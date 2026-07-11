Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 13. Wimbledon, Heliovaara e Patten tornano campioni: battuti Arévalo e Pavic in una finale senza palle break

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Harri Heliovaara e Henry Patten conquistano il titolo di doppio maschile a Wimbledon 2026. Il finlandese e il britannico hanno superato in finale Marcelo Arévalo e Mate Pavic con il punteggio di 7-6(4) 7-6(3), al termine di un confronto durato un’ora e 42 minuti e deciso da pochi punti.

La partita è stata dominata dai servizi. I quattro protagonisti, tutti doppisti esperti e dotati di una battuta particolarmente efficace, non hanno concesso nemmeno una palla break nell’intero incontro. L’equilibrio è stato quindi totale, ma nei due tie-break Heliovaara e Patten hanno mostrato maggiore lucidità, trovando qualcosa in più nei momenti decisivi.

La coppia finlandese-britannica torna così a trionfare sui prati dell’All England Club a due anni di distanza dal primo successo. Nel 2024 Heliovaara e Patten avevano sconfitto in finale Jordan Thompson e Max Purcell, conquistando il loro primo titolo Slam insieme e ponendo le basi per una crescita che li ha portati fino al vertice del doppio mondiale.

Il terzo Slam insieme per i numeri uno del mondo

Quello conquistato a Wimbledon è il terzo titolo del Grande Slam della coppia. Dopo il primo trionfo londinese, Heliovaara e Patten si erano infatti imposti anche agli Australian Open 2025.

I due si confermano la coppia più affidabile del circuito, come testimonia anche il primo posto nella classifica mondiale. La loro stagione era già stata ricca di risultati importanti: avevano raggiunto la finale sia al Queen’s sia al Roland Garros, dove erano stati battuti da Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

Nel corso del 2026 hanno inoltre conquistato il Masters 1000 di Madrid, gli ATP 500 di Doha e Dubai e l’ATP 250 di Adelaide. A questi risultati si aggiunge il titolo delle ATP Finals di doppio, di cui sono ancora i campioni in carica.

Numeri che raccontano la continuità di una coppia ormai perfettamente collaudata. Heliovaara e Patten si conoscono alla perfezione e riescono a esprimere il meglio del proprio tennis proprio nei passaggi più delicati, come dimostrato nella finale londinese.

Contro Arévalo e Pavic non hanno avuto occasioni in risposta durante i game ordinari, ma hanno saputo alzare il livello in entrambi i tie-break. Due anni dopo il primo trionfo, Heliovaara e Patten tornano così sul trono di Wimbledon, conquistano il terzo Slam insieme e consolidano ulteriormente il proprio ruolo di migliore coppia del circuito.

🇬🇧 Wimbledon Londra, Regno Unito · 11 Luglio 2026 ☀ 18°C Prevalentemente soleggiato e caldo · Picco 31°C CIELO Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 11 Luglio 07:00 ⛅ 17° 08:00 ⛅ 19° 09:00 ⛅ 21° 10:00 ⛅ 24° 11:00 ⛅ 26° 12:00 ⛅ 29° 13:00 ⛅ 30° 15:00 ⛅ 31° 18:00 ⛅ 29° 21:00 ☀ 26° ⚠ Nessuna pioggia indicata, ma caldo nel pomeriggio: finali sull’erba con temperature elevate 🎾 Programma del giorno — 11 Luglio 🎾 Wimbledon · Finali Finali · Erba F ☀ Soleggiato

⚠ Caldo

✅ Asciutto

🎾 Finali

🌿 Erba

Centre Court – Ore: 2:00pm

H. Heliovaara / H. Patten vs M. Arevalo / M. Pavic



Slam Wimbledon H. Heliovaara / H. Patten [1] H. Heliovaara / H. Patten [1] 7 7 M. Arevalo / M. Pavic [6] M. Arevalo / M. Pavic [6] 6 6 Vincitore: H. Heliovaara/H. Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-15 5-6 → 6-6 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 15-15 30-15 4-5 → 5-5 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 3-3 → 3-4 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Heliovaara / H. Patten 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 15-15 30-15 4-4 → 5-4 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / H. Patten None-None 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

K. Muchova vs L. Noskova



Slam Wimbledon K. Muchova [10] K. Muchova [10] 2 7 3 L. Noskova [9] L. Noskova [9] 6 5 6 Vincitore: L. Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 K. Muchova 15-0 30-0 2-5 → 3-5 L. Noskova 30-0 40-0 2-4 → 2-5 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 L. Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 K. Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 L. Noskova 15-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 K. Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 L. Noskova 15-0 30-0 2-4 → 2-5 K. Muchova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 L. Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Muchova 15-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Noskova 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Muchova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 L. Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 K. Muchova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 L. Noskova 15-0 30-0 1-1 → 1-2 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Noskova None-None 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1

No.1 Court – Ore: 12:00am

A. Hewett / G. Reid vs G. Fernandez / T. Oda



Slam Wimbledon A. Hewett / G. Reid [1] A. Hewett / G. Reid [1] 2 6 6 G. Fernandez / T. Oda G. Fernandez / T. Oda 6 1 2 Vincitore: A. Hewett/G. Reid Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 G. Fernandez / T. Oda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 A. Hewett / G. Reid 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 4-2 → 5-2 G. Fernandez / T. Oda 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Hewett / G. Reid 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 G. Fernandez / T. Oda 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Hewett / G. Reid 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 G. Fernandez / T. Oda 0-15 0-40 1-0 → 2-0 A. Hewett / G. Reid 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Fernandez / T. Oda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 A. Hewett / G. Reid 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 G. Fernandez / T. Oda 15-0 40-0 4-0 → 4-1 A. Hewett / G. Reid 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 G. Fernandez / T. Oda 0-15 15-15 15-30 30-40 2-0 → 3-0 A. Hewett / G. Reid 0-15 15-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Fernandez / T. Oda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Hewett / G. Reid 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 G. Fernandez / T. Oda 0-15 0-30 15-30 30-40 1-5 → 2-5 A. Hewett / G. Reid 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 G. Fernandez / T. Oda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Hewett / G. Reid 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 G. Fernandez / T. Oda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Hewett / G. Reid 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 G. Fernandez / T. Oda None-None 30-0 40-0 0-0 → 0-1

X. Sun vs A. Pushkareva



Slam Wimbledon X. Sun [1] X. Sun [1] 7 3 4 A. Pushkareva [14] A. Pushkareva [14] 5 6 6 Vincitore: A. Pushkareva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Pushkareva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 X. Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Pushkareva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 X. Sun 15-0 30-0 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Pushkareva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 X. Sun 15-0 30-0 2-2 → 3-2 A. Pushkareva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 X. Sun 15-0 30-0 1-1 → 2-1 A. Pushkareva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 X. Sun 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Pushkareva 15-15 30-15 3-5 → 3-6 X. Sun 30-0 2-5 → 3-5 A. Pushkareva 0-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 X. Sun 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Pushkareva 30-0 40-0 2-2 → 2-3 X. Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Pushkareva 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 X. Sun 0-15 0-30 15-30 30-30 1-0 → 2-0 A. Pushkareva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 X. Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 A. Pushkareva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 X. Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Pushkareva 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 3-5 → 4-5 X. Sun 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Pushkareva 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 X. Sun 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Pushkareva 15-0 30-0 30-15 40-30 2-2 → 2-3 X. Sun 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 1-2 → 2-2 A. Pushkareva 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 X. Sun 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Pushkareva None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

L. Miguel / Z. Sesko vs M. Antonius / A. Johnson



Slam Wimbledon L. Miguel / Z. Sesko [1] L. Miguel / Z. Sesko [1] 6 6 M. Antonius / A. Johnson [2] M. Antonius / A. Johnson [2] 1 4 Vincitore: L. Miguel/Z. Sesko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Miguel / Z. Sesko 15-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Antonius / A. Johnson 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 L. Miguel / Z. Sesko 0-15 0-30 15-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Antonius / A. Johnson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Miguel / Z. Sesko 30-0 2-3 → 3-3 M. Antonius / A. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Miguel / Z. Sesko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Antonius / A. Johnson 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Miguel / Z. Sesko 15-0 15-15 30-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Antonius / A. Johnson 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Miguel / Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 M. Antonius / A. Johnson 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 L. Miguel / Z. Sesko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Antonius / A. Johnson 0-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 L. Miguel / Z. Sesko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Antonius / A. Johnson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Miguel / Z. Sesko None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

No.3 Court – Ore: 12:00am

Y. Kamiji vs D. De Groot



Slam Wimbledon Y. Kamiji [1] Y. Kamiji [1] 6 6 D. De Groot [2] D. De Groot [2] 0 0 Vincitore: Y. Kamiji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Y. Kamiji 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 D. De Groot 0-15 0-30 4-0 → 5-0 Y. Kamiji 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 D. De Groot 0-15 0-30 15-40 2-0 → 3-0 Y. Kamiji 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 D. De Groot 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Y. Kamiji 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 D. De Groot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Y. Kamiji 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 D. De Groot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Y. Kamiji 0-15 15-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 D. De Groot None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

G. Sasson / N. Vink vs S. Schroder / J. Woodman



Slam Wimbledon G. Sasson / N. Vink [1] G. Sasson / N. Vink [1] 6 6 S. Schroder / J. Woodman [2] S. Schroder / J. Woodman [2] 2 1 Vincitore: G. Sasson/N. Vink Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Sasson / N. Vink 15-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 S. Schroder / J. Woodman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 G. Sasson / N. Vink 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 S. Schroder / J. Woodman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 G. Sasson / N. Vink 30-0 30-15 2-0 → 3-0 S. Schroder / J. Woodman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 G. Sasson / N. Vink 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Schroder / J. Woodman 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 G. Sasson / N. Vink 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Schroder / J. Woodman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 G. Sasson / N. Vink 0-15 0-30 15-30 30-30 2-2 → 3-2 S. Schroder / J. Woodman 0-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Sasson / N. Vink 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Schroder / J. Woodman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Sasson / N. Vink None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 12:00am

D. Cibulkova / B. Strycova vs V. King / Y. Shvedova



Slam Wimbledon D. Cibulkova / B. Strycova D. Cibulkova / B. Strycova None 6 0 1 V. King / Y. Shvedova • V. King / Y. Shvedova None 4 6 0 Vincitore: D. Cibulkova/B. Strycova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 V. King / Y. Shvedova None-None 1-0 D. Cibulkova / B. Strycova None-None 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 5-1 5-2 6-2 6-3 8-3 9-3 9-4 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Cibulkova / B. Strycova 15-0 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 V. King / Y. Shvedova 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 D. Cibulkova / B. Strycova 0-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 V. King / Y. Shvedova 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 D. Cibulkova / B. Strycova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 V. King / Y. Shvedova 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Cibulkova / B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 V. King / Y. Shvedova 15-0 15-15 15-30 30-30 5-3 → 5-4 D. Cibulkova / B. Strycova 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 4-3 → 5-3 V. King / Y. Shvedova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Cibulkova / B. Strycova 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 V. King / Y. Shvedova 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Cibulkova / B. Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. King / Y. Shvedova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Cibulkova / B. Strycova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 V. King / Y. Shvedova None-None 15-0 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

M. Bahrami / I. Majoli vs T. Johansson / B. Schett



Slam Wimbledon M. Bahrami / I. Majoli M. Bahrami / I. Majoli 5 6 T. Johansson / B. Schett T. Johansson / B. Schett 7 7 Vincitore: T. Johansson/B. Schett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 6-6 → 6-7 M. Bahrami / I. Majoli 0-15 0-40 6-5 → 6-6 T. Johansson / B. Schett 0-15 0-30 30-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Bahrami / I. Majoli 0-15 15-30 5-4 → 5-5 T. Johansson / B. Schett 15-0 30-0 5-3 → 5-4 M. Bahrami / I. Majoli 15-15 30-15 4-3 → 5-3 T. Johansson / B. Schett 15-0 30-15 30-30 3-3 → 4-3 M. Bahrami / I. Majoli 15-0 30-15 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Johansson / B. Schett 15-0 15-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Bahrami / I. Majoli 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 T. Johansson / B. Schett 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A A-40 1-1 → 1-2 M. Bahrami / I. Majoli 15-0 30-0 30-30 30-40 1-0 → 1-1 T. Johansson / B. Schett 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Bahrami / I. Majoli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 5-6 → 5-7 T. Johansson / B. Schett 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 5-5 → 5-6 M. Bahrami / I. Majoli 0-15 15-15 15-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Johansson / B. Schett 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Bahrami / I. Majoli 0-15 15-15 15-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Johansson / B. Schett 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 M. Bahrami / I. Majoli 15-0 15-15 15-30 30-40 2-3 → 2-4 T. Johansson / B. Schett 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Bahrami / I. Majoli 0-15 30-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Johansson / B. Schett 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 1-1 → 1-2 M. Bahrami / I. Majoli 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Johansson / B. Schett None-None 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

J. Delgado / F. Lopez vs M. Baghdatis / X. Malisse



Slam Wimbledon J. Delgado / F. Lopez J. Delgado / F. Lopez 4 4 M. Baghdatis / X. Malisse M. Baghdatis / X. Malisse 6 6 Vincitore: M. Baghdatis/X. Malisse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 30-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Delgado / F. Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 M. Baghdatis / X. Malisse 0-30 15-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Delgado / F. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Delgado / F. Lopez 15-0 15-15 30-15 2-2 → 3-2 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 2-1 → 2-2 J. Delgado / F. Lopez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 40-15 40-30 A-40 1-0 → 1-1 J. Delgado / F. Lopez 0-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 30-0 4-5 → 4-6 J. Delgado / F. Lopez 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Delgado / F. Lopez 0-15 15-30 40-30 A-40 40-40 2-4 → 3-4 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Delgado / F. Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Baghdatis / X. Malisse 15-15 30-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Delgado / F. Lopez 15-0 30-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Baghdatis / X. Malisse 30-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Delgado / F. Lopez None-None 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 18 – Ore: 12:00am

M. Rybarikova / L. Safarova vs K. Flipkens / D. Hantuchova



Slam Wimbledon M. Rybarikova / L. Safarova M. Rybarikova / L. Safarova None 6 6 1 K. Flipkens / D. Hantuchova • K. Flipkens / D. Hantuchova None 7 3 0 Vincitore: M. Rybarikova/L. Safarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Flipkens / D. Hantuchova None-None 1-0 K. Flipkens / D. Hantuchova None-None 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 4-5 4-6 4-7 4-8 5-8 5-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Flipkens / D. Hantuchova 15-0 15-15 15-30 30-40 5-3 → 6-3 M. Rybarikova / L. Safarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 K. Flipkens / D. Hantuchova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 M. Rybarikova / L. Safarova 15-0 30-0 2-3 → 3-3 K. Flipkens / D. Hantuchova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 M. Rybarikova / L. Safarova 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 1-2 → 1-3 K. Flipkens / D. Hantuchova 0-15 30-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Rybarikova / L. Safarova 15-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Flipkens / D. Hantuchova 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 K. Flipkens / D. Hantuchova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Rybarikova / L. Safarova 15-0 30-0 30-15 5-5 → 6-5 K. Flipkens / D. Hantuchova 0-15 15-15 15-30 4-5 → 5-5 M. Rybarikova / L. Safarova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 K. Flipkens / D. Hantuchova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Rybarikova / L. Safarova 15-15 30-15 3-3 → 4-3 K. Flipkens / D. Hantuchova 15-15 30-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Rybarikova / L. Safarova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 K. Flipkens / D. Hantuchova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Rybarikova / L. Safarova 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Flipkens / D. Hantuchova 0-30 0-40 0-1 → 1-1 M. Rybarikova / L. Safarova None-None 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

V. Barros / N. Leme Da Silva vs J. Kovackova / K. Zajickova



Slam Wimbledon V. Barros / N. Leme Da Silva [1] V. Barros / N. Leme Da Silva [1] None 6 7 0 J. Kovackova / K. Zajickova [5] • J. Kovackova / K. Zajickova [5] None 7 6 1 Vincitore: J. Kovackova/K. Zajickova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Kovackova / K. Zajickova None-None 0-1 V. Barros / N. Leme Da Silva None-None 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 3-3 3-4 4-4 4-5 4-6 4-7 5-7 5-8 5-9 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 V. Barros / N. Leme Da Silva 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Kovackova / K. Zajickova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 V. Barros / N. Leme Da Silva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Kovackova / K. Zajickova 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 V. Barros / N. Leme Da Silva 15-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Kovackova / K. Zajickova 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 V. Barros / N. Leme Da Silva 15-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Kovackova / K. Zajickova 30-0 2-2 → 2-3 V. Barros / N. Leme Da Silva 15-0 30-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Kovackova / K. Zajickova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 V. Barros / N. Leme Da Silva 0-15 30-15 40-15 40-30 A-40 0-1 → 1-1 J. Kovackova / K. Zajickova 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 6-6 → 6-7 J. Kovackova / K. Zajickova 15-0 30-0 6-5 → 6-6 V. Barros / N. Leme Da Silva 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Kovackova / K. Zajickova 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 V. Barros / N. Leme Da Silva 0-15 15-15 15-30 30-30 4-4 → 5-4 J. Kovackova / K. Zajickova 15-0 40-0 4-3 → 4-4 V. Barros / N. Leme Da Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Kovackova / K. Zajickova 0-15 15-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 V. Barros / N. Leme Da Silva 30-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Kovackova / K. Zajickova 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 V. Barros / N. Leme Da Silva 15-0 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Kovackova / K. Zajickova 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Barros / N. Leme Da Silva None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 0-0 → 1-0

F. Santoro / R. Stubbs vs S. Grosjean / T. Golovin



Slam Wimbledon F. Santoro / R. Stubbs F. Santoro / R. Stubbs None 7 4 1 S. Grosjean / T. Golovin • S. Grosjean / T. Golovin None 6 6 0 Vincitore: F. Santoro/R. Stubbs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Grosjean / T. Golovin None-None 1-0 S. Grosjean / T. Golovin None-None 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-8 2-8 3-8 3-9 4-9 5-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Grosjean / T. Golovin 15-0 30-0 30-15 40-30 A-40 4-5 → 4-6 F. Santoro / R. Stubbs 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Grosjean / T. Golovin 15-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Santoro / R. Stubbs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Grosjean / T. Golovin 15-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Santoro / R. Stubbs 0-15 15-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Grosjean / T. Golovin 15-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 F. Santoro / R. Stubbs 0-15 15-15 30-30 40-40 1-1 → 1-2 S. Grosjean / T. Golovin 30-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Santoro / R. Stubbs 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 2*-0 3-0* 4-0* 4*-2 4-3* 5-3* 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 F. Santoro / R. Stubbs 15-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 S. Grosjean / T. Golovin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Santoro / R. Stubbs 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Grosjean / T. Golovin 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 F. Santoro / R. Stubbs 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Grosjean / T. Golovin 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 F. Santoro / R. Stubbs 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Grosjean / T. Golovin 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Santoro / R. Stubbs 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Grosjean / T. Golovin 15-15 30-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Santoro / R. Stubbs 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Grosjean / T. Golovin None-None 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1

Court 4 – Ore: 12:00am

D. Monte vs C. Griffith



Slam Wimbledon D. Monte D. Monte 6 4 C. Griffith C. Griffith 7 6 Vincitore: C. Griffith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Griffith 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 D. Monte 0-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 C. Griffith 15-0 30-0 3-4 → 3-5 D. Monte 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 C. Griffith 15-0 15-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Monte 15-0 30-0 40-15 2-2 → 3-2 C. Griffith 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 D. Monte 0-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 C. Griffith 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 1-0 → 1-1 D. Monte 30-0 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 D. Monte 0-15 0-40 15-40 30-40 6-5 → 6-6 C. Griffith 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 D. Monte 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 C. Griffith 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Monte 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Griffith 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Monte 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Griffith 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Monte 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Griffith 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Monte 15-0 15-15 30-30 1-0 → 1-1 C. Griffith None-None 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

O. Laskowski vs S. Farkhodov



Slam Wimbledon O. Laskowski O. Laskowski None 6 4 0 S. Farkhodov • S. Farkhodov None 2 6 1 Vincitore: S. Farkhodov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Farkhodov None-None 0-1 S. Farkhodov None-None 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 4-6 5-6 6-6 7-6 7-7 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 O. Laskowski 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 S. Farkhodov 15-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 O. Laskowski 15-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Farkhodov 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 O. Laskowski 0-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 S. Farkhodov 15-0 30-0 30-15 2-2 → 2-3 O. Laskowski 15-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Farkhodov 15-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 O. Laskowski 30-0 0-1 → 1-1 S. Farkhodov 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 O. Laskowski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 S. Farkhodov 15-15 15-30 40-30 5-1 → 5-2 O. Laskowski 15-15 15-30 40-30 4-1 → 5-1 S. Farkhodov 0-15 0-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 O. Laskowski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Farkhodov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 O. Laskowski 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Farkhodov None-None 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

C. Hirschi vs N. Kesavan



Slam Wimbledon C. Hirschi C. Hirschi 0 4 7 1 N. Kesavan • N. Kesavan 0 6 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Kesavan 1-0 N. Kesavan None-None 1-0 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 5-7 5-8 6-8 6-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 N. Kesavan 0-15 15-15 15-40 5-6 → 6-6 C. Hirschi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 N. Kesavan 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Hirschi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 N. Kesavan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 C. Hirschi 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 N. Kesavan 15-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Hirschi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 N. Kesavan 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 C. Hirschi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 N. Kesavan 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Hirschi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Kesavan 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Hirschi 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 N. Kesavan 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Hirschi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Kesavan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Hirschi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Kesavan 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Hirschi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 N. Kesavan 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 C. Hirschi None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

I. Rebel vs G. Carvalho



Slam Wimbledon I. Rebel I. Rebel 6 6 G. Carvalho G. Carvalho 0 2 Vincitore: I. Rebel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Carvalho 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 I. Rebel 0-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 G. Carvalho 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 I. Rebel 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 G. Carvalho 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 I. Rebel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 G. Carvalho 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 I. Rebel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 G. Carvalho 0-15 0-30 0-40 15-40 5-0 → 6-0 I. Rebel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 G. Carvalho 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 I. Rebel 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 G. Carvalho 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 I. Rebel None-None 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 5 – Ore: 12:00am

E. Henningsen vs K. Hsu



Slam Wimbledon E. Henningsen E. Henningsen 6 6 K. Hsu K. Hsu 2 2 Vincitore: E. Henningsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Henningsen 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 K. Hsu 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 E. Henningsen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 K. Hsu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 E. Henningsen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 K. Hsu 0-15 0-30 1-1 → 2-1 E. Henningsen 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 K. Hsu 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Henningsen 15-0 15-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 K. Hsu 15-0 30-0 5-1 → 5-2 E. Henningsen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 K. Hsu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 E. Henningsen 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Hsu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Henningsen 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-1 → 1-1 K. Hsu None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

L. Sharkey vs A. Mosaikos



Slam Wimbledon L. Sharkey L. Sharkey 5 2 A. Mosaikos A. Mosaikos 7 6 Vincitore: A. Mosaikos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Sharkey 0-15 15-15 30-30 40-40 2-5 → 2-6 A. Mosaikos 0-15 15-30 30-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Sharkey 15-15 30-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Mosaikos 15-0 15-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Sharkey 15-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Mosaikos 0-15 15-15 30-30 30-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Sharkey 30-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Mosaikos 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Sharkey 15-0 30-0 30-30 5-6 → 5-7 A. Mosaikos 0-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Sharkey 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 4-5 → 5-5 A. Mosaikos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 L. Sharkey 15-0 30-0 40-15 2-5 → 3-5 A. Mosaikos 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Sharkey 0-15 15-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Mosaikos 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 0-4 → 1-4 L. Sharkey 0-15 15-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 A. Mosaikos 30-0 40-0 0-2 → 0-3 L. Sharkey 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Mosaikos None-None 15-0 40-0 0-0 → 0-1

E. Bulai vs A. Iwasa



Slam Wimbledon E. Bulai E. Bulai 6 6 A. Iwasa A. Iwasa 1 3 Vincitore: E. Bulai Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Iwasa 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 E. Bulai 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 A. Iwasa 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 A. Iwasa 3-3 E. Bulai 0-15 0-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Iwasa 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 E. Bulai 0-15 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 A. Iwasa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Bulai 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Iwasa 0-15 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Bulai 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 A. Iwasa 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 E. Bulai 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Iwasa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 E. Bulai 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Iwasa 0-15 0-30 15-30 30-40 1-0 → 2-0 E. Bulai None-None 15-15 40-15 0-0 → 1-0

Y. Li vs E. Frans



Slam Wimbledon Y. Li Y. Li None 5 6 0 E. Frans • E. Frans None 7 4 1 Vincitore: E. Frans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. Frans None-None 0-1 E. Frans None-None 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 5-6 6-6 7-6 8-6 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Li 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 E. Frans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Y. Li 15-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 E. Frans 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Y. Li 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 E. Frans 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Y. Li 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 E. Frans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Y. Li 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 E. Frans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Y. Li 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 E. Frans 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Y. Li 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Frans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Y. Li 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 E. Frans 0-15 15-15 30-15 2-4 → 2-5 Y. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 E. Frans 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Y. Li 15-0 30-15 40-30 0-3 → 1-3 E. Frans 15-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Y. Li 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 E. Frans None-None 15-0 30-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 12:00am

S. Kiran vs J. Wang



Slam Wimbledon S. Kiran S. Kiran 4 6 J. Wang J. Wang 6 7 Vincitore: J. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 J. Wang 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Kiran 15-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Wang 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Kiran 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 J. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 4-3 → 5-3 S. Kiran 30-0 40-15 3-3 → 4-3 J. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 3-2 → 3-3 S. Kiran 15-0 30-0 2-2 → 3-2 J. Wang 30-0 2-1 → 2-2 S. Kiran 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 S. Kiran 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Wang 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 4-5 → 4-6 S. Kiran 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Wang 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Kiran 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Kiran 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Wang 0-15 30-15 2-1 → 2-2 S. Kiran 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Wang 30-0 1-0 → 1-1 S. Kiran None-None 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

P. Manohar vs M. Gonzalez Osorio



Slam Wimbledon P. Manohar P. Manohar 6 6 M. Gonzalez Osorio M. Gonzalez Osorio 4 1 Vincitore: P. Manohar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Gonzalez Osorio 0-15 0-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 P. Manohar 15-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Gonzalez Osorio 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 4-0 → 4-1 P. Manohar 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 M. Gonzalez Osorio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 P. Manohar 30-0 30-15 1-0 → 2-0 M. Gonzalez Osorio 0-15 30-15 30-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Manohar 0-15 0-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Gonzalez Osorio 0-15 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 P. Manohar 15-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Gonzalez Osorio 15-0 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 P. Manohar 0-30 0-40 30-40 3-2 → 3-3 M. Gonzalez Osorio 0-15 0-30 2-2 → 3-2 P. Manohar 0-15 15-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 M. Gonzalez Osorio 0-15 15-15 15-40 1-1 → 2-1 P. Manohar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Gonzalez Osorio None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

D. Bender vs M. Adamca



Slam Wimbledon D. Bender D. Bender None 6 3 1 M. Adamca • M. Adamca None 3 6 0 Vincitore: D. Bender Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Adamca None-None 1-0 M. Adamca None-None 0-1 1-2 2-2 4-2 4-3 4-4 5-4 5-5 6-5 6-6 7-6 8-6 8-7 8-8 8-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Adamca 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 D. Bender 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Adamca 15-0 30-0 2-4 → 2-5 D. Bender 15-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Adamca 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 D. Bender 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Adamca 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Bender 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Adamca 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Bender 15-15 30-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Adamca 15-0 5-2 → 5-3 D. Bender 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Adamca 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 D. Bender 15-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Adamca 0-15 0-30 1-2 → 2-2 D. Bender 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Adamca 15-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Bender None-None 15-0 15-15 40-15 0-0 → 1-0

A. Kapanadze vs B. Maresova



Slam Wimbledon A. Kapanadze A. Kapanadze 4 3 B. Maresova B. Maresova 6 6 Vincitore: B. Maresova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Maresova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Kapanadze 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 B. Maresova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Kapanadze 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Maresova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Kapanadze 0-15 15-15 30-15 1-2 → 2-2 B. Maresova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Kapanadze 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Maresova 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Kapanadze 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 B. Maresova 15-0 15-15 30-15 30-30 4-4 → 4-5 A. Kapanadze 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 B. Maresova 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Kapanadze 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 B. Maresova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 A. Kapanadze 15-0 30-0 2-1 → 3-1 B. Maresova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Kapanadze 15-0 30-0 30-15 30-30 1-0 → 2-0 B. Maresova None-None 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 14 – Ore: 12:00am

I. Manchala vs L. Pronenko



Slam Wimbledon I. Manchala I. Manchala 6 6 L. Pronenko L. Pronenko 1 0 Vincitore: I. Manchala Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 L. Pronenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 I. Manchala 15-0 30-15 40-30 4-0 → 5-0 L. Pronenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 I. Manchala 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Pronenko 0-15 0-40 1-0 → 2-0 I. Manchala 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Pronenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 I. Manchala 0-15 0-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 L. Pronenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 I. Manchala 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 L. Pronenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 I. Manchala 0-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Pronenko None-None 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

E. Gomes vs M. Kocherzhenko



Slam Wimbledon E. Gomes E. Gomes 3 5 M. Kocherzhenko M. Kocherzhenko 6 7 Vincitore: M. Kocherzhenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Kocherzhenko 15-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 E. Gomes 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 M. Kocherzhenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 E. Gomes 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 M. Kocherzhenko 15-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 E. Gomes 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Kocherzhenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 2-4 E. Gomes 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 M. Kocherzhenko 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 E. Gomes 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 M. Kocherzhenko 30-0 40-0 0-1 → 0-2 E. Gomes 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Kocherzhenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 E. Gomes 15-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 M. Kocherzhenko 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 E. Gomes 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 M. Kocherzhenko 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 E. Gomes 0-15 15-15 15-30 30-30 3-0 → 3-1 M. Kocherzhenko 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 E. Gomes 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Kocherzhenko None-None 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

N. Palombo vs J. Waelti



Slam Wimbledon N. Palombo N. Palombo None 4 6 0 J. Waelti • J. Waelti None 6 1 1 Vincitore: J. Waelti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Waelti None-None 0-1 J. Waelti None-None 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 5-1 5-2 6-3 7-3 7-4 8-4 8-5 9-5 9-6 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Palombo 15-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 J. Waelti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 N. Palombo 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 J. Waelti 0-15 0-30 3-0 → 4-0 N. Palombo 15-0 30-0 2-0 → 3-0 J. Waelti 0-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 N. Palombo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Waelti 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 N. Palombo 30-0 40-15 3-5 → 4-5 J. Waelti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 N. Palombo 30-0 30-15 40-30 2-4 → 3-4 J. Waelti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Palombo 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 J. Waelti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Palombo 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Waelti 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Palombo None-None 15-0 40-0 0-0 → 1-0

N. Honsberger vs L. Hotelier

