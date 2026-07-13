Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 13 Luglio 2026
ATP 250 Bastad – terra
Q2 Passaro – Krumich Inizio 11:00
R16 Johnson /Zielinski – Pellegrino /Vavassori Inizio 12:00
ATP 250 Gstaad – terra
R32 Sonego – Schwaerzler Inizio 10:30
CH 75 Bunschoten – terra
R32 Bailly – Romano Non prima 14:30
CH 75 Pozoblanco – hard
Q2 Giunta – Almazan Valiente Inizio 18:30
CH 75 Cordenons – terra
Q2 Forti – Makk Inizio 10:00
Q2 Binda – Fuele 2° inc. ore 10:00
R32 Montes-De La Torre – Angelini Non prima 17:00
R32 Napolitano – Balshaw Non prima 19:00
Q2 Villanueva – Gandolfi Inizio 10:00
Q2 Tabacco – Vincent Ruggeri 2° inc. ore 10:00
R32 Agamenone – Barrena Non prima 16:30
Q2 Prihodko – Crivellaro Inizio 10:00
WTA Roma 125 – terra
1T Jones – Spiteri ore 10:30
1T Gjorcheska – Chiesa ore 16:00
1T Kotliar – Urgesi ore 18:30
TAG: Italiani in campo
2 commenti
@ Harlan (#4653632)
Inizio a credere che si trattino,purtroppo,di quasi ex giocatori.
Il loro fisico non regge certe sollecitazioni purtroppo
Ma Giga e Zepp ancora ai box??