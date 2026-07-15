WTA 125 Roma: Chiesa vola ai quarti di finale. “Il livello del Tour si è alzato”. Lorenzi: “L’Antico Tiro a Volo ha una grande tradizione”

La terza giornata dell’ATV Bancomat Tennis Open ha portato in dote la prima azzurra capace di staccare il pass per i quarti di finale. Si tratta di Deborah Chiesa che, sul Centrale del Circolo Antico Tiro a Volo – teatro del prestigioso torneo WTA 125, giunto alla sedicesima edizione – ha sconfitto la quinta testa di serie Lola Radivojevic per 6-2 6-2. Il tennis dell’ex numero 143 del mondo, nel 2018 capace di conquistarsi un posto in nazionale, è sembrato per larghi tratti quello dei giorni migliori. Ma non c’è solo Chiesa: l’Italia può sognare in grande anche con Brancaccio, Urgesi, Trevisan e Zantedeschi. Queste ultime giocheranno un derby, circostanza che garantisce almeno un’altra italiana ai quarti di finale.

Avanti Deborah Chiesa

Non poteva essere più convincente la prestazione di Deborah Chiesa nella mattinata che ha aperto la giornata. Sul Centrale l’azzurra, ex nazionale di Fed Cup, ha sconfitto la quinta testa di serie Lola Radivojevic per 6-2 6-2. Attualmente numero 354 del mondo, la 30enne sta lavorando duro per riavvicinarsi alle posizioni che le competono: “In campo mi sento nettamente meglio. Il livello medio si è alzato molto e si affrontano ragazze sempre ostiche. Io però sento che la mia esperienza possa aiutarmi in partite come quella vinta contro Lola. Con il passare degli anni capisci che ogni cosa ha il giusto peso”. Ai quarti di finale Chiesa potrebbe avere un derby di lusso contro Lucia Bronzetti, che domani affronterà la serba Teodora Kostovic. Nell’altro match della mattinata ha rubato l’occhio la diciannovenne bulgara Elizara Yaneva, ex numero 10 del mondo under 18 e ora già numero 196 del mondo. Con grande maturità ha gestito il tie-break del secondo set nel match vinto 6-2 7-6(4) contro Sophia Lansere. Per lei ai quarti sicuramente un’italiana, nello specifico la vincente del derby tra Aurora Zantedeschi e Martina Trevisan

Le parole di Paolo Lorenzi

“Tornei come l’ATV Bancomat Tennis Open sono importantissimi e il Circolo Antico Tiro a Volo ha una grande tradizione”, le parole del direttore degli Internazionali BNL d’Italia Paolo Lorenzi. Al fianco di Tathiana Garbin alla guida del settore femminile, Lorenzi sta tenendo d’occhio le tante italiane scese in campo: “Noi della Federazione siamo davvero molto felici e questo torneo sta già offrendo grandi partite. Dal canto nostro stiamo seguendo tutti i progetti e le ragazze azzurre; cerchiamo di stare vicino a loro, agli allenatori e ai rispettivi team per capire di cosa abbiano bisogno e come poterle aiutare. Per noi è fondamentale andare a vederle e riuscire a creare tornei di questo tipo, in modo che possano competere ad alto livello. Insomma, credo che con i team privati stiamo facendo ormai un ottimo lavoro: sono tutti molto aperti e noi, come Federazione, siamo pronti ad aiutarle”.