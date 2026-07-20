Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 20 Luglio 2026
ATP 250 Kitzbuhel – terra
R32 Diaz Acosta – Cina 3° inc. ore 11:00
CH 75 Zug – terra
R32 Piros – Napolitano Non prima 16:30
CH 75 Segovia – hard
Q2 Giunta – Heredia Inizio 11:00
CH 75 Tampere – terra
Q2 Petkovic – Tabacco 2° inc. ore 10:30
Q2 Marcondes – Rossi 3° inc. ore 10:30
WTA Palermo 125 – terra
1T Kabbaj – Chiesa ore 17:00
1T Urgesi – Yaneva ore 20:00
1T Mazzola – Spiteri 2 incontro dalle 20:00
1T Mazzola – Spiteri 2 incontro dalle 20:00
1T Toth – Ruggeri ore 18:30
WTA 250 Hamburg – terra
TDQ Pieri – Carle ore 10:00
TAG: Italiani in campo
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