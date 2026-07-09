Challenger Trieste, Braunschweig, Newport, Iasi, Bogotà, Liegi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)
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20°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 30°C
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08:00
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21°
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09:00
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23°
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10:00
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25°
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11:00
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27°
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12:00
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29°
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13:00
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30°
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14:00
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30°
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16:00
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29°
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19:00
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28°
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22:00
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25°
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✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
14:00 F. A. Gomez vs H. Bernet
16:45 M. Mrva vs F. Bondioli
17:00 N. Sanchez Izquierdo vs A. Barrena
20:00 A. Guerrieri vs H. Dellien
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15°C
Sole e nubi, rovesci in serata · Picco 23°C
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09:00
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15°
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10:00
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17°
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11:00
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19°
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12:00
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21°
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13:00
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22°
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23°
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15:00
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23°
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17:00
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22°
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20:00
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19°
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22:00
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16°
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⚠ Rovesci serali
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 12:30
Taro Daniel vs Zdenek Kolar
Valentin Royer vs Olle Wallin
Cezar Cretu vs Gustavo Heide (Non prima 17:00)
Titouan Droguet vs Luka Pavlovic
Cezar Cretu / Stefan Palosi vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
Court 5 – ore 12:30
Gabriel Ghetu / Stefan Horia Haita vs Erik Grevelius / Adam Heinonen
Siddhant Banthia / Alexander Donski vs Radu Albot / Victor Cornea (Non prima 14:00)
Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski (Non prima 16:00)
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16°C
Soleggiato e caldo · Picco 28°C
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08:00
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16°
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09:00
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18°
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10:00
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20°
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11:00
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23°
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12:00
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24°
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13:00
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25°
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14:00
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26°
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17:00
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28°
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20:00
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26°
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23:00
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22°
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⚠ Allerta caldo
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 12:00
Saba Purtseladze / Niklas Schell vs Emilien Demanet / Niels Ratiu
Federico Coria vs Guy Den Ouden
Kimmer Coppejans vs Daniel Michalski
Gauthier Onclin vs Florian Broska (Non prima 18:00)
Court 2 – ore 12:00
Mats Hermans / Ryan Nijboer vs Tsung-Hao Huang / Baoluo Zheng
Madhwin Kamath / Atharva Sharma vs Sergey Betov / Jeffrey Chuan En Hsu
Maxime Chazal / Jack Loge vs Nicolas Ifi / Cedric Stanke
Felix Balshaw vs Philip Henning
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14°C
Nuvoloso ma asciutto · Picco 22°C
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08:00
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16°
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09:00
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16°
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10:00
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17°
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11:00
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17°
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12:00
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18°
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14:00
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19°
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16:00
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20°
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19:00
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22°
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21:00
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19°
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23:00
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17°
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✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Tenzer Center Court – ore 11:00
Vilius Gaubas vs Facundo Diaz Acosta
Niels McDonald vs Martin Krumich
Hugo Gaston vs Mika Petkovic
Marvin Moeller vs Adolfo Daniel Vallejo (Non prima 16:30)
Clamex Court – ore 11:00
Orlando Luz / Rafael Matos vs John Sperle / Robert Strombachs
Santiago Gonzalez / Diego Hidalgo vs Filip Pieczonka / Michael Vrbensky
Filip Duda / Benjamin Kittay vs Marcelo Demoliner / Matej Vocel
Ivan Liutarevich / Miguel Reyes-Varela vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
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19°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 34°C
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07:00
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21°
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08:00
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23°
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09:00
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25°
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10:00
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27°
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11:00
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29°
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12:00
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30°
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13:00
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32°
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15:00
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34°
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18:00
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33°
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21:00
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29°
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⚠ Caldo intenso
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Filip Jeff Planinsek vs Felix Gill
Amit Vales vs Henry Searle
Finn Bass / James Mackinlay vs Guillaume Dalmasso / Patrick Zahraj
Alberto Barroso Campos / Luca Castelnuovo vs Arda Azkara / S Mert Ozdemir
Court 1 – ore 12:00
Johannus Monday vs Arda Azkara
Max Basing vs Luca Castelnuovo
Igor Marcondes / Nikola Slavic vs Tom Hands / Matthew Summers
Liam Hignett / Marcus Walters vs Daniel De Jonge / Niels Visker
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19°C
Sereno, poi variabile · Picco 27°C
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02:00
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19°
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03:00
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19°
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04:00
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19°
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05:00
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20°
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06:00
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20°
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07:00
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21°
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08:00
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22°
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09:00
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24°
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11:00
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26°
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13:00
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27°
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✅ Asciutto
🎾 1° – 2° Turno
🌿 Erba
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12°C
Nuvoloso con pioggia a metà mattina · Picco 18°C
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06:00
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12°
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07:00
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13°
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08:00
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09:00
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15°
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⚠ Da monitorare
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Court KIA – ore 17:00
Lorenzo Claverie vs Nick Hardt
Nicolas Mejia vs Santiago Rodriguez Taverna (Non prima 19:00)
Hernan Casanova vs Luciano Emanuel Ambrogi
Bruno Oliveira / Natan Rodrigues vs Eduardo Ribeiro / Santiago Rodriguez Taverna
COURT 1 – ore 17:00
Facundo Mena vs Tristan McCormick
Luis Carlos Alvarez / Tsz Fu Wong vs Matias Soto / Federico Zeballos
Gonzalo Escobar / Facundo Mena vs Luis Britto / Juan Sebastian Gomez
Alex Hernandez / Rodrigo Pacheco Mendez vs Alan Magadan / Johan Alexander Rodriguez
TAG: Circuito Challenger
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