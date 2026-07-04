Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 04 Luglio 2026

04/07/2026 08:11 1 commento
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

GBR Wimbledon – erba
R32 Dimitrov BUL – Berrettini ITA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Khachanov RUS – Cobolli ITA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Fritz USA – Sonego ITA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Paolini ITA vs Sakkari GRE 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Bolelli ITA/Vavassori ITA – De Jong NED/Royer FRA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Vavassori ITA/Errani ITA vs Stevenson GBR/Burrage GBR 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R64 K. Hance USA vs S. Massellani ITA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Milano – terra
SF Heide BRA – Cecchinato ITA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

F Banthia IND/Kadhe IND – Forti ITA/Romano ITA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



FRA CH 50 Troyes – terra
SF Giustino ITA – Feldbausch SUI Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Taxi Driver 04-07-2026 08:52

Bella partita tra Paolini e Sakkari (un po in disarmo).
Senza più quel fardello inutile dell’impegno in doppio, per Jas ci sono ottime possibilità di passare!!

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