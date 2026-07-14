ATP Bastad, esordio convincente per Pellegrino: battuto Budkov Kjaer, ora la sfida a Rublev

Andrea Pellegrino supera brillantemente il primo turno dell’ATP 250 di Bastad. Sulla terra rossa svedese, il tennista italiano ha sconfitto il norvegese Nicolai Budkov Kjaer con il punteggio di 6-3 6-2, maturato dopo un’ora e 23 minuti di gioco.

Il numero 138 del ranking ATP ha offerto una prestazione solida contro il numero 118 del mondo, ritrovando la vittoria dopo l’eliminazione negli ottavi del Challenger di Trieste contro Raul Brancaccio e l’uscita al secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon per mano dello statunitense Tristan Boyer.

Il successo permette a Pellegrino di qualificarsi agli ottavi di finale, dove lo attende un impegno particolarmente complicato. L’azzurro affronterà infatti Andrey Rublev, numero 16 del mondo e prima testa di serie del tabellone, entrato direttamente al secondo turno grazie a un bye.

Pellegrino cresce nei momenti decisivi

L’italiano ha indirizzato il primo set strappando il servizio al norvegese già nel secondo game. Dopo aver mancato un’altra opportunità nel quinto gioco, Pellegrino ha subito il contro-break nel settimo, consentendo a Budkov Kjaer di rientrare momentaneamente nella frazione.

La reazione dell’azzurro non si è fatta attendere. Nel nono game, durato quattordici punti, Pellegrino è riuscito a ottenere un nuovo break, prima di chiudere il parziale per 6-3 nel turno di battuta successivo, annullando anche una possibilità di immediato recupero concessa all’avversario.

La seconda frazione è stata gestita con maggiore autorità. Pellegrino ha avuto soltanto due palle break, ma le ha trasformate entrambe, togliendo il servizio al norvegese nel terzo e nel settimo game. Due accelerazioni decisive che gli hanno permesso di prendere il largo e completare la vittoria con il punteggio di 6-2.

La prima di servizio fa la differenza

Le statistiche confermano la buona prova del tennista italiano. Pellegrino ha messo a segno un ace contro i due di Budkov Kjaer e ha fatto registrare una percentuale di prime palle inferiore rispetto al rivale, 52% contro 60%. Quando è riuscito a servire la prima, però, ha conquistato il 75% dei punti, mentre il norvegese si è fermato al 52%.

Importante anche il rendimento nei momenti più delicati: Pellegrino ha cancellato due delle tre palle break concesse, mentre Budkov Kjaer ne ha salvata soltanto una delle cinque affrontate. Ora l’asticella si alzerà considerevolmente contro Rublev, ma l’azzurro arriverà alla sfida forte di un esordio convincente.

ATP Bastad Nicolai Budkov Kjaer Nicolai Budkov Kjaer 3 2 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 6 6 Vincitore: Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 2-5 → 2-6 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 30-30 2-4 → 2-5 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 N. Budkov Kjaer 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-5 → 3-6 N. Budkov Kjaer 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Pellegrino 0-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 ace ace 1-4 → 2-4 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Pellegrino 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 N. Budkov Kjaer 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi