Agassi critico con Sinner: “Non esiste alcuna giustificazione per andare completamente in riserva dopo appena un’ora e 45 minuti di partita” (Video)

La sorprendente l’edizione 2026 di Roland Garros si avvia al rush finale, con l’attesa di conoscere chi tra Cobolli e Arnaldi andrà a giocarsi la Coppa dei Moschettieri domenica pomeriggio, ma a Parigi continua a tenere banco il crollo fisico e sconfitta a un solo game dalla vittoria di Jannik Sinner. C’ha pensato Andre Agassi a rispolverare questo tema nel corso di un suo intervento nello studio di TNT Sport allestito all’interno del Bois de Boulogne. Per il Kid di Las Vegas, Sinner è il più forte tennista del mondo e tutti lo aspettavano in finale a prendersi un titolo che pareva quasi “scontato”, vista la sua forma incredibile e serie di vittorie nei Masters 1000 su terra (e non solo). Invece quel repentino crollo fisico e la impossibilità di portare a casa la vittoria contro Cerundolo nonostante un vantaggio di due set e 5-1 nel terzo parziale è stato un “caso” unico e che continua a far discutere. Agassi ha criticato la gestione di Jannik, con queste parole.

“C’è una differenza tra essere in forma ed essere preparati. E devo evidenziare una lacuna in quel tipo di preparazione, perché è un aspetto su cui si può intervenire. Non è certo che quel ragazzo non lavori duramente” afferma Agassi.. “Non è che non sia allenato. Era a un solo game dalla vittoria e il tabellone si era spalancato davanti a lui. Credo che tutti ci aspettassimo di vederlo qui, magari senza aver perso neppure un set”.

“Oggi sono estremamente scientifici nella preparazione, nel recupero e in tutto ciò che riguarda la performance”, ha proseguito Agassi. “Sono sicuro che abbia uno staff composto da medici e specialisti, ma continuare a fare sempre la stessa cosa aspettandosi un risultato diverso? Ecco, su questo mi permetto di essere scettico”.

“There’s no excuse for him to run into a wall at 1 hour 45” Andre Agassi speaks on Jannik Sinner’s exit in the second round at Roland-Garros 2026 🗣 pic.twitter.com/rkzDg5tOqI — TNT Sports (@tntsports) June 4, 2026

“Deve capire cosa cambiare. Forse ha bisogno di inserire una nuova figura nel suo team. Potrebbe trattarsi di un problema legato all’idratazione” continua Andre. “Bisogna forzare l’assunzione di liquidi. È meglio averne a sufficienza quando non servono, piuttosto che averne bisogno e non averli.

Mi interrogherei sulla sua gestione dell’idratazione e sul fatto che venga effettuata correttamente”.

“Lo farei eccome. Non conosco nulla della sua preparazione specifica. So che è in grado di giocare per cinque ore e mezza: lo ha già dimostrato. So che in questo momento è il miglior giocatore del pianeta. Ma so anche che non esiste alcuna giustificazione per andare completamente in riserva dopo appena un’ora e 45 minuti di partita” conclude il campione a Roland Garros 1999.

Parole secche, forse un filo ingenerose visto che Sinner ha subito un malore già dalla mattina dell’incontro con Cerundolo, ma che sicuramente attireranno attenzione, critiche e ulteriori riflessioni. Il n.1 del mondo dopo la terribile sconfitta dovuta al crollo atletico ha rivelato di aver sofferto un malessere che è deflagrato sul campo proprio ad un passo dal successo. Bastavano altri 5 minuti (forse meno…) di tenuta, un solo turno di servizio ben gestito, per portare a casa la vittoria e con un giorno di riposo probabilmente recuperare e continuare la sua corsa nel torneo. Un evento sfortunato ma che, come affermato dallo stesso Jannik, necessita un approfondimento in merito alle condizioni del suo corpo: un fisico non fragile ma che va in sofferenza quando deve abbinare allo sforzo della prestazione la gestione di un caldo importante. Sfortuna, ma forse non solo.

Marco Mazzoni