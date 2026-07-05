Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 05 Luglio 2026
Wimbledon – erba
R16 Sinner – Mochizuki 3° inc. ore 14:30
R64 Ciurnelli vs D. Kisimov 12:00
R64 Pistola vs P. Pinera Celorio 4° inc. ore 12:00
R64 Gribaldo vs Secord 12:00
R16 Vavassori /Errani vs Polmans /Hunter 4° inc. ore 12:00
CH 75 Milano – terra
F Diaz Acosta – Cecchinato Inizio 11:00
CH 125 Braunschweig – terra
Q1 Pieri – Larwig Inizio 10:00
CH 100 Iasi – terra
Q1 Binda – Poljak 4° inc. ore 12:30
CH 75 Bogota – terra
Q1 Nunez – Claverie 3° inc. ore 17:00
CH 75 Trieste – terra
Q1 Sciahbasi – Oradini 2° inc. ore 10:00
Q1 Ingildsen – Fellin 3° inc. ore 10:00
Q1 Potenza – Angelini 4° inc. ore 10:00
Q1 Crivellaro – Rubio Fierros Inizio 10:00
Q1 Prihodko – Rottoli 2° inc. ore 10:00
Q1 Dalla Valle – Arias 4° inc. ore 10:00
Q1 Berto – Bocchi 2° inc. ore 10:00
Q1 Iemmi – Bernet 3° inc. ore 10:00
Q1 Martin – Zannoni 4° inc. ore 10:00
CH 50 Liege – terra
Q1 Huang – Noce 4° inc. ore 11:00
CH 50 Nottingham – erba
Q1 Covato – Delaney 2° inc. ore 11:00
TAG: Italiani in campo
3 commenti
@ Spinoza (#4647464)
erba, errore nostro. Sono gli stessi campi dello storico torneo atp ed ora challenger 175. Un abbraccio
A Nottingham un challenger su terra ? Affascinante
A Nottingham un challenger su terra ? Affascinante