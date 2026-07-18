ATP 250 Estoril: Il Tabellone Principale. Luciano Darderi da testa di serie n.2 già al secondo turno
ATP 250 Estoril – Tabellone Principale – terra
(1) Andrey Rublev vs Bye
Jan Choinski vs Jesper de Jong
(WC) Frederico Ferreira Silva vs Luca Van Assche
(Alt) Vilius Gaubas vs (8) Pablo Carreno Busta
(3) Alejandro Tabilo vs Bye
(WC) Tiago Torres vs Nikoloz Basilashvili
Hugo Gaston vs Damir Dzumhur
Titouan Droguet vs (7) Camilo Ugo Carabelli
(5) Nuno Borges vs Qualifier
Stan Wawrinka vs Roman Andres Burruchaga
Daniel Merida vs Qualifier
Bye vs (4) Alexander Blockx
(6) Botic van de Zandschulp vs Jaime Faria
Qualifier vs (WC) Tiago Pereira
Henrique Rocha vs Qualifier
Bye vs (2) Luciano Darderi
TAG: ATP 250 Estoril, ATP 250 Estoril 2026, Luciano Darderi
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RUBLEV
BORGES
TABILO
DARDERI
CARRENO
UGO
BLOCKX
FARIA