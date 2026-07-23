Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 23 Luglio 2026

23/07/2026 08:04 Nessun commento
Noemi Basiletti nella foto
Noemi Basiletti nella foto

POR ATP 250 Estoril – terra
R16 Martinez ESP – Darderi ITA 2° inc. ore 18:00

Il match deve ancora iniziare




ESP CH 75 Segovia – hard
QF Echeverria ESP/Giunta ITA – Pujol Navarro ESP/Vega Hernandez ESP Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare



ITA WTA Palermo 125 – terra
2T Hodzic GER – Basiletti ITA ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

2T Spiteri ITA – Bronzetti ITA ore 20:00

Il match deve ancora iniziare

QF Hennemann SWE/Toth HUN – Ciric Bagaric CRO/Moratelli ITA ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

QF Abbagnato ITA/Tona ITA – McAdoo USA/Nagy HUN 2 incontro dalle 18:30

Il match deve ancora iniziare

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