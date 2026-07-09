Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Trieste, Braunschweig, Newport, Iasi, Bogotà, Liegi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

09/07/2026 07:54 Nessun commento
Federico Bondioli nella foto
Federico Bondioli nella foto

🇮🇹
Challenger 75 Trieste
Trieste, Italia  ·  9 Luglio 2026

20°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 30°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 9 Luglio
08:00
21°
09:00
23°
10:00
25°
11:00
27°
12:00
29°
13:00
30°
14:00
30°
16:00
29°
19:00
28°
22:00
25°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 2° turno sulla terra
🎾  Programma del giorno — 9 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
CH 75 R2
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

14:00 F. A. Gomez ARG vs H. Bernet SUI

Il match deve ancora iniziare

16:45 M. Mrva CZE vs F. Bondioli ITA

Il match deve ancora iniziare

17:00 N. Sanchez Izquierdo ESP vs A. Barrena ARG

Il match deve ancora iniziare

20:00 A. Guerrieri ITA vs H. Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
Challenger 100 Iasi
Iasi, Romania  ·  9 Luglio 2026

15°C
Sole e nubi, rovesci in serata  ·  Picco 23°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato fino al pomeriggio, poi nuvoloso
PIOGGIA Rovesci indicati solo intorno alle 20:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 9 Luglio
09:00
15°
10:00
17°
11:00
19°
12:00
21°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
23°
17:00
22°
20:00
🌧
19°
22:00
16°
⚠  Rovesci indicati in serata: 2° turno da monitorare solo per eventuale programma serale
🎾  Programma del giorno — 9 Luglio
🎾
ATP Challenger 100 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
CH 100 R2
⛅  Sole e nubi
⚠  Rovesci serali
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 12:30
Taro Daniel JPN vs Zdenek Kolar CZE

Il match deve ancora iniziare

Valentin Royer FRA vs Olle Wallin SWE

Il match deve ancora iniziare

Cezar Cretu ROU vs Gustavo Heide BRA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Titouan Droguet FRA vs Luka Pavlovic FRA

Il match deve ancora iniziare

Cezar Cretu ROU / Stefan Palosi ROU vs Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 12:30
Gabriel Ghetu ROU / Stefan Horia Haita ROU vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE

Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL vs Radu Albot MDA / Victor Cornea ROU (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB vs Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare





🇧🇪
Challenger 50 Liege
Liege, Belgio  ·  9 Luglio 2026

16°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 28°C
CIELO Soleggiato o parzialmente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 9 Luglio
08:00
16°
09:00
18°
10:00
20°
11:00
23°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
17:00
28°
20:00
26°
23:00
22°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma allerta caldo attiva: 2° turno sulla terra con temperature da gestire
🎾  Programma del giorno — 9 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
CH 50 R2
☀  Soleggiato
⚠  Allerta caldo
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 12:00
Saba Purtseladze GEO / Niklas Schell GER vs Emilien Demanet BEL / Niels Ratiu BEL

Il match deve ancora iniziare

Federico Coria ARG vs Guy Den Ouden NED

Il match deve ancora iniziare

Kimmer Coppejans BEL vs Daniel Michalski POL

Il match deve ancora iniziare

Gauthier Onclin BEL vs Florian Broska GER (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Mats Hermans NED / Ryan Nijboer NED vs Tsung-Hao Huang TPE / Baoluo Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare

Madhwin Kamath IND / Atharva Sharma IND vs Sergey Betov BLR / Jeffrey Chuan En Hsu TPE

Il match deve ancora iniziare

Maxime Chazal FRA / Jack Loge BEL vs Nicolas Ifi BEL / Cedric Stanke GER

Il match deve ancora iniziare

Felix Balshaw FRA vs Philip Henning RSA

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
Challenger 125 Braunschweig
Braunschweig, Germania  ·  9 Luglio 2026

14°C
Nuvoloso ma asciutto  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso o prevalentemente nuvoloso per gran parte della giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 9 Luglio
08:00
16°
09:00
16°
10:00
17°
11:00
17°
12:00
18°
14:00
19°
16:00
20°
19:00
22°
21:00
19°
23:00
17°
✅  Cielo nuvoloso ma nessuna pioggia indicata: condizioni giocabili per il 2° turno
🎾  Programma del giorno — 9 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
CH 125 R2
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Tenzer Center Court – ore 11:00
Vilius Gaubas LTU vs Facundo Diaz Acosta ARG

Il match deve ancora iniziare

Niels McDonald GER vs Martin Krumich CZE

Il match deve ancora iniziare

Hugo Gaston FRA vs Mika Petkovic GER

Il match deve ancora iniziare

Marvin Moeller GER vs Adolfo Daniel Vallejo PAR (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare



Clamex Court – ore 11:00
Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA vs John Sperle GER / Robert Strombachs LAT

Il match deve ancora iniziare

Santiago Gonzalez MEX / Diego Hidalgo ECU vs Filip Pieczonka POL / Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare

Filip Duda CZE / Benjamin Kittay USA vs Marcelo Demoliner BRA / Matej Vocel CZE

Il match deve ancora iniziare

Ivan Liutarevich BLR / Miguel Reyes-Varela MEX vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
Challenger 50 Nottingham 4
Nottingham, Regno Unito  ·  9 Luglio 2026

19°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 9 Luglio
07:00
21°
08:00
23°
09:00
25°
10:00
27°
11:00
29°
12:00
30°
13:00
32°
15:00
34°
18:00
33°
21:00
29°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo intenso: 2° turno sull’erba con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 9 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
2° Turno · Erba
CH 50 R2
☀  Soleggiato
⚠  Caldo intenso
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Filip Jeff Planinsek SLO vs Felix Gill GBR

Il match deve ancora iniziare

Amit Vales ISR vs Henry Searle GBR

Il match deve ancora iniziare

Finn Bass GBR / James Mackinlay GBR vs Guillaume Dalmasso FRA / Patrick Zahraj GER

Il match deve ancora iniziare

Alberto Barroso Campos ESP / Luca Castelnuovo SUI vs Arda Azkara TUR / S Mert Ozdemir TUR

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Johannus Monday GBR vs Arda Azkara TUR

Il match deve ancora iniziare

Max Basing GBR vs Luca Castelnuovo SUI

Il match deve ancora iniziare

Igor Marcondes BRA / Nikola Slavic SWE vs Tom Hands GBR / Matthew Summers GBR

Il match deve ancora iniziare

Liam Hignett GBR / Marcus Walters GBR vs Daniel De Jonge NED / Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 125 Newport
Newport, USA  ·  9 Luglio 2026

19°C
Sereno, poi variabile  ·  Picco 27°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi parzialmente soleggiato e nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 9 Luglio
02:00
19°
03:00
19°
04:00
19°
05:00
20°
06:00
20°
07:00
21°
08:00
22°
09:00
24°
11:00
26°
13:00
27°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per 1° e 2° turno sull’erba
🎾  Programma del giorno — 9 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
1° – 2° Turno · Erba
CH 125 R1/R2
⛅  Variabile
✅  Asciutto
🎾  1° – 2° Turno
🌿  Erba




🇨🇴
Challenger 75 Bogota
Bogota, Colombia  ·  9 Luglio 2026

🌧
12°C
Nuvoloso con pioggia a metà mattina  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Pioggia indicata tra le 10:00 e le 11:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 9 Luglio
06:00
12°
07:00
13°
08:00
14°
09:00
15°
10:00
🌧
17°
11:00
🌧
18°
12:00
18°
⚠  Pioggia tra tarda mattinata e mezzogiorno: 2° turno sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 9 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
CH 75 R2
🌧  Pioggia
⚠  Da monitorare
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Court KIA – ore 17:00
Lorenzo Claverie ITA vs Nick Hardt DOM

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia COL vs Santiago Rodriguez Taverna ARG (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Hernan Casanova ARG vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG

Il match deve ancora iniziare

Bruno Oliveira BRA / Natan Rodrigues BRA vs Eduardo Ribeiro BRA / Santiago Rodriguez Taverna ARG

Il match deve ancora iniziare




COURT 1 – ore 17:00
Facundo Mena ARG vs Tristan McCormick USA
Il match deve ancora iniziare

Luis Carlos Alvarez MEX / Tsz Fu Wong HKG vs Matias Soto CHI / Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Facundo Mena ARG vs Luis Britto BRA / Juan Sebastian Gomez COL

Il match deve ancora iniziare

Alex Hernandez MEX / Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Alan Magadan MEX / Johan Alexander Rodriguez COL

Il match deve ancora iniziare

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