Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 04 Luglio 2026
Wimbledon – erba
R32 Dimitrov – Berrettini 3° inc. ore 12:00
R32 Khachanov – Cobolli 2° inc. ore 12:00
R32 Fritz – Sonego 3° inc. ore 12:00
R32 Paolini vs Sakkari 2° inc. ore 12:00
R32 Bolelli /Vavassori – De Jong /Royer Inizio 12:00
R32 Vavassori /Errani vs Stevenson /Burrage 3° inc. ore 12:00
R64 K. Hance vs S. Massellani 3° inc. ore 12:00
CH 75 Milano – terra
SF Heide – Cecchinato Inizio 12:00
F Banthia /Kadhe – Forti /Romano 3° inc. ore 12:00
CH 50 Troyes – terra
SF Giustino – Feldbausch Non prima 14:00
TAG: Italiani in campo
1 commento
Bella partita tra Paolini e Sakkari (un po in disarmo).
Senza più quel fardello inutile dell’impegno in doppio, per Jas ci sono ottime possibilità di passare!!