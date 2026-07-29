Paura a Memphis: Alexandrova crolla sotto il caldo, la 16enne Liutova conquista la prima vittoria WTA (Video)

Il WTA 250 di Memphis ha vissuto uno degli episodi più impressionanti della stagione. Ekaterina Alexandrova, prima testa di serie del torneo, è stata costretta al ritiro contro la sedicenne Kristina Liutova dopo aver accusato un malore in condizioni climatiche particolarmente difficili.

La giocatrice russa è crollata sul campo quando l’incontro aveva ormai superato le tre ore, rendendo necessario un lungo intervento dei sanitari. Dopo aver ricevuto le cure mediche, Alexandrova non è più riuscita a proseguire la partita.

Situación increíble. Mientras Alexandrova estaba al borde de retirarse del partido, Kristina Liutova (229°) y que tan solo tiene 16 AÑOS, rompe en llanto. Luitova sacaba para partido cuando Alexandrova se retiró. Ganó 25 de sus 29 partidos que jugó.pic.twitter.com/t1xP80vVta — Isidoro ✏️ (@Isidorobvazquez) July 28, 2026

Oltre tre ore con 34 gradi e forte umidità

Il match si è disputato in condizioni particolarmente impegnative, con una temperatura vicina ai 34 gradi e un’elevata percentuale di umidità. Alexandrova e Liutova erano in campo da tre ore e 11 minuti quando la favorita del torneo ha definitivamente alzato bandiera bianca.

La giovane conduceva con il punteggio di 7-6(2), 4-6, 5-4 ed era arrivata a soli due punti dalla vittoria. Il lungo sforzo sostenuto in condizioni estreme aveva però progressivamente prosciugato le energie di Alexandrova, fino al preoccupante cedimento fisico.

Dopo aver ricevuto le cure mediche, la prima testa di serie ha provato a verificare se fosse possibile continuare, ma è apparso subito evidente che non aveva recuperato a sufficienza. La decisione di ritirarsi è diventata quindi inevitabile.

Liutova scoppia in lacrime durante i soccorsi

La scena è stata resa ancora più intensa dalla reazione di Liutova. Mentre la sua avversaria veniva assistita dai medici, la sedicenne è scoppiata a piangere, travolta dalla tensione e dalla preoccupazione per quanto stava accadendo.

Per l’adolescente si trattava di una situazione completamente nuova. Liutova stava disputando il primo incontro della carriera in un tabellone principale WTA e affrontava per la prima volta una giocatrice compresa tra le prime 20 del mondo.

La possibilità di centrare una vittoria prestigiosa, unita alle condizioni di Alexandrova e all’incertezza dei lunghi minuti di interruzione, ha generato una pressione emotiva enorme. Soltanto dopo il ritiro della connazionale, la giovane ha potuto realizzare di aver ottenuto il successo più importante del proprio percorso.

Una crescita impressionante nel 2026

Liutova è una delle tenniste emergenti più interessanti della stagione. Nel corso dell’ultimo anno ha scalato centinaia di posizioni e si è presentata a Memphis da numero 229 del ranking mondiale.

Nel 2026 ha già conquistato tre titoli nel circuito ITF: il W35 di Las Vegas e i due W100 consecutivi di Indian Harbour Beach e Sumter. In quest’ultima occasione è diventata la più giovane giocatrice capace di vincere più di un torneo W100.

Risultati che testimoniano una crescita rapidissima, ora impreziosita dalla prima affermazione nel circuito maggiore e dalla prima vittoria contro un’avversaria presente nella Top 20.

Il modo in cui è maturato il successo rende però difficile parlare soltanto dell’impresa sportiva. Il pensiero principale resta rivolto alle condizioni di Alexandrova e alle conseguenze che il caldo estremo può avere sulla salute delle giocatrici.

Ora la sfida contro Maya Joint

Superato un debutto destinato a rimanere impresso nella sua memoria, Liutova affronterà Maya Joint per un posto nei quarti di finale. Sarà un’altra prova importante per comprendere fino a dove possa spingersi nel torneo.

Memphis ha intanto lasciato un’immagine difficile da dimenticare: una giocatrice esperta messa in ginocchio dalle condizioni ambientali e una sedicenne in lacrime davanti alla portata di quanto stava vivendo. Un episodio che rilancia anche il dibattito sulla necessità di tutelare maggiormente le atlete quando temperatura e umidità raggiungono livelli così elevati.





Francesco Paolo Villarico