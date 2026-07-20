Paolini rinuncia ai tornei di Washington e Toronto

Jasmine Paolini ha deciso di rinunciare ai due appuntamenti nordamericani di Washington e Toronto per continuare il riposo e recupero al piede che da tempo le sta dando non pochi problemi. La toscana ha comunicato la sua scelta con una storia pubblicata su Instagram. “Sfortunatamente ho deciso di cancellarmi da Washington e Toronto così da poter dare al mio piede del riposo extra” scrive Jasmine.

“Mi dispiace di non essere presente e spero a tutti coloro che saranno coinvolti due tornei splendidi. Grazie come sempre per tutto il vostro supporto”.

Paolini dopo i quarti a Wimbledon (battuta da una Kostyuk stellare) si è attestata al n.15 del ranking WTA, e la corsa sull’erba londinese è stata una vera boccata d’ossigeno dopo settimane molto difficili, con ben poche soddisfazioni e la sconfitta a Roma al terzo turno in un torneo nel quale era campionessa in carica. A Londra si è rivista una buona mobilità e spinta e questa ha sostenuto la sue prestazioni, tornate piuttosto convincenti anche se ancora altalenanti. Paolini ha scelto una via più prudente: preferisce recuperare al meglio dal problema al piede prima di affrontare tornei duri dal punto di vista fisico come quelli sul cemento in Nord America.

Il successivo WTA di Cincinnati inizia il 13 agosto: probabilmente l’italiana punta ad un rientro in ottime condizioni nel torneo dell’Ohio, dove lo scorso anno fu protagonista di una splendida corsa sino alla finale, battuta da Iga Swiatek in due set combattuti, mentre in Canada nel 2025 (a Montreal) uscì di scena all’esordio, quindi senza punti da difendere.

Mario Cecchi