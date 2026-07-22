Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Estoril e Kitzbuhel: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

22/07/2026 08:37 Nessun commento
Alexander Blockx nella foto - Foto getty images
Alexander Blockx nella foto - Foto getty images

🇵🇹
ATP 250 Estoril
Estoril, Portogallo  ·  22 Luglio 2026

18°C
Prevalentemente soleggiato e asciutto  ·  Picco 27°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi prevalentemente soleggiato e soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 22 Luglio
09:00
20°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
25°
13:00
26°
14:00
27°
15:00
26°
17:00
26°
21:00
22°
23:00
21°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 22 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
2T
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

ESTADIO MILLENNIUM – ore 13:00
Hugo Gaston FRA vs Titouan Droguet FRA

Il match deve ancora iniziare

Nuno Borges POR vs Roman Andres Burruchaga ARG (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Tiago Torres POR (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Kyrian Jacquet FRA vs Alexander Blockx BEL

Il match deve ancora iniziare




COURT CASCAIS – ore 14:00
Ray Ho TPE / Benjamin Kittay USA vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA
Il match deve ancora iniziare

Nuno Borges POR / Francisco Cabral POR vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA

Il match deve ancora iniziare



COURT CTE – ore 14:00
Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Marcelo Demoliner BRA / Robert Galloway USA

Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga ARG / Camilo Ugo Carabelli ARG vs Jaime Faria POR / Henrique Rocha POR

Il match deve ancora iniziare





🇦🇹
ATP 250 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria  ·  22 Luglio 2026

14°C
Sole e nuvole, asciutto  ·  Picco 22°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi parzialmente soleggiato e nuvole intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 22 Luglio
09:00
13°
10:00
15°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
21°
15:00
22°
17:00
22°
21:00
17°
23:00
15°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 22 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
2T
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Quentin Halys FRA vs Valentin Vacherot MON

ATP Kitzbuhel
Quentin Halys
6
6
Valentin Vacherot [2]
3
4
Vincitore: Halys
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Jan-Lennard Struff GER vs Mariano Navone ARG

Il match deve ancora iniziare

Tomas Martin Etcheverry ARG vs Jurij Rodionov AUT

Il match deve ancora iniziare

Alexander Bublik KAZ vs Facundo Diaz Acosta ARG

Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 11:00
Sebastian Baez ARG vs Arthur Rinderknech FRA

ATP Kitzbuhel
Sebastian Baez
0
7
1
Arthur Rinderknech [3]
30
6
1
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Kilian Feldbausch SUI vs Ignacio Buse PER

Il match deve ancora iniziare

Alex Molcan SVK vs Daniel Altmaier GER

Il match deve ancora iniziare

Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE vs Lucas Miedler AUT / Marc Polmans AUS

Il match deve ancora iniziare



Küchenmeister – ore 11:00
Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Andres Molteni ARG / Patrik Trhac USA

ATP Kitzbuhel
Jakob Schnaitter / Mark Wallner [3]
6
6
Andres Molteni / Patrik Trhac
3
2
Vincitore: Schnaitter / Wallner
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Marco Trungelliti ARG vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare

N.Sriram Balaji IND / Andre Goransson SWE vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

Il match deve ancora iniziare



Interwetten Court – ore 15:00
Rafael Pagonis GRE vs Max Lorincik SVK

Il match deve ancora iniziare

Mohamed Genidy EGY vs Luys Calin GER

Il match deve ancora iniziare

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