WTA 125 Roma: Bronzetti supera Brancaccio nel derby: «Settimana bellissima, ora sogno il titolo». Jones supera Trevisan nell’altra semifinale

Lucia Bronzetti contro Francesca Jones: sarà questa la finale dell’ATV Bancomat Tennis Open. Sarà un epilogo da sogno per il torneo che oggi, per la prima volta nella sua storia, ha visto ben tre giocatrici italiane impegnate in semifinale. La giornata prometteva spettacolo e le attese non sono state tradite sul Centrale del Circolo Antico Tiro a Volo, teatro del WTA 125 di Roma. Ad aprire il programma è stato il rocambolesco derby tra Lucia Bronzetti e Nuria Brancaccio, una vera altalena di emozioni che ha premiato la quarta testa di serie con il punteggio di 6-4 5-7 6-0 dopo 2 ore e 17 minuti di battaglia. Reduce dalle tante fatiche accumulate nel corso della settimana, Martina Trevisan si è arresa sul più bello alla terza testa di serie Francesca Jones. La britannica ha sconfitto l’ex numero 18 del mondo con lo score di 2-6 6-1 6-2, risultato frutto di un grande cambio di marcia quando l’italiana ha avvertito un piccolo problema. Trevisan comunque rientrerà in Top 350 con oltre 60 posizione guadagnate, cosa che la lancia verso una seconda parte di stagione estremamente interessante. L’appuntamento è dunque per la finale di domenica 19 luglio alle ore 18. L’ingresso sarà gratuito e la sfida sarà trasmessa in diretta Supertennis TV.

Bronzetti sogna il titolo

Due anni dopo l’ultimo titolo vinto al WTA 125 di Contrexeville, Lucia Bronzetti ha la chance di tornare ad alzare un trofeo. L’azzurra, ex numero 46 del mondo e vincitrice con la nazionale delle ultime due Billie Jean King Cup, è approdata in finale grazie alla vittoria su Nuria Brancaccio per 6-4 5-7 6-0. Una partita molto particolare e ricca di alti e bassi, quella che le ha permesso di tornare in una finale di categoria dopo quella giocata un mese fa a Modena. “Questa partita è stata un roller coaster, ho vissuto tante emozioni – le parole di Lucia Bronzetti, che ha accusato anche dei piccoli problemi fisici ma ha reagito alla grande -. Verso la fine del primo set ho sentito un calo fisico, mentre lei è cresciuta. Io però ho tenuto duro e poi i dieci minuti della heat rule mi hanno permesso di rimettermi in partita. Poter giocare un’altra finale mi dà tanta fiducia, anche perché arrivarci non è mai facile. È già stata una settimana bellissima, ora proverò a portare a casa il titolo”. L’altra finalista è la britannica Francesca Jones, terza testa di serie che sta ritrovando il suo tennis dopo un infortunio alla gamba destra che l’ha fatta scendere fino al numero 123 del mondo, dopo aver raggiunto il best ranking di numero 65 WTA a febbraio. Bronzetti e Jones si sono affrontate ad aprile a Wiesbaden, dove si è imposta l’inglese per 6-2 4-6 6-4. “Lucia l’ho già affrontata ed è stata una bella battaglia. In più Roma è la mia città preferita: ogni giorno, dopo le partite, sono andata in giro e sono stata un po’ ovunque, quindi sono felicissima che la mia permanenza si sia prolungata fino alla finale. Top 100? Sono tornata da un infortunio, ma penso che la seconda volta sia più facile tornarci. Lavorerò per renderlo possibile”.