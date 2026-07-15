ATP 250 Estoril e Kitzbuhel: La situazione aggiornata. Lorenzo Sonego nel Md di Kitzbuhel
🎾 ATP 250
ESTORIL E KITZBÜHEL 2026
20-26 LUGLIO 2026 • TERRA BATTUTA OUTDOOR
🇵🇹 ATP 250 ESTORIL – 20-26 LUGLIO, TERRA BATTUTA
ENTRY LIST
Ruud 🇳🇴 (12) •
Rublev 🏳️ (13) •
Darderi 🇮🇹 (16) •
Davidovich Fokina 🇪🇸 (25) •
Tabilo 🇨🇱 (33) •
Arnaldi 🇮🇹 (35) •
Blockx 🇧🇪 (37) •
Hurkacz 🇵🇱 (47) PR •
Van de Zandschulp 🇳🇱 (52) •
Borges 🇵🇹 (53) •
Ugo Carabelli 🇦🇷 (57) •
Marozsan 🇭🇺 (62) •
Medjedovic 🇷🇸 (64) •
Burruchaga 🇦🇷 (66) •
Carreno Busta 🇪🇸 (71) •
De Jong 🇳🇱 (74) •
Prizmic 🇭🇷 (81) •
Van Assche 🇫🇷 (82)
ALTERNATES
Merida 🇪🇸 (85) •
Trungelliti 🇦🇷 (94) •
Hurkacz 🇵🇱 (95) •
Faria 🇵🇹 (97) •
Molcan 🇸🇰 (102) •
Dzumhur 🇧🇦 (104) •
Choinski 🇬🇧 (106) •
Wawrinka 🇨🇭 (110) •
Basilashvili 🇬🇪 (112) •
Svrcina 🇨🇿 (113)
QUALIFICAZIONI
Dzumhur 🇧🇦 (105) •
Basilashvili 🇬🇪 (111) •
Kypson 🇺🇸 (113) •
Gaston 🇫🇷 (118) •
Rocha 🇵🇹 (122) •
Gaubas 🇱🇹 (129) •
Travaglia 🇮🇹 (130) •
Pellegrino 🇮🇹 (133) •
Martinez 🇪🇸 (134) •
Jacquet 🇫🇷 (139) •
Moller 🇩🇰 (147) •
Sakellaridis 🇬🇷 (148) •
Nardi 🇮🇹 (166) •
Skatov 🇰🇿 (172)
ITALIANI PRESENTI
Darderi 🇮🇹 (16) •
Arnaldi 🇮🇹 (35) •
Travaglia 🇮🇹 (130, Q) •
Pellegrino 🇮🇹 (133, Q) •
Nardi 🇮🇹 (166, Q)
RIEPILOGO ITALIANI
2 italiani nel tabellone principale •
3 italiani nelle qualificazioni •
Luciano Darderi primo azzurro in lista •
ATP 250 sulla terra battuta
🇦🇹 ATP 250 KITZBÜHEL – 20-26 LUGLIO, TERRA BATTUTA
ENTRY LIST
Cobolli 🇮🇹 (10) •
Bublik 🇰🇿 (11) •
Vacherot 🇲🇨 (20) •
Rinderknech 🇫🇷 (28) •
Etcheverry 🇦🇷 (32) •
Buse 🇵🇪 (34) •
Navone 🇦🇷 (38) •
Collignon 🇧🇪 (43) •
Munar 🇪🇸 (44) •
Cerundolo 🇦🇷 (45) •
Kecmanovic 🇷🇸 (51) •
Tirante 🇦🇷 (54) •
Hanfmann 🇩🇪 (55) •
Baez 🇦🇷 (56) •
Altmaier 🇩🇪 (59) •
Bellucci 🇮🇹 (65) •
Kopriva 🇨🇿 (68)
ALTERNATES
Sonego 🇮🇹 (72) •
Vallejo 🇵🇾 (73) •
Struff 🇩🇪 (77) •
Comesana 🇦🇷 (90) •
Trungelliti 🇦🇷 (94) •
Shevchenko 🇰🇿 (98) •
Halys 🇫🇷 (101) •
Molcan 🇸🇰 (102) •
Dzumhur 🇧🇦 (104) •
Choinski 🇬🇧 (106)
QUALIFICAZIONI
Vallejo 🇵🇾 (72) •
Struff 🇩🇪 (74) •
Comesana 🇦🇷 (91) •
Trungelliti 🇦🇷 (94) •
Halys 🇫🇷 (95) •
Shevchenko 🇰🇿 (99) •
Choinski 🇬🇧 (100) •
Droguet 🇫🇷 (116) •
Diaz Acosta 🇦🇷 (120) •
Muller 🇫🇷 (126) •
Heide 🇧🇷 (141) •
Rodionov 🇦🇹 (142) •
Lajovic 🇷🇸 (153) •
Cinà 🇮🇹 (174) NG
ITALIANI PRESENTI
Cobolli 🇮🇹 (10) •
Bellucci 🇮🇹 (65) •
Sonego 🇮🇹 (72, entrato al posto di Berrettini •
Cinà 🇮🇹 (174, Q-NG)
RIEPILOGO ITALIANI
2 italiani nel tabellone principale •
Lorenzo Sonego entrato nel Md •
Federico Cinà presente nelle qualificazioni come Next Gen •
ATP 250 sulla terra battuta
TAG: Circuito ATP
5 commenti
@ Lidia (#4654695)
Certo, poi resterebbe il problema che tra questi tagli e un ritorno dei Masters a soli 48 giocatori come si preme praticamente giocherebbero costantemente ad alti livelli solo i primi 40, ad eccezione degli Slam.
Se non hai 5.000 punti di vantaggio, la relativa certezza di difenderli e i tuoi diretti concorrenti quella settimana giocano, devi farlo anche tu.
Ecco perché spingono per eliminare i 250 e un po’ di 500. Perché anche se non sono obbligatori per l’ATP, finiscono per esserlo per i giocatori meno costanti, che infatti a fine anno invece di giocare 18 tornei ne giocano 28. Se invece non ci sono proprio non devi preoccuparti che mentre tu ti riposi quelli dietro di te avanzino.
Boh, spero che se fa bene in Croazia salti l’Austria. Non è nemmeno iscritto a Los Cabos o Washington, pianifica di debuttare sul cemento direttamente in Canada?
Cobolli nuovamente?
mi chiedo come possa arrivare alla tournee americana sul cemento senza mai staccare..
poi se i tennisti si infortunano non è solo colpa del calendario…
Bellucci ancora iscritto in Austria? Speriamo bene