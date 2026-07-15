ATP Bastad, Darderi supera Altmaier in due set e vola ai quarti di finale

Luciano Darderi avanza ai quarti di finale dell’ATP 250 di Bastad. Il tennista italiano ha superato Daniel Altmaier con il punteggio di 6-4 6-4, al termine di una prestazione solida contro un avversario sempre insidioso sulla terra battuta.

Darderi ha indirizzato entrambi i set grazie a due break ottenuti nei momenti giusti. Nel primo ha strappato immediatamente il servizio al tedesco, mentre nel secondo ha trovato l’allungo decisivo sul 4-4. L’azzurro ha poi chiuso la partita nel game successivo con un ace di seconda.

Break immediato e vantaggio difeso nel primo set

La partenza di Darderi è stata praticamente perfetta. L’italiano ha conquistato il break già nel primo gioco, approfittando delle difficoltà di Altmaier con il diritto, e ha successivamente confermato il vantaggio al servizio.

Il numero 18 del mondo ha imposto il proprio ritmo soprattutto con il diritto, alternando accelerazioni profonde, palle corte e qualche efficace discesa a rete. Altmaier ha provato a rimanere in partita affidandosi al suo elegante rovescio a una mano e variando spesso il gioco, ma ha continuato a commettere troppi errori con il diritto.

Il momento più delicato per Darderi è arrivato sull’5-3, quando il tedesco si è procurato una palla per recuperare il break. Luciano l’ha annullata e ha mantenuto il servizio dopo un game combattuto, conservando il vantaggio.

Altmaier ha prolungato il set tenendo la battuta, ma Darderi non ha tremato al momento di chiudere. L’azzurro ha dominato il decimo gioco e si è assicurato la prima frazione per 6-4.

Darderi spreca alcune occasioni, poi trova il break decisivo

Nel secondo set Darderi ha avuto subito l’opportunità di prendere il largo. Nel game iniziale si è procurato due palle break, entrambe però annullate da Altmaier, che è riuscito a mantenere il servizio anche grazie a un ace di seconda.

Un’altra occasione è arrivata sul 2-1, quando l’italiano ha avuto a disposizione altre due opportunità per strappare la battuta al tedesco. Altmaier si è nuovamente salvato, mentre Darderi ha continuato a difendere con sicurezza i propri turni di servizio.

L’equilibrio è durato fino al nono gioco. Sul 4-4 l’azzurro ha approfittato di alcune incertezze del suo avversario, procurandosi tre palle break consecutive. Dopo aver mancato le prime due, ha trasformato la terza grazie a un errore di rovescio lungolinea di Altmaier.

Darderi è così andato a servire per il match sul 5-4. Il game non è iniziato nel migliore dei modi, con il tedesco avanti 30-0, ma l’italiano ha reagito affidandosi al servizio e al diritto. Dopo aver conquistato il match point, ha chiuso l’incontro con un ace di seconda.

Numeri solidi al servizio per Darderi

Il rendimento al servizio ha rappresentato una delle chiavi della vittoria. Darderi ha messo in campo il 57% di prime palle, conquistando l’81% dei punti giocati con la prima e il 52% con la seconda. L’azzurro ha inoltre realizzato sei ace.

Altmaier ha mostrato ancora una volta la qualità del proprio rovescio a una mano, trovando alcune accelerazioni spettacolari, ma ha pagato le difficoltà con il diritto e la maggiore continuità dell’italiano nei momenti decisivi.

Nei quarti la sfida con Nuno Borges

Nei quarti di finale, in programma venerdì 17 luglio con orario ancora da definire, Darderi affronterà Nuno Borges. Il portoghese conduce per 3-0 negli scontri diretti e si è aggiudicato anche il confronto più recente, disputato poche settimane fa a Maiorca, in due set.

Per Darderi si presenta quindi un’altra sfida impegnativa. La prestazione offerta contro Altmaier, però, conferma l’ottimo livello raggiunto dall’azzurro sulla terra battuta e la sua capacità di fare la differenza nei passaggi più importanti dell’incontro.