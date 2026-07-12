Finale di Wimbledon, il giorno in cui il silenzio pesa quanto il rumore

Il giorno della finale a Wimbledon è diverso da tutti gli altri. Lo capisci appena metti piede all’All England Club. È come se il torneo rallentasse per qualche ora prima dell’ultimo scatto. L’atmosfera cambia, i rumori si abbassano, perfino il pubblico sembra camminare con un passo più lento. C’è l’attesa, ma c’è soprattutto la consapevolezza che tra poche ore verrà scritto un altro capitolo della storia del tennis.

«Non mi piace il giorno della finale», raccontava qualche anno fa Rafael Nadal. «Negli spogliatoi non c’è più nessuno. Preferisco i primi turni, quando sono pieni di gente». Una frase che descrive perfettamente il contrasto di questa giornata. Due settimane fa erano in 128 a inseguire il sogno. Oggi ne sono rimasti soltanto due. Sei partite vinte, sei ostacoli superati. Ne resta una sola, quella che vale tutto. È la selezione naturale di uno Slam. Il grano si è separato dal loglio e sono rimasti soltanto i migliori. Quelli che hanno resistito alla pressione, alle cinque ore di battaglia, ai cambi di temperatura, alle emozioni. La finale è il punto di arrivo di quindici giorni vissuti sempre sul filo.

Anche il circolo racconta la fatica del torneo. L’erba, perfetta e brillante durante la prima settimana, porta ormai i segni delle centinaia di scivolate e cambi di direzione. Dietro la linea di fondo il verde ha lasciato spazio alla terra battuta dal continuo movimento dei giocatori. È un campo consumato, ma ancora magnifico, pronto ad accogliere il suo ultimo atto.

Fuori dal Centre Court la vita continua. I viali sono pieni di spettatori che vogliono godersi fino all’ultimo minuto l’atmosfera dei Championships. C’è chi si ferma davanti alla collina di Henman Hill per un’ultima fotografia, chi immortala il tabellone della finale, chi entra nei negozi ufficiali per acquistare un ricordo destinato a durare negli anni. Ovunque si vedono cappelli di paglia, cappellini bianchi, fragole con panna e bicchieri di Pimm’s. È il rituale dell’ultima domenica.

Nel frattempo, lontano dagli occhi del pubblico, i due finalisti vivono la loro personale routine. Il riscaldamento dura poco più di mezz’ora. Non si cerca più la condizione atletica, ormai costruita in due settimane di torneo, ma soltanto le sensazioni. Qualche accelerazione da fondo, alcune volée, il servizio, le risposte. Gli ultimi dettagli, le ultime indicazioni tattiche, il ripasso dei piani alternativi nel caso il copione immaginato non funzioni.

Poi arriva il momento in cui tutto cambia. Il Centre Court comincia lentamente a riempirsi. I fotografi prendono posizione, le televisioni completano gli ultimi collegamenti, gli addetti sistemano ogni particolare. L’eccitazione lascia spazio alla tensione.

Anche il Royal Box si anima. Quello che fino a pochi minuti prima era un settore vuoto si riempie di principi, membri della famiglia reale, nobili, attori, campioni del passato e grandi protagonisti dello sport mondiale. È uno dei riti più affascinanti di Wimbledon: il pubblico aspetta i giocatori, ma prima osserva arrivare gli ospiti illustri, accolti dagli applausi del Centre Court.

Poi arriva il momento che tutti aspettano. I finalisti percorrono il lungo corridoio che conduce al campo centrale. Ogni passo li avvicina a qualcosa che può cambiare un’intera carriera. Da quel momento non contano più la classifica, i precedenti o il cammino compiuto durante il torneo. Restano soltanto due uomini, due racchette e un posto nella storia. Tre set su cinque per decidere un campione. Tutto quello che è accaduto nelle due settimane precedenti appartiene già al passato.

Ready? Play.

Dal nostro inviato a Wimbledon, Enrico Milani