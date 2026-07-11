Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. Wimbledon, Heliovaara e Patten tornano campioni: battuti Arévalo e Pavic in una finale senza palle break

Heliovaara e Patten - Foto Getty Images
Harri Heliovaara e Henry Patten conquistano il titolo di doppio maschile a Wimbledon 2026. Il finlandese e il britannico hanno superato in finale Marcelo Arévalo e Mate Pavic con il punteggio di 7-6(4) 7-6(3), al termine di un confronto durato un’ora e 42 minuti e deciso da pochi punti.
La partita è stata dominata dai servizi. I quattro protagonisti, tutti doppisti esperti e dotati di una battuta particolarmente efficace, non hanno concesso
nemmeno una palla break nell’intero incontro. L’equilibrio è stato quindi totale, ma nei due tie-break Heliovaara e Patten hanno mostrato maggiore lucidità, trovando qualcosa in più nei momenti decisivi.
La coppia finlandese-britannica torna così a trionfare sui prati dell’All England Club a due anni di distanza dal primo successo. Nel 2024 Heliovaara e Patten avevano sconfitto in finale
Jordan Thompson e Max Purcell, conquistando il loro primo titolo Slam insieme e ponendo le basi per una crescita che li ha portati fino al vertice del doppio mondiale. Il terzo Slam insieme per i numeri uno del mondo
Quello conquistato a Wimbledon è il
terzo titolo del Grande Slam della coppia. Dopo il primo trionfo londinese, Heliovaara e Patten si erano infatti imposti anche agli Australian Open 2025.
I due si confermano la coppia più affidabile del circuito, come testimonia anche il primo posto nella classifica mondiale. La loro stagione era già stata ricca di risultati importanti: avevano raggiunto la finale sia al Queen’s sia al Roland Garros, dove erano stati battuti da
Marcel Granollers e Horacio Zeballos.
Nel corso del 2026 hanno inoltre conquistato il
Masters 1000 di Madrid, gli ATP 500 di Doha e Dubai e l’ATP 250 di Adelaide. A questi risultati si aggiunge il titolo delle ATP Finals di doppio, di cui sono ancora i campioni in carica.
Numeri che raccontano la continuità di una coppia ormai perfettamente collaudata. Heliovaara e Patten si conoscono alla perfezione e riescono a esprimere il meglio del proprio tennis proprio nei passaggi più delicati, come dimostrato nella finale londinese.
Contro Arévalo e Pavic non hanno avuto occasioni in risposta durante i game ordinari, ma hanno saputo alzare il livello in entrambi i tie-break.
Due anni dopo il primo trionfo, Heliovaara e Patten tornano così sul trono di Wimbledon, conquistano il terzo Slam insieme e consolidano ulteriormente il proprio ruolo di migliore coppia del circuito.
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 11 Luglio 2026
☀
18°C
Prevalentemente soleggiato e caldo · Picco 31°C
CIELO
Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 11 Luglio
07:00
⛅
17°
08:00
⛅
19°
09:00
⛅
21°
10:00
⛅
24°
11:00
⛅
26°
12:00
⛅
29°
13:00
⛅
30°
15:00
⛅
31°
18:00
⛅
29°
21:00
☀
26°
⚠ Nessuna pioggia indicata, ma caldo nel pomeriggio: finali sull’erba con temperature elevate
🎾 Programma del giorno — 11 Luglio
🎾
Wimbledon · Finali
Finali · Erba
F
☀ Soleggiato
⚠ Caldo
✅ Asciutto
🎾 Finali
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:00pm
H. Heliovaara / H. Patten vs M. Arevalo / M. Pavic
Slam Wimbledon
H. Heliovaara / H. Patten [1]
7
7
M. Arevalo / M. Pavic [6]
6
6
Vincitore: H. Heliovaara/H. Patten
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
5*-1
5-2*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
H. Heliovaara / H. Patten
5-6 → 6-6
M. Arevalo / M. Pavic
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
H. Heliovaara / H. Patten
4-5 → 5-5
M. Arevalo / M. Pavic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
H. Heliovaara / H. Patten
3-4 → 4-4
M. Arevalo / M. Pavic
3-3 → 3-4
H. Heliovaara / H. Patten
2-3 → 3-3
M. Arevalo / M. Pavic
2-2 → 2-3
H. Heliovaara / H. Patten
1-2 → 2-2
M. Arevalo / M. Pavic
1-1 → 1-2
H. Heliovaara / H. Patten
0-1 → 1-1
M. Arevalo / M. Pavic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
5*-2
5*-3
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
M. Arevalo / M. Pavic
6-5 → 6-6
H. Heliovaara / H. Patten
5-5 → 6-5
M. Arevalo / M. Pavic
5-4 → 5-5
H. Heliovaara / H. Patten
4-4 → 5-4
M. Arevalo / M. Pavic
4-3 → 4-4
H. Heliovaara / H. Patten
3-3 → 4-3
M. Arevalo / M. Pavic
3-2 → 3-3
H. Heliovaara / H. Patten
2-2 → 3-2
M. Arevalo / M. Pavic
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
H. Heliovaara / H. Patten
1-1 → 2-1
M. Arevalo / M. Pavic
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / H. Patten
None-None
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
K. Muchova
vs L. Noskova
Slam Wimbledon
K. Muchova [10]
2
7
3
L. Noskova [9]
6
5
6
Vincitore: L. Noskova
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Muchova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
L. Noskova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
K. Muchova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
L. Noskova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Muchova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
L. Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 4-5
K. Muchova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
L. Noskova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
K. Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Muchova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
L. Noskova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
K. Muchova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
L. Noskova
None-None
0-15
15-15
30-15
0-0 → 0-1
No.1 Court – Ore: 12:00am
A. Hewett / G. Reid vs G. Fernandez / T. Oda
Slam Wimbledon
A. Hewett / G. Reid [1]
2
6
6
G. Fernandez / T. Oda
6
1
2
Vincitore: A. Hewett/G. Reid
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Fernandez / T. Oda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
A. Hewett / G. Reid
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
A-40
4-2 → 5-2
G. Fernandez / T. Oda
4-1 → 4-2
A. Hewett / G. Reid
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
G. Fernandez / T. Oda
3-0 → 3-1
A. Hewett / G. Reid
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
G. Fernandez / T. Oda
1-0 → 2-0
A. Hewett / G. Reid
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Fernandez / T. Oda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-1 → 6-1
A. Hewett / G. Reid
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
G. Fernandez / T. Oda
4-0 → 4-1
A. Hewett / G. Reid
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
G. Fernandez / T. Oda
2-0 → 3-0
A. Hewett / G. Reid
1-0 → 2-0
G. Fernandez / T. Oda
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Hewett / G. Reid
2-5 → 2-6
G. Fernandez / T. Oda
1-5 → 2-5
A. Hewett / G. Reid
1-4 → 1-5
G. Fernandez / T. Oda
1-3 → 1-4
A. Hewett / G. Reid
1-2 → 1-3
G. Fernandez / T. Oda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
0-2 → 1-2
A. Hewett / G. Reid
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
G. Fernandez / T. Oda
0-0 → 0-1
X. Sun
vs A. Pushkareva
Slam Wimbledon
X. Sun [1]
7
3
4
A. Pushkareva [14]
5
6
6
Vincitore: A. Pushkareva
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Pushkareva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
X. Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
A. Pushkareva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
A. Pushkareva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
1-0 → 1-1
X. Sun
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
X. Sun
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
X. Sun
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
A. Pushkareva
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
A. Pushkareva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
X. Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
A. Pushkareva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
X. Sun
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
A. Pushkareva
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
3-5 → 4-5
X. Sun
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
X. Sun
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
X. Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
1-2 → 2-2
X. Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Pushkareva
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
L. Miguel
/ Z. Sesko vs M. Antonius / A. Johnson
Slam Wimbledon
L. Miguel / Z. Sesko [1]
6
6
M. Antonius / A. Johnson [2]
1
4
Vincitore: L. Miguel/Z. Sesko
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Miguel / Z. Sesko
5-4 → 6-4
M. Antonius / A. Johnson
4-4 → 5-4
L. Miguel / Z. Sesko
3-4 → 4-4
M. Antonius / A. Johnson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
L. Miguel / Z. Sesko
2-3 → 3-3
M. Antonius / A. Johnson
2-2 → 2-3
L. Miguel / Z. Sesko
1-2 → 2-2
M. Antonius / A. Johnson
1-1 → 1-2
L. Miguel / Z. Sesko
0-1 → 1-1
M. Antonius / A. Johnson
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Miguel / Z. Sesko
5-1 → 6-1
M. Antonius / A. Johnson
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
L. Miguel / Z. Sesko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
M. Antonius / A. Johnson
2-1 → 3-1
L. Miguel / Z. Sesko
1-1 → 2-1
M. Antonius / A. Johnson
1-0 → 1-1
L. Miguel / Z. Sesko
0-0 → 1-0
No.3 Court – Ore: 12:00am
Y. Kamiji vs D. De Groot
Slam Wimbledon
Y. Kamiji [1]
6
6
D. De Groot [2]
0
0
Vincitore: Y. Kamiji
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Kamiji
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-0 → 6-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. De Groot
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-0 → 5-0
D. De Groot
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
D. De Groot
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
G. Sasson
/ N. Vink vs S. Schroder / J. Woodman
Slam Wimbledon
G. Sasson / N. Vink [1]
6
6
S. Schroder / J. Woodman [2]
2
1
Vincitore: G. Sasson/N. Vink
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Sasson / N. Vink
5-1 → 6-1
S. Schroder / J. Woodman
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 5-1
G. Sasson / N. Vink
4-0 → 5-0
S. Schroder / J. Woodman
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
G. Sasson / N. Vink
2-0 → 3-0
S. Schroder / J. Woodman
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
G. Sasson / N. Vink
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Schroder / J. Woodman
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
G. Sasson / N. Vink
4-2 → 5-2
S. Schroder / J. Woodman
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
G. Sasson / N. Vink
2-2 → 3-2
S. Schroder / J. Woodman
2-1 → 2-2
G. Sasson / N. Vink
1-1 → 2-1
S. Schroder / J. Woodman
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
G. Sasson / N. Vink
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Court 12 – Ore: 12:00am
D. Cibulkova / B. Strycova vs V. King / Y. Shvedova
Slam Wimbledon
D. Cibulkova / B. Strycova
None
6
0
1
V. King / Y. Shvedova
•
None
4
6
0
Vincitore: D. Cibulkova/B. Strycova
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Cibulkova / B. Strycova
None-None
1-0
2-0
3-0
4-0
5-0
5-1
5-2
6-2
6-3
8-3
9-3
9-4
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Cibulkova / B. Strycova
15-0
15-30
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-5 → 0-6
V. King / Y. Shvedova
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-4 → 0-5
D. Cibulkova / B. Strycova
0-3 → 0-4
V. King / Y. Shvedova
0-2 → 0-3
D. Cibulkova / B. Strycova
0-1 → 0-2
V. King / Y. Shvedova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Cibulkova / B. Strycova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
V. King / Y. Shvedova
5-3 → 5-4
D. Cibulkova / B. Strycova
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
4-3 → 5-3
V. King / Y. Shvedova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
D. Cibulkova / B. Strycova
2-3 → 3-3
V. King / Y. Shvedova
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
D. Cibulkova / B. Strycova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
V. King / Y. Shvedova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
D. Cibulkova / B. Strycova
1-0 → 1-1
V. King / Y. Shvedova
None-None
15-0
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
M. Bahrami
/ I. Majoli vs T. Johansson / B. Schett
Slam Wimbledon
M. Bahrami / I. Majoli
5
6
T. Johansson / B. Schett
7
7
Vincitore: T. Johansson/B. Schett
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
1*-1
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
6-6 → 6-7
M. Bahrami / I. Majoli
6-5 → 6-6
T. Johansson / B. Schett
0-15
0-30
30-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
M. Bahrami / I. Majoli
5-4 → 5-5
T. Johansson / B. Schett
5-3 → 5-4
M. Bahrami / I. Majoli
4-3 → 5-3
T. Johansson / B. Schett
3-3 → 4-3
M. Bahrami / I. Majoli
15-0
30-15
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Johansson / B. Schett
2-2 → 2-3
M. Bahrami / I. Majoli
1-2 → 2-2
T. Johansson / B. Schett
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
A-40
1-1 → 1-2
M. Bahrami / I. Majoli
1-0 → 1-1
T. Johansson / B. Schett
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bahrami / I. Majoli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-40
A-40
40-40
5-6 → 5-7
T. Johansson / B. Schett
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
5-5 → 5-6
M. Bahrami / I. Majoli
0-15
15-15
15-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
T. Johansson / B. Schett
4-4 → 4-5
M. Bahrami / I. Majoli
0-15
15-15
15-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
T. Johansson / B. Schett
2-4 → 3-4
M. Bahrami / I. Majoli
2-3 → 2-4
T. Johansson / B. Schett
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Bahrami / I. Majoli
1-2 → 2-2
T. Johansson / B. Schett
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
1-1 → 1-2
M. Bahrami / I. Majoli
0-1 → 1-1
T. Johansson / B. Schett
None-None
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
J. Delgado
/ F. Lopez vs M. Baghdatis / X. Malisse
Slam Wimbledon
J. Delgado / F. Lopez
4
4
M. Baghdatis / X. Malisse
6
6
Vincitore: M. Baghdatis/X. Malisse
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Baghdatis / X. Malisse
4-5 → 4-6
J. Delgado / F. Lopez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-4 → 4-5
M. Baghdatis / X. Malisse
4-3 → 4-4
J. Delgado / F. Lopez
3-3 → 4-3
M. Baghdatis / X. Malisse
3-2 → 3-3
J. Delgado / F. Lopez
2-2 → 3-2
M. Baghdatis / X. Malisse
2-1 → 2-2
J. Delgado / F. Lopez
1-1 → 2-1
M. Baghdatis / X. Malisse
1-0 → 1-1
J. Delgado / F. Lopez
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Baghdatis / X. Malisse
4-5 → 4-6
J. Delgado / F. Lopez
3-5 → 4-5
M. Baghdatis / X. Malisse
3-4 → 3-5
J. Delgado / F. Lopez
0-15
15-30
40-30
A-40
40-40
2-4 → 3-4
M. Baghdatis / X. Malisse
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
J. Delgado / F. Lopez
2-2 → 2-3
M. Baghdatis / X. Malisse
2-1 → 2-2
J. Delgado / F. Lopez
1-1 → 2-1
M. Baghdatis / X. Malisse
1-0 → 1-1
J. Delgado / F. Lopez
None-None
15-0
30-0
40-15
0-0 → 1-0
Court 18 – Ore: 12:00am
M. Rybarikova / L. Safarova vs K. Flipkens / D. Hantuchova
Slam Wimbledon
M. Rybarikova / L. Safarova
None
6
6
1
K. Flipkens / D. Hantuchova
•
None
7
3
0
Vincitore: M. Rybarikova/L. Safarova
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Flipkens / D. Hantuchova
K. Flipkens / D. Hantuchova
None-None
1-0
1-1
1-2
1-3
1-4
2-4
3-4
3-5
4-5
4-6
4-7
4-8
5-8
5-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Flipkens / D. Hantuchova
5-3 → 6-3
M. Rybarikova / L. Safarova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
K. Flipkens / D. Hantuchova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
M. Rybarikova / L. Safarova
2-3 → 3-3
K. Flipkens / D. Hantuchova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 2-3
M. Rybarikova / L. Safarova
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
1-2 → 1-3
K. Flipkens / D. Hantuchova
1-1 → 1-2
M. Rybarikova / L. Safarova
0-1 → 1-1
K. Flipkens / D. Hantuchova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
K. Flipkens / D. Hantuchova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
M. Rybarikova / L. Safarova
5-5 → 6-5
K. Flipkens / D. Hantuchova
4-5 → 5-5
M. Rybarikova / L. Safarova
4-4 → 4-5
K. Flipkens / D. Hantuchova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Rybarikova / L. Safarova
3-3 → 4-3
K. Flipkens / D. Hantuchova
3-2 → 3-3
M. Rybarikova / L. Safarova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
K. Flipkens / D. Hantuchova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
M. Rybarikova / L. Safarova
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
K. Flipkens / D. Hantuchova
0-1 → 1-1
M. Rybarikova / L. Safarova
None-None
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
V. Barros
/ N. Leme Da Silva vs J. Kovackova / K. Zajickova
Slam Wimbledon
V. Barros / N. Leme Da Silva [1]
None
6
7
0
J. Kovackova / K. Zajickova [5]
•
None
7
6
1
Vincitore: J. Kovackova/K. Zajickova
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Kovackova / K. Zajickova
V. Barros / N. Leme Da Silva
None-None
1-0
1-1
1-2
1-3
2-3
3-3
3-4
4-4
4-5
4-6
4-7
5-7
5-8
5-9
6-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
V. Barros / N. Leme Da Silva
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
J. Kovackova / K. Zajickova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
V. Barros / N. Leme Da Silva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
J. Kovackova / K. Zajickova
4-4 → 4-5
V. Barros / N. Leme Da Silva
3-4 → 4-4
J. Kovackova / K. Zajickova
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
V. Barros / N. Leme Da Silva
2-3 → 3-3
J. Kovackova / K. Zajickova
2-2 → 2-3
V. Barros / N. Leme Da Silva
1-2 → 2-2
J. Kovackova / K. Zajickova
1-1 → 1-2
V. Barros / N. Leme Da Silva
0-15
30-15
40-15
40-30
A-40
0-1 → 1-1
J. Kovackova / K. Zajickova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
6-6 → 6-7
J. Kovackova / K. Zajickova
6-5 → 6-6
V. Barros / N. Leme Da Silva
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
J. Kovackova / K. Zajickova
5-4 → 5-5
V. Barros / N. Leme Da Silva
4-4 → 5-4
J. Kovackova / K. Zajickova
4-3 → 4-4
V. Barros / N. Leme Da Silva
3-3 → 4-3
J. Kovackova / K. Zajickova
3-2 → 3-3
V. Barros / N. Leme Da Silva
2-2 → 3-2
J. Kovackova / K. Zajickova
2-1 → 2-2
V. Barros / N. Leme Da Silva
1-1 → 2-1
J. Kovackova / K. Zajickova
1-0 → 1-1
V. Barros / N. Leme Da Silva
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
0-0 → 1-0
F. Santoro
/ R. Stubbs vs S. Grosjean / T. Golovin
Slam Wimbledon
F. Santoro / R. Stubbs
None
7
4
1
S. Grosjean / T. Golovin
•
None
6
6
0
Vincitore: F. Santoro/R. Stubbs
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Grosjean / T. Golovin
None-None
1-0
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-8
2-8
3-8
3-9
4-9
5-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Grosjean / T. Golovin
15-0
30-0
30-15
40-30
A-40
4-5 → 4-6
F. Santoro / R. Stubbs
3-5 → 4-5
S. Grosjean / T. Golovin
3-4 → 3-5
F. Santoro / R. Stubbs
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
S. Grosjean / T. Golovin
2-3 → 2-4
F. Santoro / R. Stubbs
1-3 → 2-3
S. Grosjean / T. Golovin
1-2 → 1-3
F. Santoro / R. Stubbs
1-1 → 1-2
S. Grosjean / T. Golovin
1-0 → 1-1
F. Santoro / R. Stubbs
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
2*-0
3-0*
4-0*
4*-2
4-3*
5-3*
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
F. Santoro / R. Stubbs
5-6 → 6-6
S. Grosjean / T. Golovin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
F. Santoro / R. Stubbs
4-5 → 5-5
S. Grosjean / T. Golovin
4-4 → 4-5
F. Santoro / R. Stubbs
3-4 → 4-4
S. Grosjean / T. Golovin
3-3 → 3-4
F. Santoro / R. Stubbs
2-3 → 3-3
S. Grosjean / T. Golovin
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
F. Santoro / R. Stubbs
1-2 → 2-2
S. Grosjean / T. Golovin
1-1 → 1-2
F. Santoro / R. Stubbs
0-1 → 1-1
S. Grosjean / T. Golovin
None-None
15-0
15-15
30-15
0-0 → 0-1
Court 4 – Ore: 12:00am
D. Monte vs C. Griffith
Slam Wimbledon
D. Monte
6
4
C. Griffith
7
6
Vincitore: C. Griffith
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Griffith
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
C. Griffith
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-A
40-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
1*-4
1*-5
1-6*
6-6 → 6-7
C. Griffith
15-0
30-0
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
C. Griffith
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Griffith
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
C. Griffith
None-None
0-30
0-40
15-40
0-0 → 1-0
O. Laskowski
vs S. Farkhodov
Slam Wimbledon
O. Laskowski
None
6
4
0
S. Farkhodov
•
None
2
6
1
Vincitore: S. Farkhodov
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Farkhodov
None-None
1-0
1-1
1-2
1-3
2-3
2-4
3-4
3-5
4-5
4-6
5-6
6-6
7-6
7-7
8-7
9-7
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Laskowski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
S. Farkhodov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
S. Farkhodov
None-None
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
C. Hirschi
vs N. Kesavan
Slam Wimbledon
C. Hirschi
0
4
7
1
N. Kesavan
•
0
6
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Kesavan
None-None
1-0
1-1
2-1
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
4-5
5-5
5-6
5-7
5-8
6-8
6-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
2*-1
3*-1
3-2*
4-2*
5*-2
6*-2
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
C. Hirschi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 5-6
N. Kesavan
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
C. Hirschi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
N. Kesavan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 4-4
C. Hirschi
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
C. Hirschi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
N. Kesavan
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Kesavan
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
N. Kesavan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
N. Kesavan
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
C. Hirschi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
C. Hirschi
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 1-0
I. Rebel
vs G. Carvalho
Slam Wimbledon
I. Rebel
6
6
G. Carvalho
0
2
Vincitore: I. Rebel
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Carvalho
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
I. Rebel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Rebel
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 5-0
G. Carvalho
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
I. Rebel
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
G. Carvalho
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
I. Rebel
None-None
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 5 – Ore: 12:00am
E. Henningsen vs K. Hsu
Slam Wimbledon
E. Henningsen
6
6
K. Hsu
2
2
Vincitore: E. Henningsen
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Henningsen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Henningsen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
K. Hsu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
E. Henningsen
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
K. Hsu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
E. Henningsen
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
0-1 → 1-1
K. Hsu
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
L. Sharkey
vs A. Mosaikos
Slam Wimbledon
L. Sharkey
5
2
A. Mosaikos
7
6
Vincitore: A. Mosaikos
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Mosaikos
0-15
15-30
30-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Mosaikos
0-15
15-15
30-30
30-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Sharkey
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
4-5 → 5-5
A. Mosaikos
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
A. Mosaikos
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Mosaikos
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
0-4 → 1-4
E. Bulai
vs A. Iwasa
Slam Wimbledon
E. Bulai
6
6
A. Iwasa
1
3
Vincitore: E. Bulai
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Iwasa
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
E. Bulai
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 5-3
E. Bulai
0-15
0-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Iwasa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Bulai
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
E. Bulai
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
A. Iwasa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-A
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
E. Bulai
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Y. Li
vs E. Frans
Slam Wimbledon
Y. Li
None
5
6
0
E. Frans
•
None
7
4
1
Vincitore: E. Frans
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Frans
None-None
1-1
2-1
2-2
3-2
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
5-6
6-6
7-6
8-6
8-7
9-7
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Frans
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
E. Frans
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
E. Frans
15-0
15-15
30-15
40-15
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Li
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-6 → 5-7
E. Frans
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Y. Li
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
E. Frans
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Y. Li
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Y. Li
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
E. Frans
None-None
15-0
30-0
30-15
40-30
0-0 → 0-1
Court 6 – Ore: 12:00am
S. Kiran vs J. Wang
Slam Wimbledon
S. Kiran
4
6
J. Wang
6
7
Vincitore: J. Wang
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
0-1*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
S. Kiran
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
5-3 → 5-4
J. Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
4-3 → 5-3
S. Kiran
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Wang
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
4-5 → 4-6
J. Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
S. Kiran
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
S. Kiran
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
S. Kiran
None-None
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
P. Manohar
vs M. Gonzalez Osorio
Slam Wimbledon
P. Manohar
6
6
M. Gonzalez Osorio
4
1
Vincitore: P. Manohar
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Gonzalez Osorio
5-1 → 6-1
M. Gonzalez Osorio
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
4-0 → 4-1
M. Gonzalez Osorio
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
M. Gonzalez Osorio
0-15
30-15
30-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gonzalez Osorio
0-15
15-30
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
M. Gonzalez Osorio
15-0
30-15
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Gonzalez Osorio
2-2 → 3-2
P. Manohar
0-15
15-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
M. Gonzalez Osorio
1-1 → 2-1
M. Gonzalez Osorio
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
D. Bender
vs M. Adamca
Slam Wimbledon
D. Bender
None
6
3
1
M. Adamca
•
None
3
6
0
Vincitore: D. Bender
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Adamca
None-None
0-1
1-2
2-2
4-2
4-3
4-4
5-4
5-5
6-5
6-6
7-6
8-6
8-7
8-8
8-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Adamca
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
D. Bender
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
M. Adamca
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Adamca
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
D. Bender
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
D. Bender
None-None
15-0
15-15
40-15
0-0 → 1-0
A. Kapanadze
vs B. Maresova
Slam Wimbledon
A. Kapanadze
4
3
B. Maresova
6
6
Vincitore: B. Maresova
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Maresova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
A. Kapanadze
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
B. Maresova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
A. Kapanadze
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
B. Maresova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Kapanadze
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
B. Maresova
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kapanadze
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
B. Maresova
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
B. Maresova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
B. Maresova
None-None
0-15
0-30
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Court 14 – Ore: 12:00am
I. Manchala vs L. Pronenko
Slam Wimbledon
I. Manchala
6
6
L. Pronenko
1
0
Vincitore: I. Manchala
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Pronenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-0 → 6-0
L. Pronenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
I. Manchala
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Pronenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
L. Pronenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
L. Pronenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
L. Pronenko
None-None
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
E. Gomes
vs M. Kocherzhenko
Slam Wimbledon
E. Gomes
3
5
M. Kocherzhenko
6
7
Vincitore: M. Kocherzhenko
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Gomes
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
M. Kocherzhenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
E. Gomes
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
M. Kocherzhenko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-4 → 2-4
E. Gomes
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kocherzhenko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
E. Gomes
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 3-3
E. Gomes
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
M. Kocherzhenko
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
0-0 → 1-0
N. Palombo
vs J. Waelti
Slam Wimbledon
N. Palombo
None
4
6
0
J. Waelti
•
None
6
1
1
Vincitore: J. Waelti
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Waelti
None-None
1-0
2-0
3-0
4-0
5-0
5-1
5-2
6-3
7-3
7-4
8-4
8-5
9-5
9-6
9-7
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Waelti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
N. Palombo
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 5-0
N. Palombo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Honsberger
vs L. Hotelier
Slam Wimbledon
N. Honsberger
None
6
6
0
L. Hotelier
•
None
7
3
1
Vincitore: L. Hotelier
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Hotelier
None-None
1-0
2-1
2-2
4-2
4-3
5-3
6-4
6-5
7-5
7-6
7-7
8-7
8-8
8-9
9-9
10-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Hotelier
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
L. Hotelier
15-0
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
L. Hotelier
0-15
15-30
30-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
L. Hotelier
0-15
30-15
30-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-2
0-3*
0-4*
1*-4
1*-5
1-6*
6-6 → 6-7
L. Hotelier
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
L. Hotelier
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
L. Hotelier
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
L. Hotelier
None-None
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Gaz
Ironico… perché non credo che ci sia una sola persona al mondo che segua il “livello Zantedeschi” (leggasi, i circuiti minori) con più dedizione di te. Beh, almeno i livescore e le quote.
Diciamo che a livello femminile i melodrammi sono molto piu’ frequenti Pero’,come dice il buon Gaz,questo e’ il bello del tennis femminile E brava la Linda
Quindi domani sera Jannik ballerà con Linda…. bella coppia direi
Complimenti Linda, ha rischiato veramente di gettarla via, per fortuna si è ripresa
Torbuion non è male, bravo Gaz
E alla fine vince Noskova. Giusto così, direi. Incontro dominato fino al 6-2 / 5-2 poi, visto che il tennis è lo sport del diavolo, perde 5 games consecutivi e il set. Bravissima a resettare e vincere al terzo.
Brava, meritato. Tifavo più per Muchova ma la Linda, almeno oggi, è oggettivamente superiore in tutto, tranne che nelle soluzioni di pura mano. Grande solidità, gran peso di palla da entrambi lati, gran servizio. E reagire così dopo un crollo “leggendario” come quello del secondo set non è roba da poco.
Alla fine la porta a casa. Giusto così, perchè per lei sarebbe stata una beffa troppo grande. Il pubblico si è sicuramente divertito di più, Linda invece molto meno.
A parte il blackout, per il resto della partita Noskova decisamente superiore, vittoria meritata.
Alla fine ha vinto la migliore, ha meritato di più Noskova
Ha vinto quella che picchia più forte
Come avevo previsto già a maggio, Noskova vince in scioltezza il torneo. Ed ora, fuori le vostre scuse.
Brava Linda, nonostante tutto.
Un torbuion di emozioni e colpi di scena che solo l’emotività implicita del tennis femminile sa dare,non è finita fino a quando il giudice di sedia non manda tutti sotto la doccia.
Non ci credevo più onestamente.
Inaspettato colpo di coda di Noskova,se la perde ancora dalle mani da 4-1 questa partita finirebbe nel guinness.
Muchova ha speso una quantità abnorme di energie mentali per portare a casa il secondo set, ci sta che adesso risenta del contraccolpo, soprattutto dopo che la Noskova si è tranquillizzata. Molto simile come dinamica alla finale a Parigi contro la Swiatek, anche come punteggio. Inizia legnosa, sull’orlo della sconfitta le si slega il braccio e le gambe, ma nel terzo subisce la fatica mentale.
@ Una Tantum (#4652269)
A proposito di melodramma, insuperata fu la finale persa da zverev a new York con l’austriacotto. Ah già, era tennis maschile però
Evidente la differenza di potenza a favore di Noskova
Dopo averla raddrizzata in modo rocambolesco, se non la vince Muchova allora
merita di più Noskova
Ora sembra che la Noskova abbia ripreso il controllo
Il tennis femminile lo ha inventato il diavolo, è da non credere,un match dominato da chiudere 6-2 6-2 con una piroetta e inchino.
Invece Noskova non ha chiuso avendo avuto almeno un match point ad ogni game per i 3 games successivi,per un totale di 5,un caso molto raro che si può verificare in una stagione, dagli slam ai tornei ITF inferiori, quindi parliamo di decina di miliaia di match, succede di pordere con molti più match point mancati,ma solitamente più concentrati in uno o due games,o tie break, è rarissimo sulla estensione di 3 games,e questo è successo in una delle 4 partite più importanti dell’anno, forse la più prestigiosa in assoluto, adesso bisogna vedere se reagisce e si rialza Noskova da questo colpo micidiale.
Dopo aver dominato l’incontro, divorata dalla tensione Linda Noskova è stata letteralmente incapace di trasformare uno dei molteplici match point avuti a disposizione ed ora tutto il suo rendimento sembra risentirne. Uno dei tanti melodrammi ai quali il tennis femminile ci ha abituati. Vediamo ora che succede al terzo dato che in queste condizioni un pronostico è del tutto impossibile.
Peraltro con match point in TRE game differenti – sul 5-2, sul 5-3 e sul 5-4… non so se sia mai successo.
Tiger Woods (Guest) 11-07-2026 16:36
Scritto da Gaz
Scritto da Tiger Woods
Scritto da Non tennista
gli slam femminili giocati 2 su 3 sono un altro sport rispetto al maschile e
hanno un valore sportivo inferiore ai miei occhi
Meglio guardare il Tour de France
Oggi tappone…
Un’evento sportivo di 3 settimane del quale si conosce già prima il vincitore è la cosa più triste che ci possa essere,tra l’altro non ci sono più i Bugno, Chiappucci,Pantani,che seguivo da razzino piu di Wimbledon.
Io adoro Tadej… ma oggi che guardo???
Nei weekend non dovrebbero mettere tappe del genere, che basta collegarsi gli ultimi 5 km per vedere la volata. Non c’è altro da vedere…
***************************************
Mi sono addormentato, non visto la tappa ma adesso mi guardo il terzo set, spero in Muchova
Mi sono collegato sul 62 52 pensando “mah, che brutta finale…”
E invece sto assistendo a una delle finali più incredibili di sempre.
Aleggia sul Centre Court lo spirito di Jana Novotna.
Che sport assurdo che è questo.
Attenzione sembrava finita e invece…occhio che forse Muchova la ribalta
E miracolo fu
Da 5 a 2 con mp per Noskova a 7 a 5 per Muchova
Psicodramma TOTALE sul campo centrale.
Questo secondo set ci ricorda perché il tennis è lo sport più bello del mondo.
Daje Karo!
Noskova sta buttando la partita
Il circuito WTA è un serbatoio inesauribile di casi umani
Roba da trattato universitario
Si vince dopo l’ultimo punto e non prima.Sinner-Roland Garros 2025 insegna.
@ piper (#4652163)
Guardi, faccia come me, se vuole, faccia scorrere, quando vede certi commenti di alcuni utenti, passi al successivo.
Il mio dispiacere è che negli ultimi mesi stanno sempre più scomparendo utenti come Lei, come Marmas, Marco M. Detu. (solo per citarne alcuni) mentre sono sempre di più i commenti da fare scorrere.
Evabbe’, a meno di un miracolo oggi A Wimbledon vincerà la più giovane… ovviamente parteggiavo per Karolina!
Generalizzare è sbagliato e Noskova poi è connazionale di Muchova ma quella terra sembra sempre produrre tenniste tanto meravigliose quanto delicate,fragili.
Butto qualche nome di interpreti di un gran tennis con sindrome del braccino: Navratilova (si anche lei soprattutto nei primi anni), Mandlikova, Novotna, Kvitova,Safarova e oggi Karolina.
Se a queste meravigliose atlete si fosse insinuato un pizzico della tigna della Graf o della Seles credo che qualche slam avrebbero evitato di rimpiangerlo.
Primo set con una Muchova fallosa, attendista, poco intraprendente. E, come avevo purtroppo anticipato, in difficoltà di fronte al servizio forte e preciso della più giovane Noskova (non dimentichiamoci che la Muchova tra un mesetto fa già 30 anni!).
Sarà che non riesco ad assegnargli uno stile particolare o riconoscibile, ma è vero che è, guarda caso, glaciale, vista la provenienza, nei momenti giusti. E’ solido.
Molto chiaro, e anche condivisibile.
Occhio a non usare lo straw man arugment però, io non ho dato del razzista a nessuno. Ho solo giocato con il sarcasmo a proposito di quanto siano noiosi quelli che non fanno altro che ripetere che le donne non sanno giocare a tennis (in un thread di tennis femminile!), che le tenniste ucraine sono fasciste etc.
Peraltro, l’Odissea di Nolan non vedo l’ora che esca!
AHAHAHAHAHAHAHAHAH
secondo me è proprio il finlandese che fa la differenza, poi una coppia perfettamente assortita, non per niente è il secondo Wimbledon che vincono
Gaz dice che giocare 2 set su 3 per le donne equivale come sforzo a 3 su 5 per maschi. Allora le donne dovrebbero guadagnare molto di più dei maschi negli altri tornei non slam, dove c’è il 2 su 3 per tutti
Ok era sarcasmo e non l’avevo recepito come tale, nemmeno rileggendolo ma sarà un mio limite.
Io adoro Tadej… ma oggi che guardo???
Nei weekend non dovrebbero mettere tappe del genere, che basta collegarsi gli ultimi 5 km per vedere la volata. Non c’è altro da vedere…
La Sun ha finalmente trovato pane per i suoi tentacoli.
Come mai allora hai messo pollice su al commento 6?
Te lo già scritto di recente,sei spesso contraddittorio tra quello che dici e i pollici su e giù che distribuisci.
E lo farai ancora,di questo te ne rendi conto? Te ne stai rendendo conto oppure no?
Assolutamente no. Solo che sta diventando una prassi classificare una persona se esprime un concetto su argomenti particolari.
Che Elena sia nera o bianca a me non interessa ma ho letto classificare razzisti chi ha avuto da ridire sulla scelta dell’attrice ( un mio caro amico marocchino è stato definito razzista… visto che non si evince dal suo stato la sua nazionalità). A questo ci si riduce. Ecco perché non ritengo giusta la tua conclusione. Pensare che il montepremi debba essere diverso causa meno set o comunque altro non significa aver problemi con il genere femminile. Spero di esser stato chiaro.
Arevalo/Pavic hanno tenuto benissimo ma alla fine i numeri 1 sono stati troppo solidi nei pochi punti decisivi, vittoria meritata, anche se… gran peccato! Mi sono decisamente avvicinato allo stile di Patten (anche se i miei amori Pavic e Kontinen sono imbattibili), ma Heliovaara non mi dice granché. Di personalità l’intervista finale dell’inglese.
PS. Impressionante il figlio di Arevalo, un vera mini-copia di se stesso.
Provo a rispiegartelo in parole povere,senza scarpe insomma.
Era sarcasmo, semplicemente sarcasmo,ok?
Sei da tempo su Livetennis,conoscerai un po il Gaz e la sua passione per il tennis femminile? avrei letto commenti?a volte mi hai anche quotato o risposto.
Dunque…se hai la sensazione che sto parlando male del tennis femminile devi sempre farti questa domanda:
“Non è che sta facendo uso del sarcasmo per prendersi gioco di qualcuno che scredita il tennis femminile?”
Un’evento sportivo di 3 settimane del quale si conosce già prima il vincitore è la cosa più triste che ci possa essere,tra l’altro non ci sono più i Bugno, Chiappucci,Pantani,che seguivo da razzino piu di Wimbledon.
Dovreri rilleggerlo perché non ci ho capito una mazza di quello che hai scritto (un consiglio semplice: componi le frasi in modo semlice seguendo la regola soggetto + verbo + complemento, riferendoti in prima persona e facendo i nomi, così ti si capirà meglio, non solo io, questo varebbe anche per @ tinapica) ma personalmente da quello che leggo, non in questo tuo intervento ma in generale, sto scrivendo molto meno di quello che ho sempre fatto non solo a livello femminile ma anche a livello maschile, tanto ormai gli utenti li conosco ed il tenore del sito.
Me ne compiaccio.
Non ti pare che l’ossessiva ripetizione dello stesso concetto in un thread dedicato alla partita più importante dell’anno (probabilmente) per il tennis femminile tradisca una frustrazione degna di miglior causa? E che c’entrano Nolan e Biancaneve? Sei in missione contro il mondo woke??
“addirittura di tutti” volevo scrivere,mi è uscito invece: “Addirittura di tanto”.
Eccolo il primo utente,lo aspettavo con ansia, c’è ora solo da tirarlo sulla barca.
Purtroppo in Italia sono milioni coloro che non afferrano il sarcasmo.
Può mai parlare male del tennis femminile Gaz? Cosa voleva fare Gaz esattamente con quel commento?
L’utente da me quotato era un tipico soggetto da mostrare e calcare.
Dunque…io non so neanche scrivere bene, faccio fatica ad esprimere concetti profondi e psicologici,ma ci provo lo stesso.
Allora… è tipico di chi ha qualcosa di personale verso qualcuno o qualcosa farsi voce di un gruppo,di molteplici o,come in questo caso, addirittura di tanto, questo dà l’idea di quanto sia personale il suo fastidio verso il tennis femminile,che solitamente si mostra in giornate come queste dove ci sarebbe solo quello su cui parlare,o se ne parla male o si è costretti a tacere, perché il 90% segue solo il maschile,la maggior parte si disinteressa,ma c’è sempre gente che comunque cerca visibilità.
Oggi tappone…
capisco che oggi il tennis femminile sia un po’ monotono, ma conosco amici/amiche che lo preferiscono ai maschietti, che poi obiettivamente non è che siano così spettacolari… poi da bambino ricordo che non perdevo un match fra Evert e Navratilova, che giocavano esattamente all’opposto e lo spettacolo era garantito
Oddio, oggi sicuramente arrivo in volata, basta guardare gli ultimi dieci minuti, mica come quando c’è Pogacar che punta alla vittoria e dà spettacolo
@ Demorpurgo (#4652099)
Potresti aver ragione ed è vero che a molti non la danno ma non mi riguarda e non mi sento frustrato.
Nulla da eccepire sui premi ma commenti come questo fanno pena e denotano un basso livello di tolleranza nell’accettare le opinioni degli altri con la scusa di misoginia, razzismo e quant’altro.
Quindi secondo il tuo illustre parere chi pensa qualcosa contro lo sport femminile (ripeto nulla contro i premi) è frustrato perché inviso dalle donne.
Se qualcuno pensa male dell’Odissea di Nolan è perché razzista. Se qualcuno pensa male dell’ultimo Biancaneve è perché violento contro le donne.
L’unico da curare sei tu perché catechizzi le persone come frustate solo perché ritengono che i premi non devono essere equiparati… che poi hanno espresso garbatamente le loro motivazioni.
Primo set del doppio maschile molto bello, peccato per quel doppio fallo di Pavic nel tiebreak con lancio di palla stortissimo (non gli capita di rado). Patten ha mostrato perché è numero 1. Speriamo che Arevalo/Pavic non si arrendano e facciano girare la partita, ma se Patten continua così la vedo dura.
Ben detto forse per te ma molti utenti di questo sito (come me) preferiscono anche solo guardarla questa finalem senza dover per forza commentare, magari solo leggendo gli articoli e nemmeno i commenti, o certi commenti.
Ti posso invece confermare che la disciplina del doppio a me importa il giusto e mai come i singolari.
Per molta gente è già estenuante vedere i 3 su 5 al maschile per due settimane.
Io arrivata ad una certa età riesco incomincio ormai a vedere dal terzo set.
Tennisticamente lo meriterebbe di più la Muchova, ma credo vincerà la Noskova. Ha un servizio troppo più potente e se servirà come contro la Kostyuk allora si mette male per Karolina, che è anche nota per essere più emotiva. Però è aperta, quindi sarà godibile.
Come ha detto Gaz, è la bella tra le due vincitrici ceche dei 500 su erbe pre-Wimbledon, quindi giusto così.
Io continuo a pensare che tutti questi strali sul tennis femminile che ha gli stessi premi di quello maschile denotino soprattutto una misoginia probabilmente legata allo scarso successo di chi si straccia le vesti con l’altro sesso. In altre parole: siete solo frustrati perchè non ve la danno. Peccato.
Da numero 1 è la seconda finale slam consecutiva per Xinran Sun,una conferma di un momento che leggittima il pensiero del suo valore attestabile tra 200-250 WTA, ovviamente non si può darle un ranking equivalente al suo valore attuale come si farebbe misurando la pressione, immediatamente,ma bisogna attendere 12 mesi perché ciò venga messo agli atti con i risultati e i punti.
Vedremo oggi il valore della Pushkareva al confronto.
Se fossero 3 su 5 verrebbe fuori una roba che … preferiresti addirittura guardare il curling.
Uno spettacolo pietoso,nel quale vincerebbe chi rimane in piedi.
Oggi tutti i geni sono presenti, domani c’è la divinità sole che gioca, oggi non sanno cosa fare se non venire a pisciare qui dentro.
Non commentate,fate più bella figura.
gli slam femminili giocati 2 su 3 sono un altro sport rispetto al maschile e
hanno un valore sportivo inferiore ai miei occhi
Meglio guardare il Tour de France
“Sinner sta giocando male”
Quando capirete che i giocatori con quell’anticipo cresciuti sul cemento possono alzare il loro livello QUANDO vogliono in virtù della loro capacità di leggere traiettorie e di anticipare la palla?
Se fossimo un paese serio faremmo solo challenger sul cemento nella speranza di trovare un altro Sinner
Rosicate puristi del tennis
Guardacaso il giorno PRIMA della semifinale Sinner è andato ad allenarsi SUL CEMENTO INDOOR per aggiustare il timing del dritto e ripulirsi dalle dinamiche della terra battuta
È il cemento che ti insegna il timing e non la terra ma nessuno lo vuole capire e quindi organizziamo 22 CHALLENGER SU TERRA
Comunque non vorrei dire ma la Francia ha naturalizzato il bravo tennista giovane rumeno Alexandrescu
Con tutti che naturalizzano tutti perché noi siamo gli unici stupidi che non lo fanno? NON SOLO: IO VEDO UTENTI DI QUESTO SITO INDIGNARSI PERCHÉ LORENZO CLAVERIE HA LA DOPPIA CITTADINANZA
Lo volete capire che il futuro nel tennis come nel calcio sono le naturalizzazioni? Se non naturalizziamo nel tennis faremo la stessa fine del calcio dove la nazionale non si qualifica ai mondiali per “continuare ad essere tutti bianchi”
Il rammarico della scienza è non averti avuto in un laboratorio.
Io non mi esprimo sulla parità di soldi, sono per il Ni.
Ma il tuo motivo non sta né in cielo né in terra.
Per una donna il 2 su 3 comporta lo stesso sforzo fisico che comporta per un uomo il 3 su 5.
Ma vogliamo cominciare ad usare la ragionevolezza sulle cose che ci circondano, cercando di sedersi 17 secondi e guardando l’angolo del soffitto riflettere per almeno 14 secondi.
Datte, non fatte…non ratte, non patte, DARTI ragione
Me tocca fatte ragione, caro amico spagnolo…
Di più di quelle che un umano potrebbe pensare… Lui ha visto cose… Non è vero, lui vede solo livescore
Aldilà della cifra tecnica/agonistica, come mai la vincitrice guadagnerà lo stesso premio del vincitore maschio, pur giocando ai 2 set su 3?
Per ceri versi è anche la finale più giusta e onesta per sancire la conclusione di questa stagione su erba,Muchova e Noskova hanno vinto 2 dei 3 tornei principali su erba,Bad Homburg e Berlino, oggi la resa dei conti,”la bella” su potrebbe dire,il terzo torneo Wta 500 è stato vinto da una Vekic che qui a Wimbledon ha buttato un match 6-3 4-1 contro una Krueger che poi ha preso il suo posto arrivando fino agli ottavi contro Kostyuk.
Quindi possiamo anche dire: “più che mai meritato questo epilogo”
Finale tra non vedenti, chissà come faranno
Mucchi o Noski, comunque ha vinto il tennis e perso la figlia dell’oligarca
Ciao, ti confermo di non leggere più,da qualche tempo, i tuoi post… Volevo farti una domanda… Come stai?
Ah, anche un commento… Si, immagino tu sia ricco simpatico bello ed intelligente… Peccato che vieni percepito, dai più, come povero, antipatico, brutto e stupido… Io, invece, al contrario, penso tu sia solo zig zag testa di gaz
Esatto, d’altronde ora che hanno il dominatore Sinner, su questo sito pieno di patriottisti si pretende di non aver mai parteggiato pesantamente per le ragazze una decina di anni fa fregandosene bellamente anche del periodo d’oro dei BIG3.
Questa direi trattasi di dura verità.
Precisazione doverosa e indispensabile.
Andava giustamente fatta da qualcuno.
Gli utenti di questo sono effettivamente e indiscutibilmente superiori a questi eventi di basso profilo.
Il tennis femminile? Bla. Wimbledon? cosa vuoi che sia.
La gente di Livetennis oggi è decisamente presa dal match della Zantedeshi.
Bravo Strefe,ben detto.
Diciamo la verità, agli utenti di questo sito di questa finale importa quasi niente …
Terza campionessa ceca in quattro anni a Church Road. Preferenza personale Muchova, ma Noskova la reputo leggermente favorita, specie se Karolina dovesse avere ancora problemi fisici dopo la semifinale contro Gauff
Un feeling particolare lega la repubblica ceca ai manti erbosi di Church Road,non sto ad elengare la lunga lista,che oggi avrà un altro pezzo.
Prima dei quarti ho sentito che sarebbe stato una cosa ceca,e credo che questo Wimbledon mi abbia consacrato,in barba, ancora una volta,a chi vede solo con l’occhio della meschinità “le sbaglia tutte”
Unico precedente agli US Open dove Muchova vinse in 3 set, di rimonta.
Per i Bookmakers:
1,75 Muchova 2,00 Noskova
Oggi ci sarà una campionessa nuova… anzi in ova
Con quanti paragrafi ed interventi anticiperà la finale femminile (per poi non guardarla!) il nostro wannabe adinolfi, gaz? Si accettano scommesse.
Grande finale!!
Finalmente due giocatrici di grande tecnica e classe.
Basta urlatrici e sparapalle