Lo svedese ha vinto 7 Slam in carriera, mai Wimbledon ATP, Copertina

Sentite Wilander: “Pensavo che Zverev avrebbe avuto maggiori possibilità di vincere, ma non so se ci abbia creduto davvero”

13/07/2026 12:38 14 commenti
Mats Wilander nella foto
Mats Wilander nella foto

Mats Wilander ha commentato l’esito della finale di Wimbledon sottolineando la forza di Sinner ma anche puntando il dito contro Zverev che, a suo dire, forse non c’ha creduto abbastanza. Una lettura alquanto particolare quella dello svedese, visto che mai Sasha aveva affrontato Jannik con tale veemenza, potenza col diritto e ritmo al servizio. A tutti è sembrato che sia stato Sinner ad alzare al massimo il suo livello e trovare risorse per rispondere di più e vincere sfruttando, dal secondo set, i punti importanti meglio del tedesco. Tuttavia Wilander vede le cose in modo un po’ diverso, e ricordiamo che prima della semifinale contro Djokovic aveva affermato che le chance di Jannik non erano tanto superiori a quelle del serbo su erba. Il campo ha poi dato un responso inequivocabile: Sinner superiore, e non di poco, a Djokovic, per stessa ammissione del 24 volte campione Slam.

“Pensavo che Sascha Zverev avrebbe avuto maggiori possibilità di vincere, ma non so se ci abbia creduto davvero” afferma Wilander a L’Equipe. “Ha giocato un primo set straordinario e una buona parte del secondo a un livello altissimo, ma Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta, proprio come Carlos Alcaraz, di avere una marcia in più nei punti che contano. Detto questo, credo che dopo questa finale il divario si ridurrà ulteriormente e che Sascha continuerà ad avvicinarsi a lui nei prossimi dodici mesi, soprattutto considerando che tutto questo è successo sull’erba, una superficie sulla quale è meno efficace rispetto al cemento”.

Il sette volte campione Slam ha poi sottolineato quanto sia impressionante la continua crescita dell’attuale numero uno del mondo, capace di dominare il torneo fino al titolo superando con autorità anche il più vincente tennista della storia. “In semifinale Sinner è riuscito a trasformare la sfida contro Novak Djokovic in una pratica quasi ordinaria, nonostante fosse un match in cui aveva tutto da perdere. Poi, in finale, non ha mai lasciato che la tensione prendesse il sopravvento, pur sapendo che chiudere la stagione senza uno Slam sarebbe stato per lui un grande fallimento. Dopo quello che abbiamo visto, possiamo tranquillamente metterci alle spalle quanto accaduto a Jannik nell’ultimo Roland Garros” conclude Mats.

Mario Cecchi

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Dejan (Guest) 13-07-2026 13:35

Tra possibilità di vincere di Zverev e affermare che Sinner non poteva mai costituire una minaccia seria sull’erba per Nole (e per il tedesco), ce ne corre…
Non ne azzecca una neanche per sbaglio: se non lo conoscessimo si potrebbe pensare che ha iniziato a guardare il tennis da qualche giorno…

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robdes12 13-07-2026 13:31

Accozzaglia di contraddizioni dall’inizio alla fine. Mi pare poi che il cemento sia anche la superficie preferita di Sinner per cui il divario rimarrà tale, fra i due, e per me appena si vedrà il miglior Jannik, meno falloso e più deciso sin dai primi scambi nel cercare il vincente Sasha tornerà ai suoi piagnistei. Quanto a Wilander, sarà il centesimo commento insulso e sballato che ha esternato nella sua carriera, modestissima, di commentatore.

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Gayduke 13-07-2026 13:24

Avrebbe vinto se non avessi gufato. Grazie gufander

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Lupen (Guest) 13-07-2026 13:18

Si dovrebbe inchinare a Dio Jannik !!!!

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Lupen (Guest) 13-07-2026 13:16

Il solito buffone !!!!!

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Harlan (Guest) 13-07-2026 13:15

Pirlander rocks

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Alex77 (Guest) 13-07-2026 13:11

Che cazzaro, la dimostrazione che esser stati campioni con la racchetta non comporta automaticamente di esser un commentatore affidabile… ancora non ha capito come si evolve il rendimento di Jannik nel corso degli Slam

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Silvy__89 13-07-2026 13:05

Di nuovo grazie Wilander! Sei sempre una sentenza! Continua così

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+1: Setrakian
Giampi 13-07-2026 13:04

Io fossi Sinner lo prenderei in squadra in incognito..tipo gufo Anacleto..

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+1: Giuras, Setrakian, Peter Parker
PIF (Guest) 13-07-2026 13:02

Grande mats finchè vai così siamo a posto.

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+1: Giuras, Setrakian, Squalo_Bianco97, Peter Parker
zedarioz 13-07-2026 12:58

Cazzander: una sentenza.

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+1: Giuras, Setrakian, Squalo_Bianco97, Peter Parker
roby.mortilla@gmail.com 13-07-2026 12:58

Io mi domando com’è che certa gente, ex campioni o meno (leggi “Fognini”) sembra non siano del mestiere e non abbiano ancora capito una cosa: da quattro anni ormai Sinner e Alcaraz sono i più forti tennisti in circolazione e se vogliono vincere non ce n’è per nessuno. Mah…

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+1: Giuras, Taxi Driver, Peter Parker
guido Guest 13-07-2026 12:47

Vai Mats, continua così: Zverev ormai non ha speranze

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+1: Gianlu70, Setrakian, Squalo_Bianco97
Fior (Guest) 13-07-2026 12:45

Ne prendesse una…. Ma come fa a continuare a commentare

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+1: Giuras, Setrakian, Squalo_Bianco97