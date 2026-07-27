WTA 500 Washington: Cocciaretto vince una maratona contro Tauson

Esordio vincente, ma estremamente sofferto, per Elisabetta Cocciaretto al Mubadala Citi DC Open, torneo WTA 500 in corso sui campi in cemento di Washington. La 25enne marchigiana, numero 71 del ranking mondiale, ha rimontato Clara Tauson dopo oltre tre ore di battaglia, imponendosi con il punteggio di 4-6, 7-6(2), 7-6(2).

Al secondo turno Cocciaretto affronterà la vincente del derby statunitense tra Emma Navarro, numero 26 WTA e ottava testa di serie, e Sofia Kenin, presente nel tabellone grazie a una wild card.

Tauson parte meglio e conquista il primo set

L’unico precedente tra le due giocatrici risaliva alle qualificazioni del Roland Garros 2020, quando la danese si era imposta in due set. Anche a Washington è stata Tauson a cominciare con maggiore efficacia, strappando immediatamente il servizio all’azzurra grazie anche a un brillante passante incrociato di diritto.

La danese ha consolidato il vantaggio portandosi sul 2-0, mentre Cocciaretto è entrata progressivamente nel match. La marchigiana ha migliorato il rendimento al servizio, cedendo appena due punti nei quattro turni di battuta successivi, ma non è riuscita a recuperare il break iniziale. Tauson ha così chiuso la prima frazione sul 6-4 alla prima opportunità.

Set point sprecati, poi la reazione nel tie-break

Il secondo set è cominciato seguendo lo stesso copione. Cocciaretto ha concesso subito tre palle break e, dopo aver annullato la prima, ha perso nuovamente il servizio. Tauson ha confermato il vantaggio salendo sul 2-0, ma questa volta l’italiana è riuscita a reagire.

Nel sesto gioco è arrivato il contro-break del 3-3. Da quel momento entrambe hanno protetto i rispettivi turni di battuta, anche se nel dodicesimo game Cocciaretto ha avuto due set point in risposta senza riuscire a concretizzarli.

La frazione si è quindi decisa al tie-break. Tauson ha conquistato i primi due punti, ma l’azzurra ha risposto con una straordinaria serie di sette punti consecutivi, imponendosi per 7-2 e trascinando la sfida al set decisivo.

Un terzo set ricco di ribaltamenti

La partita sembrava aver cambiato direzione quando, al termine di un terzo game durato 16 punti, Cocciaretto ha ottenuto il break del 2-1. L’italiana ha confermato il vantaggio e, grazie a una gestione ordinata degli scambi, si è portata sul 4-2.

Nell’ottavo gioco, però, la marchigiana ha commesso diversi errori, compreso il quinto doppio fallo dell’incontro, cedendo il servizio a zero. Cocciaretto ha reagito immediatamente procurandosi quattro opportunità di break nel game successivo: dopo aver mancato le prime tre, ha trasformato la quarta con il diritto, tornando avanti sul 5-4.

Chiamata a servire per il match, l’azzurra è arrivata a due punti dalla vittoria senza riuscire a chiudere. Tauson ha ristabilito la parità e, nel gioco seguente, ha recuperato da 0-40, infilando cinque punti consecutivi e garantendosi almeno il tie-break.

Cocciaretto domina ancora il momento decisivo

Come nel secondo set, Cocciaretto ha disputato un tie-break praticamente perfetto. L’italiana è scappata rapidamente sul 6-1 e ha chiuso al secondo match point, approfittando di un errore di diritto della danese per imporsi nuovamente 7-2.

Si tratta della 21ª vittoria stagionale per Cocciaretto, considerando anche il successo ottenuto nelle qualificazioni della Billie Jean King Cup, a fronte di 12 sconfitte. Il suo 2026 comprende già il titolo conquistato al WTA 250 di Hobart, partendo dalle qualificazioni, e i quarti di finale raggiunti nel WTA 1000 di Doha, anche in quel caso dopo essere passata attraverso la fase preliminare.

La prestazione di Washington non è stata priva di passaggi a vuoto, ma ha confermato ancora una volta la capacità della marchigiana di rimanere aggrappata alla partita e di trovare il suo tennis nei momenti decisivi.

WTA Washington Dc Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 4 7 7 Clara Tauson Clara Tauson 6 6 6 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 3-1* 4-1* 5*-1 6*-1 6-2* 6-6 → 7-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Clara Tauson 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 3*-2 4-2* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Elisabetta Cocciaretto 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Clara Tauson 0-15 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico