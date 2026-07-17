Triplete azzurro all’ATV Tennis Open. Brancaccio, Trevisan e Bronzetti: tutte in semifinale. La gioia di Nuria: «Arrivata qui per ritrovarmi»

L’ATV Bancomat Tennis Open continua a parlare italiano. Saranno ben tre le azzurre impegnate nelle semifinali di domani del torneo WTA 125 che si sta giocando a Roma sui campi in terra rossa del Circolo Antico Tiro a Volo. Non essendo la matematica un’opinione, è già certa la presenza di una giocatrice di casa in finale, nello specifico la vincente del derby tra Lucia Bronzetti e Nuria Brancaccio. La prima ha già vinto in serata un match a tinte tricolori, quello contro Deborah Chiesa con il punteggio di 2-6 6-3 6-2. Bello e sofferto il successo di Brancaccio, che ha sconfitto Julia Riera con il punteggio di 6-3 1-6 7-6(5). L’altra semifinale sarà quella tra una ritrovata Martina Trevisan e la britannica Francesca Jones: la prima ha rimontato la bulgara Yaneva per 4-6 6-2 6-2, regalandosi la prima semifinale WTA 125 a un anno dal rientro. Jones ha invece dominato per 6-3 6-1 la tedesca Noma Noha Akugue.

Brancaccio torna in Top 200

È durata solamente 1 ora e 53 minuti, ma la sfida tra Nuria Brancaccio e Julia Riera è stata un concentrato di agonismo. L’azzurra è riuscita a prevalere con il punteggio di 6-3 1-6 7-6(5), facendo la differenza nei momenti chiave della contesa che l’ha vista anche annullare un match point. “So solo di aver dato tutta me stessa, ci tengo tanto a questo torneo – le parole della tennista italiana -. Julia la conosco bene e siamo molto amiche. Sotto 5-3 al terzo ho annullato un match point e sono davvero contenta in questo momento”. Con questo risultato Brancaccio è virtualmente di nuovo in Top 200, un risultato merito anche del rapporto con coach Andrea Trono: “Devo ringraziare lui, con cui ho un rapporto bellissimo, e tutto il resto della mia squadra. Andrea sa come scarico nei momenti di tensione e sa qual è il mio modo di sfogarmi. Il mio obiettivo qui era ritrovarmi per poter giocare questo tipo di partite. L’importante in questa fase è divertirmi”. Adesso sarà semifinale contro Lucia Bronzetti, che comanda per 2-1 nei precedenti. L’ultimo, giocato a Modena, si è concluso con lo score di 6-4 6-2 per l’ex numero 46 del mondo.