Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 05 Luglio 2026

05/07/2026 07:38 3 commenti
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso

GBR Wimbledon – erba
R16 Sinner ITA – Mochizuki JPN 3° inc. ore 14:30

Il match deve ancora iniziare

R64 Ciurnelli ITA vs D. Kisimov BUL 12:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Pistola ITA vs P. Pinera Celorio ESP 4° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Gribaldo ITA vs Secord USA 12:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Vavassori ITA/Errani ITA vs Polmans AUS/Hunter AUS 4° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Milano – terra
F Diaz Acosta ARG – Cecchinato ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare



GER CH 125 Braunschweig – terra
Q1 Pieri ITA – Larwig GER Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare



ROU CH 100 Iasi – terra
Q1 Binda ITA – Poljak CZE 4° inc. ore 12:30

Il match deve ancora iniziare



COL CH 75 Bogota – terra
Q1 Nunez CHI – Claverie ITA 3° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Trieste – terra
Q1 Sciahbasi ITA – Oradini ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Ingildsen DEN – Fellin ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Potenza ITA – Angelini ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Crivellaro ITA – Rubio Fierros MEX Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Prihodko MKD – Rottoli ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Dalla Valle ITA – Arias BOL 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Berto ITA – Bocchi ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Iemmi ITA – Bernet SUI 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Martin SVK – Zannoni ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



BEL CH 50 Liege – terra
Q1 Huang TPE – Noce ITA 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



GBR CH 50 Nottingham – erba
Q1 Covato ITA – Delaney AUS 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

LiveTennis.it Staff 05-07-2026 08:35

@ Spinoza (#4647464)

erba, errore nostro. Sono gli stessi campi dello storico torneo atp ed ora challenger 175. Un abbraccio

 3
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Spinoza (Guest) 05-07-2026 08:01

A Nottingham un challenger su terra ? Affascinante

 2
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Spinoza (Guest) 05-07-2026 08:01

A Nottingham un challenger su terra ? Affascinante

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