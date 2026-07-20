Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 20 Luglio 2026

20/07/2026 08:01 Nessun commento
Stefano Napolitano nella foto
Stefano Napolitano nella foto

AUT ATP 250 Kitzbuhel – terra
R32 Diaz Acosta ARG – Cina ITA 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare




SUI CH 75 Zug – terra
R32 Piros HUN – Napolitano ITA Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare



ESP CH 75 Segovia – hard
Q2 Giunta ITA – Heredia COL Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare



FIN CH 75 Tampere – terra
Q2 Petkovic GER – Tabacco ITA 2° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

Q2 Marcondes BRA – Rossi ITA 3° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare



ITA WTA Palermo 125 – terra
1T Kabbaj MAR – Chiesa ITA ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

1T Urgesi ITA – Yaneva BUL ore 20:00

Il match deve ancora iniziare

1T Mazzola ITA – Spiteri ITA 2 incontro dalle 20:00

Il match deve ancora iniziare

1T Mazzola ITA – Spiteri ITA 2 incontro dalle 20:00

Il match deve ancora iniziare

1T Toth HUN – Ruggeri ITA ore 18:30

Il match deve ancora iniziare



DEU WTA 250 Hamburg – terra
TDQ Pieri ITA – Carle ARG ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

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