Svolta nel tennis femminile: la WTA introduce un test genetico obbligatorio per tutte le giocatrici

La WTA ha introdotto una nuova politica di ammissibilità destinata a cambiare profondamente il circuito femminile. Tutte le giocatrici dovranno sottoporsi, una sola volta, a un test genetico per verificare la presenza del gene SRY: il superamento del controllo sarà un requisito necessario per partecipare ai tornei.

La notizia, anticipata dal giornalista Ben Rothenberg, è stata successivamente confermata dalla stessa organizzazione. La WTA ha spiegato che gli accertamenti inizieranno nel corso del 2026 e saranno effettuati nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali.

Come funzionerà il nuovo controllo

Il test potrà essere eseguito attraverso un tampone buccale o un prelievo di sangue. Sarà necessario sostenerlo soltanto una volta, poiché il patrimonio genetico non cambia nel corso della vita.

L’esame verificherà la presenza del gene SRY, una sequenza di DNA generalmente situata sul cromosoma Y e coinvolta nel processo di differenziazione sessuale durante lo sviluppo fetale.

In caso di esito negativo, la giocatrice sarà considerata idonea a partecipare ai tornei WTA. Un risultato positivo comporterà invece la sospensione dell’idoneità, in attesa di ulteriori valutazioni mediche.

L’atleta potrà continuare a competere nella categoria femminile qualora dimostri di essere affetta dalla sindrome da insensibilità completa agli androgeni o da un’altra differenza dello sviluppo sessuale che non le abbia fatto sperimentare gli effetti fisiologici della cosiddetta minipubertà maschile o della pubertà adolescenziale maschile.

Cambia la precedente politica sulle atlete transgender

La normativa adottata nel 2024 prevedeva un percorso di ammissibilità anche per le atlete transgender con identità femminile o non binaria. Per competere era necessario dichiarare la propria identità di genere e mantenere la concentrazione di testosterone nel sangue al di sotto di 2,5 nmol/L per almeno 24 mesi e durante tutta la successiva attività nel circuito.

Il nuovo regolamento elimina il criterio basato sulla riduzione del testosterone e introduce un controllo genetico universale. Di conseguenza, le atlete transgender che non soddisfano i nuovi requisiti non potranno partecipare ai tornei femminili della WTA.

Attualmente non risultano giocatrici transgender attive nel tennis professionistico femminile. Il precedente più conosciuto rimane quello di Renée Richards, che riuscì a competere negli anni Settanta dopo una lunga vicenda giudiziaria.

Possibili sanzioni per chi rifiuta il test

La nuova politica sarà vincolante per tutte le giocatrici. Chi rifiuterà di sottoporsi al controllo o non collaborerà agli accertamenti richiesti potrà incorrere in provvedimenti disciplinari, compreso un periodo di esclusione dai tornei.

Secondo quanto riportato da Reuters, la WTA ha assicurato che il procedimento sarà accompagnato da un ampio programma informativo rivolto alle atlete e da rigorose garanzie in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

I rischi psicologici nei casi più complessi

L’introduzione del test potrebbe produrre conseguenze delicate anche per alcune donne che hanno sempre vissuto e sono state riconosciute come tali. Esistono infatti rare variazioni genetiche e differenze dello sviluppo sessuale che potrebbero determinare risultati inattesi, con un impatto personale, psicologico e professionale potenzialmente molto significativo.

La WTA ha previsto la possibilità di offrire consulenza professionale e servizi di sostegno alle giocatrici coinvolte in valutazioni più approfondite. La riservatezza sarà fondamentale, soprattutto perché un’eventuale sospensione dall’attività potrebbe alimentare indiscrezioni pubbliche sulle condizioni personali dell’atleta.

La decisione apre così una nuova fase per il tennis femminile. Da una parte, la WTA presenta il provvedimento come uno strumento necessario per tutelare l’equità della competizione; dall’altra, il controllo genetico obbligatorio solleva interrogativi scientifici, etici e legati alla tutela della privacy. Un cambiamento destinato inevitabilmente ad alimentare un ampio dibattito dentro e fuori dal circuito.





Francesco Paolo Villarico