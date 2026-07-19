Bari, presentato il Challenger ATP “Levante Open”, che si svolgerà dal 28 settembre al 4 ottobre al Circolo Tennis

Torna il grande tennis maschile al Circolo Tennis di Bari. In occasione dei 90 anni della struttura sportiva barese, dal 28 settembre al 4 ottobre, i campi in terra rossa ospiteranno il challenger Atp “Levante Open”. Ad annunciare ufficialmente l’evento internazionale sono stati Nicoletta Virgintino (presidente del CT Bari) e Vincenzo Ormas (direttore ed organizzatore del torneo). Per il momento è un challenger 50, ma l’obiettivo è di alzare sempre più l’asticella. Prevista la partecipazione di tanti giovani tennisti italiani e magari anche qualche pugliese di talento. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato anche Vito Leccese (sindaco di Bari), Lorenzo Leonetti (consigliere comunale con delega allo Sport), Pietro Petruzzelli (assessore ai Grandi Eventi di Bari), Isidoro Alvisi (vice presidente nazionale Fitp), Francesco Mantegazza (Fitp Puglia), Angelo Giliberto (Coni Puglia), Nicola Capocasale (direttore sportivo CT Bari) e Vincenzo Lapietra (main sponsor del torneo).

LE DICHIARAZIONI

NICOLETTA VIRGINTINO – PRESIDENTE CT BARI

«Il Circolo Tennis è uno dei più prestigiosi a livello nazionale e di challenger ne abbiamo organizzati tanti nel passato. Siamo felicissimi di averlo riportato, perché l’abbiamo voluto, dopo aver ospitato negli ultimi 4 anni di fila il Wta 125 femminile. Ringraziamo Isidoro Alvisi della Federazione e Vincenzo Ormas che ha organizzato un evento che capita in un periodo bellissimo, per festeggiare la ricorrenza dei 90 anni. In questa maniera facciamo un regalo ai soci della struttura ma anche alla città e alla regione»

VINCENZO ORMAS – DIRETTORE ED ORGANIZZATORE DEL TORNEO

«La Puglia è da sempre fucina di nuovi talenti del tennis. Con i challenger abbiamo visto all’opera sempre tanti giovani promettenti, poi diventati campioni. Speriamo che anche con Bari si possano scrivere pagine importanti del tennis internazionale. Era fondamentale dare un inizio con un challenger 50, senza caricarlo di grandi aspettative al momento. Di sicuro, però, cercheremo di renderlo attrattivo con una entry list di tutto rispetto, chiamando qualche nome importante che ha bisogno di risalire in classifica e utilizzando le wild card per dare la possibilità ai giovani talenti italiani di fare esperienze internazionali».

ISIDORO ALVISI, VICE PRESIDENTE NAZIONALE FITP

«Questo torneo internazionale è un importante riconoscimento nei confronti del CT Bari e della città di Bari. E’ anche un’opportunità per mettere in mostra le capacità organizzative delle nostre realtà pugliesi. Oltre che mettere in mostra anche i prodotti del vivaio pugliese e anche del Ct Bari»

VITO LECCESE – SINDACO BARI

«Evento che certifica come siano importanti questi circoli, che sono delle vere e proprie comunità private ma aperte al pubblico, dove poter fare sport non solo amatoriale, ma anche agonistico a buonissimi livelli. La crescita attrattiva della nostra città deve molto allo sport e bisogna continuare ad investire su questo»