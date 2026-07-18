Un azzurro presente ATP, Copertina

ATP 250 Estoril: Il Tabellone Principale. Luciano Darderi da testa di serie n.2 già al secondo turno

18/07/2026 17:09 1 commento
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren

POR ATP 250 Estoril – Tabellone Principale – terra
(1) Andrey Rublev RUS vs Bye
Jan Choinski GBR vs Jesper de Jong NED
(WC) Frederico Ferreira Silva POR vs Luca Van Assche FRA
(Alt) Vilius Gaubas LTU vs (8) Pablo Carreno Busta ESP

(3) Alejandro Tabilo CHI vs Bye
(WC) Tiago Torres POR vs Nikoloz Basilashvili GEO
Hugo Gaston FRA vs Damir Dzumhur BIH
Titouan Droguet FRA vs (7) Camilo Ugo Carabelli ARG

(5) Nuno Borges POR vs Qualifier
Stan Wawrinka SUI vs Roman Andres Burruchaga ARG
Daniel Merida ESP vs Qualifier
Bye vs (4) Alexander Blockx BEL

(6) Botic van de Zandschulp NED vs Jaime Faria POR
Qualifier vs (WC) Tiago Pereira POR
Henrique Rocha POR vs Qualifier
Bye vs (2) Luciano Darderi ITA

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1 commento

patrick 18-07-2026 17:21

RUBLEV

BORGES

TABILO
DARDERI

CARRENO
UGO
BLOCKX
FARIA

 1
Replica | Quota | 0
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