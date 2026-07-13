Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 13 Luglio 2026

13/07/2026 07:12 2 commenti
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Getty Images

SWE ATP 250 Bastad – terra
Q2 Passaro ITA – Krumich CZE Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Johnson GBR/Zielinski POL – Pellegrino ITA/Vavassori ITA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare



SUI ATP 250 Gstaad – terra
R32 Sonego ITA – Schwaerzler AUT Inizio 10:30

Il match deve ancora iniziare




NED CH 75 Bunschoten – terra
R32 Bailly BEL – Romano ITA Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare



ESP CH 75 Pozoblanco – hard
Q2 Giunta ITA – Almazan Valiente ESP Inizio 18:30

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Cordenons – terra
Q2 Forti ITA – Makk HUN Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Binda ITA – Fuele HUN 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Montes-De La Torre ESP – Angelini ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Napolitano ITA – Balshaw FRA Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Villanueva ARG – Gandolfi ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Tabacco ITA – Vincent Ruggeri ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Agamenone ITA – Barrena ARG Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare

Q2 Prihodko MKD – Crivellaro ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare




ITA WTA Roma 125 – terra
1T Jones GBR – Spiteri ITA ore 10:30
Il match deve ancora iniziare

1T Gjorcheska MKD – Chiesa ITA ore 16:00

Il match deve ancora iniziare

1T Kotliar UKR – Urgesi ITA ore 18:30

Il match deve ancora iniziare

TAG:

2 commenti

libbio78 13-07-2026 09:40

@ Harlan (#4653632)

Inizio a credere che si trattino,purtroppo,di quasi ex giocatori.
Il loro fisico non regge certe sollecitazioni purtroppo

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 13-07-2026 08:14

Ma Giga e Zepp ancora ai box??

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!