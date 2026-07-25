Challenger 125 San Marino: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Ben 18 azzurri tra quali e md
Challenger 125 San Marino – Tabellone Principale – terra
(1) Facundo Diaz Acosta vs Qualifier
(PR) Federico Coria vs Qualifier
(Alt) Daniel Rincon vs Juan Carlos Prado Angelo
Pedro Martinez vs (7) Hugo Dellien
(3) Vilius Gaubas vs Luka Pavlovic
Genaro Alberto Olivieri vs Carlos Taberner
Qualifier vs David Jorda Sanchis
(WC) Carlo Alberto Caniato vs (6) Andrea Pellegrino
(5) Alexandre Muller vs Stefano Napolitano
Marco Cecchinato vs (Alt) Franco Agamenone
Qualifier vs Qualifier
Laslo Djere vs (4) Nikoloz Basilashvili
(8) Francesco Maestrelli vs Lukas Neumayer
(WC) Jacopo Vasami vs Qualifier
Timofey Skatov vs (NG) Thomas Faurel
(WC) Filippo Romano vs (2) Otto Virtanen
Challenger 125 San Marino – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Juan Pablo Varillas vs (Alt) Stefan Latinovic
(Alt) Federico Zeballos vs (9) Francesco Forti
(2) Federico Bondioli vs Michael Vrbensky
Maxime Janvier vs (12) Lorenzo Angelini
(3) Thiago Monteiro vs (Alt) Alberto Bronzetti
Manuel Mazza vs (11) Niels Visker
(4) Dali Blanch vs (WC) Samuel Zannoni
(Alt) Siddhant Banthia vs (7) Tommaso Compagnucci
(5) Enrico Dalla Valle vs (WC) Mattia Logrippo
(WC) Alex De Gabriele vs (10) Mika Brunold
(6) Mili Poljicak vs (WC) Enrico Baldisserri
Jozef Kovalik vs (8) Gabriele Piraino
Center Court – ore 10:00
Federico Bondioli vs Michael Vrbensky
Mili Poljicak vs Enrico Baldisserri
Thiago Monteiro vs Alberto Bronzetti
Manuel Mazza vs Niels Visker
Court 2 De Luigi – ore 10:00
Maxime Janvier vs Lorenzo Angelini
Jozef Kovalik vs Gabriele Piraino
Juan Pablo Varillas vs Stefan Latinovic
Enrico Dalla Valle vs Mattia Logrippo
Court 3 – ore 10:00
Dali Blanch vs Samuel Zannoni
Siddhant Banthia vs Tommaso Compagnucci
Alex De Gabriele vs Mika Brunold
Federico Zeballos vs Francesco Forti
TAG: Circuito Challenger
4 commenti
Pellegrino
Vasami
Diaz
Cecchinato
Prado
Gaubas
Q
Romano
pellegrino
djere
diaz
neumayer
dellien
gaubas
muller
romano
PELLEGRINO
DJERE
DIAZ
VASAMI
MARTINEZ
PAVLOVIC
CECCHINATO
ROMANO
Diaz
Maestrelli
Pellegrino
Cecchinato
Dellien
Gaubas
Djere
Virtanen