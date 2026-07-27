Circuito WTA - WTA 125 Copertina, WTA

WTA 500 Washington, WTA 250 Memphis, WTA 125 Targu Mures e Vancouver: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (Live)

27/07/2026 11:23 Nessun commento
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

🇺🇸
WTA 500 Washington
Washington, USA  ·  27 Luglio 2026

🌩
23°C
Prevalentemente nuvoloso, temporali nel pomeriggio  ·  Picco 30°C
CIELO Prevalentemente soleggiato dalla mattina, parzialmente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Temporali indicati intorno alle 14:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 27 Luglio
07:00
21°
08:00
22°
09:00
24°
10:00
26°
11:00
27°
12:00
29°
13:00
29°
14:00
🌩
29°
15:00
30°
⚠  Temporali nel primo pomeriggio: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 27 Luglio
🎾
WTA 500 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Stadium – ore 16:00
(7) Leylah Fernandez CAN vs Magda Linette POL Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

(8) Emma Navarro USA vs Sofia Kenin USA

Il match deve ancora iniziare

Liudmila Samsonova RUS vs (6) Madison Keys USA Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare



John Harris – ore 16:00
Diana Shnaider RUS / Venus Williams USA vs Ulrikke Eikeri NOR / Quinn Gleason USA

Il match deve ancora iniziare

Ashlyn Krueger USA vs Katie Boulter GBR

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 16:00
Elisabetta Cocciaretto ITA vs Clara Tauson DEN Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare

Janice Tjen INA vs Rebecca Sramkova SVK

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 16:00
Carolyn Ansari USA / Lea Ma USA vs Andreja Klepac SLO / Makoto Ninomiya JPN Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare

Clervie Ngounoue USA / Alana Smith USA vs Ann Li USA / Clara Tauson DEN

Il match deve ancora iniziare

Sofia Kenin USA / Anastasia Potapova AUT vs (2) Erin Routliffe NZL / (2) Aldila Sutjiadi INA

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
WTA 125 Targu Mures
Targu Mures, Romania  ·  27 Luglio 2026

🌧
20°C
Nuvoloso, rovesci e temporali  ·  Picco 28°C
CIELO Rovesci tra tarda mattinata e mezzogiorno, schiarite alternate a nuvole nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci alle 11:00, 12:00, 15:00, 18:00 e isolati alle 21:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 27 Luglio
11:00
🌧
21°
12:00
🌧
23°
13:00
24°
14:00
26°
15:00
🌧
27°
16:00
28°
17:00
27°
18:00
🌧
26°
21:00
🌧
22°
23:00
19°
⚠  Allerta gialla temporali dalle 12:00 alle 22:00: qualificazioni e 1° turno MD sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 27 Luglio
🎾
WTA 125 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
Q/1T
🌧  Rovesci
⚠  Allerta temporali
🎾  Q + 1° Turno
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 09:00
Andreea Prisacariu ROU vs Yelyzaveta Kotliar UKR Inizio 09:00

WTA Targu Mures 125
Andreea Prisacariu
0
4
0
0
Yelyzaveta Kotliar
0
6
6
0
Vincitore: Kotliar
Mostra dettagli

Elena Malygina EST vs Elena Ruxandra Bertea ROU

WTA Targu Mures 125
Elena Malygina
0
3
3
0
Elena Ruxandra Bertea
0
6
6
0
Vincitore: Bertea
Mostra dettagli

(1) Kaitlin Quevedo ESP vs Irina Fetecau ROU

Il match deve ancora iniziare

(6) Leyre Romero Gormaz ESP vs Sara Sorribes Tormo ESP

Il match deve ancora iniziare

Elena Malygina EST / Anastasiia Sobolieva UKR vs Oana Gavrila ROU / Briana Szabo ROU

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 09:00
Lucija Ciric Bagaric CRO vs Maria Sara Popa ROU Inizio 09:00
WTA Targu Mures 125
Lucija Ciric Bagaric
0
6
6
0
Maria Sara Popa
0
4
2
0
Vincitore: Ciric Bagaric
Mostra dettagli

Briana Szabo ROU vs (5) Miriana Tona ITA

WTA Targu Mures 125
Briana Szabo
40
6
4
Miriana Tona [5]
40
4
4
Mostra dettagli

Irene Burillo ESP vs Sofya Lansere RUS

Il match deve ancora iniziare

Lucija Ciric Bagaric CRO / Angelica Moratelli ITA vs Amandine Monnot FRA / Margaux Rouvroy FRA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 09:00
Ekaterina Kazionova RUS vs (6) Margaux Rouvroy FRA Inizio 09:00
WTA Targu Mures 125
Ekaterina Kazionova
4
6
5
Margaux Rouvroy [6]
6
3
7
Vincitore: Rouvroy
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Caijsa Hennemann SWE vs Mia Pohankova SVK

WTA Targu Mures 125
Caijsa Hennemann
0
6
0
Mia Pohankova
0
1
0
Mostra dettagli

Alice Rame FRA vs Julie Struplova CZE

Il match deve ancora iniziare

(3) Yu-Yun Li TPE / (3) Qiu Yu Ye CHN vs Alevtina Ibragimova RUS / Amarissa Toth HUN

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
WTA 250 Memphis
Memphis, USA  ·  27 Luglio 2026

26°C
Prevalentemente soleggiato, caldo estremo  ·  Picco 36°C
CIELO Sereno nelle prime ore, poi soleggiato e prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 27 Luglio
07:00
26°
08:00
28°
09:00
29°
10:00
31°
11:00
33°
12:00
34°
13:00
36°
14:00
36°
⚠  Allarme caldo estremo fino a martedì sera: 1° turno sul cemento con condizioni molto pesanti
🎾  Programma del giorno — 27 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
☀  Soleggiato
⚠  Caldo estremo
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Court 1 – ore 16:00
Maya Joint AUS vs Whitney Osuigwe USA Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Talia Gibson AUS vs Tatjana Maria GER Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare

(5) Camila Osorio COL vs Storm Hunter AUS

Il match deve ancora iniziare

Ingrid Martins BRA / Ekaterina Ovcharenko RUS vs Kimberly Birrell AUS / Peyton Stearns USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
Katie Volynets USA vs (3) Viktorija Golubic SUI Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Solana Sierra ARG vs Tatiana Prozorova RUS Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare

Katherine Sebov CAN vs Elvina Kalieva USA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 16:00
Anastasia Zakharova RUS vs Linda Fruhvirtova CZE Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Iryna Shymanovich BLR vs Reese Brantmeier USA Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare

Yuliia Starodubtseva UKR / Renata Zarazua MEX vs Anna Frey USA / Sloane Stephens USA

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
WTA 125 Vancouver
Vancouver, Canada  ·  27 Luglio 2026

🌧
15°C
Nuvoloso, rovesci e pioggia  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvoloso nelle prime ore, con rovesci e pioggia tra notte e mattinata
PIOGGIA Rovesci alle 01:00, 05:00, 06:00 e 08:00; pioggia alle 09:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 27 Luglio
05:00
🌧
16°
06:00
🌧
15°
07:00
16°
08:00
🌧
16°
09:00
🌧
17°
10:00
17°
11:00
17°
12:00
18°
⚠  Rovesci e pioggia in mattinata: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 27 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
🌧  Pioggia
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Centre Court – ore 18:00
Emma Si Yu Dong CAN vs (7) Valeria Savinykh RUS

Il match deve ancora iniziare

(2) Miho Kuramochi JPN vs Avery Alexander CAN

Il match deve ancora iniziare

Madison Brengle USA vs Alexandra Vagramov CAN

Il match deve ancora iniziare




Artemis Gold – ore 18:00
(1) Katrina Scott USA vs Ellie Schoppe USA
Il match deve ancora iniziare

(3) Sijia Wei CHN vs (8) Hong Yi Cody Wong HKG

Il match deve ancora iniziare

Haruka Kaji JPN vs (3) Taylah Preston AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 18:00
En-Shuo Liang TPE vs (2) Mananchaya Sawangkaew THA
Il match deve ancora iniziare

(6) Emerson Jones AUS vs Carol Zhao CAN

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 18:00
(4) Kayla Day USA vs Mai Hontama JPN
Il match deve ancora iniziare

Greet Minnen BEL vs (8) Maddison Inglis AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 18:00
Hayu Kinoshita JPN vs Kyoka Okamura JPN
Il match deve ancora iniziare

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