WTA 500 Washington, WTA 250 Memphis, WTA 125 Targu Mures e Vancouver: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (Live)

Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
WTA 500 Washington
Washington, USA · 27 Luglio 2026
|🌩
|
23°C
Prevalentemente nuvoloso, temporali nel pomeriggio · Picco 30°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato dalla mattina, parzialmente soleggiato nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Temporali indicati intorno alle 14:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 27 Luglio
|
07:00
☀
21°
|
08:00
☀
22°
|
09:00
☀
24°
|
10:00
☀
26°
|
11:00
☀
27°
|
12:00
☀
29°
|
13:00
☀
29°
|
14:00
🌩
29°
|
15:00
⛅
30°
|
—
ⓘ
—
⚠ Temporali nel primo pomeriggio: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 27 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 500 · Main Draw
1° Turno · Cemento
|
1T
🌩 Temporali
⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Stadium – ore 16:00
(7) Leylah Fernandez vs Magda Linette Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
(8) Emma Navarro vs Sofia Kenin
Il match deve ancora iniziare
Liudmila Samsonova vs (6) Madison Keys Non prima 23:00
Il match deve ancora iniziare
John Harris – ore 16:00
Diana Shnaider / Venus Williams vs Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
Il match deve ancora iniziare
Ashlyn Krueger vs Katie Boulter
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 16:00
Elisabetta Cocciaretto
vs Clara Tauson Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Janice Tjen vs Rebecca Sramkova
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 16:00
Carolyn Ansari
/ Lea Ma
vs Andreja Klepac
/ Makoto Ninomiya Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Clervie Ngounoue / Alana Smith vs Ann Li / Clara Tauson
Il match deve ancora iniziare
Sofia Kenin / Anastasia Potapova vs (2) Erin Routliffe / (2) Aldila Sutjiadi
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Targu Mures
Targu Mures, Romania · 27 Luglio 2026
|🌧
|
20°C
Nuvoloso, rovesci e temporali · Picco 28°C
|
|CIELO
|Rovesci tra tarda mattinata e mezzogiorno, schiarite alternate a nuvole nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Rovesci alle 11:00, 12:00, 15:00, 18:00 e isolati alle 21:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 27 Luglio
|
11:00
🌧
21°
|
12:00
🌧
23°
|
13:00
⛅
24°
|
14:00
⛅
26°
|
15:00
🌧
27°
|
16:00
⛅
28°
|
17:00
⛅
27°
|
18:00
🌧
26°
|
21:00
🌧
22°
|
23:00
☀
19°
⚠ Allerta gialla temporali dalle 12:00 alle 22:00: qualificazioni e 1° turno MD sulla terra da monitorare
🎾 Programma del giorno — 27 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
|
Q/1T
🌧 Rovesci
⚠ Allerta temporali
🎾 Q + 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 09:00
Andreea Prisacariu vs Yelyzaveta Kotliar Inizio 09:00
WTA Targu Mures 125
Andreea Prisacariu
0
4
0
0
Yelyzaveta Kotliar
0
6
6
0
Vincitore: Kotliar
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yelyzaveta Kotliar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-5 → 0-6
Andreea Prisacariu
0-4 → 0-5
Yelyzaveta Kotliar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Andreea Prisacariu
0-2 → 0-3
Yelyzaveta Kotliar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Andreea Prisacariu
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yelyzaveta Kotliar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Andreea Prisacariu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Yelyzaveta Kotliar
4-3 → 4-4
Andreea Prisacariu
4-2 → 4-3
Yelyzaveta Kotliar
3-2 → 4-2
Andreea Prisacariu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Yelyzaveta Kotliar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Andreea Prisacariu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Yelyzaveta Kotliar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Andreea Prisacariu
0-0 → 0-1
Elena Malygina vs Elena Ruxandra Bertea
WTA Targu Mures 125
Elena Malygina
0
3
3
0
Elena Ruxandra Bertea•
0
6
6
0
Vincitore: Bertea
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Ruxandra Bertea
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Elena Malygina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Elena Ruxandra Bertea
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Elena Malygina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-5 → 1-5
Elena Ruxandra Bertea
0-4 → 0-5
Elena Ruxandra Bertea
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Elena Malygina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Elena Ruxandra Bertea
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena Malygina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Elena Ruxandra Bertea
3-4 → 3-5
Elena Ruxandra Bertea
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Elena Malygina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Elena Ruxandra Bertea
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Elena Malygina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Elena Ruxandra Bertea
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Elena Malygina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
(1) Kaitlin Quevedo vs Irina Fetecau
Il match deve ancora iniziare
(6) Leyre Romero Gormaz vs Sara Sorribes Tormo
Il match deve ancora iniziare
Elena Malygina / Anastasiia Sobolieva vs Oana Gavrila / Briana Szabo
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:00
Lucija Ciric Bagaric
vs Maria Sara Popa Inizio 09:00
WTA Targu Mures 125
Lucija Ciric Bagaric
0
6
6
0
Maria Sara Popa
0
4
2
0
Vincitore: Ciric Bagaric
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucija Ciric Bagaric
5-2 → 6-2
Maria Sara Popa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Lucija Ciric Bagaric
3-2 → 4-2
Lucija Ciric Bagaric
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 3-1
Maria Sara Popa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
Lucija Ciric Bagaric
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Maria Sara Popa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucija Ciric Bagaric
5-4 → 6-4
Maria Sara Popa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Lucija Ciric Bagaric
4-3 → 5-3
Lucija Ciric Bagaric
3-2 → 4-2
Lucija Ciric Bagaric
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Maria Sara Popa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Lucija Ciric Bagaric
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Maria Sara Popa
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Briana Szabo vs (5) Miriana Tona
WTA Targu Mures 125
Briana Szabo•
40
6
4
Miriana Tona [5]
40
4
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Briana Szabo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
Miriana Tona
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Briana Szabo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Miriana Tona
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Briana Szabo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Briana Szabo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Miriana Tona
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Briana Szabo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Miriana Tona
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Briana Szabo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Miriana Tona
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Irene Burillo vs Sofya Lansere
Il match deve ancora iniziare
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli vs Amandine Monnot / Margaux Rouvroy Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 09:00
Ekaterina Kazionova
vs (6) Margaux Rouvroy Inizio 09:00
WTA Targu Mures 125
Ekaterina Kazionova
4
6
5
Margaux Rouvroy [6]
6
3
7
Vincitore: Rouvroy
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ekaterina Kazionova
5-6 → 5-7
Ekaterina Kazionova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Margaux Rouvroy
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
Ekaterina Kazionova
4-4 → 4-5
Ekaterina Kazionova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Ekaterina Kazionova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Ekaterina Kazionova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
Margaux Rouvroy
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Ekaterina Kazionova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Kazionova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Margaux Rouvroy
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Ekaterina Kazionova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Margaux Rouvroy
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Ekaterina Kazionova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Margaux Rouvroy
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Ekaterina Kazionova
2-5 → 3-5
Margaux Rouvroy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Ekaterina Kazionova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Ekaterina Kazionova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Ekaterina Kazionova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Margaux Rouvroy
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Caijsa Hennemann vs Mia Pohankova
WTA Targu Mures 125
Caijsa Hennemann•
0
6
0
Mia Pohankova
0
1
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caijsa Hennemann
5-1 → 6-1
Mia Pohankova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Caijsa Hennemann
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-30
4-0 → 5-0
Mia Pohankova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Caijsa Hennemann
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Caijsa Hennemann
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Alice Rame vs Julie Struplova
Il match deve ancora iniziare
(3) Yu-Yun Li / (3) Qiu Yu Ye vs Alevtina Ibragimova / Amarissa Toth
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Memphis
Memphis, USA · 27 Luglio 2026
|☀
|
26°C
Prevalentemente soleggiato, caldo estremo · Picco 36°C
|
|CIELO
|Sereno nelle prime ore, poi soleggiato e prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 27 Luglio
|
07:00
☀
26°
|
08:00
☀
28°
|
09:00
☀
29°
|
10:00
☀
31°
|
11:00
☀
33°
|
12:00
☀
34°
|
13:00
☀
36°
|
14:00
☀
36°
|
—
ⓘ
—
|
—
ⓘ
—
⚠ Allarme caldo estremo fino a martedì sera: 1° turno sul cemento con condizioni molto pesanti
🎾 Programma del giorno — 27 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Main Draw
1° Turno · Cemento
|
1T
☀ Soleggiato
⚠ Caldo estremo
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Court 1 – ore 16:00
Maya Joint vs Whitney Osuigwe Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Talia Gibson vs Tatjana Maria Non prima 23:00
Il match deve ancora iniziare
(5) Camila Osorio vs Storm Hunter
Il match deve ancora iniziare
Ingrid Martins / Ekaterina Ovcharenko vs Kimberly Birrell / Peyton Stearns
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 16:00
Katie Volynets vs (3) Viktorija Golubic Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Solana Sierra vs Tatiana Prozorova Non prima 23:00
Il match deve ancora iniziare
Katherine Sebov vs Elvina Kalieva
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 16:00
Anastasia Zakharova vs Linda Fruhvirtova Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Iryna Shymanovich vs Reese Brantmeier Non prima 23:00
Il match deve ancora iniziare
Yuliia Starodubtseva / Renata Zarazua vs Anna Frey / Sloane Stephens
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Vancouver
Vancouver, Canada · 27 Luglio 2026
|🌧
|
15°C
Nuvoloso, rovesci e pioggia · Picco 18°C
|
|CIELO
|Nuvoloso nelle prime ore, con rovesci e pioggia tra notte e mattinata
|PIOGGIA
|Rovesci alle 01:00, 05:00, 06:00 e 08:00; pioggia alle 09:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 27 Luglio
|
05:00
🌧
16°
|
06:00
🌧
15°
|
07:00
☁
16°
|
08:00
🌧
16°
|
09:00
🌧
17°
|
10:00
☁
17°
|
11:00
☁
17°
|
12:00
☁
18°
|
—
ⓘ
—
|
—
ⓘ
—
⚠ Rovesci e pioggia in mattinata: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 27 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Cemento
|
1T
🌧 Pioggia
⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Centre Court – ore 18:00
Emma Si Yu Dong vs (7) Valeria Savinykh
Il match deve ancora iniziare
(2) Miho Kuramochi vs Avery Alexander
Il match deve ancora iniziare
Madison Brengle vs Alexandra Vagramov
Il match deve ancora iniziare
Artemis Gold – ore 18:00
(1) Katrina Scott
vs Ellie Schoppe
Il match deve ancora iniziare
(3) Sijia Wei vs (8) Hong Yi Cody Wong
Il match deve ancora iniziare
Haruka Kaji vs (3) Taylah Preston
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 18:00
En-Shuo Liang
vs (2) Mananchaya Sawangkaew
Il match deve ancora iniziare
(6) Emerson Jones vs Carol Zhao
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 18:00
(4) Kayla Day
vs Mai Hontama
Il match deve ancora iniziare
Greet Minnen vs (8) Maddison Inglis
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 18:00
Hayu Kinoshita
vs Kyoka Okamura
Il match deve ancora iniziare
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