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ITF Granby e Olomouc: I Main Draw

13/07/2026 20:58 Nessun commento
Isabella Maria Serban nella foto
Isabella Maria Serban nella foto

ITF GRANBY(Can 75k cemento outdoor)
Elizabeth Mandlik USA [1] vs Qualificata
Ariana Arseneault CAN vs Qualificata
Lizette Cabrera AUS vs Dasha Plekhanova CAN
Lea Ma USA vs Haruka Kaji JPN [8]

Kayla Cross CAN [3] vs Annabelle Xu CAN [WC]
Qualificata vs Ana Grubor CAN [WC]
Kylie Collins USA vs Qualificata
Rebecca Marino CAN vs Mei Yamaguchi JPN [7]

Sara Saito JPN [9] vs Yuki Naito JPN
Nadia Chavez CAN [WC] vs Qualificata
Qualificata vs Qualificata
Mio Mushika JPN vs Cadence Brace CAN [4]

Hayu Kinoshita JPN [5] vs Sakura Hosogi JPN
Ekaterina Ovcharenko UKR vs Alexandra Vagramov CAN [WC]
Qualificata vs Ena Koike JPN
Miho Kuramochi JPN vs Yeon Woo Ku KOR [2]



ITF OLOMOUC(Cze 75k terra)
Angela Fita Boluda ESP [1] vs Jule Niemeier GER
Laura Masarykova SVK [WC] vs Qualificata
Qualificata vs Karolina Supova CZE [WC]
Qualificata vs Nina Vargova SVK [8]

Raluca Georgiana Serban CYP [4] vs Daria Kuczer POL
Isabella Maria Serban ITA vs Qualificata
Radka Zelnickova CZE vs Julia Adams USA
Gloria Levinsky CZE [WC] vs Lamis Alhussein Abdel Aziz EGY [6]

Chloe Paquet FRA [5] vs Qualificata
Beatrise Zeltina LAT vs Qualificata
Julie Pastikova CZE vs Ann Akasha Ceuca ROU
Jana Otzipka GER vs Julie Struplova CZE [3]

Laura Hietaranta FIN [7] vs Aneta Kucmova SVK
Qualificata vs Denisa Zoldakova CZE [WC]
Qualificata vs Eva Marie Voracek GER
Qualificata vs Anna Siskova CZE [2]

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