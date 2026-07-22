ATP 250 Estoril e Kitzbuhel: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Alexander Blockx nella foto - Foto getty images
ATP 250 Estoril
Estoril, Portogallo · 22 Luglio 2026
|☀
|
18°C
Prevalentemente soleggiato e asciutto · Picco 27°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti al mattino, poi prevalentemente soleggiato e soleggiato nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 22 Luglio
|
09:00
⛅
20°
|
10:00
☀
22°
|
11:00
☀
24°
|
12:00
☀
25°
|
13:00
☀
26°
|
14:00
☀
27°
|
15:00
☀
26°
|
17:00
☀
26°
|
21:00
☀
22°
|
23:00
☀
21°
✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 22 Luglio
|
|
🎾
|
ATP 250 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
2T
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
ESTADIO MILLENNIUM – ore 13:00
Hugo Gaston vs Titouan Droguet
Il match deve ancora iniziare
Nuno Borges vs Roman Andres Burruchaga (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Alejandro Tabilo vs Tiago Torres (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Kyrian Jacquet vs Alexander Blockx
Il match deve ancora iniziare
COURT CASCAIS – ore 14:00
Ray Ho
/ Benjamin Kittay
vs Orlando Luz
/ Rafael Matos
Il match deve ancora iniziare
Nuno Borges / Francisco Cabral vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
Il match deve ancora iniziare
COURT CTE – ore 14:00
Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Marcelo Demoliner / Robert Galloway
Il match deve ancora iniziare
Roman Andres Burruchaga / Camilo Ugo Carabelli vs Jaime Faria / Henrique Rocha
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria · 22 Luglio 2026
|⛅
|
14°C
Sole e nuvole, asciutto · Picco 22°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato al mattino, poi parzialmente soleggiato e nuvole intermittenti nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 22 Luglio
|
09:00
☀
13°
|
10:00
⛅
15°
|
11:00
☁
17°
|
12:00
⛅
19°
|
13:00
⛅
20°
|
14:00
⛅
21°
|
15:00
⛅
22°
|
17:00
☁
22°
|
21:00
☁
17°
|
23:00
☁
15°
✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 22 Luglio
|
|
🎾
|
ATP 250 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
2T
⛅ Sole e nuvole
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Quentin Halys vs Valentin Vacherot
ATP Kitzbuhel
Quentin Halys
6
6
Valentin Vacherot [2]
3
4
Vincitore: Halys
Servizio
Svolgimento
Set 2
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-3 → 5-3
V. Vacherot
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Q. Halys
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
V. Vacherot
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Q. Halys
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
V. Vacherot
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Q. Halys
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
4-2 → 5-2
V. Vacherot
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Q. Halys
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
Jan-Lennard Struff vs Mariano Navone
Il match deve ancora iniziare
Tomas Martin Etcheverry vs Jurij Rodionov
Il match deve ancora iniziare
Alexander Bublik vs Facundo Diaz Acosta
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 11:00
Sebastian Baez vs Arthur Rinderknech
ATP Kitzbuhel
Sebastian Baez
0
7
1
Arthur Rinderknech [3]•
30
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Rinderknech
0-15
0-30
df
15-30
ace
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
5-5*
6*-5
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
A. Rinderknech
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
6-5 → 6-6
A. Rinderknech
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
S. Baez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Rinderknech
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
ace
3-2 → 3-3
S. Baez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. Rinderknech
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
A. Rinderknech
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
0-1 → 0-2
Kilian Feldbausch vs Ignacio Buse
Il match deve ancora iniziare
Alex Molcan vs Daniel Altmaier
Il match deve ancora iniziare
Adam Pavlasek / Patrik Rikl vs Lucas Miedler / Marc Polmans
Il match deve ancora iniziare
Küchenmeister – ore 11:00
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Andres Molteni / Patrik Trhac
ATP Kitzbuhel
Jakob Schnaitter / Mark Wallner [3]
6
6
Andres Molteni / Patrik Trhac
3
2
Vincitore: Schnaitter / Wallner
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Schnaitter / Wallner
5-2 → 6-2
A. Molteni / Trhac
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-2 → 5-2
J. Schnaitter / Wallner
3-2 → 4-2
A. Molteni / Trhac
3-1 → 3-2
J. Schnaitter / Wallner
2-1 → 3-1
A. Molteni / Trhac
2-0 → 2-1
J. Schnaitter / Wallner
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 2-0
A. Molteni / Trhac
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Schnaitter / Wallner
5-3 → 6-3
A. Molteni / Trhac
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-2 → 5-3
J. Schnaitter / Wallner
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 5-2
A. Molteni / Trhac
4-1 → 4-2
J. Schnaitter / Wallner
3-1 → 4-1
A. Molteni / Trhac
0-15
df
0-30
df
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
J. Schnaitter / Wallner
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
1-1 → 2-1
A. Molteni / Trhac
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
ace
1-0 → 1-1
J. Schnaitter / Wallner
0-0 → 1-0
Marco Trungelliti vs Yannick Hanfmann
Il match deve ancora iniziare
N.Sriram Balaji / Andre Goransson vs Constantin Frantzen / Robin Haase
Il match deve ancora iniziare
Interwetten Court – ore 15:00
Rafael Pagonis vs Max Lorincik
Il match deve ancora iniziare
Mohamed Genidy vs Luys Calin
Il match deve ancora iniziare
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