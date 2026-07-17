Notizie dal mondo Copertina, Generica

Alcaraz verso il rientro, Krajicek avverte: “Difficile ritrovare subito il proprio livello”

17/07/2026 13:31 12 commenti
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)

Carlos Alcaraz si avvicina alla conclusione del lungo percorso di recupero dall’infortunio al polso destro accusato ad aprile durante il torneo di Barcellona. Il rientro dello spagnolo potrebbe avvenire al Masters 1000 di Cincinnati, ma secondo Richard Krajicek servirà tempo prima di rivederlo al massimo della condizione.

L’ex campione di Wimbledon ha sottolineato quanto gli infortuni al polso siano delicati per un tennista. Per questo motivo considera corretta la prudenza mostrata dal murciano e dal suo staff, nonostante i tornei saltati e i numerosi punti persi nel ranking.

Krajicek invita Alcaraz alla prudenza

Intervistato da Tennis365, Krajicek ha spiegato che recuperare la piena efficacia dei colpi dopo un problema di questo tipo non è semplice: “Gli infortuni al polso o al gomito sono più seri di molti altri. È molto difficile tornare e giocare subito bene: bisogna procedere un passo alla volta”.

L’olandese conosce bene queste difficoltà, avendo sofferto durante la propria carriera di un problema al gomito. A differenza di altri infortuni, per i quali è possibile stabilire tempi di recupero più precisi, una lesione al braccio richiede anche di ritrovare le sensazioni e la fiducia al momento dell’impatto con la pallina.

Un ritorno graduale verso la migliore condizione

Alcaraz dovrebbe tornare in campo a Cincinnati, appuntamento nel quale sarà chiamato anche a difendere il titolo conquistato nella passata stagione. Sarebbe però poco realistico aspettarsi immediatamente la sua versione migliore, soprattutto dopo diversi mesi senza disputare incontri ufficiali.

Oltre alla tenuta del polso, lo spagnolo dovrà ritrovare ritmo, continuità e sicurezza nei colpi. Il successivo US Open, dove difenderà un altro titolo importante, potrebbe quindi arrivare mentre il suo processo di recupero sarà ancora in corso.

Krajicek resta comunque fiducioso: “È giovane e credo che abbia una buona capacità di recupero. Non dubito che tornerà a giocare e nemmeno che ritroverà la forma migliore. La domanda è quando: durante la tournée nordamericana o nella stagione indoor? Penso comunque che accadrà quest’anno”.

Il talento e l’età giocano a favore di Alcaraz, ma il suo rientro dovrà essere gestito senza fretta. Le prime settimane serviranno soprattutto ad accumulare partite e a verificare la risposta del polso: soltanto in seguito il murciano potrà tornare a esprimere il tennis che gli ha permesso di completare il Career Grand Slam.



Francesco Paolo Villarico

TAG: ,

12 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Betafasan 17-07-2026 16:14

Carlitos non tagliarti i capelli…ma le unghie si!

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 17-07-2026 16:13

Il problema è mentale… giocherà senza pensare al polso??

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 17-07-2026 16:12

@ luca.tennis (#4655591)

…il vero sinner in Australia?? Ehhhh?

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sabatino Furnari (Guest) 17-07-2026 15:59

Il dubbio è: “Tornerà quello di prima?”

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
luca.tennis (Guest) 17-07-2026 15:51

Io credo che possa raggiungere nuovamente l’80/90 % del suo potenziale entro l’anno se riesce a rientrare durante la tournée americana. Altrimenti credo che rivedremo il vero sinnner in Australia. Io fossi in lui sarei il più possibile prudente, non c’è fretta e non ha ragione di farlo. Già riuscire a riprendere in mano la competizione e giocare qualche torneo all fine dell’anno senza pressione dei risultati aiuta tanto

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pippolivetennis
OspiteSgradito (Guest) 17-07-2026 15:32

Non serve Krajicek per rendersi conto che, rientrare dopo un infortunio del genere non è come rientrare da una vacanza rigenerante.
L’ importante è tornare in campo sani e restarci.
Poi se ne parla l’ anno prossimo, o quasi, per la competitività massima.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Hubert (Guest) 17-07-2026 15:25

sembra Khachanov in questa fota

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dr Ivo (Guest) 17-07-2026 15:23

Forse non arriverà in finale ma lui i primi turni è capace di vincerli senza polso muovendo le dita…
Scherzi a parte quest’anno è ormai andato…. Ma poiché dopo l’USO non difende granché ha interesse a giocare senza forzare, per riprendere il feeling e tornare in piena efficienza in Australia

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Rovescio al tramonto 17-07-2026 14:18

Ma si che torna, e tornerà al top.
Vado Carlos, per altri Sinnaraz.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
andrewthefirst 17-07-2026 13:45

Si ma sempre con sta racchetta senza corde e telaio incompleto. Io non credo che possa tornare a vincere con tale attrezzo.

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pippolivetennis
JannikUberAlles 17-07-2026 13:42

Aggiungo Krajicek alla mia lista di scienziati, un altro scopritore dell’acqua calda, BRAVOOO!!!

Ahahahah 😀

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pippolivetennis
Kent Carlsoon (Guest) 17-07-2026 13:39

Non c’è la farà mai a rientrare in USA ,magari in Laverr Cup

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!