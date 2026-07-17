Alcaraz verso il rientro, Krajicek avverte: “Difficile ritrovare subito il proprio livello”

Carlos Alcaraz si avvicina alla conclusione del lungo percorso di recupero dall’infortunio al polso destro accusato ad aprile durante il torneo di Barcellona. Il rientro dello spagnolo potrebbe avvenire al Masters 1000 di Cincinnati, ma secondo Richard Krajicek servirà tempo prima di rivederlo al massimo della condizione.

L’ex campione di Wimbledon ha sottolineato quanto gli infortuni al polso siano delicati per un tennista. Per questo motivo considera corretta la prudenza mostrata dal murciano e dal suo staff, nonostante i tornei saltati e i numerosi punti persi nel ranking.

Krajicek invita Alcaraz alla prudenza

Intervistato da Tennis365, Krajicek ha spiegato che recuperare la piena efficacia dei colpi dopo un problema di questo tipo non è semplice: “Gli infortuni al polso o al gomito sono più seri di molti altri. È molto difficile tornare e giocare subito bene: bisogna procedere un passo alla volta”.

L’olandese conosce bene queste difficoltà, avendo sofferto durante la propria carriera di un problema al gomito. A differenza di altri infortuni, per i quali è possibile stabilire tempi di recupero più precisi, una lesione al braccio richiede anche di ritrovare le sensazioni e la fiducia al momento dell’impatto con la pallina.

Un ritorno graduale verso la migliore condizione

Alcaraz dovrebbe tornare in campo a Cincinnati, appuntamento nel quale sarà chiamato anche a difendere il titolo conquistato nella passata stagione. Sarebbe però poco realistico aspettarsi immediatamente la sua versione migliore, soprattutto dopo diversi mesi senza disputare incontri ufficiali.

Oltre alla tenuta del polso, lo spagnolo dovrà ritrovare ritmo, continuità e sicurezza nei colpi. Il successivo US Open, dove difenderà un altro titolo importante, potrebbe quindi arrivare mentre il suo processo di recupero sarà ancora in corso.

Krajicek resta comunque fiducioso: “È giovane e credo che abbia una buona capacità di recupero. Non dubito che tornerà a giocare e nemmeno che ritroverà la forma migliore. La domanda è quando: durante la tournée nordamericana o nella stagione indoor? Penso comunque che accadrà quest’anno”.

Il talento e l’età giocano a favore di Alcaraz, ma il suo rientro dovrà essere gestito senza fretta. Le prime settimane serviranno soprattutto ad accumulare partite e a verificare la risposta del polso: soltanto in seguito il murciano potrà tornare a esprimere il tennis che gli ha permesso di completare il Career Grand Slam.





Francesco Paolo Villarico