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ATP 250 Estoril e Kitzbuhel: La situazione aggiornata. Lorenzo Sonego nel Md di Kitzbuhel

15/07/2026 09:42 5 commenti
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images

🎾 ATP 250

ESTORIL E KITZBÜHEL 2026

20-26 LUGLIO 2026 • TERRA BATTUTA OUTDOOR

🇵🇹 ATP 250 ESTORIL – 20-26 LUGLIO, TERRA BATTUTA

ENTRY LIST

Ruud 🇳🇴 (12) •
Rublev 🏳️ (13) •
Darderi 🇮🇹 (16)
Davidovich Fokina 🇪🇸 (25) •
Tabilo 🇨🇱 (33) •
Arnaldi 🇮🇹 (35)
Blockx 🇧🇪 (37) •
Hurkacz 🇵🇱 (47) PR
Van de Zandschulp 🇳🇱 (52) •
Borges 🇵🇹 (53) •
Ugo Carabelli 🇦🇷 (57) •
Marozsan 🇭🇺 (62) •
Medjedovic 🇷🇸 (64) •
Burruchaga 🇦🇷 (66) •
Carreno Busta 🇪🇸 (71) •
De Jong 🇳🇱 (74) •
Prizmic 🇭🇷 (81) •
Van Assche 🇫🇷 (82)

ALTERNATES

Merida 🇪🇸 (85) •
Trungelliti 🇦🇷 (94) •
Hurkacz 🇵🇱 (95) •
Faria 🇵🇹 (97) •
Molcan 🇸🇰 (102) •
Dzumhur 🇧🇦 (104) •
Choinski 🇬🇧 (106) •
Wawrinka 🇨🇭 (110) •
Basilashvili 🇬🇪 (112) •
Svrcina 🇨🇿 (113)

QUALIFICAZIONI

Dzumhur 🇧🇦 (105) •
Basilashvili 🇬🇪 (111) •
Kypson 🇺🇸 (113) •
Gaston 🇫🇷 (118) •
Rocha 🇵🇹 (122) •
Gaubas 🇱🇹 (129) •
Travaglia 🇮🇹 (130)
Pellegrino 🇮🇹 (133)
Martinez 🇪🇸 (134) •
Jacquet 🇫🇷 (139) •
Moller 🇩🇰 (147) •
Sakellaridis 🇬🇷 (148) •
Nardi 🇮🇹 (166)
Skatov 🇰🇿 (172)

ITALIANI PRESENTI

Darderi 🇮🇹 (16)
Arnaldi 🇮🇹 (35)
Travaglia 🇮🇹 (130, Q)
Pellegrino 🇮🇹 (133, Q)
Nardi 🇮🇹 (166, Q)

RIEPILOGO ITALIANI

2 italiani nel tabellone principale
3 italiani nelle qualificazioni
Luciano Darderi primo azzurro in lista
ATP 250 sulla terra battuta

🇦🇹 ATP 250 KITZBÜHEL – 20-26 LUGLIO, TERRA BATTUTA

ENTRY LIST

Cobolli 🇮🇹 (10)
Bublik 🇰🇿 (11) •
Vacherot 🇲🇨 (20) •
Rinderknech 🇫🇷 (28) •
Etcheverry 🇦🇷 (32) •
Buse 🇵🇪 (34) •
Navone 🇦🇷 (38) •
Collignon 🇧🇪 (43) •
Munar 🇪🇸 (44) •
Cerundolo 🇦🇷 (45) •
Kecmanovic 🇷🇸 (51) •
Tirante 🇦🇷 (54) •
Hanfmann 🇩🇪 (55) •
Baez 🇦🇷 (56) •
Altmaier 🇩🇪 (59) •
Bellucci 🇮🇹 (65)
Kopriva 🇨🇿 (68)

ALTERNATES

Sonego 🇮🇹 (72)
Vallejo 🇵🇾 (73) •
Struff 🇩🇪 (77) •
Comesana 🇦🇷 (90) •
Trungelliti 🇦🇷 (94) •
Shevchenko 🇰🇿 (98) •
Halys 🇫🇷 (101) •
Molcan 🇸🇰 (102) •
Dzumhur 🇧🇦 (104) •
Choinski 🇬🇧 (106)

QUALIFICAZIONI

Vallejo 🇵🇾 (72) •
Struff 🇩🇪 (74) •
Comesana 🇦🇷 (91) •
Trungelliti 🇦🇷 (94) •
Halys 🇫🇷 (95) •
Shevchenko 🇰🇿 (99) •
Choinski 🇬🇧 (100) •
Droguet 🇫🇷 (116) •
Diaz Acosta 🇦🇷 (120) •
Muller 🇫🇷 (126) •
Heide 🇧🇷 (141) •
Rodionov 🇦🇹 (142) •
Lajovic 🇷🇸 (153) •
Cinà 🇮🇹 (174) NG

ITALIANI PRESENTI

Cobolli 🇮🇹 (10)
Bellucci 🇮🇹 (65)
Sonego 🇮🇹 (72, entrato al posto di Berrettini
Cinà 🇮🇹 (174, Q-NG)

RIEPILOGO ITALIANI

2 italiani nel tabellone principale
Lorenzo Sonego entrato nel Md
Federico Cinà presente nelle qualificazioni come Next Gen
ATP 250 sulla terra battuta

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5 commenti

Lidia (Guest) 15-07-2026 10:39

@ Lidia (#4654695)

Certo, poi resterebbe il problema che tra questi tagli e un ritorno dei Masters a soli 48 giocatori come si preme praticamente giocherebbero costantemente ad alti livelli solo i primi 40, ad eccezione degli Slam.

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Lidia (Guest) 15-07-2026 10:37

Scritto da italo
Cobolli nuovamente?
mi chiedo come possa arrivare alla tournee americana sul cemento senza mai staccare..
poi se i tennisti si infortunano non è solo colpa del calendario…

Se non hai 5.000 punti di vantaggio, la relativa certezza di difenderli e i tuoi diretti concorrenti quella settimana giocano, devi farlo anche tu.
Ecco perché spingono per eliminare i 250 e un po’ di 500. Perché anche se non sono obbligatori per l’ATP, finiscono per esserlo per i giocatori meno costanti, che infatti a fine anno invece di giocare 18 tornei ne giocano 28. Se invece non ci sono proprio non devi preoccuparti che mentre tu ti riposi quelli dietro di te avanzino.

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JOA20 (Guest) 15-07-2026 10:27

Scritto da italo
Cobolli nuovamente?
mi chiedo come possa arrivare alla tournee americana sul cemento senza mai staccare..
poi se i tennisti si infortunano non è solo colpa del calendario…

Boh, spero che se fa bene in Croazia salti l’Austria. Non è nemmeno iscritto a Los Cabos o Washington, pianifica di debuttare sul cemento direttamente in Canada?

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italo (Guest) 15-07-2026 10:26

Cobolli nuovamente?
mi chiedo come possa arrivare alla tournee americana sul cemento senza mai staccare..
poi se i tennisti si infortunano non è solo colpa del calendario…

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JOA20 (Guest) 15-07-2026 09:55

Bellucci ancora iscritto in Austria? Speriamo bene

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