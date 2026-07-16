ATP Bastad, Pellegrino lotta per oltre due ore e mezza ma cede a Rublev

Andrea Pellegrino lascia l’ATP 250 di Bastad dopo aver tenuto testa per oltre due ore e mezza ad Andrey Rublev. Negli ottavi di finale del Nordea Open, il tennista pugliese si è arreso alla prima testa di serie con il punteggio di 7-6(3) 6-7(7) 6-3.

Il ventinovenne di Bisceglie, numero 138 del ranking, era arrivato al secondo turno grazie alla vittoria in due set sul giovane norvegese Nicolai Budkov Kjær. Contro Rublev, numero 16 ATP e campione a Bastad nel 2023, Pellegrino ha disputato una partita coraggiosa, riuscendo a trascinarla al set decisivo dopo aver annullato tre match point.

Rublev conquista il primo tie-break

Nel primo confronto diretto tra i due giocatori, i servizi hanno dominato fin dalle battute iniziali. Pellegrino ha fronteggiato l’unica palla break del parziale nell’ottavo game, concessa con un doppio fallo, riuscendo però ad annullarla e a restare in scia sul 4-4.

L’equilibrio è proseguito fino al tie-break. L’azzurro è partito con un minibreak di vantaggio, portandosi sul 2-0, ma Rublev ha recuperato immediatamente. Nel momento decisivo la prima di servizio di Pellegrino ha perso efficacia e il russo ne ha approfittato, chiudendo per 7-3 con un rovescio lungolinea vincente.

Pellegrino annulla tre match point e porta Rublev al terzo

Anche la seconda frazione è avanzata senza break, con Pellegrino favorito dal fatto di servire per primo. Nel dodicesimo game l’italiano è arrivato a due punti dal set, ma un ace di Rublev e un errore di rovescio hanno rimandato il verdetto a un altro tie-break.

Il russo si è procurato due match point sul 6-4, entrambi annullati da Pellegrino con un diritto incrociato e un rovescio in contropiede. L’azzurro ha cancellato anche una terza opportunità sul 7-6, questa volta con un diritto lungolinea.

Due errori consecutivi di Rublev hanno quindi permesso a Pellegrino di completare la rimonta e di imporsi per 9-7. Il russo ha sfogato la propria frustrazione sulla racchetta, mentre il pugliese ha trascinato l’incontro al set decisivo.

Nel terzo set emerge la maggiore freschezza del russo

Rublev ha reagito immediatamente, tornando a servire con grande efficacia. Pellegrino ha annullato due palle break nel secondo game e altre tre nel quarto, ma sulla quarta opportunità del gioco il diritto del moscovita ha prodotto l’allungo decisivo per il 3-1.

L’italiano ha continuato a lottare, ma con il passare dei minuti ha pagato le energie spese nei primi due set. Rublev non ha più concesso aperture e ha chiuso l’incontro nel nono game, mettendo a segno il diciassettesimo e il diciottesimo ace della sua partita.

Per Pellegrino rimane una prestazione di grande valore contro uno dei migliori giocatori del circuito, oltre alla seconda partecipazione consecutiva agli ottavi di finale di Bastad. Nel 2025 aveva raggiunto lo stesso turno partendo dalle qualificazioni.

Nei quarti Rublev affronterà il vincitore della sfida tra Jesper de Jong, finalista del torneo nella passata edizione, e Sebastian Báez, ottava testa di serie e finalista a Bastad nel 2022.

ATP Bastad Andrey Rublev [1] Andrey Rublev [1] 7 6 6 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 6 7 3 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 5-3 → 6-3 A. Pellegrino 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Pellegrino 15-0 ace 15-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Rublev 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* ace 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 A. Rublev 15-0 30-15 ace 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Rublev 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 4-5 → 5-5 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Pellegrino 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Pellegrino 15-0 ace 30-0 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Pellegrino 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 A. Pellegrino 0-15 15-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-15 ace 5-5 → 6-5 A. Pellegrino 15-0 30-0 5-4 → 5-5 A. Rublev 15-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Rublev 0-15 0-30 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Pellegrino 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi