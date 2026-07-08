Dalla Spagna: Alcaraz venerdì potrebbe ricevere il via libera per riprendere gli allenamenti al massimo della intensità

Mentre i Championships di Wimbledon si avviano alle fasi decisive, con la giornata odierna che completerà il quadro delle semifinali maschili e femminili (in campo anche Jasmine Paolini e Flavio Cobolli), dalla Spagna arriva una indiscrezione importante sul fronte di Carlos Alcaraz. Il campione di Murcia dovrebbe sottoporsi venerdì mattina ad un controllo diagnostico e visita specialistica al polso infortunato e, in caso di responso positivo, avrebbe il via libera a riprendere gli allenamenti in campo con la racchetta con massima libertà, potendo così iniziare la vera preparazione tecnica per ritorno in attività. La notizia viene dal magazine spagnolo La Vedrad, spesso ben informata sui principali atleti e personaggi nazionali.

È di pochi giorni fa il video social, postato su Instagram dallo stesso Alcaraz, che lo ritraeva in campo colpendo la palla con la racchetta. Un gesto di puro riscaldamento, assai blando ma confortante visto il serio infortunio sofferto a Barcellona che lo tiene fermo da aprile. Carlos nella press conference dell’annuncio del forfait al torneo catalano disse “ho sentito il polso cedere”. Questa è rimasta l’unica sua dichiarazione in merito all’infortunio e anche il suo team ha mantenuto un totale riserbo sulle condizioni del 7 volte campione Slam, tanto che le diagnosi trapelate in merito alle sue condizioni restano pure indiscrezioni, per quanto ben accreditate.

Dopo molte settimane passate con un tutore protettivo al polso, Alcaraz ha ripreso allenamenti atletici e quindi anche qualche sessione con la racchetta. Una strada verso il recupero piuttosto lunga, ma tutti gli specialisti interpellati in queste settimane e mesi hanno confermato come l’area interessata dell’infortunio sia assai delicata e che quindi è necessaria la massima precauzione per non incorrere in situazioni ancora più gravi che potrebbero compromettere la stabilità dell’articolazione e quindi mettere addirittura a rischio la carriera del giocatore.

È presto per stilare una tabella del possibile ritorno in attività. Intanto vedremo se il consulto medico di venerdì accenderà il semaforo verde e se usciranno comunicazioni ufficiali da parte di Alcaraz. In Spagna molti hanno ipotizzato un rientro all’Open del Canada o forse a Cincinnati (torneo vinto da Carlos lo scorso anno), per testare la condizione in vista di US Open. Altri addirittura hanno spostato il rientro in autunno.

Marco Mazzoni