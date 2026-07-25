Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 San Marino: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Ben 18 azzurri tra quali e md

25/07/2026 18:59 4 commenti
Jacopo Vasami classe 2007
Jacopo Vasami classe 2007

SMR Challenger 125 San Marino – Tabellone Principale – terra
(1) Facundo Diaz Acosta ARG vs Qualifier
(PR) Federico Coria ARG vs Qualifier
(Alt) Daniel Rincon ESP vs Juan Carlos Prado Angelo BOL
Pedro Martinez ESP vs (7) Hugo Dellien BOL

(3) Vilius Gaubas LTU vs Luka Pavlovic FRA
Genaro Alberto Olivieri ARG vs Carlos Taberner ESP
Qualifier vs David Jorda Sanchis ESP
(WC) Carlo Alberto Caniato ITA vs (6) Andrea Pellegrino ITA

(5) Alexandre Muller FRA vs Stefano Napolitano ITA
Marco Cecchinato ITA vs (Alt) Franco Agamenone ITA
Qualifier vs Qualifier
Laslo Djere SRB vs (4) Nikoloz Basilashvili GEO

(8) Francesco Maestrelli ITA vs Lukas Neumayer AUT
(WC) Jacopo Vasami ITA vs Qualifier
Timofey Skatov KAZ vs (NG) Thomas Faurel FRA
(WC) Filippo Romano ITA vs (2) Otto Virtanen FIN



SMR Challenger 125 San Marino – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Juan Pablo Varillas PER vs (Alt) Stefan Latinovic SRB
(Alt) Federico Zeballos BOL vs (9) Francesco Forti ITA

(2) Federico Bondioli ITA vs Michael Vrbensky CZE
Maxime Janvier FRA vs (12) Lorenzo Angelini ITA

(3) Thiago Monteiro BRA vs (Alt) Alberto Bronzetti ITA
Manuel Mazza ITA vs (11) Niels Visker NED

(4) Dali Blanch USA vs (WC) Samuel Zannoni ITA
(Alt) Siddhant Banthia IND vs (7) Tommaso Compagnucci ITA

(5) Enrico Dalla Valle ITA vs (WC) Mattia Logrippo ITA
(WC) Alex De Gabriele MLT vs (10) Mika Brunold SUI

(6) Mili Poljicak CRO vs (WC) Enrico Baldisserri ITA
Jozef Kovalik SVK vs (8) Gabriele Piraino ITA




Center Court – ore 10:00
Federico Bondioli ITA vs Michael Vrbensky CZE
Mili Poljicak CRO vs Enrico Baldisserri ITA
Thiago Monteiro BRA vs Alberto Bronzetti ITA
Manuel Mazza ITA vs Niels Visker NED

Court 2 De Luigi – ore 10:00
Maxime Janvier FRA vs Lorenzo Angelini ITA
Jozef Kovalik SVK vs Gabriele Piraino ITA
Juan Pablo Varillas PER vs Stefan Latinovic SRB
Enrico Dalla Valle ITA vs Mattia Logrippo ITA

Court 3 – ore 10:00
Dali Blanch USA vs Samuel Zannoni ITA
Siddhant Banthia IND vs Tommaso Compagnucci ITA
Alex De Gabriele MLT vs Mika Brunold SUI
Federico Zeballos BOL vs Francesco Forti ITA

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4 commenti

miky85 25-07-2026 21:57

Pellegrino

Vasami

Diaz
Cecchinato

Prado
Gaubas
Q
Romano

 4
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brizz 25-07-2026 20:59

pellegrino

djere

diaz
neumayer

dellien
gaubas
muller
romano

 3
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sponghi 25-07-2026 20:38

PELLEGRINO

DJERE

DIAZ
VASAMI

MARTINEZ
PAVLOVIC
CECCHINATO
ROMANO

 2
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mmarco82 25-07-2026 20:31

Diaz

Maestrelli

Pellegrino
Cecchinato

Dellien
Gaubas
Djere
Virtanen

 1
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