ITF Granby e Olomouc: I Main Draw
ITF GRANBY(Can 75k cemento outdoor)
Elizabeth Mandlik [1] vs Qualificata
Ariana Arseneault vs Qualificata
Lizette Cabrera vs Dasha Plekhanova
Lea Ma vs Haruka Kaji [8]
Kayla Cross [3] vs Annabelle Xu [WC]
Qualificata vs Ana Grubor [WC]
Kylie Collins vs Qualificata
Rebecca Marino vs Mei Yamaguchi [7]
Sara Saito [9] vs Yuki Naito
Nadia Chavez [WC] vs Qualificata
Qualificata vs Qualificata
Mio Mushika vs Cadence Brace [4]
Hayu Kinoshita [5] vs Sakura Hosogi
Ekaterina Ovcharenko vs Alexandra Vagramov [WC]
Qualificata vs Ena Koike
Miho Kuramochi vs Yeon Woo Ku [2]
ITF OLOMOUC(Cze 75k terra)
Angela Fita Boluda [1] vs Jule Niemeier
Laura Masarykova [WC] vs Qualificata
Qualificata vs Karolina Supova [WC]
Qualificata vs Nina Vargova [8]
Raluca Georgiana Serban [4] vs Daria Kuczer
Isabella Maria Serban vs Qualificata
Radka Zelnickova vs Julia Adams
Gloria Levinsky [WC] vs Lamis Alhussein Abdel Aziz [6]
Chloe Paquet [5] vs Qualificata
Beatrise Zeltina vs Qualificata
Julie Pastikova vs Ann Akasha Ceuca
Jana Otzipka vs Julie Struplova [3]
Laura Hietaranta [7] vs Aneta Kucmova
Qualificata vs Denisa Zoldakova [WC]
Qualificata vs Eva Marie Voracek
Qualificata vs Anna Siskova [2]
TAG: Tornei ITF
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