è avvenuta entro le due-tre ore. Non sappiamo se c’è una causa comune né se ci sia proprio una causa verificabile come capita a moltissime persone che presentano dei problemi ricorrenti, senza che si trovi alcunché. Oltretutto stiamo parlando, nel caso di Sinner di due-tre eventi l’anno. Magari è una sua vulnerabilità imprevedibile che accadrà di nuovo un paio di volte l’anno.
ma com’è possibile che ci siano due utenti con lo stesso nome?
(io prima di registrarmi usavo esattamente questo, come guest)
Tutte domande che lui è il suo staff si staranno facendo senza bisogno che gliele suggerisca Agassi… poi non è certo la prima volta che si vede crollare un atleta improvvisamente senza apparente spiegazione, magari a Jannik succede un po’ troppo spesso ultimamente (a Melbourne con Spizziri, poi salvato dalla chiusura del tetto, a Cincinnati con Alcaraz)… Jannik nega, ma l’unica costante è il caldo afoso, poi sicuramente incideranno anche altri fattori e lì ci si può sbizzarrire con tutto (troppe partite giocate senza soste, errata reidratazione o reintegrazione alimentare… ma anche un accidentale malore da stress o da pressione)
siamo tutti a parlare senza nessun fondamento, e molti me compreso senza base medico/scientifica, il mio pensiero è che sia una concausa, un pò la stanchezza, un pò il caldo, e molto mentale, è ipocondriaco jannik, si è sentito debole, forse un’abbassamento di pressione e poi l’ansia ha fatto il resto, come un cane che si morde la coda. A me resta una domanda, ma perchè devono continuare a programmare partite in questi orari quando ci sono condizioni di caldo estremo? non si può giocare la mattina alle 9 ed evitare le ore di picco di caldo ? il meteo è cambiato e il tennis è cambiato, è ora di adeguarsi
H
D’ accordo con te che non bisogna avere la presunzione di sostituirsi
allo staff di Jannik,penso anche lautamente pagato,ma devi ammettere che un problemino esiste, perché tu sei avanti 6-3/6-2/5-1 e poi nei restanti 3 set fai solo 2 game.
Permetti che io ,suo tifoso come tanti milioni di suoi fans, penso,rimaniamo un po’
straniti e delusi di fronte ad una situazione del genere.
Sinner è un personaggio pubblico e ci sta che sia oggetto di discussioni e che addetti ai lavori esprimano le loro supposizioni.
Perchè di questo si tratta.
La verità su ciò che è, se esiste e di sa, è solo in possesso di Sinner.
Che ci sia qualcosa di anomalo, in questo ragazzo è evidente.
Cosa sia lo saprà lui, il suo team.
Quando, se e come risolverlo lo dirà il tempo.
Cincinnati e Shanghaj non sono andati benissimo.
A US Open e AO non era particolarmente brillante.
Nella sua carriera non aveva mai giocato tutti e tre i 1000 sul rosso.
Non so. Anche solo a livello preventivo, forse era meglio lasciar andare qualcosa prima.
@ guido (#4633288)
Un conto è la tenuta alla distanza, sui cinque set, di Sinner, che in effetti è un aspetto su cui devono lavorare, anche se la casistica (6-11) è ancora troppo ridotta per trarne considerazioni di carattere generale. Certo, motivi di preoccupazione ce ne possono essere – è al 35,3%, meno della metà della sua media generale che è 80,8%. Che diventa 82%, al netto dei match finiti al quinto set – ma, su numeri così bassi, il dato può ancora risentire di fattori contingenti. Altro conto è quanto gli succede a volte, ma non così raramente, con questi crolli fisici del tutto indipendenti dlala durata e dalla durezza del match. Che spesso lui associa al fatto che la notte prima non ha dormito, la mattina non si sentiva bene, etc.. Qui mi pare che siamo oltre la fisiologica maggiore o minore tenuta alla distanza, che è una caratteristica che può naturalmente variare da giocatore a giocatore, in funzione delle doti fisiche e/o della dispendiosità del tipo di gioco.
Bravo, grazie
A me, invece sembra che sia la prima volta che gli capita a sotto le 2 ore di gioco.
Caro Andre, allora potrei dirti :” non c’è nussuna giustificazione per la tua perdita di capelli a 20 anni“!
È una questione di natura(anche se ci sono più opinioni su questo tema che su politica e religione;)), di genetica, chiamala come vuoi. Jannik ha sin da ragazzino sempre avuto problemi in queste condizioni, e non credo la fatica fisica/preparazione c‘entri qualcosa
Il nostro Sinner ricorda che ogni sconfitta può (anzi deve!) diventare l’occasione per imparare qualcosa…
…ecco che io credo (e spero!) che questo Roland Garros (come quello – 2023 – in cui perse, sempre al 2T, da Altmeier) rappresenti una severa LEZIONE da valorizzare per il resto della sua carriera 😉
Forza J A N N I K !!!!
@ piper (#4633334)
Non so a me questi interventi dall’ esterno non convincono, comunque importante è che Jannik risolva la situazione.
Agassi nei cattivi
@ Inox (#4633324)
Il punto è che tra noi in privato, perché di certo ne Jannik ne nessun altro del suo staff si metterà a leggere i commenti di LT, si possono fare le illazioni che si vogliono ma Agassi non ha detto assolutamente, pur con una certa critica rivolta a Jannik e/o al suo staff (secondo me costruttiva), ciò che stiamo affermando noi.
@ Peter Parker (#4633223)
Azz Peter, ti ho messo il pollice a tutti 3 i tuoi commenti che mi trovano pienamente d’accordo come mi fossero venuti a me.
Il cammino è stato tracciato da decenni dai 3 Big:
4 Slam
1000 (IndianW Miami Roma Shanghai)
Finals
Tutto il resto è contorno da lasciare al popolino
MAh, secondo me Agassi ha solo detto che è un problema che è capitato più volte e che è ora di affrontarlo in modo più “di petto”. Non ha detto niente di incredibile, è un punto di vista che ci può stare, certo non detto dall’ultimo arrivato. Poi magari avrà torto, ma è solo il suo punto di vista da commentatore: sono temi che gli chiedono di affrontare e lui dà il suo parere. Mi fanno cadere le palle molto di più quelli che stanno sempre con le chiappe strette e non dicono mai cosa pensano per paura di inimicarsi qualcuno. Oppure gli esagitati tipo Kyrgios che parlano davvero a caso.
Comunque nessun rimpianto. Sei 1000 vinti di fila, career golden masters a 24 anni, record che dureranno decenni, neanche Alcaraz glielo toglie. Per Parigi c’è tempo. Poi se non dovesse vincerlo, pazienza. Per il resto dissi già l’anno scorso che sarebbe stato meglio vincere Parigi che Londra, che era palese da anni avrebbe vinto.
Dottor Andre Agassi, specializzato in Medicina sportiva.
Incredibile leggere quanti “scienziati” e tuttologi su questo forum, peccato non possiate parlare direttamente con Jannik sareste di enorme aiuto, davvero peccato..
Sarà la quinta volta che gli succede una cosa simile, non è un caso.
Può anche essere semplicemente che Jannik nonostante sia totalmente distrutto fisicamente riesca mentalmente a resistere oltre il suo fisico e ogni tanto vada oltre, chissà?..magari un altro dopo Madrid diceva “se vedemo…”
L utente Antonio probabilmente segue il tennis da ieri….ma nonostante ciò parla….a vanvera
Concordo in toto con Andrè…e non riesco tutt’ora a capacitarmi di come un team con tutto il supporto del mondo, non sia ancora riuscito ad intervenire su questa unica lacuna (fisica) di un campione paragonabile ad una Formula 1.
A tutti é capitato di avere un problema fisico improvviso e di non avere una spiegazione plausibile per giustificare la causa…a Jannik è capitato questa volta… probabilmente ad Agassi non è mai capitato…
Difatti la cosa strana è che un tennista che ha vinto 5 mille in due mesi, probabilmente è arrivato a Parigi in riserva.
Forse ha sottovalutato l’impegno e pensava di chiudere il match con cerundolo e non ha fatto delle scelte che avrebbero impedito il crollo.
Sicuramente lo scorso anno si era presentato a Parigi più fresco ed è arrivato in fondo in grande condizione.
Per il primo anno ha potuto fare tutta la stagione sul rosso ed ha sperimentato sul suo corpo una fatica che non aveva mai sperimentato.
Da dopo Wimbledon si susseguono eventi dove jannik è meno brillante del solito.
In particolare è successo negli ultimi tre slam.
È come se ci fosse un certo fatalismo nel gestire queste situazioni.
Vengono accettate come inevitabili. Non so, io lavorerei un po’ sulla programmazione e preparazione nel corso dell’anno.
Essendo partito male in Australia, probabilmente ha pompato troppo sui 1000 successivi.
Chiaramente Agassi parla senza sapere tutto, come noi. Però qualche aspetto da registrare mi pare ci sia.
@ merlino (#4633305)
Scrivere quello che hai scritto non ha senso, giochi di parole, speculazione sterile, loop autocelebrativo
Esatto
perche la gente parla senza sapere….come dice agassi durante l’intervista?
@ Pier no guest (#4633278)
Suggerisce una cura senza sapere nulla e soprattutto non è un medico. Un parere da bar come i nostri ma detto da uno famoso.
Direi che, in questo caso, tu sia assolutamente fuori argomento… Con cerundolo è finita dopo circa 2 ore, purtroppo
Il Dott. Agassi…..
buon giro alla Laver cup.
Io ho una mia teoria che spiega perfettamente il crollo improvviso e la critica esagerata di Agassi.
Ma me la tengo per me, potrebbe sollevare un inutile vespaio
Chiaramente il problema non è stato fisico o quantomeno non principalmente. Le difficoltà psicologiche (crisi di panico, ecc) hanno uno stigma che tende a minimizzarle rispetto ad un problema fisico ma garantisco che non è così. Lasciamo Sinner lavorare su se stesso e a star bene come uomo, in primis, e come tennista
Io penso invece che Agassi abbia evidenziato la strana tipologia di questi crolli e si stupisca che lo staff non sappia risolvere la situazione. Che io mi ricordi, ho visto giocatori incramparsi per la tensione, cedere alla distanza, preferire raccogliere le margherite che stare a lottare sul campo da tennis, sciogliere tirando a casaccio per mancanza di forza mentale, etcetcetc, ma avere questi crolli improvvisi no, a parte Musetti.
A me sembra più una cosa totalmente mentale oppure un qualcosa di legato agli zuccheri, non posso pensare come Agassi che sbaglino l’idratazione.
È tutto incommentabile. Non solo Agassi, tutta la situazione.
Il diretto interessato non sa o non spiega in modo esaustivo e tutti fanno ipotesi. Prima era il caldo, ma é stato smentito.
Questo dice che é la disidratazione. La giornalista l’ha sentito dire che era morto a Madrid. La dottoressa che a quelli col pelo rosso manca la vitamina. Manca la Bruzzone che sostiene che dalla postura del Cerundolo si evince che il profilo psicologico dell Argentino sia tipico di quelli che mettono il veleno nel caffé dell avversario.
Poi hanno parlato tutti.
Va bene le opinioni, ma qui tutti le spacciano come dogmi
Sinner non ha MAI vinto una partita durata più di 3 ore e 48 minuti. E’ il dato in assoluto che mi stupisce di più rispetto a tutta questa storia sulla sua resistenza fisica.
Mah, tutto può essere a questo punto, non essendo nessuno di chi commenta, Agassi compreso, nello staff di Sinner.. per quanto vale la mia opinione, io mi limito a ricordare le varie volte in cui Jannik dopo Madrid, dopo Roma, a Parigi prima dell’esordio continuava a dichiarare di esser stanco, dell’importanza di staccare totalmente per qualche giorno.. insomma, pensiero mio, mi sembrava al limite, poi, oh, è solo un’ipotesi
La mia riflessione è questa: Jannik ha dichiarato che non è stato un problema dovuto al caldo, inoltre ha detto che già al mattino aveva avuto qualcosa che non andava bene. Se così fosse, bisognerebbe andare a ricercare le cause in momenti precedenti, quindi o alla sera prima o al mattino presto, in pratica a cosa ha mangiato a cena o cosa ha mangiato a colazione. Ciò che stupisce più di ogni altra cosa è infatti il crollo improvviso, poiché anche se lui ha dichiarato che non stava bene già al mattino ( e quindi ricondurre il tutto come suindicato ) come è possibile allora che i primi 2 set li ha giocati come sempre? E come è possibile che fino al 5-1 del terzo non aveva dato nessun segno? Il mistero si infittisce proprio per queste incongruenze. Continuo a pensare che andrei a ricercare le cause sulla cena o alla colazione, dato che se è vero che a pensare male si fa peccato, come diceva qualcuno, è pur vero che qualche volta ci si azzecca.
Caro Agassi nessuno però ha mai vinto 5 mille consecutivi, gli altri non arrivano in fondo dappertutto sempre come lui.
È naturale che a una certa il corpo ti dice “basta, ho bisogno di una vacanza!”
Sono un fan sfegatato di jannik ma non ha tutti i torti Agassi, non è possibile spegnersi ad un game dalla vittoria e non trovare un minimo dico minimo di energie per portare a casa un game…oltre la preparazione fisica io direi anche la lucidità sua e del suo staff è mancata! Insomma diciamoci la verità e lo abbiamo pensati tutti: non si può, con tutte le crisi del mondo, perdere ad un game dalla vittoria..non è possibile non trovare almeno la lucidità e un modo per riunire le residue energie e portarla a casa! Si poteva e doveva provare qualcosa! Questo è quello che brucia: malore, virus, stanchezza, preparazione quello che volete! Ma un game si doveva portare a casa con qualsiasi mezzo necessario!
La comunicazione odierna si è liberata di alcuni “orpelli” (educazione, prudenza soprattutto) e quindi si va di toni e enfatizzati (“abbiamo un’arma bellissima”).
Agassi si pone una domanda lecita ovvero se può un giocatore finire così la benzina in un match non stressante ma dà risposte quali cambio di direzione dello staff e/o inserimento di una nuova figura (l’idratatore???) senza sapere cosa sia successo,se sia un insieme di fattori o ci sia un problema serio.
Il medico serio pur intuendo ti dice che senza vedere i referti non può formulare una diagnosi ma solo dare una serie di ipotesi.
André senza aver letto gli esami suggerisce una cura.
Non troppo professionale direi.
Colpa della mania di una certa alimentazione pseudo scientifica che serve solo a giustificare le parcelle di una pletora di dietologi con la panza prominente cspeculare al loro conto in banca. Carbonara,bistecca e insalatina, altroché !!!
Secondo me Sinner in condizioni normali non avrebbe mai giocato i 3 mille su terra di fila.
Avrebbe sicuranente saltato Madrid.
Ma c’era il record dei 1000 vinti di fila da battere
Una volta vinto Madrid sarebbe stato più prudente saltare Roma e conservare energie per Parigi ma come fai a saltare Roma?
Poi senza Alcaraz di mezzo e con “questa concorrenza ” sembrava anche fattibile ma ha chiesto troppo al suo fisico e ne ha pagato le conseguenze.
Il prossimo anno programmerà la stagione in modo più rigido senza cambiare nulla sul momento
Chi ha letto “Open” di Agassi probabilmente ricorderà “l’acqua di Gil” ovvero i beveroni di sali minerali ed elettroliti vari che il suo preparatore e mentore Gil Reyes lo costringeva a bere, anche quando lui non non aveva sete o non ce la faceva più.
Una sorta di idratazione forzata che nel suo caso stata determinante per i suoi successi dopo il periodo di crisi.
Magari Agassi, per la sua esperienza, immagina che Jannik forse non stia facendo quanto dovrebbe in quell’ambito, ma non mi pare che sia critico verso di lui o che ne critichi l’impegno e la dedizione…piuttosto sembra dubbioso su chi ne cura la preparazione.
Naturalmente senza conoscere le cause di questi episodi è impossibile capire come risolvere, e forse pochi all’estero sanno che Jannik dopo il RG è immediatamente andato in clinica per svolgere una serie di esami, proprio per non lasciare nulla al caso
Potrebbero essere crisi di panico. Tutti pensiamo che la sua forza sia l atteggiamento mentale, ma nessuno lo conosce, magari per performare così spende tante energie mentali , troppe.
Questo è un’altro discorso , volendo anche interessante , rispetto all’articolo che verte sulla dichiarazione di Agassi in merito !
La risposta ovviamente ( ma soprattutto , se vorranno ! ) la possono fornire solo Sinner e/o il suo staff , certamente non noi !
Potrebbe anche trattarsi di una ” sua caratteristica congenita ” … chissà .
Ne ha vinti 17 di 1000 oltre che essere stato il primo dopo Laver ad avere completato il career Slam ( con nwdaglia d’oro olimpica in aggiunta)…
Ti dirò di piu. Ai tempi di Agassi le finali dei 1000 si giocavano 3/5
Ti dirò di piu. Ai tempi di Agassi i top players giocavano ogni settimana anche tanti ATP 250 ( che prima si chiamavano in un altro modo ), non come adesso che giocano solo Slam e 1000 ( e nemmeno tutti).
Quindi si, Agassi sicueamente sa cosa significa giocare tante partire in un arco temporale ristretto
Mai visto bere vari liquidi da diverse bottigliette.
(integratori ecc.)
Mai visto masticare una barretta.
Mai visto succhiare da uva bustina.
Mai visto morsicare una banana…
O ha ragione lui,
o tutti gli altri ne capiscono poco… 😉
Ha scoperto l’acqua calda…
Ha un problema e non lo vuole dire , sono affari suoi, ci sta’
non mi aspettavo un’uscita simile
E comunque non è che il tabellone si era spalancato. Per Jan il tabellone è SEMPRE spalancato, mio caro André.
Ecco un altro guru dei miei stivali che si permette, non avendo alcuna specifica in merito, di giudicare una situazione e la sua conseguenza. Queste induzioni un tanto al grammo di questi ex giocatori finti guru che hanno un opinione su tutto sproloquiando in libertà remunerata, sono totalmente da ignorare. Sono solo mere e irritanti sciocchezze, flatulenze…
@ Gionni (#4633245)
Perchè è gracilino di costituzione. enzo
O si è giocato la possibilità di sostituir Cahill o è questo il suo primo intervento da futuro mentore
Certi commenti mi sembrano superficiali. Meglio attendere i risultati degli esami
, prima di sentenziare. Cahill e Vagnozzi non saranno medici, ma sicuramente hanno l’occhio allenato sulla tenuta fisica del tennista, e con loro pure Ferrara. enzo
È troppo delicato per questo sport dicevano quando ci fu il famoso problema delle vesciche ai piedi,poi si è visto come è andata.Risolvera’ anche questo problema.Intanto non dimentichiamoci che un finalista italiano lo abbiamo comunque
Agassi troppo severo
La domanda è: perché il malore ce lo ha sempre lui, e mai il suo avversario?
Non è una scusante eh. Se Sinner ha avuto un crollo fisico perché aveva esaurito le energie, è stato un errore di programmazione suo e del team. Il caldo potrebbe aver esacerbato la situazione ma Jannik dice che non è stato quello il problema. Un malore? Possibile, ma finché non lo dice la gente è purtroppo liberissima di esprimere le sue opinioni
Mi perplimo .
Ma se uno ha un ” malore ” … questo non è un motivo sufficientemente valido a “giustificare” una défaillance !?
Pur essendo super controllati e seguiti da specialisti , certi imprevisti possono semplicemente e sfortunatamente “accadere” …
Praticamente Agassi sta dichiarando che “non è ammissibile sentirsi male” ! 😐
Mi dispiace che Agassi si sia espresso in questo modo.
Prima di dare qualche giudizio netto bisognerebbe sapere il vero motivo per cui Jannik è crollato e poi, al limite, dare qualche consiglio.
Continuerò ad avere un giudizio positivo su Agassi, anche perché il suo “Open” è un libro che mi è piaciuto tanto, ho regalato a diversi amici e consiglio di leggere a tutti. Però questa affermazione la trovo poco rispettosa.
In virtù del fatto che è risaputo che Sinner non si risparmia mai nè fuori che dentro il campo.
Sicuramente è successo qualcosa che anche Sinner non ha potuto controllare. E poi, dopo tutta questa striscia positiva di vittorie (e qualche record) difficile dargli delle colpe.
Rispetto la sua opinione, non la condivido e penso che abbia toppato.
@ Peter Parker (#4633223)
Si ma non mi sembra che Jannik stia cercando di nascondere il problema, si può essere solidali ma indicare soluzioni dall’ esterno mi sembra un po’ presuntuoso
Sono ancora incredulo e triste per questo episodio!
Bisogna ricordare che Agassi ha sempre parlato bene di Jannik e se
è intervenuto,penso ,che lo abbia fatto solo perché è favorevole verso un campione come Sinner e non il contrario.
andreino rosica perché non l’hanno scelto né lo sceglieranno come special coach?????
Tieni presente che se i problemi li nascondi ,non potrai mai risolverli.Ben venga chi lo fa notare.
È vero!!….
anch’io me lo sono chiesto PURTROPPO !!!
Ora sappiamo che André ha raccontato certe cose per vendere di più il suo Open, in realtà è sempre stato un vecchio saggio 🙂
Scherzi a parte Agassi è sicuramente uno che sa certe cose per esserci passato, ma in questo caso, forse, avrebbe dovuto essere meno ciarliero e più sul dubitativo. Per cominciare, nessuno sa esattamente cosa e come sia successo, quindi avrebbe dovuto dire “there is no explanation” invece di “there is no excuse”. E magari senza indicare a colpo sicuro un errore nell’idratazione come se stesse parlando di un pivello qualsiasi in mano a un team di dilettanti.
Sono troppe le cose che non conosciamo e che forse non conosceremo in dettaglio (se non tra molti anni).
Sinner avrebbe resistito fino alla fine con Cerundolo se fosse stato in campo un po’ meno in precedenza? E avrebbe vinto comunque se si fosse giocato di sera? E se avesse vinto, avrebbe rischiato una ricaduta in seguito? E quello che gli è successo, è in correlazione con i ritiri di Cincinnati e Shanghai e/o col basso rendimento nella finale slam di NY e contro Djokovic a Melbourne (e perché poi, da Vienna a Torino e da IW a Roma, andava come un turbo?)?
Sta cercando di capirlo lui stesso (evidentemente per apportare i correttivi del caso), ma il bimbo di Las Vegas ha già fatto diagnosi (non beve abbastanza liquidi) e prognosi (deve cambiare membri del team). Mah…
Agassi potrebbe aver ragione.
Jannik, è chiaro,non ha nessuna colpa,lui si affida a persone professioniste che dovrebbero evitare questi problemi.
Andreino va a ciapa’ i ratt
..ma Agassi ha visto quanto Sinner ha giocato nei precedenti 2mesi e mezzo?
Ma lui li ha mai vinti 5 master 1000 di fila nella sua pur ottima carriera?
Penso che comunque tutti abbiamo pensato che sia assurdo che a Sinner continuino riproporsi episodi simili. Però noi siamo sul divano….
Credo che lo sappia pure Sinner che deve trovare una spiegazione. Che poi che esista una soluzione non è così certo anche se credo sia altamente probabile. Sinner ha sufficienti fondi per appoggiarsi a professionisti capaci di consigliarlo per uscire da questa situazione: oltretutto ha già dimostrato di saper uscire dallo status quo per raggiungere i suoi obiettivi compreso il suo entourage
Sono tutti bravi a parlare con il culo degli altri ,a sparare sentenze ,a dire ,a proporre,a evidenziare,a opinare e quant’altro.
Agassi si sta candidando per il dopo Cahill…
Finché non sappiamo, e non lo sapremo MAI,cosa é successo a Jannik questa volta,ma anche le altre volte simili,è tutto un parlare a vanvera.
Il suo team mi auguro lo sappia se è vero che ha fatto tutti gli accertamenti del caso,e quindi se lo sa agiranno di conseguenza….se dovesse ripetersi ancora,e temo possa succedere ,allora le parole di agassi avrebbero colto nel segno….errare è umano,perseverare è diabolico dice il detto, io invece dico che perseverare è da idioti