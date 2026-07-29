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Paura a Memphis: Alexandrova crolla sotto il caldo, la 16enne Liutova conquista la prima vittoria WTA (Video)

29/07/2026 09:00 12 commenti
Paura a Memphis: Alexandrova crolla sotto il caldo, la 16enne Liutova conquista la prima vittoria WTA
Paura a Memphis: Alexandrova crolla sotto il caldo, la 16enne Liutova conquista la prima vittoria WTA

Il WTA 250 di Memphis ha vissuto uno degli episodi più impressionanti della stagione. Ekaterina Alexandrova, prima testa di serie del torneo, è stata costretta al ritiro contro la sedicenne Kristina Liutova dopo aver accusato un malore in condizioni climatiche particolarmente difficili.

La giocatrice russa è crollata sul campo quando l’incontro aveva ormai superato le tre ore, rendendo necessario un lungo intervento dei sanitari. Dopo aver ricevuto le cure mediche, Alexandrova non è più riuscita a proseguire la partita.

Oltre tre ore con 34 gradi e forte umidità

Il match si è disputato in condizioni particolarmente impegnative, con una temperatura vicina ai 34 gradi e un’elevata percentuale di umidità. Alexandrova e Liutova erano in campo da tre ore e 11 minuti quando la favorita del torneo ha definitivamente alzato bandiera bianca.

La giovane conduceva con il punteggio di 7-6(2), 4-6, 5-4 ed era arrivata a soli due punti dalla vittoria. Il lungo sforzo sostenuto in condizioni estreme aveva però progressivamente prosciugato le energie di Alexandrova, fino al preoccupante cedimento fisico.

Dopo aver ricevuto le cure mediche, la prima testa di serie ha provato a verificare se fosse possibile continuare, ma è apparso subito evidente che non aveva recuperato a sufficienza. La decisione di ritirarsi è diventata quindi inevitabile.

Liutova scoppia in lacrime durante i soccorsi

La scena è stata resa ancora più intensa dalla reazione di Liutova. Mentre la sua avversaria veniva assistita dai medici, la sedicenne è scoppiata a piangere, travolta dalla tensione e dalla preoccupazione per quanto stava accadendo.

Per l’adolescente si trattava di una situazione completamente nuova. Liutova stava disputando il primo incontro della carriera in un tabellone principale WTA e affrontava per la prima volta una giocatrice compresa tra le prime 20 del mondo.

La possibilità di centrare una vittoria prestigiosa, unita alle condizioni di Alexandrova e all’incertezza dei lunghi minuti di interruzione, ha generato una pressione emotiva enorme. Soltanto dopo il ritiro della connazionale, la giovane ha potuto realizzare di aver ottenuto il successo più importante del proprio percorso.

Una crescita impressionante nel 2026

Liutova è una delle tenniste emergenti più interessanti della stagione. Nel corso dell’ultimo anno ha scalato centinaia di posizioni e si è presentata a Memphis da numero 229 del ranking mondiale.

Nel 2026 ha già conquistato tre titoli nel circuito ITF: il W35 di Las Vegas e i due W100 consecutivi di Indian Harbour Beach e Sumter. In quest’ultima occasione è diventata la più giovane giocatrice capace di vincere più di un torneo W100.

Risultati che testimoniano una crescita rapidissima, ora impreziosita dalla prima affermazione nel circuito maggiore e dalla prima vittoria contro un’avversaria presente nella Top 20.

Il modo in cui è maturato il successo rende però difficile parlare soltanto dell’impresa sportiva. Il pensiero principale resta rivolto alle condizioni di Alexandrova e alle conseguenze che il caldo estremo può avere sulla salute delle giocatrici.

Ora la sfida contro Maya Joint

Superato un debutto destinato a rimanere impresso nella sua memoria, Liutova affronterà Maya Joint per un posto nei quarti di finale. Sarà un’altra prova importante per comprendere fino a dove possa spingersi nel torneo.

Memphis ha intanto lasciato un’immagine difficile da dimenticare: una giocatrice esperta messa in ginocchio dalle condizioni ambientali e una sedicenne in lacrime davanti alla portata di quanto stava vivendo. Un episodio che rilancia anche il dibattito sulla necessità di tutelare maggiormente le atlete quando temperatura e umidità raggiungono livelli così elevati.



Francesco Paolo Villarico

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12 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

walden 29-07-2026 12:49

Certo che, a 16 anni, veder crollare a terra una collega di grande esperienza e che probabilmnete ammiri non deve essere stata una bella situazione…

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walden 29-07-2026 12:48

Scritto da fondo

Scritto da etberit

Scritto da flaubert

Scritto da fondo
Se non altro abbiamo capito dal commentatore russo, e speriamo che gli addetti ai lavori prendano nota che Alexandrova si pronuncia con l’accento sulla seconda A e non sulla O.Ma francamente ho poche speranze che la cosa interessi. L’unico commentatore che veramente svolgeva ricerche,molto semplici peraltro e prendeva note su questo e’ stato Franco Bragagna. Per il resto, spero che la russa si rimetta in fretta.

L’accento dei nomi russi, se non sbaglio, va sempre sulla penultima se è maschile. Dato che il femminile è uguale ma con l’aggiunta della A va sulla terzultima

Lei non la pensa così…
https://www.wtatennis.com/players/319007/ekaterina-alexandrova

Appero’ ! Grazie della segnalazione.E allora alzo le mani. Quindi anche il russo e’ un po’ come l’inglese, va .. ad opinioni… Alexandròva per lei e Alexàndrova per il commentatore russo. E allora si salvi chi puo’.

Abbiamo chiamato per decenni con l’accento sbagliato Causio (che era Caùsio e non Càusio) quindi forse anche fra i russi le cose non sono così certe

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fondo (Guest) 29-07-2026 12:38

Scritto da Inox
@ fondo (#4660015)
Bragagna purtroppo è andato in pensione lasciando un vuoto imbarazzante perché sono pochissimi i telecronisti competenti rimasti e comunque nessuno alla sua altezza

pollice su da un guest, e pollice su anche per Bragagna, logorroico ma irraggiungibile affabulatore.

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fondo (Guest) 29-07-2026 12:36

Scritto da etberit

Scritto da flaubert

Scritto da fondo
Se non altro abbiamo capito dal commentatore russo, e speriamo che gli addetti ai lavori prendano nota che Alexandrova si pronuncia con l’accento sulla seconda A e non sulla O.Ma francamente ho poche speranze che la cosa interessi. L’unico commentatore che veramente svolgeva ricerche,molto semplici peraltro e prendeva note su questo e’ stato Franco Bragagna. Per il resto, spero che la russa si rimetta in fretta.

L’accento dei nomi russi, se non sbaglio, va sempre sulla penultima se è maschile. Dato che il femminile è uguale ma con l’aggiunta della A va sulla terzultima

Lei non la pensa così…
https://www.wtatennis.com/players/319007/ekaterina-alexandrova

Appero’ ! Grazie della segnalazione.E allora alzo le mani. Quindi anche il russo e’ un po’ come l’inglese, va .. ad opinioni… Alexandròva per lei e Alexàndrova per il commentatore russo. E allora si salvi chi puo’.

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no Sinner no Party (Guest) 29-07-2026 12:21

Scritto da Tiger Woods
Ormai si aspetta solo il morto, e illustre, perché il/la numero 80 del mondo non sarebbe sufficiente.
Bisogna ripensare e ristrutturare la società, tra cui lo sport.
Il cambiamento climatico non ci darà scampo, che ci piaccia o no.

Sono scene dolorose e davvero bruttissime da vedere; sinceramente non vedo il “senso” di trasformare un incontro di tennis in una gara di sopravvivenza 🙁

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etberit 29-07-2026 12:07

Scritto da flaubert

Scritto da fondo
Se non altro abbiamo capito dal commentatore russo, e speriamo che gli addetti ai lavori prendano nota che Alexandrova si pronuncia con l’accento sulla seconda A e non sulla O.Ma francamente ho poche speranze che la cosa interessi. L’unico commentatore che veramente svolgeva ricerche,molto semplici peraltro e prendeva note su questo e’ stato Franco Bragagna. Per il resto, spero che la russa si rimetta in fretta.

L’accento dei nomi russi, se non sbaglio, va sempre sulla penultima se è maschile. Dato che il femminile è uguale ma con l’aggiunta della A va sulla terzultima

Lei non la pensa così…
https://www.wtatennis.com/players/319007/ekaterina-alexandrova

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flaubert (Guest) 29-07-2026 11:57

Scritto da fondo
Se non altro abbiamo capito dal commentatore russo, e speriamo che gli addetti ai lavori prendano nota che Alexandrova si pronuncia con l’accento sulla seconda A e non sulla O.Ma francamente ho poche speranze che la cosa interessi. L’unico commentatore che veramente svolgeva ricerche,molto semplici peraltro e prendeva note su questo e’ stato Franco Bragagna. Per il resto, spero che la russa si rimetta in fretta.

L’accento dei nomi russi, se non sbaglio, va sempre sulla penultima se è maschile. Dato che il femminile è uguale ma con l’aggiunta della A va sulla terzultima

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flaubert (Guest) 29-07-2026 11:57

Scritto da fondo
Se non altro abbiamo capito dal commentatore russo, e speriamo che gli addetti ai lavori prendano nota che Alexandrova si pronuncia con l’accento sulla seconda A e non sulla O.Ma francamente ho poche speranze che la cosa interessi. L’unico commentatore che veramente svolgeva ricerche,molto semplici peraltro e prendeva note su questo e’ stato Franco Bragagna. Per il resto, spero che la russa si rimetta in fretta.

L’accento dei nomi russi, se non sbaglio, va sempre sulla penultima se è maschile. Dato che il femminile è uguale ma con l’aggiunta della A va sulla terzultima

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Tiger Woods (Guest) 29-07-2026 11:20

Ormai si aspetta solo il morto, e illustre, perché il/la numero 80 del mondo non sarebbe sufficiente.
Bisogna ripensare e ristrutturare la società, tra cui lo sport.
Il cambiamento climatico non ci darà scampo, che ci piaccia o no.

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+1: Inox
Inox 29-07-2026 11:14

@ fondo (#4660015)

Bragagna purtroppo è andato in pensione lasciando un vuoto imbarazzante perché sono pochissimi i telecronisti competenti rimasti e comunque nessuno alla sua altezza

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Marco Tullio Cicerone 29-07-2026 10:56

Ma non ci dovrebbero essere le regole di interruzione dell’incontro con caldo e umidità eccessivi? Eravamo all’interno dei parametri (e allora vanno cambiati) o non ne hanno tenuto conto?

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fondo (Guest) 29-07-2026 09:42

Se non altro abbiamo capito dal commentatore russo, e speriamo che gli addetti ai lavori prendano nota che Alexandrova si pronuncia con l’accento sulla seconda A e non sulla O.Ma francamente ho poche speranze che la cosa interessi. L’unico commentatore che veramente svolgeva ricerche,molto semplici peraltro e prendeva note su questo e’ stato Franco Bragagna. Per il resto, spero che la russa si rimetta in fretta.

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+1: Inox